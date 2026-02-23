Baza de recuperare a Spitalului „Neuro” din Brașov are nevoie de investiții de peste 2,7 milioane de lei
BizBrasov.ro, 23 februarie 2026 05:40
Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov vrea să demareze investiții în baza de recuperare. Este vorba de refacerea instalațiilor electrice, o investiție imperios necesară, ținând cont că instalațiile existente prezintă un grad de uzură ridicat, iar siguranța în exploatare prezintă riscuri. Indicatorii tehnico-economici aferenți investiției ar urma să fie supuși aprobării plenului Consiliului Județean în [...]
VIDEO Sala Polivalentă din Brașov arată din ce în ce mai bine. Care este stadiul lucrărilor # BizBrasov.ro
Sala Polivalentă din Brașov arată din ce în ce mai bine. Care este stadiul lucrărilor. Sala Polivalentă din Brașov, care, la finalizarea lucrărilor, va fi mai mare din România, este în continuare în plin șantier. Este vorba despre proiectul aflat în lucru pe amplasamentul fostului stadion „Municipal” de la poalele Tâmpei. Lucrările de construcţie a Sălii [...]
Veterinar căutat pentru a oferi servicii non-stop în cazul urșilor care ajung în Brașov. Zeci de exemplare, monitorizate în zona orașului # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat procedura de achiziție pentru servicii veterinare necesare intervențiilor în cazul urșilor care ajung în intravilan, contractul fiind estimat la maximum 20.150 de lei + TVA. Potrivit datelor oficiale comunicate de municipalitate, în zona municipiului sunt monitorizate zeci de exemplare de urs brun, numărul acestora fiind în creștere în ultimii ani, ceea [...]
Aeroportul Internațional Brașov plătește 125.000 de lei pentru a-și pune la punct procedurile de securitate aeronautică # BizBrasov.ro
Conducerea Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav a semnat un contract pentru implementarea procedurilor de securitatea aeronautică. Contractul a fost semnat cu firma Avsec Guard Consult din județul Timiș pentru suma de 125.000 de lei, fără TVA, în conformitate cu datele de pe portalul de achiziții publice. Prestatorul va avea obligația, conforma contractului, să evalueze și identifice [...]
Baza de recuperare a Spitalului „Neuro” din Brașov are nevoie de investiții de peste 2,7 milioane de lei # BizBrasov.ro
Secretele pentru a cumpăra bilete de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi zboruri la cel mai mic preț # BizBrasov.ro
Secretele pentru a cumpăra bilete de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi zboruri la cel mai mic preț. Lunile ianuarie și februarie sunt ideale pentru a rezerva vacanțe, oferind reduceri de tip Early Booking de 40 – 50% din valoarea unei vacanțe pentru sezonul de vară și iarnă, fiind și perioada cu [...]
Puțini români știu că pot merge la dentist fără să plătească, în anumite condiții, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Legea prevede ce servicii stomatologice sunt decontate, cine beneficiază de gratuitate și de ce, în multe cazuri, fondurile se epuizează rapid. Consultațiile, tratamentele simple și urgențele stomatologice pot fi gratuite pentru unii pacienți, dar [...]
Aproape de principalele atracții turistice, precum Castelul lui Dracula – Bran, Cetatea Râșnov și orașul medieval Brașov, Poiana Brașov, denumită și Poiana Soarelui, este una dintre cele mai căutate destinații turistice din România fiind cea mai mare și mai luxoasă stațiune de munte din țara noastră, cu o lungime totală a domeniului schiabil de 24,5 [...]
O nouă postare xenofobă a deputatului extremist AUR Dan Tanasă: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără livratorul necalificat străin” # BizBrasov.ro
Deputatul extremist de la AUR Dan Tanasă a postat pe Facebook un nou mesaj xenofob, îndreptat din nou împotriva livratorilor străini. Tanasă a publicat o fotografie cu soldați români sub care scrie: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără livratorul necalificat străin”. Postarea lui Tănasă a stârnit un [...]
