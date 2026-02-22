Premiile BAFTA 2026: Surpriză uriașă la cel mai bun film și o altă categorie majoră. Un actor apreciat a luat primul premiu major după o secetă de 17 ani
HotNews.ro, 22 februarie 2026 22:20
Cea de-a 79-a ediție a Premiilor BAFTA, decernate de industria britanică de televiziune, și-a anunțat duminică seara câștigătorii și a rezervat mai multe surprize care au sfidat toate așteptările analiștilor. Cea mai mare a fost…
• • •
Acum 30 minute
22:30
După ce ministrul Sănătății Rogobete a panicat oamenii pe Facebook anunțând mobilizarea a 6 spitale pentru un avion care s-a întors pe Otopeni, putem anunța că Rogobete nu va mai fi ministru. Și că toți vom muri. Nu acum, la un moment dat # HotNews.ro
Într-un act prin care a vrut să semnaleze că lucrează, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat duminică seară pe Facebook că „a implicat” 6 spitale „pentru a preveni o situație critică” în cazul unui avion…
22:20
Acum o oră
22:00
Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026, la final. Imagini spectaculoase de la ceremonia de închidere # HotNews.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina se încheie oficial în această seară, odată cu ceremonia organizată în istorica Arenă Olimpică din Verona, care datează din secolul I d.Hr. Spectacolul initulat „Frumoasa în acțiune” celebrează…
22:00
Universitatea Craiova învinge Unirea Slobozia cu 3-0 și se distanțează în fruntea clasamentului # HotNews.ro
Universitatea Craiova s-a impus pe terenul echipei Unirea Slobozia, scor 3-0, într-un meci disputat duminică, în etapa a 28-a din SuperLiga. Gazdele au inaugurat nocturna de pe stadionul „1 Mai”, însă doar oaspeții au avut…
Acum 2 ore
21:20
Liberalul Hubert Thuma, un nou atac la Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu: „Iau în calcul inclusiv să sistăm eliberarea autorizațiilor de construire în Ilfov” # HotNews.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a lansat duminică seara un nou atac la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și a premierului Ilie Bolojan, în contextul disputelor privind finanțarea transportului metropolitan și repartizarea…
21:00
Una din marile companii ale lumii are o scadere neașteptată la bursă. Se întâmplă ceva în economie? # HotNews.ro
Industria tehnologică a computerelor este definită de câteva nume în ultimele decenii, în principal din America. Una dintre aceste companii a scăzut cu 11,5% la bursă în ultimele 21 zile, stârnind stupefacția nu doar a…
Acum 4 ore
20:40
Fotografia și mesajul pentru fostul premier canadian postate de Casa Albă după ce SUA a câștigat aurul olimpic la hochei masculin # HotNews.ro
Casa Albă a publicat pe rețeaua X o imagine în care un vultur pleșuv își înfige ghearele în capul unei gâște canadiene, la scurt timp după ce echipa masculină de hochei pe gheață a Statelor…
20:40
ULTIMA ORĂ Avion cu aproape 200 de oameni la bord, întors de urgență după ce decolase de pe Aeroportul Otopeni. Forțe de intervenție mobilizate # HotNews.ro
O aeronavă a companiei HiSky, pe ruta București – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Comandantul aeronavei a decis revenirea pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. La bord se află…
20:30
Arme de 500 de milioane de euro pentru Iran, printr-un acord secret cu Rusia. Înțelegerea semnată la Moscova # HotNews.ro
Iranul a perfectat un acord confidențial de 500 de milioane de euro cu Rusia pentru a achiziționa lansatoare portabile și rachete sol-aer avansate, conform unor documente rusești consultate de Financial Times (FT) și unor persoane…
20:10
