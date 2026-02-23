Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit
News.ro, 23 februarie 2026 06:10
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie să fie oprit.
• • •
Acum 10 minute
06:20
Plenul Senatului dezbate luni şi supune la vot, luni, de la ora 16.00, moţiunea simplă cu tema: „Diplomaţia progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune „da” altora şi „nu” propriilor cetăţeni.”, depusă de parlamentarii AUR şi Pace-Întâi România.
06:20
Diana Buzoianu, invitată la Ora Guvernului, în plenul Camerei Deputaţilor, de către PSD / Tema: Responsabilitatea ministrului pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului - cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este invitată luni la Ora Guvernului, în plenul Camerei Deputaţilor, de către PSD. Tema dezbaterii este ”Responsabilitatea ministrului pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului - cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”.
Acum 30 minute
06:10
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie să fie oprit.
06:00
Regizorul Cristian Pepino, cunoscut pentru spectacole în teatrul de animaţie, a murit la vârsta de 75 de ani # News.ro
Regizorul Cristian Pepino, cunoscut pentru spectacolele pe care le-a pus în scenă în teatrul de animaţie, a murit la vârsta de 75 de ani. Teatrul de Animaţie Ţăndărică a transmis un mesaj în care arată că „plecarea sa lasă un gol dureros în comunitatea teatrală” însă rămân „spectacolele, ideile, discipolii şi amprenta unei vieţi dedicate scenei”.
06:00
Încep interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT. Luni sunt programaţi candidaţii pentru conducerea Parchetului ICCJ, imclusiv actualul şef al DNA, Marius Voineag / Care sunt criteriile de evaluare # News.ro
Interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT încep luni, când sunt programaţi candidaţii pentru conducerea Parchetului ICCJ. Cristina Chiriac, procuror şef serviciu la DNA Iaşi şi procurorul militar Bogdan Pârlog candidează pentru funcţia de procuror general, în timp ce actualul şef al DNA, Marius Voineag, candidează pentru cea de adjunct al procurorului general.
Acum o oră
05:50
Jocurile Olimpice de iarnă: 1.800 de metri de pizza, o tonă de brânză Grana Padano... "Dacă am stivui toate tăvile folosite pentru fiecare masă în fiecare zi, acestea ar forma un turn de 60 km" # News.ro
În cele două săptămâni ale Jocurilor Olimpice de iarnă, sportivii au consumat aproximativ două roţi de Grana Padano pe zi, adică aproximativ o tonă din celebra brânză italiană în cele 16 zile de competiţie, a declarat duminică Andrea Varnier, directorul general al Milano Cortina, potrivit Reuters.
05:50
Decizia Curţii Supreme limitează pârghiile tarifare ale lui Trump, dar nu elimină incertitudinea pentru partenerii comerciali # News.ro
Decizia Curţii Supreme a SUA de a anula o mare parte dintre tarifele impuse de preşedintele Donald Trump a redus capacitatea acestuia de a ameninţa şi aplica taxe vamale în orice moment, însă nu pune capăt incertitudinii resimţite de statele partenere şi de companii, relatează Reuters.
Acum 2 ore
05:10
Curtea Supremă a SUA analizează dispute comerciale cu Cuba; în joc sunt miliarde de dolari # News.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite urmează să examineze luni două cazuri care decurg din istoria tensionată a relaţiilor americano-cubaneze şi care pun în discuţie aplicarea unei legi din 1996 care permite cetăţenilor americani să ceară compensaţii pentru proprietăţile confiscate de guvernul cubanez după Revoluţia din 1959, transmite Reuters.
Acum 8 ore
00:10
Echipa spaniolă Villarreal a întrecut duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Valencia, în etapa a 25-a din La Liga.
22 februarie 2026
23:50
Jocurile Olimpice de iarnă: 1.800 de metri de pizza, o tonă de brânză Grana Padano... "Dacă am stivui toate tăvile folosite pentru fiecare masă în fiecare zi, acestea ar forma un turn de 60 km" # News.ro
În cele două săptămâni ale Jocurilor Olimpice de iarnă, sportivii au consumat aproximativ două roţi de Grana Padano pe zi, adică aproximativ o tonă din celebra brânză italiană în cele 16 zile de competiţie, a declarat duminică Andrea Varnier, directorul general al Milano Cortina, potrivit Reuters.
