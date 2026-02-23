Un soldat rus a fost condamnat la închisoare pe viață pentru executarea prizonierilor de război ucraineni
Un soldat rus condamnat de un tribunal din Kiev pentru comiterea unei crime de război prin executarea a doi prizonieri de război ucraineni a fost condamnat la închisoare pe viață, a declarat procurorul general al țării.
Iaşi: Patru bărbaţi au atacat cu bâte, furci şi topoare gospodăria unui localnic ca răzbunare pentru că acesta ajutase justiția # Digi24.ro
Patru bărbaţi înarmaţi cu bâte, furci şi topoare au descins noaptea în curtea unui localnic din localitatea ieşeană Ţibana, au spart geamurile şi uşile locuinţei şi au pulverizat spray lacrimogen asupra persoanelor aflate înăuntru.
Boala arterială periferică poate limita treptat mersul și, în forme avansate, poate pune în pericol țesuturile prin lipsa de oxigenare. În anumite situații, tratamentul medicamentos și procedurile endovasculare nu sunt suficiente, iar soluția devine restabilirea directă a fluxului sanguin, printr-o intervenție chirurgicală.
Peste 180 de dosare de daună, după ninsorile din luna februarie. Zeci de locuințe și aproape 100 de mașini au fost avariate # Digi24.ro
Peste 180 de dosare de daună au fost deschise de companiile membre ale UNSAR - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România în urma ninsorilor abundente și a viscolului din perioada 17-20 februarie. Cele mai afectate au fost locuințele și autoturismele: 72 de proprietari de case, 97 de șoferi și 11 antreprenori au notificat pagube provocate de greutatea stratului de zăpadă și de copacii doborâți de vânt.
Localnicii au ars o păpușă a cântărețului preferat al lui Putin după ce acesta a lins gheața de pe cel mai mare lac din lume # Digi24.ro
În ultima zi a carnavalului de pe Baikal (cel mai mare lac din lume), a fost ars un manechin reprezentându-l cântărețul rus Yaroslav Dronov, mai cunoscut sub numele de Shaman(cel mai cunoscut cântăreț rus al momentului). Informația a fost difuzată de canalul de Telegram «Ты в тренде или уходи» („Ești în trend sau pleci”).
Putin a decorat mai mulți militari și le-a amintit de ce ucid civilii din Ucraina: „Oameni cu principii morale solide” # Digi24.ro
Vladimir Putin a chemat într-una dintre sălile somptuoase ale Kremlinului mai mulți comandați care ucid civili în Ucraina. În discursul de dinainte de ale oferi medalii, dictatorul a reiterat principalele teme ale propagandei. Rusia luptă pentru viitorul său, pentru adevăr și independență, a declarat Putin.
ANAF face controale masive la firmele de pază: 62 de societăți, vizate pentru suspiciuni de evaziune și muncă nedeclarată # Digi24.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a declanșat o acțiune amplă de control la nivel național, care vizează 62 de societăți din domeniul serviciilor de protecție și pază, identificate cu risc fiscal semnificativ. Inspectorii verifică atât sediile firmelor, cât și peste 300 de obiective din țară unde acestea își desfășoară activitatea, în contextul unor suspiciuni privind muncă nedeclarată, subdeclararea veniturilor salariale și diminuarea artificială a obligațiilor fiscale.
În ultimele luni, discursul public a fost dominat de formule precum „deficit scăpat de sub control”, „risc de incapacitate de plată”, „criză bugetară”. Declarațiile premierului acordate pentru Bloomberg, amplificate apoi de mass-media, au adus în prim-plan un scenariu pesimist.
Furtună puternică de iarnă în SUA, 60 de milioane de oameni afectați. Stare de urgență în 5 state, restricții de circulație în New York # Digi24.ro
O furtună puternică de iarnă s-a abătut asupra nord-estului SUA. 60 de milioane de oameni se află avertismente meteorologice, în urma intemperiilor care au cauzat întreruperi de curent electric și interdicții de călătorie în zona New York. Starea de urgență a fost declarată în mai multe state americane, printre care Massachusetts, Connecticut, Delaware, New Jersey și Rhode Island. Mii de zboruri au fost anulate, anunță BBC.
