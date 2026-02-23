Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc la ora 13 pentru buget și reforma administrației
23 februarie 2026
Liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR se întâlnesc astăzi la guvern la ora 13 pentru discuții despre bugetul pe 2026, reforma administrației și măsurile de relansare economică, potrivit informațiilor G4Media. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor dintre PSD și premierul Ilie Bolojan pe tema măsurilor de reducere a deficitului bugetar. Premierul a declarat că în această […] © G4Media.ro.
Rusia a folosit turnurile de telefonie mobilă din Belarus pentru a bombarda centralele electrice ucrainene / Hackerii ucraineni au pătruns în camerele de chat ale operatorilor. # G4Media
Timp de șase luni, specialiștii IT ucraineni au urmărit operatorii ruși de drone planificând rutele în timp real — urmărind ordinele de lansare și traiectoriile de zbor, furnizând toate informațiile forțelor de apărare ale Ucrainei, anunță Euromaidan. Hackerii ucraineni s-au infiltrat în sistemele operatorilor de drone ruși timp de șase luni, dezvăluind modul în care […] © G4Media.ro.
Avertismentul Ferrari ignorat de FIA: Fred Vasseur dezvăluie problemele majore la noile proceduri de start în F1 # G4Media
Fred Vasseur, directorul Ferrari F1, a dezvăluit că a avertizat de mult timp FIA că procedura de start din sezonul 2026 al Formulei 1 va aduce multe bătăi de cap echipelor din Marele Circ. Francezul a fost însă ignorat de forul mondial din automobilism. Spectacol în Bahrain: Lecție de start predată de Hamilton în testul […] © G4Media.ro.
Poliția Timiș pierde un proces după ce a invocat un dialog cu ChatGPT în tribunal / Un șofer și-a recâștigat permisul / Judecător: ”Ceea ce ne spune nouă Chat-ul nu reprezintă în sine o probă” # G4Media
Un proces între un șofer rămas fără permis și Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a ajuns într-o situație inedită, după ce juriștii poliției au depus la dosar o conversație cu ChatGPT pentru a-și susține punctul de vedere, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.Situație neobișnuită într-un proces dintre un șofer lăsat fără permis […] © G4Media.ro.
Etapa din Serie A a fost una benefică pentru Interul lui Cristi Chivu, echipa pregătită de antrenorul român distanțându-se la 10 puncte în fruntea ierarhiei din Italia. Milan a pierdut surprinzător meciul de pe San Siro cu Parma (0-1), iar acum diferența dintre Inter și următoarea clasată este de 10 puncte după disputarea a 26 […] © G4Media.ro.
Trump ar lua în considerare un atac limitat asupra Iranului pentru a forța concesii în domeniul nuclear / Oficialii occidentali se tem că Iranul va ataca ținte americane din străinătate # G4Media
Consilierii președintelui Donald Trump spun că acesta ia în considerare un atac limitat asupra Iranului pentru a forța concesii în domeniul nuclear, anunță Haaretz, care citează New York Times. Trump, nu a luat încă o decizie finală, dar este din ce în ce mai înclinat să lanseze un atac limitat împotriva Iranului în următoarele zile, […] © G4Media.ro.
Zhao Xintong, „regele” snookerului: Campion la Players Championship după o revenire spectaculoasă cu John Higgins # G4Media
Zhao Xintong este noul campion de la Players Championship la snooker, jucătorul din China trecând în marea finală de veteranul John Higgins, scor 10-7. Până în ultima parte a finalei, Higgins (locul șase mondial) s-a aflat la conducerea partidei, dar în ultimele frame-uri Zhao a praticat un joc fantastic. De la 7-6 pentru Higgins, chinezul […] © G4Media.ro.
Ministrul Finanțelor: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor / ”Ar fi doar promisiuni sau angajamente” # G4Media
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seară că discuțiile despre o posibilă dezghețare a pensiilor sunt, în acest moment, „premature”, subliniind că orice majorare trebuie făcută „într-un mod sustenabil”, pe baza evoluțiilor lunare și a execuției bugetare, anunță Mediafax. Oficialul a arătat că, înainte de a fi anunțate măsuri privind pensiile, este nevoie ca […] © G4Media.ro.
