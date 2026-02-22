Scheletul Sfântului Francisc din Assisi a fost expus public pentur prima oară din 1978. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori

14:10

Un bărbat şi o femeie au fost găsiţi morţi, într-o locuinţă din municipiul Făgăraş. Din primele date de anchetă, Primele date din anchetă arată că pe trupurile neînsufleţite nu sunt urme de violenţă și este ca cei doi să fi murit de frig, în condiţiile în care locuinţa nu era racordată la sursă de energie […]