Constantin Toma: „Jucăm alba-neagra de şase luni. Bolojan îşi face treaba. L-aş întreba pe Ciolacu - Ai făcut sau nu 9,3% deficit? ” # Digi24.ro
PSD ar trebui să nu mai bage băţul prin gard, pentru că pierde alegători, care pleacă la AUR, a declarat primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma.
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: „Declinul economiei a început în 2024. Recesiunea tehnică era doar o chestiune de timp” # Digi24.ro
România a intrat oficial în recesiune tehnică după ce PIB-ul a scăzut două trimestre consecutiv în 2025, însă semnalele de încetinire erau vizibile încă din 2024, iar ajustările bugetare făceau această evoluție aproape inevitabilă. Cosmin Marinescu, economist, profesor ASE și viceguvernator al BNR (Banca Națională a Românei), explică într-o analiză de ce „recesiunea tehnică” trebuie înțeleasă corect, de ce nu echivalează automat cu o criză economică profundă și de ce consolidarea finanțelor publice nu mai poate fi amânată.
Un pui de maimuță din Japonia a cucerit inimile oamenilor din întreaga lume după ce videoclipurile în care era agresat de alte maimuțe și respins de mama sa au devenit virale săptămâna trecută, scrie The Guardian într-un articol în care mai mulți experți încearcă să explice de ce uneori animalele își abandonează puii.
Prima zi a campaniei electorale. Viktor Orban: „Ungaria nu poate fi șantajată. Cine ne mușcă își va rupe dinții” # Digi24.ro
Premierul Orban a preferat să-și lanseze campania electorală pentru alegerile din 12 aprilie în orașul Békéscsaba, unde a organizat un miting anti-război, scrie The Budapest Times.
Liderii Coaliției de guvernare se vor reuni, din nou, de la ora 13:00 pentru a discuta împărțirea banilor în acest an. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat deja că social-democrații nu vor vota noul buget dacă Guvernul nu adoptă și pachetul de relansare economică.
Coreea de Sud cere ambasadei ruse să îndepărteze un banner: mesajul afișat după patru ani de război în Ucraina # Digi24.ro
Coreea de Sud a cerut Ambasadei Rusiei să dea jos un banner mare pe care scrie „Victoria va fi a noastră”, afişat chiar înainte de împlinirea a patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, a declarat Ministerul de Externe de la Seul, relatează Reuters.
Vremea se schimbă radical după valul de ninsori și viscol: vor fi temperaturi de primăvară, dar și ploi. Anunțul meteorologilor # Digi24.ro
Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a declarat luni, la Digi24, că săptămâna aceasta va fi una de tranziție între iarnă și primăvară, cu temperaturi fluctuante și precipitații variate. Aceasta a punctat că „este greu de spus dacă nu vom mai avea niciun episod cu ninsori mai importante”, amintind că și în anii trecuți au existat „scurte episoade cu aspect mai de iarnă” chiar și în martie sau aprilie.
Ucraina, patru ani de război. Parlamentul României va fi iluminat marți în culorile drapelului ucrainean # Digi24.ro
Parlamentul României va fi iluminat, marţi, în culorile drapelului ucrainean, pentru a marca patru ani de la agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.
(P) Românii care lucrează în Germania pierd anual mii de euro. Cum pot recupera taxele în 2026 # Digi24.ro
Românii care lucrează în Germania pierd anual sume importante de bani dintr-un motiv simplu: nu știu că își pot recupera taxele plătite statului german. Potrivit specialiștilor MIGRO.RO, care au gestionat deja peste 78.000 de dosare, un român pierde în medie 1.800 de euro anual pentru că nu solicită recuperarea impozitului pe venit și a beneficiilor sociale (alocația pentru copii). Vestea bună este că oricine a lucrat cel puțin o lună pe teritoriul german în ultimii patru ani are dreptul să își ceară acești bani înapoi.
Depresurizarea la un avion de pasageri: cât de periculoasă este și cum funcționează mesajul Mayday. Explicațiile unui pilot # Digi24.ro
Depresurizarea unei aeronave este o situație de urgență care impune activarea imediată a procedurilor internaționale de siguranță, inclusiv transmiterea mesajului Mayday și coborârea rapidă la o altitudine sigură. În contextul incidentului de pe Aeroportul Otopeni, pilotul Cezar Osiceanu a explicat pentru Digi24 cât de periculoasă poate fi pierderea presiunii în cabină la altitudine mare, ce riscuri implică pentru echipaj și pasageri și cum funcționează sistemele redundante care previn o tragedie.