Scădere bruscă a apei în Marea Baltică / Nivelul a ajuns la 67 cm sub media istorică din 1886 / Un fenomen meteo complex mpinge a împins masa de apă către Marea Nordului # G4Media
La începutul lunii februarie, suprafața Mării Baltice a înregistrat o diminuare bruscă, ajungând cu 67 de centimetri sub media sa istorică, scrie Mediafax, care citează Euronews. În primele zile ale lunii februarie, Marea Baltică a pierdut aproximativ 275 de miliarde de tone de apă. Această pierdere masivă a condus la atingerea unui nivel cu 67 […] © G4Media.ro.
Cum au ignorat Europa și Kievul avertismentele CIA / Serviciile secrete din SUA și Marea Britanie au anticipat fiecare detaliu al invaziei Rusiei în Ucraina / Carantina i-a alimentat ambițiile lui Putin # G4Media
În timp ce războiul din Ucraina intră în al cincilea an, o investigație a „The Guardian” dezvăluie un paradox uluitor. Cu câteva luni înainte de ofensiva rusă din 24 februarie 2022, serviciile de informații americane și britanice descifraseră amploarea intențiilor lui Vladimir Putin, relatează Le Point. Dar avertismentele lor repetate au fost ignorate, mai întâi […] © G4Media.ro.
Ambasada Rusiei din Coreea de Sud a montat un banner cu mesajul „Victoria va fi a noastră” / Reacția autorităților # G4Media
Autoritățile din Coreea de Sud au reacționat după ce pe sediul Ambasadei Rusiei a fost montat un banner cu mesajul „Victoria va fi a noastră”. Banner-ul a apărut cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, anunță Mediafax. Banner-ul uriaș a stârnit controverse la Seul, potrivit Le […] © G4Media.ro.
Turnul de Apă din Timișoara va fi redeschis în primăvară / Modernizarea a costat peste 9 milioane de lei / ”Suntem pregătiți de recepție” # G4Media
Lucrările de modernizare a Turnului de Apă din cartierul Iosefin, din Timișoara, vor fi finalizate în această primăvară, anunță viceprimarul Ruben Lațcău. Investiția a fost întârziată cu peste doi ani din cauza rezilierii primului contract, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.Modernizarea Turnului de Apă din Timișoara va fi finalizată în această primăvară, […] © G4Media.ro.
Tribunalul Caraș-Severin rămâne cu doar doi judecători, dacă cei care au depășit pragul de pensionare decid să plece / Aici ar trebui să lucreze 24 de magistrați / ”Teoretic nu va mai putea funcționa în aceste condiții” # G4Media
Potrivit președintei Curtea de Apel Timișoara, există riscul ca Tribunalul Caraș Severin să funcționeze cu doar doi judecători pentru cinci secții, în condițiile în care majoritatea magistraților actuali îndeplinesc condițiile de pensionare, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.Tribunalul Caraș-Severin ar putea ajunge în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea, din cauza deficitului sever […] © G4Media.ro.
Putin afirmă că este o „prioritate absolută” dezvoltarea forţelor nucleare ruse / Declarația vine cu două zile înainte de împlinirea a patru ani de la atacarea Ucrainei # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a stabilit duminică drept o „prioritate absolută” dezvoltarea forţelor nucleare ale Rusiei după expirarea ultimului tratat de dezarmare cu Statele Unite şi a promis să continue „întărirea” armatei ruse care luptă în Ucraina, transmite Agerpres, care citează AFP. ”Dezvoltarea triadei nucleare, care garantează securitatea Rusiei şi permite asigurarea eficientă a descurajării […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătății, după ce a fost acuzat că a generat panică în cazul avionului întors pe Aeroportul București: Să aștept ce? / ”Am convocat spitalele de urgență din București într-o celulă de criză” # G4Media
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a explicat de ce a anunțat public situația și de ce a pus sistemul în alertă în cazul aeronavei HiSky întoarsă pe Aeroportul București. „Văd că lucrurile se încing… că de ce nu am așteptat. Să aștept ce?”, a scris el, relatează Mediafax. O aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa […] © G4Media.ro.
