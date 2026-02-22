LOTO 6/49 duminică 22 februarie 2026. Numerele câştigătoare de azi
22 februarie 2026
LOTO 6/49 duminică 22 februarie 2026. Duminică, 22 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 19 februarie, Loteria Română a acordat 24.051 de câștiguri în valoare totală de peste 1,87 milioane de lei.
• • •
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina s-au încheiat, duminică, după 16 zile de competiţie cu momente memorabile şi titluri de presă care au uimit atât spectatorii ocazionali, cât şi fanii. Ceremonia de închidere a avut loc în istorica Arenă Olimpică din Verona.
Episodul 21 din data de 22 februarie 2026 al emisiunii Survivor România. Cea mai echilibrată luptă de până acum de la un joc de recompensă a avut parte și de un episod tensionat. Bianca Giurcanu și Loredana Palanceanu au avut un duel foarte strâns, iar concurenta din echipa albastră a renunțat să mai lupte după ce s-a accidentat.
Aproape 800 de kilograme de peşte, scoase din plasele braconierilor de pe râul Olt. A fost deschis dosar penal # ObservatorNews
Operaţiune secretă descoperită de poliţişti la timp! Agenţii au scos aproape 800 de kilograme de peşte din plase amplasate în râul Olt într-o zonă interzisă pescuitului. Poliţiştii au eliberat captura în apă şi au deschis dosar penal braconierilor.
Cum arată pisica Transilvană, singura rasă autohtonă prezentă la concursurile internaţionale # ObservatorNews
România are "vedeta" ei în lumea felină: pisica Transilvană. Elegantă, expresivă și cu personalitate remarcabilă, noua rasă a fost prezentată oficial la Timișoara în acest sfârșit de săptămână. Exemplarele din singura rasă autohtonă promit să cucerească și ringurile internaționale, după ce au topit deja inimile crescătorilor.
Protest în Bucureşti, după dezvăluirea ororilor de la adăpostul din Suraia: "Vrem sterilizare, nu exterminare" # ObservatorNews
Proteste în București și în mai multe orașe din ţară, după dezvăluirea ororilor de la un adăpost de câini din Vrancea. Oamenii cer măsuri, după ce peste 15.000 de câini ar fi fost ucişi în condiţii ilegale în Suraia. În Piaţa Constituţiei sunt acum în jur de trei mii de oameni.
Gala BAFTA 2026: Cine sunt favoriții care pot anunța viitorii câștigători ai Oscarurilor # ObservatorNews
Zi importantă pentru industria filmului. La Londra este în plină desfăşurare Gala BAFTA, un adevărat reper în cinematografie pentru că diistincţiile britanice oferă de cele mai multe ori indicii despre cine va triumfa la Oscaruri.
Nya, prima influenceriţă AI care promovează litoralul românesc. Soluția hotelierilor la criza de personal # ObservatorNews
Criza de personal din turism şi concurenţa dură obligă administratorii hotelurilor să inoveze. Pe litoral a apărut Nya, prima influenceriţă creată de inteligenţa artificială. Rolul ei este să promoveze hoteluri şi staţiuni fără să înlocuiască, însă, zâmbetele recepţionerelor.
Care erau ţintele grupării din Republica Moldova acuzată că plănuia asasinate la comandă în Ucraina # ObservatorNews
Asasini plătiţi din Republica Moldova au fost pregătiţi să ucidă jurnalişti, personalităţi publice şi militari din Ucraina. Suspecţii ar fi fost cooptaţi de serviciile de spionaj ruseşti care le-au promis recompense de până la 100 de mii de dolari. Şeful grupării ar fi fost recrutat într-o închisoare din Rusia, unde executa o pedeapsă pentru trafic de droguri. Cei 12 reţinuţi riscă închisoarea pe viaţă.
Avion cu 186 de oameni la bord, întors de urgenţă pe Otopeni. A fost activat planul de intervenţie # ObservatorNews
Momente tensionate duminică seară pentru pasagerii unui zbor operat de compania HiSky, pe ruta București - Hurghada (Egipt). Aeronava a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei, iar comandantul a decis revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă
"Lăsata Secului", sărbătorită cu masa împăcării. Ce alte obiceiuri respectă românii înainte de Post # ObservatorNews
De mâine începe oficial Postul Paştelui. Este considerat cel mai aspru din an, pentru că timp de 48 de zile credincioşii trebuie să respecte restricţii stricte. Astăzi, de lăsata secului, tradiţia spune că oamenii trebuie să se adune în jurul mesei şi să intre în post împăcaţi.
