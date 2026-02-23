A început Postul Paștelui 2026: Cele mai importante reguli bisericești. Obiceiuri interzise timp de 40 de zile
Digi24.ro, 23 februarie 2026 07:10
Postul Paștelui 2026 începe luni, 23 februarie, imediat după Duminica Lăsatului Sec de Brânză, și se încheie în Sâmbăta Mare, 11 aprilie, pregătind credincioșii pentru sărbătoarea Învierii, care va fi celebrată duminică, 12 aprilie 2026.
Acum 10 minute
07:30
Un atac „masiv” cu rachete ucrainene a provocat pagube grave infrastructurii energetice şi a întrerupt furnizarea de energie electrică, căldură şi apă în regiunea Belgorod din Rusia, la graniţa cu Ucraina, a declarat luni dimineaţă guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.
Acum 30 minute
07:10
Cuvintele încrucișate protejează creierul persoanelor în vârstă de declinul cognitiv mai bine decât exercițiile fizice # Digi24.ro
Timp de decenii, medicii și campaniile de sănătate publică au promovat exercițiile fizice ca fiind unul dintre cele mai bune lucruri pe care adulții în vârstă le pot face pentru creierul lor. O nouă cercetare realizată de Universitatea Georgetown sugerează că acest mesaj, deși bine intenționat, omite ceva important, iar pentru milioane de oameni care încearcă să evite demența, această omisiune contează.
07:10
Cresc taxele de școlarizare la universități, din toamnă. Facultatea care va percepe cu peste 2.500 de lei mai mult # Digi24.ro
Taxele de școlarizare se vor majora din toamnă, înainte ca Guvernul să stabilească tăierile de cheltuieli. Spre exemplu, Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va percepe o taxă aproape dublă: de la 3.200 de lei la 6.000 de lei pe an.
07:10
Progresele recente în tehnologia de stocare a datelor pe bază de sticlă dezvoltată de Microsoft permit ca sticla obișnuită, cum ar fi cea folosită pentru vase de gătit sau uși de cuptor, să stocheze terabiți de date, cu o durabilitate estimată de până la 10.000 de ani, potrivit Live Science.
07:10
Radu Miruță: „Războiul nu mai vine cu rachete balistice, ci vine printr-o ușă foarte toxică”. Ce trebuie să facă România # Digi24.ro
Radu Miruță a vorbit, în exclusivitate pentru Digi24, despre dezinformare. Ministrul Apărării este de părere că achiziționarea de armament greu nu este suficientă, întrucât războiul în prezent nu „mai vine cu rachete balistice”, ci „vine de foarte multe ori printr-o ușă foarte toxică, care este cea electronică”. Acesta a declarat că România nu se poate apăra „dacă avem un cadru legal care nu mai este sincronizat” cu pericolele din prezent.
07:10
Oamenii de știință au identificat un potenţial mecanism de blocare a unei forme agresive de leucemie # Digi24.ro
Un nou studiu arată că evoluţia leucemiei mieloide acute ar putea fi influenţată prin controlul unor semnale care determină dacă celulele stem din măduva osoasă rămân sănătoase sau se transformă în celule canceroase. Descoperirile deschid perspectiva unor tratamente viitoare mai bine adaptate profilului biologic al fiecărui pacient.
07:10
Postul Paștelui 2026 începe luni, 23 februarie, imediat după Duminica Lăsatului Sec de Brânză, și se încheie în Sâmbăta Mare, 11 aprilie, pregătind credincioșii pentru sărbătoarea Învierii, care va fi celebrată duminică, 12 aprilie 2026.
07:10
Zile cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2026: Când este permis consumul de carne, conform rânduielilor bisericești # Digi24.ro
Postul Paștelui 2026 începe pe 23 februarie și se încheie pe 11 aprilie, reprezentând o perioadă dedicată pregătirii spirituale pentru sărbătoarea Învierii. În acest interval, credincioșii sunt invitați să renunțe la consumul de carne, ouă, lapte și brânzeturi.