Ambasadorul american la Paris, convocat la Ministerul de Externe după comentariile făcute de Administrația Trump despre uciderea unui activist de extremă dreapta # G4Media
Ambasadorul american la Paris, Charles Kushner, va fi convocat la Ministerul francez de Externe în urma comentariilor făcute de administraţia Trump cu privire la moartea militantului naţionalist Quentin Deranque, a anunţat duminică şeful diplomaţiei franceze, Jean-Noël Barrot, citat de Agerpres. Administraţia Trump a denunţat vineri violenţa politică de extremă stânga în prima sa reacţie oficială […] © G4Media.ro.
Mediul de afaceri din Ucraina cere măsuri de răspuns la decizia Chişinăului de a interzice produse ucrainene # G4Media
Federația Angajatorilor din Ucraina propune introducerea unor măsuri reciproce împotriva importului de vinuri din Republica Moldova, după ce autorităţile de la Chişinău au închis piața pentru produsele avicole ucrainene, transmite EKONOMICINA PRAVDA, citată de Rador. Într-o adresă oficială, federaţia acuză o presiune sistemică și, în opinia mediului de afaceri, nejustificată din partea Agenției Naționale pentru […] © G4Media.ro.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC că liderul autoritar al Rusiei a început al treilea război mondial prin invadarea Ucrainei în urmă cu patru ani. Zelenski a mai spus că Ucraina va încheia războiul victorioasă și a respins categoric plata prețului pentru un acord de încetare a focului cerut de președintele […] © G4Media.ro.
Republica Moldova, România și Ucraina înființează Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională # G4Media
Ucraina, România și Moldova au semnat vineri un Memorandum de Înțelegere trilateral privind înființarea Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională, care are scopul de a consolida reziliența împotriva amenințărilor cibernetice și a amenințărilor hibride cu componentă cibernetică, informează Directoratul Național de Securitate Cibernetică printr-un comunicat citat de Radio Chișinău. Memorandumul a fost semnat, în cadrul Forumului […] © G4Media.ro.
Un înalt oficial ucrainean a fost ținta unei rețele de asasini din Republica Moldova, plătiți de Rusia # G4Media
Serviciul de Securitate (SBU) și Poliția Națională din Ucraina au destructurat o grupare infracțională care pregătea asasinate la comandă pentru serviciile secrete rusești, inclusiv lichidarea fizică a reprezentantului oficial al Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării, Andri Iusov, transmite agenția ucraineană Ukrinform. Potrivit poliţiştilor moldoveni, în urma acţiunilor comune Moldova – Ucraina a […] © G4Media.ro.
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmând a fi cea de-a patra filială a forului științific românesc. Proiectul de lege care prevede crearea filialei în țara noastră se află pe masa senatorilor români, a declarat pentru Moldpres vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, citat de Radio Chișinău. Noua instituție științifică care […] © G4Media.ro.
Încep interviurile pentru funcțiile de conducere de la Parchetul General, DNA şi DIICOT. Lista completă a candidaților # G4Media
Cristina Chiriac, procuror-şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie Iaşi, şi Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, susţin luni interviurile pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), transmite Agerpres. Tot luni, Marius Voineag, actualul procuror-şef al Direcţiei […] © G4Media.ro.
Presa bulgară: România ne privește cu admirație după ce Bulgaria a finalizat primul observator pentru cel mai mare radiotelescop din lume # G4Media
Publicația bulgară Actualno a remarcat că presa din România a relatat în termeni admirativi o reușită în domeniul științei la sud de Dunăre. Este vorba despre finalizarea primei sale stații de observare pentru cel mai mare radiotelescop de joasă frecvență din lume până la sfârșitul acestui an. ”Presa românească subliniază că, prin acest proiect, Bulgaria […] © G4Media.ro.
Instrumentalizarea politică a atașamentului patriotic se traduce în naționalism. Nu e nevoie de super-savantlâcuri întortocheate pentru a recunoaște acest adevăr factual. Un adevăr dovedibil prin nenumărate exemple istorice. În cartea mea „Fantasmele salvării” am propus o tipologie a naționalismelor. Am scris despre naționalismul liberal arătând că este un discurs/sentiment legitim, îndeosebi în colectivități etnice nedreptățite […] © G4Media.ro.