Locuința din Făgăraș, în care au fost găsite cele două cadavre, nu era racordată la gaz și nici la curent # BizBrasov.ro
Un bărbat și o femeie, au fost găsiți morți, într-un bloc din municipiul Făgăraș. Cele două cadavre au fost descoperite de angajații unei firme solicitate să rezolve defecțiunea la rețeaua de apă din bloc. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului [...]
Decizie definitivă de arestare preventivă a adolescentului care a incendiat o mașină sub Tâmpa, în urma unei provocări de pe TikTok # BizBrasov.ro
Judecătorii braşoveni au respins contestaţia înaintată de adolescentul de 15 ani, arestat preventiv, după ce a vandalizat mai multe autoturisme, filmându-se în timp ce dă foc unuia, pentru a arăta prietenilor virtuali că a dat curs unei provocări pe rețeaua TikTok. Decizia este defintivă, potrivit news.ro. Un complet din cadrul Tribunalului pentru minori şi familie [...]
VIDEO Poliștiștii brașoveni, ample verificări în cartierul Noua: 100 de persoane legitimate și 90 de mașini trase pe dreapta # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, cu sprijinul Serviciului Criminalistic, au continuat activitățile de control în parcurile și zonele de agrement din cartierul Noua, unde s-a urmărit, în special, relaționarea cu cetățenii și informarea acestora cu privire la metodele de înșelăciune frecvent întâlnite în această perioadă, atât în mediul online, cât și prin apeluri telefonice. [...]
VIDEO Controale ale polițiștilor în cartierul Noua: 100 de persoane legitimate și 90 de mașini, trase pe dreapta # BizBrasov.ro
Controale de noapte ale polițiștilor la Brașov: Amendă de 30.000 de lei pentru o societate din Centrul Civic care nu folosea casa de marcat # BizBrasov.ro
Polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Brașov, sprijiniți de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au desfășurat o acțiune în municipiul Brașov, în zona Centrului Civic, la o unitate economică deschisă publicului pe timp de noapte. „Acțiunea a avut ca scop prevenirea și combaterea faptelor antisociale, generate de consumul de [...]
Azi-noapte, în jurul orei 02.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au oprit, pentru control, un autoturism care circula pe strada Mihai Viteazu, din municipiu, la volanul căruia se afla un bărbat de 29 de ani, din comuna Șinca. „În cadrul controlului efectuat, pentru că au observat indicii specifice, polițiștii l-au testat pe bărbat pentru [...]
VIDEO Controale mixte în stațiunile turistice din județul Brașov, dar și în centrul orașului: 80 de societăți, verificate de polițiști/ Comisarii CJPC au dat amenzi în valoare de 30.000 de lei și au oprit de la comercializare 10 kilograme de carne # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfășurat, sâmbătă, o acțiune amplă de control în județul Brașov, respectiv în stațiunile turistice montane și în zona centrală a municipiului Brașov. „Activitățile desfășurate au fost coordonate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și au reunit peste 50 de polițiști din cadrul structurilor de investigare [...]
DNSC avertizează: „O parolă simplă e ca o ușă lăsată întredeschisă pentru atacatori”/ Cum trebuie construite parolele sigure # BizBrasov.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra riscurilor generate de utilizarea unor parole simple, ușor de ghicit și recomandă adoptarea unor măsuri elementare de protecție digitală. „O parolă simplă e ca o ușă lăsată întredeschisă pentru atacatori. Folosește combinații unice de litere mari și mici, cifre și simboluri. Evită informațiile evidente precum data nașterii [...]
Postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru dintre cele patru posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe, începe mâine, pe 23 februarie, și se va încheia pe 11 aprilie, cu o zi înainte ca ortodocșii să sărbătoarească Învierea Domnului. Postul este abținerea de la mâncare și băutură, nu simpla înlocuire de alimente, cu intenția de [...]
