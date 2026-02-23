Cresc taxele de școlarizare la universități, din toamnă. Facultatea care va percepe cu peste 2.500 de lei mai mult

19:50

O întâmplare neobișnuită s-a petrecut la un post american de televiziune. La o emisiune interactivă cu publicul, un bărbat, care pretindea că se numește John Barron și a cărui voce seamănă foarte mult cu a lui Donald Trump, a sunat pentru a se plânge de decizia Curții Supreme de desființare a tarifelor. El i-a făcut „proști” pe judecătorii care au anulat ordinele de majorare a taxelor. Potrivit presei americane, John Barron este un pseudonim pe care Trump l-a folosit anterior, pentru a vorbi cu jurnaliștii, așadar nu e exclus ca la telefon să fi fost chiar președintele.