La mai bine de un an de la revenirea la Casa Albă, ratele de aprobare ale președintelui Donald Trump conturează o imagine familiară, dar mai accentuată, a diviziunii politice din America, cu o țară împărțită aproape complet în două: statele roșii, unde liderul de la Casa Albă rămâne popular, și statele albastre, unde opoziția este […] © G4Media.ro.
Eugeniu Neamțu (58 de ani) a fost arestat duminică în Anglia și este suspect că ar fi înjunghiat mortal un alt bărabt, transmite The Sun. Neamțu, care locuiește în Walthamstow, estul Londrei, va fi dus luni în fața judecătorilor. Inițial, poliția a reținut patru persoane, dar trei dintre ele au fost eliberate. Vom reveni cu […] © G4Media.ro.
Hubert Thuma, șantaj politic la Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu: Amenință că oprește autorizațiile de construire în Ilfov și preluarea deșeurilor dacă nu primește mai mulți bani din bugetul Bucureștiului # G4Media
Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și principalul contestatar al lui Ilie Bolojan în interiorul PNL, a lansat duminică seară o amenințare la adresa premierului și a primarului Capitalei, Ciprian Ciucu. Thuma a cerut ca 5% din impozitul pe venit plătit de bucureșteni să fie direcționat spre Consiliul Județean Ilfov, în caz contrar amenințând cu […] © G4Media.ro.
Ministrul Apărării, despre o potențială reducere a pensiilor militare: Nu putem vorbi nici de economie, nici de sănătate, nici de educație, dacă nu avem securitate # G4Media
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că instituția pe care o conduce va participa la efortul de reducere a cheltuielilor cu 10%, însă a precizat că reducerile din cadrul Apărării nu vor afecta personalul și veniturile acestora, motivând inițiativa prin existența unui conflict la graniță. Radu Miruță a subliniat că discuțiile privind reducerea cheltuielilor publice […] © G4Media.ro.
Echipa României a fost învinsă de Portugalia cu 44 – 7 în ultimul meci din grupa de calificare B din ediția 2026 a Rugby Europe Championship (nivelul 2 european), potrivit RFI. Stejarii s-au calificat in extremis în semifinale unde vor întâlni peste două săptămâni Georgia în deplasare. Nou record negativ pentru Stejari: cea mai severă […] © G4Media.ro.
Şapte migranţi ilegali au fost găsiţi morţi pe o plajă la est de capitala Libiei, Tripoli, a declarat duminică pentru AFP o sursă din cadrul Semilunii Roşii libiene, adăugând că numărul morţilor ar putea creşte, transmite Agerpres. Printre victime se numărau trei copii, potrivit aceleiaşi surse. Într-un comunicat, organizaţia a precizat că voluntarii săi au […] © G4Media.ro.
Dragoș Pîslaru, despre fondurile aferente reformei pensiilor magistraților: Dacă întârziem promulgarea, nu mai există # G4Media
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, avertizează că întârzierea promulgării legii privind pensiile speciale ale magistraților poate afecta sever încercarea de a recupera fondurile europene aferente jalonului din PNRR, potrivit Mediafax. „Faptul că avem iminentă îndeplinirea, dovada că îndeplinim acest jalon. Jalonul, aduc aminte, este despre promulgare. Există în acest moment semne de întrebare […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătății a convocat o celulă de criză în cazul aeronavei cu 180 de pasageri care va reveni pe Aeroportul Otopeni după activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a convocat o celulă de criză cu principalele spitale de urgenţă din Bucureşti în cazul aeronavei care va reveni pe Aeroportul Otopeni, transmite Agerpres. „Pentru a preveni o situaţie critică şi pentru a asigura, dacă situaţia o impune, o coordonare rapidă şi eficientă, am convocat la Ministerul Sănătăţii o […] © G4Media.ro.