Dana Marijuana este așteptată astăzi la Tribunalul Constanța. Artista hip-hop vrea să scape de arestul la domiciliu # Digi24.ro
Cântăreața Dana Marijuana ajunge luni la Tribunalul Constanța, unde magistratii vor decide dacă va rămâne arestată la domiciliu sau i se va aplica o altă măsură preventivă. Fosta vedetă hip-hop a fost prinsă conducând sub influența drogurilor, dar este anchetată și pentru trafic de substanțe interzise.
UE declară că nu va accepta nicio majorare a tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „Înțelegerea este înțelegere” # Digi24.ro
Comisia Europeană a cerut duminică Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial UE-SUA încheiat anul trecut, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse de Donald Trump, iar acesta a răspuns cu noi taxe la nivel general. Comisia, care negociază aspectele comerciale în numele celor 27 de state membre ale UE, a declarat că Washingtonul trebuie să ofere „claritate deplină” cu privire la măsurile pe care intenționează să le ia în urma hotărârii Curții, arată Reuters.
Odată cu înaintarea în vârstă, pot să apară diferite probleme de sănătate, care, în lipsa tratamentului adecvat, afectează semnificativ mobilitatea și calitatea vieții. Una dintre afecțiunile des întâlnite la persoanele în vârstă este gonartroza, adică degenerarea articulației genunchiului. Boala provoacă dureri persistente și limitarea mișcărilor, afectând activitățile zilnice.
Un ziar românesc de la Cernăuţi a publicat lista militarilor din regiune morţi în război. „1.800 de persoane, înmormântare cu onoruri” # Digi24.ro
Ziarul românesc „Gazeta de Herţa”, care apare la Cernăuţi, publică lista completă a tuturor militarilor din regiune care au murit pe front, în războiul declanşat de Federaţia Rusă, scrie Agerpres.
Kim Jong Un, reales la al nouălea congres: dictatorul nord-corean a primit un nou mandat în fruntea Partidului Muncitorilor # Digi24.ro
Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord, aflat la putere, l-a reales pe Kim Jong Un în funcţia de secretar general în cadrul congresului care a avut loc duminică, potrivit presei de stat. Este o mişcare considerată a sublinia controlul său absolut asupra puterii şi încrederea sporită în stabilitatea internă, relatează Reuters.
Oficial elvețian: tarifele americane ar putea deveni permanente, astfel că țara trebuie să-și ajusteze strategia comercială # Digi24.ro
Elveţia ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca tarifele impuse de Statele Unite să rămână în vigoare pe termen nelimitat, a declarat duminică Helene Budliger Artieda, şefa Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice (SECO), citată de publicaţia SonntagsBlick, în pofida deciziei Curţii Supreme americane de săptămâna trecută, transmite Reuters.
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite # Digi24.ro
Polițiștii au deschis o anchetă într-un bloc de locuințe din municipiul Deva, după ce doi bărbați, în vârstă de 63 și 38 de ani, au fost găsiți morți în apartamente diferite. Primul apel la 112 a fost făcut de o rudă îngrijorată că bărbatul de 63 de ani nu mai răspundea la telefon, iar în timpul verificărilor a fost descoperită și cea de-a doua persoană decedată. Cauzele morții urmează să fie stabilite de medicii legiști.
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, este chemată azi la raport în Parlament de către PSD. Care este tema dezbaterii # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, este invitată luni la Ora Guvernului, în plenul Camerei Deputaţilor, de către PSD. Tema dezbaterii este „responsabilitatea ministrului pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului - cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”.
Vladimir Putin, la patru ani de la declanșarea ofensivei în Ucraina: Dezvoltarea forţelor nucleare ruse este o „prioritate absolută" # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a stabilit duminică drept o „prioritate absolută” dezvoltarea forţelor nucleare ale Rusiei după expirarea ultimului tratat de dezarmare cu Statele Unite şi a promis să continue „întărirea” armatei ruse care luptă în Ucraina, transmite AFP.
Tensiuni comerciale între SUA și China: Beijingul solicită ridicarea taxelor vamale unilaterale impuse de Washington # Digi24.ro
Beijingul a afirmat luni că evaluează consecinţele deciziei Curţii Supreme a Statelor Unite de a anula o mare parte din taxele vamale impuse de preşedintele american Donald Trump şi a îndemnat Washingtonul să ridice măsurile comerciale „unilaterale”, notează AFP.
