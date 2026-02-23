Agenda comercială a lui Trump intră în coliziune cu alegerile de la jumătatea mandatului
Adevarul.ro, 23 februarie 2026 06:15
Noul plan tarifar anunțat de președintele Donald Trump riscă să transforme politica comercială a administrației într-un subiect central și potențial vulnerabil în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului, scrie The Wall Street Journal.
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
06:15
Acum o oră
05:45
Investitor american apropiat de familia Trump, acord pentru gaze cu gigantul rus Novatek, scrie The New York Times # Adevarul.ro
Un investitor american cu legături în cercul apropiat al familiei Donald Trump a semnat anul trecut un acord privind gazele naturale lichefiate cu cel mai mare producător privat de gaze din Rusia, Novatek, potrivit unei investigații publicate de The New York Times.
Acum 2 ore
04:45
Ucraina testează roboți tereștri capabili să lanseze drone pe fibră optică, greu de bruiat # Adevarul.ro
O companie ucraineană din domeniul apărării anunță că a adaptat unul dintre roboții săi tereștri pentru a transporta și lansa drone conectate prin fibră optică — un tip de aparat considerat dificil de bruiat prin mijloace de război electronic.
Acum 4 ore
03:45
Unitățile arctice ale Rusiei au fost grav afectate în Ucraina. NATO se pregătește însă pentru o revenire „periculoasă” a acestora # Adevarul.ro
Forțele ruse retrase din Arctica pentru a lupta în Ucraina au suferit pierderi semnificative pe câmpul de luptă.
02:45
Marile viaducte de care depinde soarta Autostrăzii Transilvania. Câți kilometri au șanse reale de a fi inaugurați în 2026 # Adevarul.ro
Inaugurarea a cel puțin 40 de kilometri din Autostrada Transilvania depinde de ritmul lucrărilor la viaductele Topa Mică și Nădășelu, lucrări complexe pe care oficialii Ministerului Transporturilor le privesc cu optimism, în ciuda dificultăților de pe șantier. Alte două loturi sunt și ele așteptate.
Acum 6 ore
02:15
Mușchi mai puternici, viață mai lungă. De ce trăiesc mai mult cei care au forță fizică și ce exerciții trebuie să facem pentru a fi mai longevivi # Adevarul.ro
Noile studii arată că persoanele cu musculatura puternică, dezvoltată în mod natural, prin exerciții fizice, trăiesc mai mult. Specialiștii au identificat și tipurile de activitate fizică care ne prelungesc viața.
01:45
Legătura dintre traci și una dintre cele mai misterioase secte religioase. Adepții ei erau vegetarieni, credeau în nemurirea sufletului și aveau un profet faimos # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai misterioase ritualuri religioase antice are origini tracice. Bazat pe venerarea unor vechi zeități din lumea sud-dunăreană și inițieri enigmatice, misterele orfice erau extrem de populare și includeau intrări în transă cu ajutorul substanțelor halucinogene.
01:15
Ce se întâmplă cu declarațiile de avere ale politicenilor. Deputat: „E o temă sensibilă pentru alte formațiuni politice” # Adevarul.ro
USR a depus în Parlament un proiect care reintroduce obligația publicării declarațiilor de avere. Inițiativa este însă respinsă de celelalte partide din coaliție, pe motiv că nu ar respecta Constituția.
00:45
Cum va fi vremea de 1 martie. Meteorologii spun când vom avea temperaturi de primăvară # Adevarul.ro
Temperaturi de primăvară vom resimți încă de la începutul lunii martie, anunță specialiștii Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor fi peste cele normale în toată țara în prima zi din martie. A doua jumătate a lunii rămâne însă sub semnul întrebării.
Acum 8 ore
00:15
Istoria consemnează că pe 23 februarie s-a patentat motorul Diesel, a început revoluția rusă din februarie și a fost înființat partidul fascist în Italia. La 23 februarie 1443 s-a născut Matia Corvin, fiul lui Iancu de Hunedoara, care a devenit rege la vârsta de 15 ani.
22 februarie 2026
23:15
Pornind de la una dintre temele majore ale psihologiei contemporane, Elise Loehnen (autoare și jurnalistă cunoscută pentru preocuparea sa constantă față de teme legate de dezvoltare personală și sănătate psihică) a alcătuit pentru Oprah Daily o selecție de nouă volume dedicate traumei.