Şeful unuia din principalele carteluri de droguri din Mexic, ucis de armată / Pentru capturarea lui Nemesio Oseguera, alias El Mencho, Statele Unite ofereau o recompensă de 15 milioane de dolari # G4Media
Armata mexicană l-a ucis duminică pe puternicul baron al drogurilor Nemesio Oseguera, alias El Mencho, şeful cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG), transmite agenția de știri AFP, citând mai multe mass media locale. SUA ofereau pentru capturarea lui Oseguera o recompensă de până la 15 milioane de dolari, transmite Agerpres. Moartea sa constituie una din loviturile […] © G4Media.ro.
Familia regală spaniolă își mărește veniturile / Ce salarii anuale vor încasa regele Felipe al VI-lea și regina Letizia # G4Media
Salariile membrilor familiei regale spaniole cresc cu 1,5% în 2026: regele Felipe VI va încasa 290.000 de euro, iar regina Letizia 160.000 de euro, potrivit Mediafax. Regele Felipe VI va primi anul acesta 290.000 de euro, cu 4.311 euro mai mult decât în 2025, iar regina Letizia va încasa 160.000 de euro, cu 2.881 de […] © G4Media.ro.
GALERIE FOTO 3 colecții care au eșuat pe podiumul de la London Fashion Week: Ce este greșit la ele – Corespondență de la Londra # G4Media
Colecția Cross Colours prezentată la London Fashion Week mizează aproape exclusiv pe capitalul său istoric, cromatică puternică, referințe hip-hop și un ADN urban recognoscibil, însă rămâne prizoniera propriei nostalgii. Deși revenirea esteticii ’90s și Y2K este în continuare relevantă comercial, aici reinterpretarea este minimă, iar actualizarea limbajului vizual pare superficială. Din punct de vedere constructiv, […] © G4Media.ro.
Planul de intervenţie preventivă, activat pe aeroportul Henri Coandă / Senzor de presurizare, activat la cabina unei aeronave cu 180 de pasageri şi 6 membri ai echipajului # G4Media
Planul de intervenţie preventivă a fost activat, duminică seară, la nivelul Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti după ce o aeronavă cu 180 de pasageri şi 6 membri ai echipajului a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei, transmite Agerpres. „În această seară, o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta Bucureşti […] © G4Media.ro.
FC Barcelona a revenit în postura de lider în campionatul Spaniei după ce a învins pe Levante cu scorul de 3-0. Formația blaugrana a profitat de pasul greșit făcut de rivalii de la Real Madrid care au pierdut cu scorul de 2-1 cu Osasuna, scrie Mediafax. Barcelona s-a impus categoric în partida disputată duminică cu […] © G4Media.ro.
Primarul New York-ului dispune o interdicţie temporară de deplasare în contextul apropierii de metropolă a unei violente furtuni de zăpadă # G4Media
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a anunţat duminică o interdicţie temporară de deplasare în metropola cu peste 8 milioane de locuitori, înainte sosirii unei violente furtuni de zăpadă, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. ‘Oraşul New York nu a cunoscut o furtună de această amploare în cursul ultimului deceniu’, a spus el într-o […] © G4Media.ro.
Preşedintele CJ Ilfov: 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Bucureştiului să fie repartizat judeţului Ilfov # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov, transmite Agerpres. „NU pot să tac după ultimele declaraţii ale primarului general al Capitalei. Săptămâna trecută, la întâlnirea cu liderii grupurilor politice din Consiliul General, acesta s-a plâns […] © G4Media.ro.
Părinții pot primi sprijin financiar de la stat, dacă nu beneficiază de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului. Una dintre condiții este ca aceștia să fie angajați, iar tichetele de acordă la cerere, potrivit alba24.ro. Suma primită lunar poate fi folosită doar pentru servicii de îngrijire a copilului: plata taxei la creșă sau pentru serviciile […] © G4Media.ro.
Elevii din București și alte 21 de județe revin la școală luni, 23 februarie / Când încep simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026 # G4Media
Elevii și copiii de grădiniță din București și alte 21 de județe revin la cursuri luni, 23 februarie și vor începe modulul 4 de cursuri. Următoarea vacanță este cea de primăvară/Paște, de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026, potrivit edupedu.ro. În modulul 4 al anului școlar 2025-2026 au loc simulările examenelor naționale. […] © G4Media.ro.
