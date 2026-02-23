Jocurile Olimpice de iarnă: 1.800 de metri de pizza, o tonă de brânză Grana Padano... "Dacă am stivui toate tăvile folosite pentru fiecare masă în fiecare zi, acestea ar forma un turn de 60 km"

22:50

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, este de părere că medicii care profesează în cabinete private în timp ce sunt plătiţi pentru a-şi desfăşura activitatea în unităţi sanitare publice „sfidează o ţară întreagă” prin atitudinea lor. „Vă daţi seama câte sute de somităţi am deranjat eu cu această declaraţie, dar eu le spun direct, aşa cum le-am mai spus când a fost cazul: rolul meu este ca sistemul de sănătate, din punct de vedere amdinistrativ, să funcţioneze. Rolul lor este ca din punct de vedere medical să funcţioneze”, spune Rogobete.