22:45
Când banii devin o problemă de sănătate mintală și nu doar o grijă normală. Specialist: „Asta blochează orice formă de acțiune" # Adevarul.ro
În actualul context economic și social din România, toți ne facem griji pentru bani. E normal să ne preocupe venitul, economiile și plata facturilor. Specialiștii atenționează că această îngrijorare pentru bani se poate transforma și într-o problemă.
Acum 12 ore
22:15
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare: „Vom fi pe creștere economică în 2026, de peste unu la sută”. Ce spune despre TVA # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seară că România ar urma să revină pe creștere economică în 2026, cu un avans de peste 1%, susținut de fondurile europene și investițiile publice.
22:15
Raportul Comisiei Juridice a SUA privind alegerile din România, în malaxorul propagandei ruse. „Spațiul informațional a fost inundat” # Adevarul.ro
Media pro-Kremlin a demarat o campanie de delegitimare a României folosind raportul preliminar al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, arată expertul Nicolae Țibrigan. Spațiul informațional a fost inundat cu volume mari de postări similare, cu un salt de 14.000% în 4 și 5 februarie.
22:00
Puternicul baron al drogurilor Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut ca „El Mencho” și lider al cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG), a fost ucis duminică, 22 februarie, de armata mexicană.
21:45
Mircea Abrudean apără decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la reuniunea Consiliului Păcii: „Este o poziționare fermă” # Adevarul.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a vorbit, duminică seara, despre decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, afirmând că „a fost una corectă”.
21:30
Președintele Senatului Mircea Abrudean ar vrea numiri politice la SRI și SIE: „Sunt de acord aici cu domnul Grindeanu” # Adevarul.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean a vorbit, duminică seara, despre numirile la șefia serviciilor de informații, după ce numele său a fost vehiculat la conducerea SRI.
21:15
Alertă de gradul zero pe Aeroportul Otopeni. Un avion cu 180 de pasageri care a decolat către Egipt are probleme în aer. Aeronava s-a întors către București dar nu poate ateriza # Adevarul.ro
O aeronavă HiSky, care opera cursa București – Hurghada (Egipt), a semnalat un senzor de presurizare activat în cabina pasagerilor.
21:00
M-am bucurat enorm că preferatul meu a luat Ursul de Aur. „Gelbe Briefe/Scrisorile galbene”, despre cum poți să-ți pierzi libertatea, de pe o zi pe alta.
20:45
Șeful diplomației iraniene anunță o posibilă întrevedere cu delegația americană. „Cred că există încă șanse bune să ajungem la o soluție diplomatică” # Adevarul.ro
Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a evocat duminică o posibilă nouă întrevedere cu delegaţia americană joia viitoare, 26 februarie, în Elveţia, pentru a discuta despre programul nuclear.
20:30
Financial Times: Iranul a încheiat un contract confidențial de armament cu Rusia, în valoare de 500 de milioane de euro # Adevarul.ro
Iranul a încheiat un contract confidențial de armament, în valoare de 500 milioane de euro, cu Rusia pentru achiziția de lansatoare portabile şi rachete sol-aer avansate.
20:15
Meteorologii au emis duminică seară, 22 februarie, un Cod galben de ceață densă și polei pentru mai multe județe.
20:00
Președintele Consiliului Județean Ilfov Huber Thuma lansează un atac la adresa primarului Ciprian Ciucu: „Ilfovenii nu sunt cetățeni de mâna a doua” # Adevarul.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov Hubert Thuma i-a răspuns primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, după declarațiile acestuia privind costurile STB și a susținut că „Ilfovul nu cere privilegii”.
19:45
Comisia Europeană cere Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial, după noile tarife impuse de Trump # Adevarul.ro
Comisia Europeană a cerut Statelor Unite duminică, 22 februarie, să respecte termenii acordului comercial UE–SUA încheiat anul trecut, după ce președintele Donald Trump a impus noi taxe vamale generalizate.
19:30
Polițiștii londonezi păzeau casa lui Epstein în timpul unei vizite a lui Andrew. Noi e-mailuri îl îngroapă mai adânc pe fratele regelui Charles # Adevarul.ro
Ofițeri ai Poliției Metropolitane au fost instruiți să asigure securitatea pentru o cină organizată la reședința din New York a lui Jeffrey Epstein, la care a participat Andrew Mountbatten-Windsor, potrivit unor e-mailuri publicate de Departamentul de Justiție al SUA.
19:00
„Închisoarea” pe care adolescenții o acceptă fără împotrivire. Psiholog: „Vă recomand să verificați zilnic acest lucru” # Adevarul.ro
Telefonul a devenit închisoarea pe care copiii, adolescenții și tinerii o acceptă fără să realizeze cât timp pierd, de fapt, zilnic, de lângă cei dragi – familie sau prieteni. Un psiholog a reușit, în doar câteva minute, să-i pună pe gânduri vorbindu-le despre asta.