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a anunțat că se lucrează la modificarea sunetelor din mesajele Ro-Alert, astfel încât acestea să fie diferite în funcție de tipul mesajului și de gravitatea situației. Sunetul actual RO-ALERT pentru situațiile grave va rămâne neschimbat, acesta fiind standardizat la nivel internațional. Modificările vizează în special alte [...]
Pârtiile din Poiana Brașov au fost arhipline în ultimele zile de vacanță, iar micii schiori au primit bonus şi un strat generos de zăpadă proaspătă. Cu mic, cu mare, schiorii s-au aşezat la coadă la telecabină, telegondolă şi la teleschiuri. După o jumătate de oră de aşteptare au pornit spre pârtiile cu zăpadă de jumătate [...]
„Ana, ce zodie ești? Poți să-mi faci cartofi prăjiți?” Asistentul virtual al ANAF, asaltat de mesaje care nu au legătură cu domeniul fiscal # BizBrasov.ro
Circa 40% dintre mesajele pe care le primește de la utilizatori chatbot-ul ANAF, lansat luna aceasta, sunt fără legătură cu domeniul fiscal. Mesajele fără temă fiscală sunt variate și duc de la curiozități și glume, până la obscenități. În multe cazuri, ANAF vede identitatea persoanelor care trimit astfel de mesaje direct din conturile de SPV, [...]
Descoperire macabră la Făgăraș: Un bărbat și o femeie, găsiți morți într-un apartament # BizBrasov.ro
Într-un bloc din municipiul Făgăraș au fost descoperite corpurile neînsuflețite a două persoane. Este vorba despre un bărbat și o femeie. Cele două cadavre au fost descoperite de angajații unei firme solicitate să rezolve defecțiunea la rețeaua de apă din bloc, scrie monitorfg.ro. ,,Ne-a anunțat președintele asociației de proprietari că la acel bloc există o [...]
Ce să nu faci niciodată când dezgheți parbrizul dimineața. Greșelile care îți pot distruge mașina # BizBrasov.ro
Când temperaturile scad sub zero în România, dezghețarea parbrizului devine un ritual grăbit al dimineților de iarnă. Totuși, unele gesturi aparent inofensive pot provoca fisuri în sticlă. Te poți alege cu defectarea sistemului de climatizare sau deteriorarea ștergătoarelor dacă dezgheți parbrizul în grabă. Diminețile geroase înseamnă, pentru mulți șoferi, minute bune pierdute lângă mașină, încercând să [...]
Aproape 12.000 de intervenții ale polițiștilor în cazuri de violență domestică, într-o singură lună: În orașe, mai multe sesizări decât la sate # BizBrasov.ro
Poliția Română a transmis că numai în cursul lunii ianuarie polițiștii au intervenit în 11.911 cazuri de urgență semnalate în contextul violenței domestice. Dintre acestea, 5.998 au fost semnalate în orașe, iar 5.913 la sate. Potrivit datelor, numărul faptelor în contextul violenței domestice a scăzut cu 11,5% față de anul trecut. Au fost înregistrate 530 [...]
Noul episod de ninsori și viscol se va încheia duminică dimineață, iar meteorologii spun că nu se așteptă la noi avertizări severe. De săptămâna viitoare, vremea se încălzește, iar în vestul țării temperaturile vor urca până la 15 grade. Meteorologul ANM Robert Manta a spus, sâmbătă, la Digi24, că peste noapte ninsorile vor fi din [...]
O nouă metodă de înșelăciune face victime printre români: „Ancheta secretă” prin care oamenii sunt convinși de falşi poliţişti să-şi golească conturile bancare # BizBrasov.ro
O nouă metodă de înșelăciune a început să facă victime printre români. Sub pretextul unei „anchete secrete”, infractorii determină victimele să scoată bani din bancă şi să îi plaseze în bancomate pentru criptomonede. De cele mai multe ori, escrocii contactează victimele prin apeluri telefonice sau prin e-mail ori chiar pe rețelele de socializare. Pretind că [...]