„M-a cutremurat gândul că am un copil care urmează să meargă la școală”. Interviu cu actrița Dana Marineci, personajul principal din filmul „Cazul Samca”, despre un fenomen dureros în România # HotNews.ro
„Cazul Samca”, primul documentar românesc de tip fake true-crime, pune reflectorul pe un fenomen dureros și adesea minimalizat în România: bullying-ul și efectele sale devastatoare. „Bullying-ul se hrănește din structurile sociale: profesori care primesc mită…
20:00
O întâlnire între Zelenski și Putin este posibilă „în următoarele săptămâni”. Steve Witkoff: „Sperăm că veți auzi vești bune” # HotNews.ro
Trimisul special al președintelui american, Steve Witkoff, a declarat că ar putea apărea „vești bune” în următoarele săptămâni în privința încheierii războiului dintre Rusia și Ucraina și nu a exclus posibilitatea organizării, în viitorul apropiat,…
19:30
Regizorul Cristian Pepino a murit. „Numele lui rămâne înscris în istoria teatrului de animație din România” # HotNews.ro
Cristian Pepino, regizor, scriitor și scenarist, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani, a anunțat duminică seară Teatrul de Animație Țăndărică, unde cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o…
19:10
Bărbatul care a lovit pe un medic, vineri seară, în timp ce acesta încerca să resusciteze o pacientă la Spitalul de Recuperare din Borșa, a fost reținut duminică, a anunțat Poliția Maramureș, conform News.ro. El…
19:00
Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 se încheie duminică seară. SUA a câștigat medalia de aur în fața Canadei la hochei masculin. Cum arată clasamentul pe națiuni # HotNews.ro
Echipa Statelor Unite a învins Canada în finala turneului olimpic de hochei, scor 2-1 după prelungiri, și a cucerit medalia de aur pentru a treia oară în istorie, dar pentru prima oară după 1980, duminică,…
18:50
Ghișeul „la un click distanță” întârzie să apară. De ce nu pot accesa românii încă portalul unic digital, pentru care s-au plătit până acum 16 milioane de euro # HotNews.ro
Portalul Digital Unic al României, despre care fostul ministru PSD al Digitalizării Bogdan Ivan spunea, acum aproape 2 ani, că ne va permite să accesăm zeci de servicii publice online, „în baza unui simplu click,…
Acum 6 ore
18:20
„Când am pierdut prima sarcină, soțul m-a acuzat că i-am omorât băiatul. Acum sunt fericita mamă a trei fetițe”. Divorț de un soț violent # HotNews.ro
După eșecul primei căsnicii, Elena a reușit să se pună pe picioare și să aibă acum o familie fericită, cu trei fetițe minunate și un soț iubitor, scrie siteul Totuldespremame.ro. „Numele meu este Elena, am…
18:20
„Nu, mulțumim”. Groenlanda respinge oferta lui Trump, care anunțase că o navă-spital „este pe drum” # HotNews.ro
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a respins duminică ideea președintelui american Donald Trump de a trimite o navă-spital în Groenlanda, spunând „nu, mulțumim” propunerii liderului de la Casa Albă, conform Reuters. Trump a afirmat în repetate…
18:10
Șefa ANM nu exclude episoade cu „vreme de iarnă” în martie. „O lună de tranziție și, prin excepție, capricioasă” # HotNews.ro
Directoarea generală a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a declarat că la începutul lunii martie „în bună parte din țară” vor fi temperaturi „de până la 16-17 grade”, dar nu a exclus posibilitatea ca pe…
18:10
Viața după adulter. Poți continua doar de dragul copiilor cu un partener infidel?„Adulterul soțului meu a fost o nebunie de moment” # HotNews.ro
Ai aflat că soțul te înșală. Ești pusă față în față cu adulterul și simți cum căsnicia ta se destramă de la o zi la alta. Cu greu poți pune în cuvinte amestecul de furie,…
18:00
Trump „și-a pierdut instrumentul favorit” după decizia Curții Supreme de anulare a taxelor vamale, dar are în continuare la dispoziție o „armadă tarifară”. Experții explică de ce îl avantajează incertitudinea # HotNews.ro