23:50
Echipa italiană AS Roma a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Cremonese, în etapa a 26-a din Serie A.
23:40
Medicul de la Spitalul Elias care se posta pe Facebook pregătindu-se pentru a doua operaţie într-o zi, la privat, în timp ce era de serviciu în spitalul public a operat anul trecut, un pacient pe săptămână la Elias # News.ro
Medicul ortoped de la spitalul Elias care se lăuda pe Facebook cu a doua operaţie, până la prânz, în spital privat, în timp ce se afla în timpul programului în spitalul public a văzut, anul trecut, în medie un pacient pe săptămână şi a făcut, tot în medie, o operaţie pe săptămână, în cursul anului trecut, potrivit datelor din spitalul public care îl plăteşte.
23:20
Ministrul Finanţelor: Nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nu avem alte taxe proiectate pentru acest an # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat dumică seară că nu are această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nici alte taxe proiectate pentru acest an. El a amintit că problemele din anii trecuţi au plecat, practic, din construcţia bugetară iar anul trecut s-au epuizat bugetele de salarii la anumite agenţii şi ministere şi nu eram nici măcar în toamnă.
23:10
Alexandru Nazare: Programul de relansare economică este gândit până în anul 2032 şi include o serie de scheme de susţinere a antreprenorilor / Totalizează aproximativ 5 miliarde de euro # News.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, a declarat duminică, despre Programul de relansare economică, că este gândit până în anul 2032 şi include o serie de scheme de susţinere a antreprenorilor, el arătând că totalizează aproximativ 5 miliarde de euro.
23:10
Alexandru Rogobete susţine înăsprirea pedepselor pentru persoanele care atacă medici, amintind că în ultima vreme mai multe cadre medicale au fost agresate # News.ro
Alexandru Rogobete anunţă că susţine modificarea legislaţiei în sensul înăspririi pedepselor pentru persoanele care atacă medici. Ministrul Sănătăţii aminteşte că, în ultima vreme, mai multe cadre medicale au fost agresate şi spune că, în opinia sa, persoanele care au devenit violente cu medicii aflaţi în exercitarea profesiei ar trebui să ajungă după gratii.
23:00
Ministrul Finanţelor: Cred că este prematur să discutăm despre dezgheţarea pensiilor, în acest moment / Trebuie să schimbăm modul în care am făcut în trecut creşteri de salarii şi creşteri de pensii, fără să avem sursele # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, despre o posibilă dezgheţare a pensiilor, că este prematur să discutăm despre o astfel de măsură, în acest moment, el adăugând că trebuie să schimbăm modul în care am făcut în trecut, creşteri de salarii şi creşteri de pensii, fără să avem sursele.
23:00
Nazare: Noi nu am spus, în urmă cu şase luni, când am preluat guvernarea, că inflaţia va scădea brusc. Am spus că va dura cel puţin un an până când vor apărea primele semne. Şi undeva în această vară, în iulie-august, vom avea o scădere a inflaţiei # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seară, despre o scădere a inflaţiei, că ei nu au spus, în urmă cu şase luni, când au preluat guvernarea, că inflaţia va scădea brusc, ci că va dura cel puţin un an până când vor apărea primele semne şi undeva în această vară, în iulie-august, vom avea o scădere a inflaţiei.
22:50
Ministrul Sănătăţii cataloghează drept „sfidare la adresa unei ţări întregi” atitudinea medicilor care profesează în privat în timp ce au program în unităţile sanitare publice # News.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, este de părere că medicii care profesează în cabinete private în timp ce sunt plătiţi pentru a-şi desfăşura activitatea în unităţi sanitare publice „sfidează o ţară întreagă” prin atitudinea lor. „Vă daţi seama câte sute de somităţi am deranjat eu cu această declaraţie, dar eu le spun direct, aşa cum le-am mai spus când a fost cazul: rolul meu este ca sistemul de sănătate, din punct de vedere amdinistrativ, să funcţioneze. Rolul lor este ca din punct de vedere medical să funcţioneze”, spune Rogobete.
22:40
Mircea Abrudean, preşedintele Senatului: Suntem pe ultima sută de metri cu aderarea la OCDE. Undeva în vară sperăm că vom avea şi decizia politică de aderare # News.ro
Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, a declarat că suntem pe ultima sută de metri cu aderarea la OCDE şi undeva în vară speră că vom avea şi decizia politică de aderare.