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal și au emis două ordine de protecție provizorii, pe numele a doi bărbați care au bătut un tânăr. „Polițiștii au fost sesizați, printr-un apel de urgență, de către un tânăr din comuna Homorod, cu privire la faptul că, în timp [...]
Bărbat fără permis și cu numere de înmatriculare false, reținut de polițiști, după ce a provocat un accident între Codlea și Vulcan # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, pe drumul dintre Codlea și Vulcan, în care ar fi fost implicate două mașini. „Față de sesizarea primită, polițiștii au efectuat verificări și au stabilit că, un bărbat, de 31 de ani, din municipiul Codlea, [...]
94 de oameni salvați de pe munte, în ultimele 24 de ore: Cele mai multe apeluri au fost primite de Salvamont Brașov # BizBrasov.ro
Reprezentanții Dispeceratului Naţional Salvamont au anunțat că un număr de 94 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 33 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, o persoană a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital, iar restul au primit acordul să fie [...]
Nouă limitare a utilizării banilor cash, impusă de UE: Care este suma maximă pe care o poți folosi, începând din 2027 # BizBrasov.ro
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin stabilirea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash. Măsura face parte din regulamentul privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre, conform Mediafax. Decizia vine într-un context în care plățile digitale sunt tot mai folosite, iar autoritățile europene [...]
Programa de Limba și literatura română 2026 pentru elevii de clasa a IX-a a fost aprobată. Ce se va studia din toamnă # BizBrasov.ro
Programa de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a a fost aprobată prin semnătura premierului Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al Educației și Cercetării, și a fost trimisă spre publicare în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, principiul ordonator al conținuturilor este cel diacronic, reflectat mai ales în dinamica formelor literare, a reprezentărilor despre om [...]
Control național fără precedent, anunțat de Ministrul Sănătății, după ce un medic de la un spital public opera la un spital privat în timpul programului de lucru # BizBrasov.ro
Un medic angajat la un spital public a apărut într-o postare a unei unități private, în timp ce anunța că se pregătește pentru a doua operație. Ministrul Sănătății spune că acesta era în timpul programului la stat, nu avea o cerere de concediu aprobată și a trimis Corp ul de control să facă verificări, relatează [...]
Brașovul, într-un top al județelor cu cele mai multe locuințe nelocuite: În România, peste 2,5 milioane de case nu sunt locuite # BizBrasov.ro
În România există peste 2,5 milioane de locuințe nelocuite, dintre care peste 218.000 se află în București, iar alte 62.000 sunt în orașele din județul Iași. Numărul locuințelor neocupate depășește 50.000 de unități și în mediul urban din județele Constanța, Brașov și Timiș, arată o analiză a platformei de anunțuri imobiliare Storia. Ultimele două recensăminte [...]
VIDEO Se circulă în condiții de iarnă: Drumarii brașoveni au acționat peste noapte cu 150 de utilaje de deszăpezire și au răspândit 800 de tone de materiale antiderapante # BizBrasov.ro
În continuare se circulă în condiții de iarnă pe toate drumurile naționale și autostrăzile din centrul țării. Drumarii brașovani au acționat peste noapte cu 150 de utilaje de și au răspândit aproximativ 800 de tone de materiale antiderapante. „Ninge în continuare în zona montană din județul Brașov, în special pe DN 1 si DN73A, la [...]
În Cartier Coresi, weekendurile sunt despre și despre întâlniri, despre vecini care se salută, despre copii care aleargă prin Piața cu Copaci și despre momente care aduc oamenii mai aproape. Weekendul acesta, comunitatea se adună în jurul artei și al bunei dispoziții. Celebrul caricaturist Adrian Bighei vine la Coresi pentru un Maraton de caricaturi GRATUITE, transformând [...]