19:00
Dacia Spring 100: primăvara începe în haine noi. Care sunt noutățile tehnice importante # Adevarul.ro
Rezumatul performanțelor comerciale obținute de Dacia Spring în 2025 sună astfel: modelul a înregistrat 35.034 de unități vândute, o creștere de 53%. Se clasează pe prima poziție în segmentul vehiculelor electrice de segment A – o poziție care obligă la lucruri noi, unul dintre ele fiind Spring 100.
18:45
Regele Charles va acorda poliției acces la toate fișierele și înregistrările pentru orice anchetă legată de fratele său Andrew # Adevarul.ro
Regele Charles a declarat că va acorda poliției acces la toate fișierele și înregistrările necesare pentru orice investigație care îl implică pe fratele său, Andrew Mountbatten-Windsor.
18:45
Regizorul, scriitorul, scenaristul, scenograful şi graficianul Cristian Pepino a murit, a anunţat, duminică 22 februarie, actorul Ştefan Craiu.
18:30
FCSB se îndepărtează de play-off după victoria piteștenilor cu Farul. Scenariile în care roș-albaștrii ar mai putea urca în clasament # Adevarul.ro
FC Argeș este foarte aproape de calificarea în play-off, după victoria la limită cu Farul Constanța.
18:00
Poliția britanică își monitorizează personalul cu ajutorul unui AI dezvoltat de o companie care lucrează pentru ICE # Adevarul.ro
Poliția Metropolitană din Londra monitorizează comportamentul personalului său cu instrumente de inteligență artificială furnizate de Palantir, companie din SUA care are contracte inclusiv cu armata israeliană și cu agenția americană de protecție a frontierelor (ICE).
18:00
Cum a ajuns să fie România recomandarea surpriză pentru pensionarii din Occident. „Dacă vrei libertate ieftină și fără arme, mută-te în zonele rurale” # Adevarul.ro
Un vlogger cunoscut în comunitatea expaților susține că România este cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană pentru pensionarii străini. Afirmațiile sale au devenit virale, dar au stârnit reacții puternice din partea românilor.
18:00
Secretele Banatului Montan, ținutul plin de comori al României, renăscut din sălbăticie cu ajutorul coloniștilor # Adevarul.ro
În Banatul Montan, călătorii descoperă sate vechi românești, dar și vechi localități ale cehilor, germanilor, slovacilor, sârbilor, croaților, carașovenilor și rutenilor. Locurile sunt înconjurate de comori naturale, cuprinse în Clisura Dunării și în parcurile naționale din munți.
18:00
Secretarul britanic al Apărării își dorește să trimită trupe în Ucraina. „Acest lucru va însemna că războiul acesta s-a încheiat” # Adevarul.ro
Secretarul Apărării al Marii Britanii, John Healey, a scris duminică, 22 februarie, în Sunday Telegraph, că dorește să trimită trupe britanice în Ucraina, considerând că acest gest ar semnala sfârșitul războiului cu Rusia.
17:30
Ultimul act pentru România la Milano-Cortina 2026. Tricolorii au obținut locul 17 la bob de patru persoane # Adevarul.ro
Echipajul României de bob patru a încheiat competiția olimpică pe locul 17.
17:30
Hamas a încheiat „alegerile interne” înainte de desemnarea noului lider, după moartea șefilor Ismail Haniyeh și Yahya Sinwar în atacuri israeliene din 2024.
Acum 24 ore
17:00
Forțele Armate ale Ucrainei lansează o ofensivă în sud. Care sunt obiectivele operațiunii # Adevarul.ro
Gruparea Trupelor de Asalt Aerian din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei (FAU) a început o operațiune militară în sudul țării, potrivit unui comunicat al comandamentului. Zona principală de acțiune este direcția Oleksandrivka, situată în regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk.
16:45
Cât este ajutorul de deces în februarie 2026. Poate fi solicitat și în cazul unui membru al familiei neasigurat # Adevarul.ro
Cuantumul ajutorului de deces nu a crescut până la această dată, deși la începutul fiecărui an sunt așteptate măriri. Statul acordă acest tip de ajutor și în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului/pensionarului, dar cuantumul este diferit.
