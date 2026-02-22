Aurul olimpic cucerit pe gheață și oferit copiilor: „Au înțeles că se va întâmpla ceva mare”

14:00

Alexandru Băluță (32 de ani) a jucat sâmbătă cel de-al treilea meci pentru Boluspor, formația din Turcia (liga a doua) care l-a legitimat în această iarnă. Echipa lui a pierdut pe teren propriu contra celor de la Istanbulspor, scor 0-1, în etapa 27.Băluță a fost titular în premieră la noua echipă. Acesta nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație de pe 29 septembrie, atunci când era introdus din primul minut la echipa a doua a celor de la Los Angeles FC. ...