La Gala Premiilor Chefi de România 2026 – Ediția a IV-a, numele Kronwell a fost rostit, aplaudat și confirmat. Nu ca o surpriză. Ci ca o validare firească a unui drum construit cu viziune. Într-o industrie unde excelența este revendicată frecvent, dar atinsă rar, Kronwell Brașov Hotel își consolidează poziția ca reper al performanței gastronomice [...]
Peste 100 de familii dintr-un bloc din Noua au rămas fără gaz, după ce au fost constatate probleme la instalația de alimentare # BizBrasov.ro
În urma unui incident produs la instalația de gaze ce alimentează imobilul de pe Vișinului nr. 1A, bloc 7P, scara A, pentru asigurarea condițiilor de securitate, Distrigaz Sud Rețele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea astăzi, 20 februarie 2026, începând cu ora 13:00. Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectați 108 de clienți [...]
Şapte baloane cu aer cald din ţară şi din străinătate vor participa, în acest weekend, la evenimentul intitulat „Dragoste la înălţime”, ce va avea loc în zona localităţii Cernat din judeţul Covasna, transmite Agerpres. Manifestarea propune turiştilor o experienţă la graniţa dintre romantism şi aventură, marcând perioada dintre Valentine’s Day şi Dragobete. „Vor fi şapte [...]
Alpin Resort Hotel: „Acasă” la înălțime și pentru brașoveni. De ce să treci pragul celui mai emblematic hotel din Poiană, chiar dacă nu ești turist? # BizBrasov.ro
Poiana Brașov este „curtea noastră interioară”. Pentru mulți brașoveni, drumul spre masivul Postăvaru este ritualul de weekend sau gura de aer proaspăt de după birou. Însă, de prea multe ori, privim hotelurile mari din stațiune ca pe niște destinații exclusive pentru turiștii veniți de departe. Alpin Resort Hotel vrea să schimbe această percepție. Dincolo de [...]
VIDEO Se lucrează intens la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România, aflat pe Autostrada Sibiu – Făgăraş. Sunt mobilizați 300 de lucrători și 75 de utilaje # BizBrasov.ro
VIDEO Se lucrează intens la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România, aflat pe Autostrada Sibiu – Făgăraş. Sunt mobilizați 300 de lucrători și 75 de utilaje. Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, anunţă că se lucrează intens la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România, Boiţa, judeţul Sibiu, aflat pe [...]
Duminică, 22 februarie 2026, de la ora 17.00, în Foaierul Operei, publicul este invitat la un recital extraordinar de Dragobete, intitulat „Iubirea cântă”, fiind susținut a capella de Cvintetul vocal ANATOLY. Iubirea a fost dintotdeauna una dintre cele mai fertile surse ale muzicii vocale. De la rafinamentul madrigalului renascentist la emoția cântecului contemporan, acest program [...]
Zeci de oferte de la constructori pentru lucrările de pe centura mare a județului Brașov. În joc sunt aproape 270 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Interes major din partea a zeci de firme constructoare pentru cea mai mare achiziţie în domeniul modernizării infrastructurii rutiere din istoria Consiliului Judeţean Braşov: centura mare a județului, cum a mai fost numită. Vorbimpractic despre obiectivul „Modernizare, reabilitare DJ 103B Săcele (DN 1A) – Tărlungeni – Budila – Teliu (DN 10) – limită de jud. [...]
Cât costă o vacanță la schi, în Sinaia pentru o familie cu un copil. Costurile sunt prohibitive pentru multe familii din țară # BizBrasov.ro
Vacanța de schi pentru elevi a fost gândită pentru industria HoReCa, pentru ca aceasta să poată supraviețui și în perioada mai puțin frecventată de turiști, cea de după Sărbătorile de iarnă, relatează Observatorul Prahovean. Costurile sunt însă prohibitive pentru multe dintre familiile din țară. Dacă se ia ca referință o familie cu un copil în [...]
