Ucraina, patru ani de război. Parlamentul României va fi iluminat marți în culorile drapelului ucrainean

Pe măsură ce criza din relațiile Washingtonului cu aliații săi europeni s-a agravat în ultimele luni, a apărut o întrebare dură: cât de sigure sunt garanțiile SUA pentru țările care se învecinează cu Rusia? Președintele SUA, Donald Trump, nu numai că i-a antagonizat pe aliații NATO, dar a amenințat chiar să anexeze unul dintre teritoriile lor autonome – Groenlanda, care aparține Danemarcei, remarcă Kyiv Independent într-o analiză. Tensiunile s-au calmat după ce Trump a promis în ianuarie că nu va folosi forța împotriva Groenlandei, dar îngrijorările rămân.