22:40
Alexandru Rogobete: Profesia de medic este una mobilă, iar medicul are dreptul să aleagă unde lucrează # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete pledează pentru mobilitatea medicilor, arătând că acest lucru este susţinut şi de legislaţia europeană care reglementează profesia de medic. El spune că nu îl contrazice public pe prim-ministrul Ilie Bolojan, însă subliniază că „profesia de medic este una mobilă, iar medicul are dreptul să aleagă unde lucrează”.
22:40
Echipa greacă AEK Atena a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Levadiakos, în etapa a 22-a din campionatul grec. Mijlocaşul român Răzvan Marin a înscris un gol şi a dat pasa decisivă la deschiderea scorului.
22:40
Iuliana Demetrescu arbitrează meciul FCSB – Metaloglobus, din Superligă / Trei femei în brigadă # News.ro
Iuliana Demetrescu va arbitra partida FCSB – Metaloglobus, care se va disputa luni, de la ora 20.00, în etapa a 28-a a Superligii.
22:30
Mircea Abrudean, despre declaraţiile privind schimbarea lui Bolojan din funcţia de premier: Asta cu te schimbi sau pleci e destul de periculoasă, ca şi exprimare. Nu merg lucrurile aşa / E o coaliţie complicată, dar absolut necesară, nu e pe iubire # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat duminică, despre declaraţiile venite dinspre PSD privind o posibilă schimbare a premierului, că ”asta cu te schimbi sau pleci e destul de periculoasă, ca şi exprimare şi nu merg lucrurile aşa”, el amintind că există un protocol al coaliţiei. Abrudean a arătat că e o coaliţie complicată, dar absolut necesară şi ”nu e pe iubire”.
22:30
Premiile BAFTA - "One Battle After Another", recompensat cu şase trofee, "Hamnet" - cel mai bun film britanic/ Jessie Buckley, Sean Penn, câştigători la categoriile de interpretare/ Lista câştigătorilor # News.ro
"One Battle After Another" a fost desemnat Cel mai bun film la gala BAFTA, care a avut loc duminică la la Royal Festival Hall din Southbank Centre, Londra. Filmul a cucerit în total şase premii. Cea mai importantă seară dedicată filmului din Marea Britanie a fost găzduită de actorul scoţian Alan Cumming.
22:30
Institutul American de Geofizică (USGS) a anunţat că un cutremur cu magnitudinea de 7,1 a lovit duminică o parte din Malaysia, relatează AP.
Acum 12 ore
22:20
UPDATE - Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, la final. Are loc ceremonia de închidere / Sportivii intră în arenă. Portdrapelul României, Julia Sauter # News.ro
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina s-au încheiat, duminică, după 16 zile de competiţie cu momente memorabile şi titluri de presă care au uimit atât spectatorii ocazionali, cât şi fanii. Ceremonia de închidere are loc în istorica Arenă Olimpică din Verona.
22:20
Dragoş Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene: Una din cele mai mari problemele României este legată de interimatele din companiile de stat # News.ro
Ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că una dintre marile probleme ale României în privinţa accesării fondurilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este legată de conducerile companiilor de stat. Pîslaru a explicat că România nu a făcut decât parţial reforma pe care şi-a asumat-o cu privire la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor care, în mare parte, sunt ocupate interimar în urma unor numiri făcute pe criterii politice.
22:20
Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru: Pentru ca România să aibă o minimă şansă de a obţine banii europeni aferenţi reformei pensiilor magistraţilor, legea trebuie promulgată cât mai repede # News.ro
Ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că, pentru ca România să aibă o minimă şansă de a primi cele peste 200 de milioane de euro aferente jalonului privind reforma pensiilor magistraţilor, preşedintele ar trebui să promulge cât mai rapid legea care recent a fost declarată constituţională, după repetate amânări din partea Curţii Constituţionale. El compară cu tentativa de a face „o magie” încercarea de a obţine banii „în al 13-lea ceas”.
22:10
Teheranul este pregătit să accepte concesii în cadrul negocierilor cu SUA privind programul său nuclear, dacă Statele Unite răspund cerinţelor sale, afirmă un oficial iranian # News.ro
Iranul a anunţat că este dispus să accepte concesii în cadrul negocierilor cu SUA privind programul său nuclear, în schimbul ridicării sancţiunilor şi recunoaşterii dreptului său de a îmbogăţi uraniu, în încercarea de a evita un atac din partea SUA, relatează Reuters.
