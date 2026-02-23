Un soldat rus a fost condamnat la închisoare pe viață pentru executarea prizonierilor de război ucraineni

07:10

Cu președintele venezuelean Nicolás Maduro în arest la New York și regimul său decapitat din Caracas cooperând în liniște cu Statele Unite, președintele Donald Trump și-a îndreptat ostilitatea către Havana. „Cuba este o națiune în declin”, a declarat recent președintele american. „Este la pământ”. Și odată cu întreruperea de către administrația Trump a aprovizionării cu petrol din Venezuela către Cuba – și cu un decret prezidențial din 29 ianuarie care amenință cu tarife severe orice țară care furnizează petrol insulei – această evaluare pare din ce în ce mai exactă, scrie The Christian Science Monitor într-o analiză privind intențiile americane în ceea ce privește mica națiune insulară.