16:45
Medicamentul invizibil care ne vindecă întregul organism. Ce fel de muzică ne poate ajuta să reducem stresul și să ne îmbunătățim sănătatea generală # Adevarul.ro
De la ritualurile vechilor civilizații până la studiile moderne din spitale, muzica își dovedește tot mai clar puterea asupra trupului și minții. Cercetări realizate la Universitatea McGill și Universitatea din Helsinki arată că meloterapia poate reduce stresul, îmbunătățește memoria și recuperarea.
16:45
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra. „În această țară avem libertate de exprimare” # Adevarul.ro
Scene tensionate pe Whitechapel Road, în estul Londrei, unde o polițistă din cadrul Metropolitan Police a intervenit pentru a aplana un conflict izbucnit între un predicator creștin și mai mulți bărbați care i-au cerut să plece, susținând că „aceasta este o zonă musulmană”, scrie Daily Mail.
16:30
Adolescentul care a incendiat o mașină în urma unei provocări online, arestat preventiv. Decizia judecătorilor este definitivă # Adevarul.ro
Judecătorii brașoveni au respins contestația înaintată de adolescentul de 15 ani arestat preventiv după ce a vandalizat mai multe autoturisme, în urma unei provocări online.
16:30
Incident la Mar-a-Lago: un bărbat a fost împușcat mortal după ce a a pătruns ilegal pe proprietatea lui Trump # Adevarul.ro
Secret Service a anunţat, duminică, 22 februarie, că un bărbat a fost împușcat mortal după ce a încercat să intre ilegal într-un perimetru de securitate pe domeniul Mar-a-Lago al președintelui Donald Trump în Florida.
16:30
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a anunţat duminică decizia ţării sale de a bloca adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, pe motiv că Ucraina a blocat tranzitul ţiţeiului rusesc către Ungaria prin oleoductul Drujba.
16:15
Morți suspecte la Brașov. Poliția a deschis dosar penal, după ce două persoane au fost găsite moarte într-o locuință # Adevarul.ro
Două persoane au fost găsite decedate într-o locuinţă din municipiul Făgăraş, fără să prezinte urme de violenţă pe corp, în acest caz poliţiştii deschizând un dosar penal, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.
15:45
SONDAJ CURS: Majoritatea bucureștenilor, nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă România. PSD, pe primul loc în intențiile de vot # Adevarul.ro
Un sondaj CURS publicat duminică arată că percepția bucureștenilor privind direcția generală a țării este preponderent negativă, 75% dintre respondenți fiind de părere că România se îndreaptă într-o direcție greșită. În ceea ce privește intenția de vot la alegerile locale, PSD se află pe primul loc.
15:45
Bărbat din Ilfov, reținut după ce a amenințat cu un pistol airsoft angajații de la deszăpezire. Era supărat că nu i s-a luat zăpada din poartă # Adevarul.ro
Un bărbat din comuna Corbeanca, județul Ilfov, a fost dus la audieri duminică, 22 februarie, după ce a amenințat cu un pistol airsoft angajații de la deszăpezire, nemulțumit de modul în care aceștia curățau drumul.
15:30
MAGA, în delir după ce Trump a cerut publicarea dosarelor OZN. Ce spune Pentagonul despre existența extratereștrilor # Adevarul.ro
Decizia lui Trump privind dosarele OZN este un instrument perfect de distragere a atenției de la dosarul Epstein, spun opozanții președintelui. În 2013, guvernul a admis existența Zonei 51, unde se testau aeronave spion, iar în 2024, Pentagonul a publicat un raport despre OZN-uri.
15:30
Cum a fost sedusă America Latină de marxism și lecția pentru Europa. „Majoritatea intelectualilor de acolo se revendică de la stânga“ # Adevarul.ro
Profesoară la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității București, Caterina Preda explică, într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, motivele pentru care America de Sud și America Centrală au reprezentat un tărâm fertil pentru ideile de stânga, dar în egală măsură expus la schimbări
15:15
Fotbalul american pierde un tânăr talent. La doar 25 de ani, starul NFL a fost găsit decedat în propriul garaj. Posibilă sinucidere # Adevarul.ro
Moartea fulgerătoare a lui Rondale Moore a lăsat un gol imens în fotbalul american.
14:45
China devansează SUA și devine principalul partener comercial al Germaniei, în pragul vizitei lui Merz # Adevarul.ro
China a depășit Statele Unite și a redevenit cel mai important partener comercial al Germaniei, potrivit datelor oficiale, în timp ce cancelarul german, Friedrich Merz, se pregătește pentru prima sa vizită la Beijing de la preluarea mandatului.