Beneficiile economice și turistice pentru sibieni după finalizarea autostrăzii Sibiu-Pitești / Ce temeri au brașovenii # G4Media
Indiferent de anul finalizării, autostrada Sibiu-Pitești va lega orașul de capitală în aproximativ trei ore de condus, scrie turnulsfatului.ro. Timpul este comparabil, poate chiar mai scurt decât în majoritatea situațiilor, cu cel necesar pentru a ajunge de la Brașov la București cu mașina. În mini-vacanțe și anumite perioade ale săptămânii o călătorie pe Valea Prahovei […] © G4Media.ro.
Cod galben de ceață și polei în cinci județe din sud vestul țării / Vizibilitatea ar putea scădea sub 50 de metri # G4Media
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică seara o atenționare Cod galben de ceață densă și polei pentru mai multe județe din Oltenia, potrivit Mediafax. Potrivit meteorologilor, avertizarea vizează apariția ceții care determină scăderea vizibilității sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri. În funcție de condițiile locale, ceața va favoriza formarea de […] © G4Media.ro.
Ironie a Case Albe după ce SUA a câștigat aurul olimpic la hochei masculin în fața Canadei # G4Media
SUA a câștigat aurul olimpic la hochei masculin, după 46 de ani, învingând Canada în finală, iar administrația Trump a reacționat rapid pe rețelele de socializare, scrie Mediafax. „Felicitări marii noastre echipe de hochei a SUA. AU CÂȘTIGAT AURUL”, a scris președintele american Donald Trump pe platforma Truth Social. Într-o altă postare, el a scris: […] © G4Media.ro.
Ce trebuie să știi despre legile din Thailanda ca să nu fii amendat sau să nu ajungi la închisoare # G4Media
Când călătorești într-o țară nouă, întodeauna e bine să fii atent la două lucruri. Cu puțin noroc, cel mai mare risc poate fi reprezentat de câini ciobănești dubioși sau guri de canalizare prost amplasate, cum se întâmplă în Georgia, scrie Mediafax. Al doilea lucru de căutat este legat de legile țării pe care o vizitezi, […] © G4Media.ro.
Iranul a încheiat cu un contract confidenţial cu Rusia pentru lansatoare portabile şi rachete sol-aer (Financial Times) # G4Media
Iranul a încheiat un contract confidenţial de armament, în valoare de 500 milioane de euro, cu Rusia pentru achiziţia de lansatoare portabile şi rachete sol-aer avansate, potrivit ediţiei de duminică a publicației Financial Times, citate de Reuters. Contractul, semnat în decembrie la Moscova, angajează Rusia să livreze 500 de lansatoare portabile ‘Verba’ şi 2.500 de […] © G4Media.ro.
Comisia Europeană aşteaptă de la SUA să respecte acordul comercial din 2025, în contextul în care Donald Trump a anunțat o nouă taxă vamală de 15% pentru întreg comerţul internaţional american # G4Media
Comisia Europeană a declarat că aşteaptă de la Statele Unite să respecte acordul comercial cu Uniunea Europeană, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că majorează tarifele după ce a suferit o înfrângere la Curtea Supremă a Statelor Unite în privinţa politicii sale comerciale agresive, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. ‘Un […] © G4Media.ro.
SUA condiționează reluarea discuțiilor cu Iranul de primirea unui proiect de acord ce privește programul său nuclear # G4Media
Statele Unite sunt pregătite să reia vineri, la Geneva, negocierile cu Iranul privind programul nuclear, cu condiția ca Teheranul să transmită în următoarele 48 de ore un proiect de acord nuclear. Delegația americană este pregătită să participe la o nouă rundă de discuții cu Iran vineri, la Geneva, dacă va primi în 48 de ore […] © G4Media.ro.
Industria germană iese din recesiune după aproape patru ani și se înscrie într-o tendință de creștere. Cheltuielile militare au avut rolul lor # G4Media
Unul dintre cei mai importanți – și așteptați – indici economici a trecut, în Germania, pragul de 50 de puncte, ceea ce înseamnă că industria germană a depășit perioada de recesiune care durează de aproape patru ani și s-a înscris pe o tendință de creștere. Acronimul acestui indice este PMI (Purchasing Managers’ Index, Indicele Managerilor […] © G4Media.ro.