Decizia Curții Supreme a SUA de a anula o mare parte dintre taxele vamale pe care le-a introdus administrația Trump nu va pune capăt incertitudinii care planează asupra mediului de afaceri și a partenerilor comerciali,…
17:30
FOTO / VIDEO Protest în fața Parlamentului după scandalul adăpostului din Suraia. „Câinii nu sunt marfă” # HotNews.ro
Un protest organizat de mai multe asociații pentru protecția animalelor are loc duminică în fața Parlamentului, după dezvăluirile privind adăpostul privat din Suraia, județul Vrancea, de unde au apărut imagini cu animale maltratate și ucise. Protestul…
17:20
Echipă de la deszăpezire, amenințată cu pistolul de un bărbat nemulțumit că nu i-a curățat zăpada din fața garajului # HotNews.ro
Muncitorii care interveneau pentru deszăpezire pe o stradă din Corbeanca au fost amenințați de un bărbat cu un pistol tip airsoft, a anunțat Poliția Ilfov. Firma de salubrizare spune, la rândul ei, că problema a…
17:20
Gordon Ramsay a dezvăluit lucrul care l-a făcut mai fericit decât câștigarea primei stele Michelin și își arată o altă față într-un nou serial Netflix # HotNews.ro
Celebrul bucătar Gordon Ramsay, cunoscut pentru accesele sale de furie, își arată latura vulnerabilă în noul său serial documentar de pe Netflix. El a lăcrimat de mai multe ori în timp ce vorbea despre soția…
Acum 8 ore
16:40
FOTO „Ana, poți să îmi faci cartofi prăjiți?”. Chatbotul ANAF, abia lansat – 40% din mesajele primte nu au temă fiscală # HotNews.ro
Circa 40% din mesajele pe care le primește de la utilizatori chatbot-ul ANAF, lansat luna aceasta, sunt fără legătură cu domeniul fiscal, potrivit informațiilor Profit.ro. Mesajele fără temă fiscală sunt variate și duc de la…
16:40
Scandal pe aeroportul Otopeni, după ce doi pasageri cu un copil nu au fost lăsați să urce într-un avion spre Londra. Femeia, luată pe sus de forțele de ordine # HotNews.ro
Un scandal s-a produs pe Aeroportul „Henri Coandă”, la îmbarcarea într-un avion către Londra, după ce un bărbat şi o femeie, însoţiţi de un copil mic, nu au fost lăsaţi să urce în aeronavă, pe…
16:30
Serviciul Secret al SUA a anunțat, duminică, că agenții săi au ucis un bărbat care avea în jur de 20 de ani și care încercase să intre ilegal într-un perimetru securizat de la Mar-a-Lago, reședința…
16:00
„De ce nu au capitulat?”. Trump este nedumerit de refuzul Iranului de a ceda, spune trimisul său special # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump se întreabă de ce Iranul nu a „capitulat” încă și nu a acceptat să își limiteze programul nuclear, în timp ce Washingtonul își consolidează capacitățile militare în Orientul Mijlociu, a declarat…
16:00
Cea mai mare forță de poliție britanică își monitorizează angajații cu ajutorul unei companii care lucrează pentru armata israeliană și ICE # HotNews.ro
Poliția Metropolitană din Londra monitorizează comportamentul personalului său cu instrumente de inteligență artificială furnizate de Palantir, companie din SUA, care are contracte inclusiv cu armata israeliană și cu agenția americană de protecție a frontierelor (ICE),…
15:50
Prognoza meteo pentru săptămâna viitoare. În ce zone vor fi temperaturi de până la 14 grade # HotNews.ro
Vremea se va încălzi în toată țara pe parcursul săptămânii viitoare, iar temperaturile vor urca în unele zone până la 14 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile se…
15:40
PS1 vs Romprest – o nesfârșită ceartă despre deszăpezire și ridicarea gunoaielor. Un scandal din 2008 până azi # HotNews.ro
Puține contracte pentru servicii publice din România au generat atâtea conflicte, procese, blocaje administrative și crize politice precum cel de salubrizare încheiat între Primăria Sectorului 1 și compania Romprest Service SA. Semnat în urmă cu…