Senatul dezbate azi moțiunea simplă împotriva ministrei de Externe. Oana Țoiu, acuzată că a susținut acordul UE–Mercosur # Digi24.ro
Plenul Senatului dezbate şi supune la vot, luni, de la ora 16.00, moţiunea simplă cu tema: „Diplomaţia progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune „da” altora şi „nu” propriilor cetăţeni”, depusă de parlamentarii AUR şi Pace-Întâi România.
A patra încercare de decolare pentru avionul întors de urgență pe Otopeni. Pasagerii au petrecut noaptea în aeroport # Digi24.ro
Aeronava care aseară a revenit de urgență pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, după ce pilotul a semnalat o problemă de presurizare, se pregătește să decoleze în această dimineață spre Egipt, potrivit surselor Digi24. Este a patra încercare de plecare, după o noapte dificilă pentru cei 180 de pasageri aflați la bord.
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina” # Digi24.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie să fie oprit.
Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate preliminare de 2,2 mld euro în 2025, în creștere cu 15% față de 2024 # Digi24.ro
Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, raportează venituri consolidate preliminare (inclusiv venituri și alte câștiguri) de 579 milioane euro în T4 2025, în creștere cu 12% față de anul precedent. EBITDA ajustată (excluzând impactul IFRS 16) pentru T4 2025 a crescut cu 5% comparativ cu rezultatul din T4 2024, ajungând la 150 milioane euro.
Violențe în Mexic, după ce armata l-a ucis pe liderul de cartel „El Mencho”. SUA îşi îndeamnă cetăţenii să rămână „la adăpost” # Digi24.ro
Moartea lui Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de „El Mencho”, şeful puternicului cartel Jalisco New Generation (CJNV), în timpul unei operaţiuni militare, a declanşat violenţe în mai multe regiuni ale Mexicului, relatează AFP. Duminică, Statele Unite au cerut cetăţenilor lor aflaţi în mai multe zone din Mexic să „stea la adăpost până la noi ordine” din cauza valului de violenţă din ţară după moartea lui El Mencho.
Maria Zaharova, după publicarea dosarelor Epstein: Adevărații monștri sunt în Occident. „Au inventat mituri despre Rusia” # Digi24.ro
Dosarele Epstein au scos la lumină „gunoiul josnic” care a inventat mituri despre Rusia timp de mulţi ani pentru a distrage atenţia de la propriile crime, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, într-un interviu acordat agenţiei TASS.
Încep interviurile pentru noii procurori-șefi. Cine sunt candidații audiați luni și care sunt criteriile de evaluare # Digi24.ro
Interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT încep luni, când sunt programaţi candidaţii pentru conducerea Parchetului ICCJ. Cristina Chiriac, procuror şef serviciu la DNA Iaşi şi procurorul militar Bogdan Pârlog candidează pentru funcţia de procuror general, în timp ce actualul şef al DNA, Marius Voineag, candidează pentru cea de adjunct al procurorului general.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 23 februarie.
Regizorul Cristian Pepino a murit la vârsta de 75 de ani. Artistul era cunoscut pentru spectacole în teatrul de animație # Digi24.ro
Regizorul Cristian Pepino, cunoscut pentru spectacolele pe care le-a pus în scenă în teatrul de animaţie, a murit la vârsta de 75 de ani. Teatrul de Animaţie Ţăndărică a transmis un mesaj în care arată că „plecarea sa lasă un gol dureros în comunitatea teatrală” însă rămân „spectacolele, ideile, discipolii şi amprenta unei vieţi dedicate scenei”.
Un atac „masiv” cu rachete ucrainene a provocat pagube grave infrastructurii energetice şi a întrerupt furnizarea de energie electrică, căldură şi apă în regiunea Belgorod din Rusia, la graniţa cu Ucraina, a declarat luni dimineaţă guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.
Cuvintele încrucișate protejează creierul persoanelor în vârstă de declinul cognitiv mai bine decât exercițiile fizice # Digi24.ro
Timp de decenii, medicii și campaniile de sănătate publică au promovat exercițiile fizice ca fiind unul dintre cele mai bune lucruri pe care adulții în vârstă le pot face pentru creierul lor. O nouă cercetare realizată de Universitatea Georgetown sugerează că acest mesaj, deși bine intenționat, omite ceva important, iar pentru milioane de oameni care încearcă să evite demența, această omisiune contează.
