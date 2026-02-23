ANIMAŢIE. Ce s-a întâmplat la bordul avionului cu 186 de oameni, întors din drum spre Egipt
ObservatorNews
,
23 februarie 2026 08:50
Alertă aseară, atât la sol, cât și în aer, deasupra României. Un avion cu 186 de oameni la bord, care zbura spre Egipt, a întâmpinat probleme imediat după decolarea de pe Aeroportul Otopeni. La scurt timp, senzorul de presurizare al cabinei s-a activat, semnalând o posibilă defecțiune. Ajunși deasupra Bulgariei, piloții au decis să se întoarcă spre București. Pentru a reduce greutatea aeronavei la limita sigură de aterizare, avionul a zburat în cerc aproximativ o oră în sud-estul Bucureştiului. La Ministerul Sănătății s-a activat imediat o celulă de criză, dar, din fericire, nu a fost necesară acordarea de îngrijiri medicale pasagerilor sau echipajului. Programat să decoleze la ora 6 în această dimineaţă, zborul a fost amânat deja de două ori. Conform datelor de pe radar, ar urma să decoleze în următoarele minute.
Citeşte toată ştirea
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
08:50
Alertă aseară, atât la sol, cât și în aer, deasupra României. Un avion cu 186 de oameni la bord, care zbura spre Egipt, a întâmpinat probleme imediat după decolarea de pe Aeroportul Otopeni. La scurt timp, senzorul de presurizare al cabinei s-a activat, semnalând o posibilă defecțiune. Ajunși deasupra Bulgariei, piloții au decis să se întoarcă spre București. Pentru a reduce greutatea aeronavei la limita sigură de aterizare, avionul a zburat în cerc aproximativ o oră în sud-estul Bucureştiului. La Ministerul Sănătății s-a activat imediat o celulă de criză, dar, din fericire, nu a fost necesară acordarea de îngrijiri medicale pasagerilor sau echipajului. Programat să decoleze la ora 6 în această dimineaţă, zborul a fost amânat deja de două ori. Conform datelor de pe radar, ar urma să decoleze în următoarele minute.
08:40
Dacă pentru unii elevi pauza s-a încheiat, iar astăzi se întorc în bănci, pentru alţii, distracţia abia acum începe. De astăzi, alte 17 judeţe au intrat în vacanţa de schi, iar la Topliţa atmosfera e deja ca într-o tabără în toată regula. Pârtiile sunt pline de copii cu obrajii roşii şi energie cât pentru tot sezonul rece. Iar, după orele petrecute pe zăpadă, programul continuă cu jocuri, ateliere şi drumeţii pe munte.
08:40
Comunitatea nepaleză din România a sărbătorit Revelionul. Mai exact, Anul Nou al adepților budismului himalayan şi al comunității Sherpa. Peste 450 de cetăţeni originari din Nepal care trăiesc și muncesc în prezent în România au celebrat prin dansuri tradiționale, ritualuri religioase și spectacole culturale. De la eveniment nu a lipsit nici mâncarea tradiţională.
08:30
Dragobetele a fost sărbătorit în avans la Sibiu, acolo unde iubirea a urcat la înălțime, la propriu. Mai multe cupluri s-au adunat pe vârful Măgura, din Munții Făgăraş au spus un mare "DA" în faţa întregii lumi. Aceştia s-au căsătorit pentru o zi, într-un decor de poveste, cu zăpadă, aer curat și o privelişte care îţi taie răsuflarea.
08:20
A început Postul Paștelui, iar în multe zone din țară momentul este marcat prin tradiții păstrate cu grijă de sute de ani. Într-o localitate din Sibiu, începutul Postului Mare a fost vestit prin focuri aprinse pe dealuri, într-un ritual spectaculos care adună întreaga comunitate.
08:20
De astăzi începe oficial Postul Paştelui. Este considerat cel mai aspru din an, pentru că timp de 48 de zile credincioşii trebuie să respecte restricţii stricte. Ieri, de lăsata secului, oamenii s-au adunat în jurul mesei, ca să intre în post împăcaţi.
08:00
Horoscop 24 februarie 2026. Ziua vine cu decizii neașteptate, limite clar stabilite și situații care pot schimba direcția unei zile aparent obișnuite pentru multe zodii.