07:10
Cât de greu își găsesc tinerii un loc de muncă și care sunt absolvenții cu șanse mici de angajare. „Sunt domenii care încet, încet mor” # Digi24.ro
Jumătate dintre tinerii români absolvenți de studii superioare își găsesc cu greu un loc de muncă în domeniul pentru care s-au pregătit. Cei mai afectați sunt cei cu diplome în științe umaniste. La polul opus, cele mai mari șanse de angajare au absolvenții de Medicină, IT sau cei care își doresc o carieră în Educație.
07:10
Cu o rachetă nouă, o capsulă nouă și un echipaj cu experiență, Artemis II își propune să demonstreze că NASA poate trimite oameni la distanță lunară și să-i aducă acasă în siguranță.
07:10
Cuba, noua țintă a SUA: vrea Trump o îndepărtare a liderilor comuniști sau doar o epurare a prezenței chineze? # Digi24.ro
Cu președintele venezuelean Nicolás Maduro în arest la New York și regimul său decapitat din Caracas cooperând în liniște cu Statele Unite, președintele Donald Trump și-a îndreptat ostilitatea către Havana. „Cuba este o națiune în declin”, a declarat recent președintele american. „Este la pământ”. Și odată cu întreruperea de către administrația Trump a aprovizionării cu petrol din Venezuela către Cuba – și cu un decret prezidențial din 29 ianuarie care amenință cu tarife severe orice țară care furnizează petrol insulei – această evaluare pare din ce în ce mai exactă, scrie The Christian Science Monitor într-o analiză privind intențiile americane în ceea ce privește mica națiune insulară.
07:10
Nepotrivire între ambiție și realitate. Ruptura ideologică din inima Europei care împiedică reînarmarea continentului # Digi24.ro
O temă recurentă la Conferința de Securitate de la München, de weekendul trecut, a fost hotărârea țărilor europene de a se uni în contextul amenințărilor rusești și al angajamentelor incerte de securitate ale Statelor Unite. Cu toate acestea, conferința abia se încheiase și ministrul german de Externe, Johann Wadephul, i-a criticat, luni, pe francezi pentru cheltuielile „insuficiente” în domeniul apărării. Unitatea în inima Europei poate fi dezirabilă în principiu, dar este greu de obținut în practică, scrie istoricul Katja Hoyer într-un articol pentru publicația UnHerd.
07:10
„Gata de luptă”. Țările baltice se confruntă cu temeri legate de fragilitatea NATO în epoca Trump # Digi24.ro
Pe măsură ce criza din relațiile Washingtonului cu aliații săi europeni s-a agravat în ultimele luni, a apărut o întrebare dură: cât de sigure sunt garanțiile SUA pentru țările care se învecinează cu Rusia? Președintele SUA, Donald Trump, nu numai că i-a antagonizat pe aliații NATO, dar a amenințat chiar să anexeze unul dintre teritoriile lor autonome – Groenlanda, care aparține Danemarcei, remarcă Kyiv Independent într-o analiză. Tensiunile s-au calmat după ce Trump a promis în ianuarie că nu va folosi forța împotriva Groenlandei, dar îngrijorările rămân.
Acum 4 ore
03:50
„El Mencho”, liderul cartelului de droguri Jalisco New Generation, a fost ucis de armată. Ce a transmis ministerul Apărării din Mexic # Digi24.ro
Cel mai căutat om din Mexic și liderul temutului cartel de droguri Jalisco New Generation (CJNG) a fost ucis de armată în cadrul unei operațiuni de securitate, potrivit presei locale, relatează BBC.
Acum 8 ore
00:30
Un joc video celebru ar putea reduce amintirile traumatice și simptomele PTSD, arată un studiu suedez # Digi24.ro
Jocul Tetris ar putea reduce semnificativ amintirile intruzive asociate traumelor și simptomele tulburării de stres post-traumatic (PTSD), potrivit unui studiu realizat de cercetători din Suedia și publicat în revista The Lancet Psychiatry. O intervenție scurtă, bazată pe activarea zonelor vizuale și spațiale ale creierului, a dus la scăderea considerabilă a flashback-urilor în rândul participanților.