15:30
Ungaria anunță că va bloca noile sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul transmis de Peter Szijjarto # HotNews.ro
Șeful diplomației ungare a declarat, duminică, că Budapesta a decis să blocheze adoptarea celui de-al 20-lea pachet sancțiuni al UE împotriva Rusiei deoarece, susține el, Ucraina a blocat tranzitul petrolului rusesc către Ungaria prin conducta…
15:20
INTERVIU. „În jurul Sfintei s-a născut un cult spontan”. Cum au fost canonizate 16 femei de către Biserica Ortodoxă Română # HotNews.ro
„Dragostea pe care o manifestă oamenii față de o anumită persoană este primul criteriu. Apoi se analizează celelalte aspecte din viața acelei persoane”, spune consilierul patriarhal și teologul Răzvan Clipici, într-un interviu pentru publicul HotNews,…
15:20
Cine este politicianul în care bucureștenii spun că au cea mai mare încredere. Sondaj CURS # HotNews.ro
Politicienii se lovesc de un zid de pesimism în Capitală. Bucureștenii sunt nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă țara, dar și orașul, având o percepție negativă în ceea ce privește persoanele care ocupă funcții…
15:00
O fetiță de 6 ani, unul dintre cei doi copii intrați în moarte cerebrală după ce au fost operați la Spitalul Județean Constanța, a murit # HotNews.ro
Fetița de 6 ani, care se afla în moarte cerebrală din luna decembrie după o operație de apendicită la Spitalul Județean Constanța, a murit sâmbătă seară la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, a anunțat avocatul…
Acum 12 ore
14:40
Sondaj CURS. Cu cine ar vota bucureștenii dacă duminică ar avea loc alegeri locale? Scor strâns între primele patru partide # HotNews.ro
Un sondaj CURS publicat duminică creditează PSD pe primul loc în intențiile de vot ale bucureștenilor pentru alegerile locale, urmat la două procente de AUR. Cu cine ar vota bucureștenii dacă duminica viitoare ar avea…
14:20
FOTO Premieră istorică în Italia: Moaștele unui sfânt din secolul al XIII-lea, expuse publicului. Sute de mii de vizitatori, așteptați # HotNews.ro
Moaștele Sfântului Francisc, patronul spiritual al Italiei, vor fi accesibile publicului larg pentru prima dată, începând de duminică, în cadrul unei expoziții de o lună organizate la Assisi. Organizatorii estimează prezența a sute de mii…
14:00
Percheziții la saloane de masaj erotic, paravan pentru prostituție. Văduva lui Gabriel Cotabiță, printre persoanele reținute # HotNews.ro
Administratorii și angajații a două saloane de masaj erotic care erau folosite ca paravan pentru prostituție au fost reținuți sub acuzația d proxenetism, în urma unor percheziții făcute de polițiștii bucureșteni în Capitală și județul…
13:30
Primăria Capitalei, mesaj către primăriile de sector: În zona centrală vin turiști, bucureștenii ies la teatru și sunt nevoiți să o ia prin zăpadă și prin bălți # HotNews.ro
După două episoade de ninsori puternice, multe trotuare și străzi din București sunt îngropate în zapadă. Primăria Capitalei, condusă de Ciprian Ciucu, spune că sunt probleme cu deszăpezirea în sectoarele 1, 2, 3 și 5…
13:20
INTERVIU. „Vrăjitoarele s-au digitalizat”. Sunt românii mai superstițioși decât alți europeni? # HotNews.ro
„Când nu ne raportăm așa cum trebuie la știință, deschidem niște ferestre către magie”, spune antropologul cultural Camelia Burghele, într-un interviu pentru publicul HotNews. Experta explică însă că acest lucru nu este specific doar românilor:…
13:00
Marinarii americani se plâng de toaletele înfundate de pe USS Gerald R Ford, cel mai mare portavion din lume, trimis în Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Pentagonul a trimis cea mai mare forță de nave de război și aeronave americane în Orientul Mijlociu din ultimele decenii, inclusiv două grupuri de atac de portavioane, în timp ce președintele SUA Donald Trump a…