07:50
După ce săptămâna trecută am trecut, la propriu, prin viscol şi ninsori puternice, începem să respirăm uşuraţi, vine primăvara! Urmează zile însorite cu temperaturi cu 10 grade Celsius mai mari decât cele de acum. Meteorologii ne sfătuiesc să ţinem, totuşi, hainele groase la îndemână, pentru că se anunţă o primăvară capricioasă.
07:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este chemată luni în plenul Camerei Deputaților, la "Ora Guvernului", la solicitarea PSD. Tema dezbaterii este "Responsabilitatea ministrului pentru blocarea investițiilor strategice ale statului - cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara", potrivit News.ro.
07:00
Luni încep interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT, când sunt programaţi candidaţii pentru conducerea Parchetului ICCJ. Cristina Chiriac, procuror şef serviciu la DNA Iaşi şi procurorul militar Bogdan Pârlog candidează pentru funcţia de procuror general, în timp ce actualul şef al DNA, Marius Voineag, candidează pentru cea de adjunct al procurorului general.
06:40
Senatul dezbate luni și supune la vot moţiunea simplă formulată de senatorii Opoziţiei împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, pentru "modul defectuos, ideologizat şi necoordonat" în care a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE - Mercosur. Ședința începe la ora 16.
06:10
Discuțiile despre o posibilă dezghețare a pensiilor sunt, în acest moment, „premature”, susține ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, subliniind că orice majorare trebuie făcută „într-un mod sustenabil”, pe baza evoluțiilor lunare și a execuției bugetare.
23:50
LOTO 6/49 duminică 22 februarie 2026. Duminică, 22 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 19 februarie, Loteria Română a acordat 24.051 de câștiguri în valoare totală de peste 1,87 milioane de lei.
23:50
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina s-au încheiat, duminică, după 16 zile de competiţie cu momente memorabile şi titluri de presă care au uimit atât spectatorii ocazionali, cât şi fanii. Ceremonia de închidere a avut loc în istorica Arenă Olimpică din Verona.
22:30
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina s-au încheiat, duminică, după 16 zile de competiţie cu momente memorabile şi titluri de presă care au uimit atât spectatorii ocazionali, cât şi fanii. Ceremonia de închidere a avut loc în istorica Arenă Olimpică din Verona.
22:10
Episodul 21 din data de 22 februarie 2026 al emisiunii Survivor România. Cea mai echilibrată luptă de până acum de la un joc de recompensă a avut parte și de un episod tensionat. Bianca Giurcanu și Loredana Palanceanu au avut un duel foarte strâns, iar concurenta din echipa albastră a renunțat să mai lupte după ce s-a accidentat.
22:00
Operaţiune secretă descoperită de poliţişti la timp! Agenţii au scos aproape 800 de kilograme de peşte din plase amplasate în râul Olt într-o zonă interzisă pescuitului. Poliţiştii au eliberat captura în apă şi au deschis dosar penal braconierilor.
21:50
România are "vedeta" ei în lumea felină: pisica Transilvană. Elegantă, expresivă și cu personalitate remarcabilă, noua rasă a fost prezentată oficial la Timișoara în acest sfârșit de săptămână. Exemplarele din singura rasă autohtonă promit să cucerească și ringurile internaționale, după ce au topit deja inimile crescătorilor.
21:40
Proteste în București și în mai multe orașe din ţară, după dezvăluirea ororilor de la un adăpost de câini din Vrancea. Oamenii cer măsuri, după ce peste 15.000 de câini ar fi fost ucişi în condiţii ilegale în Suraia. În Piaţa Constituţiei sunt acum în jur de trei mii de oameni.
21:40
Zi importantă pentru industria filmului. La Londra este în plină desfăşurare Gala BAFTA, un adevărat reper în cinematografie pentru că diistincţiile britanice oferă de cele mai multe ori indicii despre cine va triumfa la Oscaruri.
21:20
Criza de personal din turism şi concurenţa dură obligă administratorii hotelurilor să inoveze. Pe litoral a apărut Nya, prima influenceriţă creată de inteligenţa artificială. Rolul ei este să promoveze hoteluri şi staţiuni fără să înlocuiască, însă, zâmbetele recepţionerelor.
21:10
Asasini plătiţi din Republica Moldova au fost pregătiţi să ucidă jurnalişti, personalităţi publice şi militari din Ucraina. Suspecţii ar fi fost cooptaţi de serviciile de spionaj ruseşti care le-au promis recompense de până la 100 de mii de dolari. Şeful grupării ar fi fost recrutat într-o închisoare din Rusia, unde executa o pedeapsă pentru trafic de droguri. Cei 12 reţinuţi riscă închisoarea pe viaţă.