Voucherele pentru energie vor fi acordate cel puțin până la sfârșitul anului 2026, conform Ministerului Muncii # BizBrasov.ro
Voucherele pentru energie vor fi acordate cel puțin până la sfârșitul anului 2026, conform Ministerului Muncii. Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că acordarea voucherelor de energie continuă, el arătând că peste 710.000 de români primesc deja acest sprijin, iar măsura merge mai departe până la finalul lui 2026. Până în prezent, în aplicaţia EPIDS au [...]
Una dintre cele mai vechi pizzerii din România închide șapte locații, care au avut o performanță slabă. Localul din Brașov este printre cele care au rezultate bune # BizBrasov.ro
Pizza Hut urmează să închidă șapte restaurante din România, din cauza scăderii consumului și a măsurilor fiscale. Sphera Franchise Group, compania care operează franciza locală, a precizat pentru Economedia care sunt unitățile care vor fi închise. Acestea sunt: Pizza Hut Express Buzău Pizza Hut Express Târgu Jiu Pizza Hut Timișoara Shopping City Pizza Hut Galați Pizza Hut [...]
Test pentru FOTE 2027. Săptămâna viitoare, au loc în Poiana Brașov Campionatele Naționale de Schi Alpin # BizBrasov.ro
Poiana Brașov rămâne stațiunea preferată nu doar pentru cei care vor să se relaxeze din plin pe schiuri sau pe placă, ci și pentru competițiile sportive de schi alpin. Astfel, săptămâna viitoare, domeniul schiabil din masivul Postăvarul va găzdui Campionatele Naționale de Schi Alpin, care reprezintă și un test pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European, [...]
Proprietarii primului hotel de 5 stele din Poiana Brașov, dar și un alt afacerist din stațiune, printre cei interesați să cumpere celebrul hotel Rex din Mamaia # BizBrasov.ro
Celebrul hotel Rex din Mamaia, aflat în proprietatea familiei lui Carmen Palade, fosta soție a omului de afaceri Dan Adamescu, este scos la licitație pentru a treia oară într-un dosar de executare silită. La prima licitație a fost un singur ofertant, însă prețul nu a fost acceptat, potrivit surselor Profit.ro. Acum vin li primele informații [...]
Anunţ privind informarea publicului asupra deciziei de încadrare a proiectului „Tren metropolitan Brașov” # BizBrasov.ro
Asociația de Transport Brașov, prin proiectant Asocierea TTL Planning SRL, METRANS Engineering SRL și BOMAP Engineering SRL, titular al proiectului TREN METROPOLITAN BRAȘOV, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectului TREN METROPOLITAN BRAȘOV, propus a fi amplasat în UAT Brașov, Zărnești, Râșnov, Cristian, Codlea, [...]
Brățară, dar nu de mână și nu de aur, ci electronică, pentru un soț agresiv. „Cadou” de la Poliție # BizBrasov.ro
Brățară, dar nu de mână și nu de aur, ci electronică, pentru un soț agresiv. Ieri în jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Brașov au fost sesizați de o femeie în vârstă de 31 de ani din municipiul Brașov, cu privire la faptul că între aceasta și soțul său au avut loc [...]
Proiectul construcției fabricii de pulberi pentru muniție din județul Brașov, în parteneriat cu colosul german Rheinmetall, pas spre studiul de fezabilitate # BizBrasov.ro
Compania românească de stat din industria apărării Pirochim Victoria, controlată de Ministerul Economiei, a început să se intereseze în piața de consultanță tehnică cât ar costa și cât ar dura elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de peste jumătate de miliard de euro de construire, în parteneriat cu gigantul militar geman Rheinmetall, a unei fabrici [...]
Proiectul construciei fabricii de pulberi pentru muniție din județul Brașov în parteneriat cu colosul german Rheinmetall, pas spre # BizBrasov.ro