După viscol vremea se încălzeşte, dar meteorologii avertizează: "Luna martie este extrem de capricioasă" # ObservatorNews
După o săptămână cu viscol şi ninsori, vine primăvara. Urmează zile însorite cu temperaturi cu 10 grade Celsius mai mari decât cele de acum. Meteorologii ne sfătuiesc să ţinem, totuşi, hainele groase la îndemână pentru că se anunţă o primăvară capricioasă.
Reacţia companiei aeriene care a refuzat îmbarcarea unei familii cu copil: Aveau un comportament agresiv # ObservatorNews
Scandal-monstru la uşa avionului! O femeie care mergea la Londra cu soţul şi un copil mic a fost luată pe sus de poliţiştii de frontieră de la aeroportul Otopeni, după ce familiei i-a fost interzisă intrarea în aeronavă. Compania lowcost susţine că adulţii au fost agresivi, dar aceştia acuză linia aeriană că nu mai avea loc pentru ei şi a vrut astfel să evite despăgubirile.
Văduva lui Cotabiţă, plasată în arest la domiciliu pentru proxenetism, după percheziţii la saloane de masaj # ObservatorNews
Văduva lui Gabriel Cotabiţă este cercetată într-un dosar de proxenetism. Alina Cotabiţă se ocupa de promovarea pe social media a unor maseuze care, de fapt, ar fi practicat prostituţia în saloanele în care lucrau. Mascaţii au descins la mai multe adrese.
Reacţia Wizz Air, după ce a refuzat cu scandal îmbarcarea unei familii: "din cauza comportamentului agresiv" # ObservatorNews
Scandal-monstru la uşa avionului! O femeie care mergea la Londra cu soţul şi un copil mic a fost luată pe sus de poliţiştii de frontieră de la aeroportul Otopeni, după ce familiei i-a fost interzisă intrarea în aeronavă. Compania lowcost susţine că adulţii au fost agresivi, dar aceştia acuză linia aeriană că nu mai avea loc pentru ei şi a vrut astfel să evite despăgubirile.
Şofer prins cu cauciucuri de vară în timpul unei razii: Nu am avut timp să le schimb pentru că nu am avut bani # ObservatorNews
19 şoferi au rămas pietoni într-o singură noapte după o razie de amploare în Capitală. Poliţiştii i-au prins în timp ce făceau drifuri în parcările acoperite de zăpadă. Alţi conducători auto au fost amendaţi pentru că nu aveau cauciucuri de iarnă. În trafic, a fost descoperit şi un individ de 58 de ani, care conducea un autobuz echipat ca de club: lumini, scaune tapiţate şi bar cu şampanie şi prosecco.
Statele Unite sunt pregătite să reia vineri, la Geneva, negocierile cu Iranul privind programul nuclear, cu condiția ca Teheranul să transmită în următoarele 48 de ore un proiect de acord nuclear, relatează publicația Axios citată de Reuters.
Bărbat de 62 de ani din București, mort în Argeș, după ce ar fi pierdut controlul volanului din cauza oboselii # ObservatorNews
Un bărbat de 62 de ani, din București, și-a pierdut viața duminică după-amiază, în urma unui accident rutier produs pe DJ 732, în județul Argeș. Mașina pe care o conducea s-a răsturnat după ce șoferul a pierdut controlul volanului, posibil din cauza oboselii.
Vremea de mâine 23 februarie. Temperaturile cresc brusc, ploi în nordul ţării. Maxime între 3 şi 13 grade # ObservatorNews
Vremea de mâine aduce temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vest și sud-vest, însă instabilitatea persistă în mai multe regiuni. Sunt anunțate ploi în jumătatea de nord a țării, iar noaptea, în unele zone, precipitațiile se pot transforma în lapoviță sau ninsoare, în timp ce la munte revin ninsorile și vântul puternic.
Descoperire şocantă în Vaslui. Doi soți, care se plimbau prin pădurea de la Pușcași au găsit un bărbat prins sub un ATV răsturnat. Tânărul era inconștient, în stop cardio-respirator. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru el.
Duminică este "Lăsata Secului" de brânză: cum se pregătesc credincioșii pentru Postul Paștelui # ObservatorNews
Duminică este "Lăsata secului" de brânză, ultima zi în care credincioșii care țin Postul Paștelui mai pot consuma lactate și ouă. Carnea a fost deja scoasă din alimentație încă de săptămâna trecută, iar de mâine începe cel mai lung și mai aspru post din an, care va dura 40 de zile. Ce semnificație are această zi și cum se pregătesc credincioșii pentru perioada de post.
Schimbări importante privind RCA: Mai multe clase de bonus și controverse referitoare la transferul în familie # ObservatorNews
Asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) a adus, în ultimii ani, scumpiri consistente pentru șoferi, uneori chiar și de 40% de la un an la altul. În acest context, modificările anunțate în sistemul bonus-malus stârnesc deja dezbateri în piață.