20:50
Momente tensionate duminică seară pentru pasagerii unui zbor operat de compania HiSky, pe ruta București - Hurghada (Egipt). Aeronava a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei, iar comandantul a decis revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă
20:50
De mâine începe oficial Postul Paştelui. Este considerat cel mai aspru din an, pentru că timp de 48 de zile credincioşii trebuie să respecte restricţii stricte. Astăzi, de lăsata secului, tradiţia spune că oamenii trebuie să se adune în jurul mesei şi să intre în post împăcaţi.
20:30
După o săptămână cu viscol şi ninsori, vine primăvara. Urmează zile însorite cu temperaturi cu 10 grade Celsius mai mari decât cele de acum. Meteorologii ne sfătuiesc să ţinem, totuşi, hainele groase la îndemână pentru că se anunţă o primăvară capricioasă.
20:20
Scandal-monstru la uşa avionului! O femeie care mergea la Londra cu soţul şi un copil mic a fost luată pe sus de poliţiştii de frontieră de la aeroportul Otopeni, după ce familiei i-a fost interzisă intrarea în aeronavă. Compania lowcost susţine că adulţii au fost agresivi, dar aceştia acuză linia aeriană că nu mai avea loc pentru ei şi a vrut astfel să evite despăgubirile.
20:10
Scandal-monstru la uşa avionului! O femeie care mergea la Londra cu soţul şi un copil mic a fost luată pe sus de poliţiştii de frontieră de la aeroportul Otopeni, după ce familiei i-a fost interzisă intrarea în aeronavă. Compania lowcost susţine că adulţii au fost agresivi, dar aceştia acuză linia aeriană că nu mai avea loc pentru ei şi a vrut astfel să evite despăgubirile.
20:00
Văduva lui Gabriel Cotabiţă este cercetată într-un dosar de proxenetism. Alina Cotabiţă se ocupa de promovarea pe social media a unor maseuze care, de fapt, ar fi practicat prostituţia în saloanele în care lucrau. Mascaţii au descins la mai multe adrese.
19:40
Scandal-monstru la uşa avionului! O femeie care mergea la Londra cu soţul şi un copil mic a fost luată pe sus de poliţiştii de frontieră de la aeroportul Otopeni, după ce familiei i-a fost interzisă intrarea în aeronavă. Compania lowcost susţine că adulţii au fost agresivi, dar aceştia acuză linia aeriană că nu mai avea loc pentru ei şi a vrut astfel să evite despăgubirile.
19:40
19 şoferi au rămas pietoni într-o singură noapte după o razie de amploare în Capitală. Poliţiştii i-au prins în timp ce făceau drifuri în parcările acoperite de zăpadă. Alţi conducători auto au fost amendaţi pentru că nu aveau cauciucuri de iarnă. În trafic, a fost descoperit şi un individ de 58 de ani, care conducea un autobuz echipat ca de club: lumini, scaune tapiţate şi bar cu şampanie şi prosecco.
18:50
Statele Unite sunt pregătite să reia vineri, la Geneva, negocierile cu Iranul privind programul nuclear, cu condiția ca Teheranul să transmită în următoarele 48 de ore un proiect de acord nuclear, relatează publicația Axios citată de Reuters.
18:50
LOTO 6/49 duminică 22 februarie 2026. Duminică, 22 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 19 februarie, Loteria Română a acordat 24.051 de câștiguri în valoare totală de peste 1,87 milioane de lei.
18:30
Un bărbat de 62 de ani, din București, și-a pierdut viața duminică după-amiază, în urma unui accident rutier produs pe DJ 732, în județul Argeș. Mașina pe care o conducea s-a răsturnat după ce șoferul a pierdut controlul volanului, posibil din cauza oboselii.
18:10
Vremea de mâine aduce temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vest și sud-vest, însă instabilitatea persistă în mai multe regiuni. Sunt anunțate ploi în jumătatea de nord a țării, iar noaptea, în unele zone, precipitațiile se pot transforma în lapoviță sau ninsoare, în timp ce la munte revin ninsorile și vântul puternic.
18:00
Descoperire şocantă în Vaslui. Doi soți, care se plimbau prin pădurea de la Pușcași au găsit un bărbat prins sub un ATV răsturnat. Tânărul era inconștient, în stop cardio-respirator. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru el.
