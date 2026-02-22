Călin Georgescu începe Postul Mare cu o nouă convocare la Curtea de Apel

16:50

Agenția Centrală de Informații (CIA) a SUA de sub Biden a fost informată de un comando ucrainean legat de serviciile secrete de la Kiev cu privire la planul său de a ataca gazoductul rusesc Nord Stream din Marea Baltică, dar că într-un final nu ar fi acordat niciun sprijin părții ucrainene, potrivit unei anchete publicate joi de săptămânalul Der Spiegel