12:40
Cazul „inimii arse de degerături”: Domenico, băiețelul de doi ani care a primit o nouă inimă în decembrie, a murit. Șase medici sunt anchetați # HotNews.ro
Domenico, un copil de doi ani din Italia, a murit sâmbătă la un spital din Napoli, la două luni după un transplant cu o inimă deteriorată de gheața carbonică. Șase medici sunt anchetați pentru ucidere…
12:10
O nouă mutare anunțată de Trump pentru Groenlanda: „Este pe drum”. Reacția fermă a Danemarcei # HotNews.ro
Statele Unite intenționează să trimită în Groenlanda o navă-spital, a anunțat președintele Donald Trump, care a amenințat de mai multe ori în ultima perioadă că va anexa Groenlanda. Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen,…
11:50
Postul Paștelui 2026, care este cel mai lung și mai aspru dintre cele patru posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe, începe mâine, pe 23 februarie, și se va încheia pe 11 aprilie, cu o zi…
11:30
Schimbare majoră în aeroporturile din SUA: Administrația Trump suspendă accesul rapid al pasagerilor / Democrații acuză un „sabotaj intenționat” # HotNews.ro
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) suspendă utilizarea benzilor speciale de securitate și a terminalelor de control rapid în aeroporturi. Reprezentanții companiilor aeriene avertizează că măsura care intră în vigoare de duminică va…
11:20
„Toate acestea sunt emoții de viață”. O soluție surprinzătoare pentru reconectarea emoțională între părinți și copii, fără ajutorul ecranelor și a internetului # HotNews.ro
La masa din bucătărie, două generații stau față în față. Între ele nu e un ecran, ci un pachet de cartonașe: „Care e cea mai mare frică a ta?”, întreabă cineva. Urmează o ezitare, un…
11:10
HARTĂ Bucureștiul are cel mai consistent strat de zăpadă, după noul episod de viscol și ninsori. Ce ne așteaptă săptămâna viitoare # HotNews.ro
Meteorologii nu au mai emis noi avertizări și au anunțat că vremea se va schimba considerabil în următoarele zile. Noul episod de viscol și ninsori a lăsat în urmă un nou strat de zăpadă în…
10:50
VIDEO Giganții din Galápagos se întorc acasă: Țestoasele uriașe cutreieră din nou o insulă din arhipelag după mai bine de 180 de ani # HotNews.ro
Aproape 160 de țestoase uriașe au fost reintroduse pe insula Floreana din Galápagos, după o absență de peste 180 de ani. Evenimentul, considerat „o etapă extrem de importantă”, a fost posibil prin recuperarea genetică a…
10:30
Mesajele Ro-Alert vor avea sunete diferite în funcție de gravitatea evenimentelor. Patru tipuri de alerte. Schimbările anunțate # HotNews.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, anunță modificări importante privind mesajele Ro-Alert, care vor avea sunete diferite, în funcție de gravitatea situației. El spune că schimbările sunt în lucru de mai mult…
10:20
Pakistanul a bombardat ținte din Afganistan după un val de atentate sinucigașe. Kabulul amenință cu represalii # HotNews.ro
Pakistanul a bombardat în cursul nopții șapte ținte militante din Afganistan, ca răspuns la atentatul sinucigaș din 6 februarie de la o moschee din Islamabad, soldat cu 31 de morți. Atacurile, raportate oficial duminică, au…
09:50
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina ajung la final duminică. La ce oră și unde va avea loc ceremonia de închidere # HotNews.ro
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, deschise oficial în 6 februarie, se încheie după nenumărate momente memorabile. Ceremonia de închidere este programată duminică, în istorica Arenă Olimpică din Verona, de la ora…