Cresc taxele de școlarizare la universități, din toamnă. Facultatea care va percepe cu peste 2.500 de lei mai mult # Digi24.ro
Taxele de școlarizare se vor majora din toamnă, înainte ca Guvernul să stabilească tăierile de cheltuieli. Spre exemplu, Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va percepe o taxă aproape dublă: de la 3.200 de lei la 6.000 de lei pe an.
Progresele recente în tehnologia de stocare a datelor pe bază de sticlă dezvoltată de Microsoft permit ca sticla obișnuită, cum ar fi cea folosită pentru vase de gătit sau uși de cuptor, să stocheze terabiți de date, cu o durabilitate estimată de până la 10.000 de ani, potrivit Live Science.
Radu Miruță: „Războiul nu mai vine cu rachete balistice, ci vine printr-o ușă foarte toxică”. Ce trebuie să facă România # Digi24.ro
Radu Miruță a vorbit, în exclusivitate pentru Digi24, despre dezinformare. Ministrul Apărării este de părere că achiziționarea de armament greu nu este suficientă, întrucât războiul în prezent nu „mai vine cu rachete balistice”, ci „vine de foarte multe ori printr-o ușă foarte toxică, care este cea electronică”. Acesta a declarat că România nu se poate apăra „dacă avem un cadru legal care nu mai este sincronizat” cu pericolele din prezent.
Oamenii de știință au identificat un potenţial mecanism de blocare a unei forme agresive de leucemie # Digi24.ro
Un nou studiu arată că evoluţia leucemiei mieloide acute ar putea fi influenţată prin controlul unor semnale care determină dacă celulele stem din măduva osoasă rămân sănătoase sau se transformă în celule canceroase. Descoperirile deschid perspectiva unor tratamente viitoare mai bine adaptate profilului biologic al fiecărui pacient.
A început Postul Paștelui 2026: Cele mai importante reguli bisericești. Obiceiuri interzise timp de 40 de zile # Digi24.ro
Postul Paștelui 2026 începe luni, 23 februarie, imediat după Duminica Lăsatului Sec de Brânză, și se încheie în Sâmbăta Mare, 11 aprilie, pregătind credincioșii pentru sărbătoarea Învierii, care va fi celebrată duminică, 12 aprilie 2026.
Zile cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2026: Când este permis consumul de carne, conform rânduielilor bisericești # Digi24.ro
Postul Paștelui 2026 începe pe 23 februarie și se încheie pe 11 aprilie, reprezentând o perioadă dedicată pregătirii spirituale pentru sărbătoarea Învierii. În acest interval, credincioșii sunt invitați să renunțe la consumul de carne, ouă, lapte și brânzeturi.
Cât de greu își găsesc tinerii un loc de muncă și care sunt absolvenții cu șanse mici de angajare. „Sunt domenii care încet, încet mor” # Digi24.ro
Jumătate dintre tinerii români absolvenți de studii superioare își găsesc cu greu un loc de muncă în domeniul pentru care s-au pregătit. Cei mai afectați sunt cei cu diplome în științe umaniste. La polul opus, cele mai mari șanse de angajare au absolvenții de Medicină, IT sau cei care își doresc o carieră în Educație.
Cu o rachetă nouă, o capsulă nouă și un echipaj cu experiență, Artemis II își propune să demonstreze că NASA poate trimite oameni la distanță lunară și să-i aducă acasă în siguranță.
Cuba, noua țintă a SUA: vrea Trump o îndepărtare a liderilor comuniști sau doar o epurare a prezenței chineze? # Digi24.ro
Cu președintele venezuelean Nicolás Maduro în arest la New York și regimul său decapitat din Caracas cooperând în liniște cu Statele Unite, președintele Donald Trump și-a îndreptat ostilitatea către Havana. „Cuba este o națiune în declin”, a declarat recent președintele american. „Este la pământ”. Și odată cu întreruperea de către administrația Trump a aprovizionării cu petrol din Venezuela către Cuba – și cu un decret prezidențial din 29 ianuarie care amenință cu tarife severe orice țară care furnizează petrol insulei – această evaluare pare din ce în ce mai exactă, scrie The Christian Science Monitor într-o analiză privind intențiile americane în ceea ce privește mica națiune insulară.