00:00
Bărbaţii au tendinţa să-şi piardă cromozomul Y pe măsură ce îmbătrânesc. Cum este afectat organismul # Digi24.ro
Bărbaţii au tendinţa de a-şi pierde cromozomul Y din celule pe măsură ce înaintează în vârstă, iar acest lucru este asociat de noi studii cu o creştere a riscului unor boli grave şi cu scăderea speranţei de viaţă, conform unui material publicat vineri în The Conversation.
00:00
Radu Miruță, despre militarii voluntari: Cred că va exista interes. E primul an, vedem dacă cei 27.000 de lei sunt destul de atractivi # Digi24.ro
Radu Miruță a vorbit la Digi24 despre armata voluntară. Ministrul Apărării a spus că pot fi pregătiți 3.000 de recruți în 2026, dar numărul va fi stabilit în funcție de bugetul primit. De asemenea, Miruță speră ca cei 27.000 de lei brut, să îi atragă pe tineri în acest serviciu.
Acum 12 ore
23:30
Ministrul Apărării, despre pensiile militarilor: „Nu putem vorbi nici de economie, nici de sănătate, dacă nu avem securitate” # Digi24.ro
Invitat în platoul Digi24, Radu Miruță a explicat că Ministerul Apărării va contribui la reducerea cheltuielilor, însă nu prin scăderea veniturilor militarilor în activitate sau prin mișcorarea numărului de soldați. Ministrul a explicat că, în prezent, „avem o încadrare de 61%, adică aproape 40% din cât trebuie să fie lipsește”.
23:30
Radu Miruță: Sunt multe neajunsuri în armată. Nu putem cere performanță, dacă nu le dăm acestor oameni ce au nevoie # Digi24.ro
Radu Miruță a declarat la Digi24 că în armată sunt mai multe neajunsuri, și a dat câteva exemple, cum ar fi banii primiți de militari pentru locuință și diurna celor care pleacă în misiune. Ministrul Apărării a spus, de asemenea, că a avut o discuție cu Ilie Bolojan despre norma de hrană a militarilor și totul s-a lămurit după ce i-a prezentat premierului cifrele.
23:20
Evoluția Armatei române în 4 ani de război la graniță. Radu Miruță: Nu luăm vechituri de la francezi, nu cumpărăm ce aruncă nemții # Digi24.ro
Radu Miruță a fost întrebat, în direct la Digi24, în ce stadiu se află Armata României, după patru ani de război la graniță, în contextul în care forțele europene și chiar cele de peste ocean au fost luate prin surprindere, în 2022, de invazia la scară largă a Rusiei asupra Ucrainei. Ministrul Apărării a afirmat că forțele de apărare ale țării sunt în plin proces de înzestrare.
22:50
Federația „Solidaritatea Sanitară” lansează în dezbatere o strategie pentru protejarea medicilor împotriva agresiunilor # Digi24.ro
Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a anunțat publicarea primei forme a strategiei naționale de acțiune împotriva agresiunilor la adresa profesioniștilor din sănătate și deschiderea procesului de consultare publică. Anunțul vine după ce mai mulți medici au fost agresați chiar în incinta unităților medicale.
22:40
Conștiența ar putea fi prezentă ore întregi după „moarte”. Cercetătoare: „Dovezile sugerează un proces gradual” # Digi24.ro
Creierul poate păstra un anumit grad de conștiență timp de „minute până la ore” după ce un pacient a fost declarat decedat de către medici, conform informațiilor prezentate în cadrul unei conferințe științifice. După ce a studiat experiențele aproape de moarte ale celor care și-au revenit după ce au suferit un stop cardiac, o cercetătoare a solicitat o reevaluare a „reversibilității morții”, scrie The Times.
