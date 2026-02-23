ANIMAŢIE. Ce s-a întâmplat la bordul avionului cu 186 de oameni, întors din drum spre Egipt

Alertă aseară, atât la sol, cât și în aer, deasupra României. Un avion cu 186 de oameni la bord, care zbura spre Egipt, a întâmpinat probleme imediat după decolarea de pe Aeroportul Otopeni. La scurt timp, senzorul de presurizare al cabinei s-a activat, semnalând o posibilă defecțiune. Ajunși deasupra Bulgariei, piloții au decis să se întoarcă spre București. Pentru a reduce greutatea aeronavei la limita sigură de aterizare, avionul a zburat în cerc aproximativ o oră în sud-estul Bucureştiului. La Ministerul Sănătății s-a activat imediat o celulă de criză, dar, din fericire, nu a fost necesară acordarea de îngrijiri medicale pasagerilor sau echipajului. Programat să decoleze la ora 6 în această dimineaţă, zborul a fost amânat deja de două ori. Conform datelor de pe radar, ar urma să decoleze în următoarele minute.