Ungaria va bloca noul pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei din cauza disputei cu Ucraina privind petrolul # ObservatorNews
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat că țara sa va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Acesta a motivat decizia prin oprirea tranzitului de petrol prin conducta Drujba, relatează Reuters.
Bărbat înarmat, împușcat mortal după ce a vrut să pătrundă în complexul Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump # ObservatorNews
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal de agenții Serviciului Secret după ce a pătruns în perimetrul securizat al complexului Mar-a-Lago, reședința președintelui american Donald Trump.
Opt din zece români nu ştiu să acorde primul ajutor. Unde poți învăța manevrele care salvează vieți # ObservatorNews
Opt din zece români nu ştiu să acorde primul ajutor. Sunt date îngrijorătoare, care ne pun pe gânduri. Aşa că pompierii și paramedicii SMURD au organizat o acțiune specială într-un centru comercial din Arad, unde are loc un maraton dedicat acordării primului ajutor. Voluntarii le explică celor interesaţi cum să intervină corect în situații critice: de la resuscitare cardio-respiratorie până la manevre de bază care pot face diferența dintre viață și moarte.
Sondaj CURS: Nicuşor Dan conduce în topul încrederii - 33%. Pe ce locuri sunt Bolojan şi Grindeanu # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan conduce în topul încrederii în personalităţile politice, cu o cotă de 33%, fiind urmat de primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, care se află cupatru procente în faţa principalului său rival politic, Daniel Băluţă, primarul sectorului 4 şi lider PSD Bucureşti, potrivit unui sondal CURS realizat în Bucureşti. Premierul Ilie Bolojan ocupă poziţia a cincea în topul încrederii. Trei sferturi dintre cei chestionaţi consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşit.
Ultima zi de vacanță, pe derdeluș. Parcul Tineretului din Capitală, plin de copii și sănii # ObservatorNews
În Capitală, avem cel mai consistent strat de zăpadă din sudul ţării. 36 de centimetri. O "fericire", dacă te gândeşti că mâine începe şcoala. Totuşi, până mâine, putem să ne bucurăm. Parcurile sunt pline de copii. Iar orice munte de zăpadă devine derdeluş.
Muncitori ameninţaţi cu pistolul de un bărbat nemulţumit de cum i-a fost deszăpezită strada # ObservatorNews
Un incident tensionat a avut loc pe 22 februarie, în comuna Corbeanca, județul Ilfov, după ce un bărbat nemulțumit de modul în care a fost deszăpezită strada pe care locuiește ar fi amenințat lucrătorii cu un pistol tip airsoft.
Semnificaţia Postului Paştelui. Preotul Petrică Lehaș: "E o poruncă dumnezeiască încă din Rai" # ObservatorNews
Postul Paștelui înseamnă mai mult decât restricții alimentare. Înseamnă iertare, rugăciune și înțelegere. Este o perioadă în care curățarea sufletului și a trupului este una profundă, ce ne pregătește de Învierea Domnului.
Doi soți de 60 și 64 de ani, găsiți morţi în locuința lor din Făgăraș. Poliţiştii au deschis dosar penal # ObservatorNews
Două persoane au fost găsite decedate într-o locuinţă din municipiul Făgăraş, fără să prezinte urme de violenţă pe corp, în acest caz poliţiştii deschizând un dosar penal, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.
Descinderi la două saloane de masaj erotic din Capitală. Reţea de proxenetism condusă de o femeie de 80 de ani # ObservatorNews
Descinderi, duminică dimineaţă, la două saloane de masaj erotic. Procurorii au intrat pe fir după ce au filat cele două locaţii mai mult timp şi au descoperit că angajatele practicau şi servicii sexuale contra cost. Printre persoanele reţinute se află şi fosta soţie a lui Gabriel Cotabiţă.
"Premieră" în Timiș. Polițiștii au folosit o conversație cu ChatGPT ca probă în instanță # ObservatorNews
Inteligența artificială ajunge probă în instanță. Într-un caz din Timiș, polițiștii au depus la dosar o conversație cu ChatGPT, în procesul unui șofer lăsat fără permis pentru că a condus cu viteză. Bărbatul a contestat amenda, iar după un proces de durată, când părea că are șanse să câștige, oamenii legii au venit cu această probă neobișnuită.
Drifturi pe zăpadă, taxate peste noapte în Bucureşti. 19 şoferi au rămas fără permis # ObservatorNews
S-a lăsat cu amenzi, peste noapte, în parcările din Bucureşti. Câţiva şoferi dornici de aventură au încercat drifturile pe zăpadă, însă au fost prinşi de poliţişti.
STENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în Ucraina # ObservatorNews
O grupare din Republica Moldova care se pregătea să asasineze jurnalişti, personalităţi publice şi militari ai Direcţiei de Informaţii din Ucraina a fost destructurată. Descrişi drept "agenţi combatanţi", suspecţii ar fi fost recrutaţi de serviciile speciale ruseşti care le-au promis recompense de până la 100.000 de dolari americani, în funcţie de calitatea victimei. Şeful grupării infracţionale ar fi fost recrutat într-o închisoare din Rusia, unde executa o pedeapsă pentru trafic de droguri. Cei 12 reţinuţi acum riscă închisoarea pe viaţă.
Reacţia lui Rogobete, după cazurile medicilor bătuţi în spitale. Măsurile anunţate de ministrul Sănătăţii # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii reacţionează după valul de agresiuni din spitale. Vă reamintesc, un medic a fost bătut la Spitalul Orăşenesc din Borşa în timp ce încerca să resusciteze o pacientă. Asta după ce, la începutul săptămânii, un caz similar a avut loc şi la Spitalul Judeţean Târgu Jiu. Firmele de pază din unităţile sanitare, spune ministrul, trebuie să aibă reguli și proceduri clare de intervenție.
Ucraina acuză Ungaria şi Slovacia de "şantaj", după ameninţările privind sistarea furnizării cu energie # ObservatorNews
Ministerul ucrainean de Externe a condamnat ceea ce a numit "ultimatumuri şi şantaj" din partea guvernelor Slovaciei şi Ungariei. Cele două ţări au avertizat că vor opri livrările de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul de petrol rusesc, relatează Reuters, citat de News.ro.
Li s-a refuzat îmbarcarea şi au făcut scandal cu Poliţia de Frontieră, de faţă cu fiica: Cu avionul ăsta plec! # ObservatorNews
Un incident tensionat s-a petrecut la Aeroportul Henri Coandă, la poarta de îmbarcare a unei curse spre Londra. O familie formată din doi adulți și o fetiţă minoră nu a mai fost acceptată la bord din cauza comportamentului agresiv al celor doi soţi. Când au fost scoşi din avion, adulţii s-au luat la ceartă cu poliţiştii de frontieră, iar întregul incident a fost filmat.
Proprietarul unei gospodării din Serbia îşi vinde imobilul şi oferă 10.000 € celui care-i găseşte cumpărător # ObservatorNews
Un anunț postat pe o pagină de Facebook a atras atenția utilizatorilor, după ce proprietarul unei case dintr-un sat din Serbia, a anunțat că vinde întreaga gospodărie și promite o recompensă consistentă celui care îi aduce un cumpărător. Oferta vine la pachet cu o condiție clară: totul se face "în scris și autentificat", înainte de tranzacție.
Trei ingineri din Silicon Valley ar fi furat secrete comerciale de la Google şi le-ar fi trimis în Iran # ObservatorNews
Trei ingineri din Silicon Valley au fost inculpaţi de un juriu federal, sub acuzaţia de furt de secrete comerciale de la Google şi alte companii tehnologice. Aceştia ar fi transferat date sensibile către Iran, anunţă joi procurorii americani, citaţi de Reuters, scrie News.ro.
Luni începe postul Paştelui, cel mai lung, cel mai greu și cel mai scump din ultimii ani și asta pentru că fructele și legumele s-au scumpit cu 10-15%. Până şi bananele au deveni produse de lux, iar nucile au ajuns să coste de trei ori mai mult decât carnea. Întrebarea firească e acum: ne mai permitem să ţinem post?
Horoscop 23 februarie 2026. Zodia pentru care o discuţie banală poate aduce oportunităţi neaşteptate # ObservatorNews
Începutul de săptămână aduce energie nouă, decizii importante și momente neașteptate pentru toate zodiile. Unii nativi primesc vești bune pe plan profesional, în timp ce alții trebuie să fie atenți la cheltuieli sau la tensiunile din relații.
Horoscop săptămâna 23-27 martie 2026. Planuri date peste cap şi promisiuni false pentru unii nativi # ObservatorNews
Horoscop săptămâna 23-27 martie 2026. Zilele următoare vin cu răsturnări de situație pentru toate zodiile. Mercur intră în retrograd în Pești și aduce întârzieri, decizii revizuite și situații din trecut care revin în actualitate, în timp ce conjuncția Soarelui cu Nodul Nord marchează momente de conștientizare și alegeri importante.
Olimpiada de iarnă pentru tineret, sub semnul întrebării. Organizatorii așteaptă adoptarea bugetului de stat # ObservatorNews
Cu doar un an înainte ca olimpiada de iarnă pentru tineret să aibă loc în județul Brașov, întârzierea adoptării bugetului de stat pune sub semnul întrebării organizarea acestei competiții. Astfel, România riscă să transforme Festivalul Olimpic al Tineretului European într-un eșec organizatoric, sub privirile sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și suporterilor din cele 48 de delegații naționale participante.