21:50
21:20
Fost director al CIA, despre posibilitatea ca eventuale atacuri ale SUA asupra Iranului să ducă la o schimbare de regim: „Nu va ceda” # Digi24.ro
Fostul director al CIA, David Petraeus, a declarat că, în cazul în care administrația Trump decide să lanseze atacuri asupra Iranului pe fondul tensiunilor și amenințărilor crescânde dintre președintele american și ayatollahul Ali Khamenei, „din păcate, acest lucru nu va duce la schimbarea regimului”, relatează The Hill.
21:20
Rezultatele sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. Care a fost cea mai bună performanță # Digi24.ro
Locul 5 ocupat de Mihai Tentea şi George Iordache la bob-2 masculin a fost cel mai bun rezultat al delegaţiei României la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026 (6-22 februarie), cât şi din ultimii 34 de ani.
21:00
Norvegia a ocupat primul loc în clasamentul final pe medalii la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), care se încheie duminică, având un bilanţ de 18 medalii de aur, 12 de argint şi 11 de bronz.
20:50
Steve Witkoff a anunțat când ar putea avea loc o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin: „Ar putea fi o trilaterală” # Digi24.ro
O întâlnire între președinții Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea avea loc în următoarele trei săptămâni, a declarat trimisul special al SUA, Steve Witkoff, adăugând că Donald Trump s-ar putea alătura discuțiilor, într-un interviu acordat duminică, 22 februarie, Fox News, relatează New Voice of Ukraine.
20:40
Avion întors de urgență, după ce a decolat de pe Otopeni. Aeronava cu 186 de oameni survolează zona pentru consumarea combustibilului # Digi24.ro
O aeronavă care opera o cursă pe ruta București – Hurghada (Egipt) a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei, potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Comandantul avionului a decis, conform procedurilor standard de siguranță, revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă.
20:30
Preşedintele CJ Ilfov: 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Bucureştiului să fie repartizat judeţului Ilfov # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov.
20:10
Dragobetele 2026: Cele mai inspirate cadouri și surprize pentru a sărbători iubirea pe 24 februarie # Digi24.ro
Dragobetele, sărbătoarea tradițională a iubirii în cultura românească, este marcat anual pe 24 februarie și reprezintă un prilej de reflecție asupra afecțiunii și armoniei în cuplu. Idei de cadouri pentru ziua de Dragobete 2026.
20:10
Postul Paștelui 2026: Cum îți faci mese echilibrate. Combinații alimentare recomandate de specialiști în nutriție # Digi24.ro
Pe durata postului Paștelui, tot mai multe persoane aleg să elimine din meniul zilnic produsele de origine animală, fie din motive religioase, fie din dorința de a-și menține echilibrul personal. O astfel de schimbare alimentară poate afecta organismul dacă aportul de nutrienți esențiali nu este asigurat corect.
20:10
Istoria El Helicoide, clădirea din Caracas concepută ca centru comercial, dar devenită închisoare. Noul plan: „Mai bine să o închidă” # Digi24.ro
Este centrul comercial care a fost transformat în închisoare. Un simbol al optimismului care a degenerat în distopie. Un triumf al arhitecturii brutaliste care a devenit sinonim cu brutalitatea: El Helicoide din Caracas. Numit astfel datorită formei sale spiralate, rămâne o clădire futuristă, care înconjoară vârful unui deal și este acoperită cu o cupolă concepută pentru a reflecta soarele tropical, relatează The Times.
20:00
Înțelegere secretă între Iran și Rusia. Moscova s-a angajat să livreze armament de 500 de milioane de euro Teheranului (FT) # Digi24.ro
Iranul a încheiat un contract confidenţial de armament cu Rusia, în valoare de 500 milioane de euro, pentru achiziţia de lansatoare portabile şi rachete sol-aer avansate, potrivit Financial Times.
