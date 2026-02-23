Poliția Timiș pierde un proces după ce a invocat un dialog cu ChatGPT în tribunal / Un șofer și-a recâștigat permisul / Judecător: ”Ceea ce ne spune nouă Chat-ul nu reprezintă în sine o probă”

19:30

Când călătorești într-o țară nouă, întodeauna e bine să fii atent la două lucruri. Cu puțin noroc, cel mai mare risc poate fi reprezentat de câini ciobănești dubioși sau guri de canalizare prost amplasate, cum se întâmplă în Georgia, scrie Mediafax. Al doilea lucru de căutat este legat de legile țării pe care o vizitezi, […] © G4Media.ro.