22:10
Rugby – Campionatul European: Portugalia – România 44-7 (25-7) / Stejarii vor juca în semifinale # News.ro
Echipa naţională de rugby a României a pierdut duminică, în deplasare, scor 7-44, meciul cu echipa naţională a Portugaliei, din cadrul Campionatului European.
22:10
Preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov: Actualul primar general se preface că nu înţelege ce se întâmplă în teren # News.ro
Preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov. El îl acuză pe actualul primar general, Ciprian Ciucu, că se preface că nu înţelege ce se întâmplă în teren şi arată că, fără soluţii metropolitane, Bucureştiul se blochează, iar Ilfovul plăteşte costul real al extinderii Capitalei. Potrivit preşedintelui CJ Ilfov, aproape 130.000 de ilfoveni, care locuiesc oficial aici, plătesc impozit pe venit în Bucureşti.
22:00
Mircea Abrudean, despre declaraţiile privind schimbarea lui Bolojan din funcţia de premier: Asta cu te schimbi sau pleci e destul de periculoasă, ca şi exprimare. Nu merg lucrurile aşa. Avem un protocol al coaliţiei # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat duminică, despre declaraţiile venite dinspre PSD privind o posibilă schimbare a premierului, că ”asta cu te schimbi sau pleci e destul de periculoasă, ca şi exprimare şi nu merg lucrurile aşa”, el amintind că există un protocol al coaliţiei.
22:00
Universitatea Craiova, liderul din Superligă, a învins duminică seara, în deplasare, scor 3-0, echipa Unirea Slobozia, în etapa a 28-a a campionatului.
22:00
Aeronava companiei HiSky, care opera cursa pe ruta Bucureşti – Hurghada (Egipt) şi care a cerut să revină pe aeroportul Henry Coandă, după ce a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei, a aterizat în siguranţă pe Otopeni, au anunţat reprezentanţii CNAB.
21:50
UPDATE - Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, la final. Are loc ceremonia de închidere / Portdrapelul României la evenimentul de la Verona, Julia Sauter # News.ro
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina s-au încheiat, duminică, după 16 zile de competiţie cu momente memorabile şi titluri de presă care au uimit atât spectatorii ocazionali, cât şi fanii. Ceremonia de închidere are loc în istorica Arenă Olimpică din Verona.
21:50
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Mallorca, în etapa a 25-a din La Liga.
21:40
Raed Arafat: Nu avem nici o informare din partea pilotului aeronavei Hisky că ar fi cineva rănit sau că cineva a păţit ceva în avion / Centrul nostru de coordonare, colegii de la ISU Bucureşti, ţin legătura cu aeroportul Henri Coandă # News.ro
Şeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat a declarat că nu au nici o informare din partea pilotului aeronavei Hisky că ar fi cineva rănuit sau că cineva a păţit ceva în avion şi se aşteaptă ca aeronava să aterizeze fără probleme. El a mai afirmat că Centrul de coordonare, colegii de la ISU Bucureşti, ţin legătura cu aeroportul Henri Coandă.
21:40
Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, la final. Ceremonia de închidere a început / Portdrapelul României la evenimentul de la Verona, Julia Sauter # News.ro
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina s-au încheiat, duminică, după 16 zile de competiţie cu momente memorabile şi titluri de presă care au uimit atât spectatorii ocazionali, cât şi fanii. Ceremonia de închidere are loc în istorica Arenă Olimpică din Verona.
21:30
Ministrul Sănătăţii, despre aeronava HISky: Survolează pentru a consuma combustibil, înainte de a ateriza. Cel mai probabil avionul va ateriza în siguranţă / Nu este prima dată când autorităţile se confruntă cu o astfel de situaţie # News.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, afirmă că avionul companiei HiSky al cărui pilot a cerut revenirea pe aeroportul Otopeni, după ce un senzor de presurizare s-a activat continuă să survoleze aeroportul Otopeni, pentru a consuma din combustibil, pentru a pierde din greutate şi a ateriza în siguranţă. Rogobete a subliniat că nu este prima dată când autorităţile se confruntă cu o astfel de situaţie, el arătând că spitalele sunt pregătite, pentru orice situaţie.
21:30
Echipa italiană Parma a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, formaţia AC Milan, în etapa a 26-a din Serie A.