20:00
Cum se pregătește Iranul pentru conflict și cum își planifică supraviețuirea: „Succesiunea poate veni ca o consecință a războiului” # Digi24.ro
La începutul lunii ianuarie, în timp ce Iranul se confrunta cu proteste la nivel național și cu amenințarea unor atacuri din partea Statelor Unite, liderul suprem al națiunii, ayatollahul Ali Khamenei, a apelat la un locotenent de încredere și loial pentru a conduce țara: Ali Larijani, cel mai înalt oficial în domeniul securității naționale, scrie The New York Times.
19:50
Voce identică: A sunat Donald Trump la un post american de televiziune folosind un pseudonim cunoscut sau a fost o farsă? # Digi24.ro
O întâmplare neobișnuită s-a petrecut la un post american de televiziune. La o emisiune interactivă cu publicul, un bărbat, care pretindea că se numește John Barron și a cărui voce seamănă foarte mult cu a lui Donald Trump, a sunat pentru a se plânge de decizia Curții Supreme de desființare a tarifelor. El i-a făcut „proști” pe judecătorii care au anulat ordinele de majorare a taxelor. Potrivit presei americane, John Barron este un pseudonim pe care Trump l-a folosit anterior, pentru a vorbi cu jurnaliștii, așadar nu e exclus ca la telefon să fi fost chiar președintele.
19:30
Donald Trump, comparat cu Nicolae Ceușeascu de jurnaliștii americani: „Și-a mințit fără rușine poporul pentru ultima oară” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a fost comparat cu Nicolae Ceaușescu de jurnaliștii americani după expunerea bannerului uriaș cu chipul său la sediul Departamentului american de Justiție.
19:10
A început numărătoarea inversă pentru premiile BAFTA 2026. Care sunt marii favoriți la „Oscarul britanic” # Digi24.ro
Astăzi, începând cu ora 21:00 (ora României), este programată cea de-a 79-a ediție a ceremoniei de decernare a premiilor BAFTA, la Royal Festival Hall din Londra. Evenimentul va fi prezentat, în premieră, de actorul Alan Cumming și va celebra cele mai bune pelicule proiectate în cinematografele britanice în anul 2025.
19:10
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși # Digi24.ro
În 2022, Kazahstanul a devenit unul dintre principalele refugii pentru rușii care încercau să scape de represiunile din timpul războiului și de serviciul militar. În săptămânile care au urmat anunțului Kremlinului privind mobilizarea, peste 400.000 de persoane au intrat în această țară, venind din Rusia. Pentru mulți, a fost doar o escală, dar se estimează că între 50.000 și 80.000 au rămas. Mulți ruși au considerat Kazahstanul o alegere evidentă: puteau călători acolo fără pașapoarte internaționale, iar limba rusă este ușor înțeleasă. Și, deși Astana nu a condamnat invazia Moscovei în Ucraina, nici nu a susținut-o în mod oficial. Acum însă, autoritățile locale întorc foaia, arată Meduza.
18:50
Bucureștiul e în continuare sub nămeți și cu trotuare acoperite cu gheață, înainte de începerea școlii: „Suntem foarte dezamăgiți” # Digi24.ro
Episodul de iarnă severă din ultimele zile încă se vede în mai multe zone din București. Multe trotuare au rămas necurățate, acoperite de gheață și nămeți, ceea ce a atras critici din partea unor pietoni, în timp ce autoritățile promit că vor interveni. De asemenea, mâine, 23 februarie, elevii revin în bănci după vacanța de schi.
Acum 24 ore
18:20
Distincţie acordată ambasadorului României în Italia la inaugurarea unei expoziţii dedicate lui Brâncuşi la Mercati di Traiano # Digi24.ro
Ambasadorului României în Italia, Gabriela Dancău, i-a fost conferită Medalia Camerei Deputaţilor a Republicii Italiene, a informat duminică misiunea diplomatică a ţării noastre la Roma.
