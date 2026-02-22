LOTO 6/49 duminică 22 februarie 2026. Numerele câştigătoare de azi

10:40

Luni începe postul Paştelui, cel mai lung, cel mai greu și cel mai scump din ultimii ani și asta pentru că fructele și legumele s-au scumpit cu 10-15%. Până şi bananele au deveni produse de lux, iar nucile au ajuns să coste de trei ori mai mult decât carnea. Întrebarea firească e acum: ne mai permitem să ţinem post?