17:50
Duminică este "Lăsata secului" de brânză, ultima zi în care credincioșii care țin Postul Paștelui mai pot consuma lactate și ouă. Carnea a fost deja scoasă din alimentație încă de săptămâna trecută, iar de mâine începe cel mai lung și mai aspru post din an, care va dura 40 de zile. Ce semnificație are această zi și cum se pregătesc credincioșii pentru perioada de post.
17:40
Asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) a adus, în ultimii ani, scumpiri consistente pentru șoferi, uneori chiar și de 40% de la un an la altul. În acest context, modificările anunțate în sistemul bonus-malus stârnesc deja dezbateri în piață.
17:40
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat că țara sa va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Acesta a motivat decizia prin oprirea tranzitului de petrol prin conducta Drujba, relatează Reuters.
17:30
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat că țara sa va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Acesta a motivat decizia prin oprirea tranzitului de petrol prin conducta Drujba, relatează Reuters.
17:00
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal de agenții Serviciului Secret după ce a pătruns în perimetrul securizat al complexului Mar-a-Lago, reședința președintelui american Donald Trump.
17:00
Opt din zece români nu ştiu să acorde primul ajutor. Sunt date îngrijorătoare, care ne pun pe gânduri. Aşa că pompierii și paramedicii SMURD au organizat o acțiune specială într-un centru comercial din Arad, unde are loc un maraton dedicat acordării primului ajutor. Voluntarii le explică celor interesaţi cum să intervină corect în situații critice: de la resuscitare cardio-respiratorie până la manevre de bază care pot face diferența dintre viață și moarte.
16:50
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal de agenții Serviciului Secret după ce a pătruns în perimetrul securizat al complexului Mar-a-Lago, reședința președintelui american Donald Trump.
16:40
Preşedintele Nicuşor Dan conduce în topul încrederii în personalităţile politice, cu o cotă de 33%, fiind urmat de primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, care se află cupatru procente în faţa principalului său rival politic, Daniel Băluţă, primarul sectorului 4 şi lider PSD Bucureşti, potrivit unui sondal CURS realizat în Bucureşti. Premierul Ilie Bolojan ocupă poziţia a cincea în topul încrederii. Trei sferturi dintre cei chestionaţi consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşit.
16:40
În Capitală, avem cel mai consistent strat de zăpadă din sudul ţării. 36 de centimetri. O "fericire", dacă te gândeşti că mâine începe şcoala. Totuşi, până mâine, putem să ne bucurăm. Parcurile sunt pline de copii. Iar orice munte de zăpadă devine derdeluş.
16:10
Un incident tensionat a avut loc pe 22 februarie, în comuna Corbeanca, județul Ilfov, după ce un bărbat nemulțumit de modul în care a fost deszăpezită strada pe care locuiește ar fi amenințat lucrătorii cu un pistol tip airsoft.
16:10
Postul Paștelui înseamnă mai mult decât restricții alimentare. Înseamnă iertare, rugăciune și înțelegere. Este o perioadă în care curățarea sufletului și a trupului este una profundă, ce ne pregătește de Învierea Domnului.
16:00
Două persoane au fost găsite decedate într-o locuinţă din municipiul Făgăraş, fără să prezinte urme de violenţă pe corp, în acest caz poliţiştii deschizând un dosar penal, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.
15:40
Astăzi este lăsata secului de brânză, ultima zi în care credincioșii care țin Postul Paștelui mai pot consuma lactate și ouă. Carnea a fost deja scoasă din alimentație încă de săptămâna trecută, iar de mâine începe cel mai lung și mai aspru post din an, care va dura 40 de zile. Ce semnificație are această zi și cum se pregătesc credincioșii pentru perioada de post.
15:30
Descinderi, duminică dimineaţă, la două saloane de masaj erotic. Procurorii au intrat pe fir după ce au filat cele două locaţii mai mult timp şi au descoperit că angajatele practicau şi servicii sexuale contra cost. Printre persoanele reţinute se află şi fosta soţie a lui Gabriel Cotabiţă.
15:30
Astăzi este lăsata secului de brânză, ultima zi în care credincioșii care țin Postul Paștelui mai pot consuma lactate și ouă. Carnea a fost deja scoasă din alimentație încă de săptămâna trecută, iar de mâine începe cel mai lung și mai aspru post din an, care va dura 40 de zile. Ce semnificație are această zi și cum se pregătesc credincioșii pentru perioada de post.