18:10
„Nu mi-aș permite”. Scumpirile au transformat postul într-un lux pentru unii credincioși. Cât costă să ții postul Paștelui anul acesta # Digi24.ro
Credincioșii încep, de mâine, postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru post din calendarul ortodox. Urmează șapte săptămâni fără carne, ouă și lactate. Unii au renunțat, însă, din cauza scumpirilor. Fie că își gătesc acasă sau mănâncă la restaurant, în final costurile se ridică la câteva sute de lei, săptămânal.
17:50
Momentul în care un camion încărcat cu bușteni cade în prăpastie, în apropierea stațiunii Păltiniș din județul Sibiu # Digi24.ro
Scene șocante surprinse pe drumul către stațiunea Păltiniș din județul Sibiu. Un camion încărcat cu bușteni este filmat când cade în prăpastie. Vă avertizăm, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
17:30
Final de februarie cu aer de primăvară: unde se vor înregistra temperaturi de până la 13 grade. Șefa ANM: „Să ne bucurăm” # Digi24.ro
Primăvara începe să-și intre în drepturi cu pași mărunți. Începutul săptămânii aduce o creștere ușoară a temperaturilor, în special în partea de vest-sud-vest a țării, unde maximele vor atinge 12 - 13 grade Celsius, cele mai ridicate valorii find estimate în sud-vest. În contrast, în București, maxima zilei de mâine se va situa în jurul a 2 - 4 grade, a anunțat duminică Elena Mateescu, director general al ANM, la Digi24.
17:30
Echipajul de bob 4 persoane a încheiat participarea României la JO 2026 Milano Cortina. Concursul, extrem de strâns şi spectaculos # Digi24.ro
Echipajul României de bob 4 persoane, pilotat de Mihai Tentea, cu George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu şi Andrei Nica împingători, a încheiat competiţia olimpică pe locul 17, duminică, după ultimele două manşe, relatează News.ro.
17:30
Proteste în București și alte orașe, după dezăluirea ororilor de la un adăpost de câini. Oamenii cer sterilizare în loc de eutanasiere # Digi24.ro
Mii de oameni au ieșit să protesteze, inclusiv în fața Palatului Parlamentului, după dezvăluirile legate de uciderea a 15.000 de câini la un adăpost care are contracte cu statul. Sunt organizate simultan manifestații în București, Cluj-Napoca și Timișoara. Oamenii cer înlocuirea eutanasierilor cu sterilizările.
17:10
Gloria Bistriţa a câştigat în Norvegia și s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor la handbal feminin # Digi24.ro
CS Gloria Bistriţa a învins echipa norvegiană Storhamar Handbal Elite, cu scorul de 34-30 (14-12), duminică, la Hamar, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.
16:50
Alertă la reședința lui Donald Trump din Florida. Un bărbat înarmat a fost ucis de Serviciile Secrete # Digi24.ro
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal după ce a pătruns în reședința din Mar-a-Lago a președintelui Donald Trump, potrivit The Guardian. Serviciile Secrete nu au dezvăluit identitatea bărbatului care „transporta ceea ce părea a fi o pușcă și un bidon de combustibil”.
16:40
16:30
Țara considerată laboratorul Europei unde inteligența artificială combate (sau ascunde) corupția # Digi24.ro
Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, știe cum să atragă atenția asupra țării sale. Fostul jucător de baschet al echipei naționale (cu o înălțime de 1,98 metri) a prezentat-o în septembrie trecut pe Diella, un ministru virtual responsabil cu achizițiile publice. În urma anunțului guvernului conform căruia un ministru virtual va controla contractele publice, Parchetul îi anchetează pe creatorii acestuia și pe cel care este mâna dreaptă a prim-ministrului, relatează El País.
16:30
Trump se întreabă de ce Iranul nu a „capitulat”, în ciuda consolidării militare a SUA, spune Witkoff: „Este curios să afle” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump este curios să afle de ce Iranul nu a „capitulat” încă și nu a acceptat să-și reducă programul nuclear, în timp ce Washingtonul își consolidează capacitatea militară în Orientul Mijlociu, a declarat trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, relatează Reuters.