21:20
Dragoş Pîslaru: Lumea din exterior se uită la stabilitatea coaliţiei / M-aş bucura dacă liderii coaliţiei, mai ales cei care au dinamitat activitatea prim-ministrului, să înţeleagă că e un interes comun # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, atrage atenţia asupra faptului căorganismele internaţionale care colaborează cu România se uită la politica internă şi la stabilitatea coaliţiei de guvernare. În acest context, el spune că s-ar bucura dacă acei lideri din coaliţie care „în ultima vreme au dinamitat serios activitatea mai ales a prim-ministrului” ar înţelege că există un interes comun, al ţării.
21:10
Ministrul Sănătăţii a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din Bucureşti, în cazul aeronavei care urmează să revină pe Aeroportul Otopeni # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din Bucureşti, în cazul aeronavei care urmează să revină pe Aeroportul Otopeni, după ce a semnalat activarea unui senzor de presurizare.
21:10
JO de iarnă: Eileen Gu a aflat de moartea bunicii sale imediat după ce a câştigat aurul la halfpipe # News.ro
Sportiva Eileen Gu s-a bucurat duminică de medalia de aur care a făcut-o cea mai titrată schioare olimpică de freestyle din istorie, însă apoi a aflat vestea cutremurătoare că bunica ei a murit, relatează Reuters.
21:10
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 1-1, în etapa a 22-a a campionatului grec.
21:00
Premier League: Cu Drăguşin titular, Tottenham a cedat cu 1-4, acasă, în meciul cu Arsenal # News.ro
Echipa engleză Tottenham Hotspur, pentru care Radu Draguşin a fost integralist, a cedat duminică seara, pe teren propriu, scor 1-4, în faţa londonezilor de la Arsenal, în etapa a 27-a din Premier League.
20:50
UPDATE - O aeronavă care opera cursa pe ruta Bucureşti – Hurghada a semnalat activarea unui senzor de presurizare şi a cerut să revină pe Otopeni / CNAB: Aeronava urmează să aterizeze de urgenţă / La bord - 180 de pasageri şi 6 membri ai echipajului # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă duminică seară că o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta Bucureşti – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Comandantul aeronavei a decis revenirea la Aeroportul Internaţional Henri Coandă iar în prezent, aeronava survolează zona pentru pregătirea în condiţii optime a aterizării. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat şi a activat planul de intervenţie preventivă la nivelul aeroportului. CNAB anunţă că aeronava urmează să aterizeze de urgenţă, după ce va consuma din combustibil. La bordul aeronavei se află 180 de pasageri şi 6 membri ai echipajului.
20:40
Rogobete: O aeronavă care opera cursa pe ruta Bucureşti – Hurghada a semnalat activarea unui senzor de presurizare şi a cerut să revină pe Otopeni / Aeronava survolează zona pentru pregătirea aterizării / S-a activat planul de intervenţie preventivă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă duminică seară că o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta Bucureşti – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Comandantul aeronavei a decis revenirea la Aeroportul Internaţional Henri Coandă iar în prezent, aeronava survolează zona pentru reducerea greutăţii şi pregătirea în condiţii optime a aterizării. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat şi a activat planul de intervenţie preventivă la nivelul aeroportului
20:40
JO de iarnă: Rusoaica Nepryaeva, descalificată din proba feminină de schi fond 50 km pentru că a luat din greşeală schiurile altei concurente # News.ro
Rusoaica Dariya Nepryaeva a fost descalificată duminică din cursa feminină de schi fond clasic de 50 km, după ce a luat din greşeală schiurile unei alte concurente în timpul schimbării echipamentului la jumătatea cursei, relatează Reuters.
20:30
Mexic: Lordul drogurilor "El Mencho", lider al Jalisco New Generation Cartel, a fost ucis într-o operaţiune militară # News.ro
Lordul drogurilor mexican Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de „El Mencho”, a fost ucis într-o operaţiune militară, a declarat duminică pentru Reuters o sursă guvernamentală familiarizată cu operaţiunea.
20:20
IGPR: Vizibilitate redusă pe A1 Bucureşti-Piteşti şi pe multe artere rutiere din judeţele Gorj, Olt, Dolj şi Mehedinţi, din cauza ceţii # News.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă vizibilitate redusă pe A1 Bucureşti-Piteşti şi pe multe artere rutiere din judeţele Gorj, Olt, Dolj şi Mehedinţi, duminică seară, din cauza ceţii.
