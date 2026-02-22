05:20

Moartea opozantului rus Aleksei Navalnîi, pe 16 februarie 2024, la 47 de ani, a fost provocată de otrăvirea cu o substanţă toxică mortală care se găseşte în pielea unei specii de broaşte din Ecuador, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe al Marii Britanii. Ipoteza este susţinută şi de alţi aliaţi ai Londrei. Regimul Putin l-a […] Articolul Putin l-a otrăvit pe Navalnîi cu toxina broaştei-săgeată din Ecuador, după ce-l ratase nu Noviciok. „Numai statul rus avea mijloacele, motivul şi ocazia de a utiliza această toxină letală” apare prima dată în Ziariștii.