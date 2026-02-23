Parlamentul României va fi iluminat marţi în culorile drapelului ucrainean în semn de solidaritate la 4 ani de la declanșarea invaziei Rusiei
G4Media, 23 februarie 2026 10:20
Parlamentul României va fi iluminat, marţi, în culorile drapelului ucrainean, pentru a marca patru ani de la agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. „Faţada principală a Palatului Parlamentului, dinspre Piaţa Constituţiei, va fi iluminată marţi în culorile drapelului ucrainean, începând cu ora 18:00, iar drapelul ucrainean va fi arborat, în aceeaşi zi, în faţa Parlamentului României.
• • •
Municipiul Făgăraș face „regulament pentru aerul condiţionat" / Aparatele vor mai putea fi montate pe fațadele blocuri doar „în linie" și trebuie racordate la reţeaua de canalizare
Aparatele de aer condiţionat nu vor mai putea fi montate pe faţadele clădirilor oricum, ci conform unor reguli stabilite de autorităţile locale din Făgăraș, anunță BZB. Cei care deţin astfel de echipamente trebuie să ia o serie de măsuri de remediere a deficienţelor. Noile reguli urmează să fie aprobate de Consiliul Local Făgăraş în şedinţa
Administrația Națională de Meteorologie anunță că în București vor fi ploi până la mijlocul săptămânii. Temperaturile vor fi apropiate de mediile normale ale perioadei, potrivit Mediafax. Conform ANM, până marți, la ora 8.00, „vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic". Cerul va fi variabil în primele ore, apoi se va înnora
Analiză | De ce România a ajuns să importe bulion și suc de roșii în valoare de 61,3 milioane de euro / Deficitul la capitolul conserve a atins pragul de jumătate de miliard de euro
Deja este de notorietate că reușim să consumăm mai mult decât producem, iar această realitate se confirm și în cazul industriei alimentare, conform unei analize G4Food.ro. România înregistrează un deficit commercial nu numai la producția de carne și lactate, dar și în cazul sectorului de conserve. Așadar, și acest sector traversează un proces de deteriorare
Formula 1 se schimbă din temelii în sezonul 2026, iar Motorsport a întocmit o listă a „lucrurilor de urmărit" în Marele Circ începând cu etapa din Australia, din data de 8 martie. Avertismentul Ferrari ignorat de FIA: Fred Vasseur dezvăluie problemele majore la noile proceduri de start în F1 Mai este puțin timp până la
Stare de urgență la New York din cauza ninsorii / Școli închise și trafic restricționat / Se așteaptă zăpadă de până la 70 de centimetri de zăpadă în următoarele ore
Autoritățile din New York au declarat stare de urgență din cauza ninsorii și a viscolului. Școlile au fost închise și traficul a fost restricționat. Metropola americană este acoperită deja de un strat subțire de zăpadă care ar putea crește în urma ninsorii de luni, anunță Mediafax. Autoritățile din New York au declarat stare de urgență,
Fotografia fostului prinț Andrew, expusă la Luvru, de un grup de activiști / „Au spus -agățați-l la Luvru. Așa că am făcut-o"
Fotografia acum celebră a lui Andrew Mountbatten-Windsor părăsind o secție de poliție din Marea Britanie, vinerea trecută, a ajuns în vârful lumii artei după ce a fost expus la Luvru, anunță presa australiană. Un grup de activiști sub numele "Everybody Hates Elon" a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care un bărbat agăța
Jaqueline Cristian a întrecut-o pe Sorana Cîrstea și a redevenit jucătoarea din România cu cea mai bună clasare din ierarhia WTA de simplu. România are trei sportive printre primele 100 ale lumii. Jaqueline a înregistrat un salt de șase locuri, iar acum se găsește pe 33, cu 1367 de puncte acumulate. De cealaltă parte, Sorana
Un partid din Marea Britanie propune înființarea unei structuri asemănătoare ICE din SUA / Susține că ar trebui să se expulzeze anual cel puțin 300.000 de oameni
Un partid britanic propune înființarea unei structuri asemănătoare ICE a lui Trump pentru a rezolva problema imigrației ilegale. Printre altele, în propunerea se vorbește despre expulzarea a 300.000 de oameni anual, anunță Mediafax. Propunerea privind înființarea unei versiuni britanice a ICE (Serviciul de Imigrare și Vamă din SUA) aparține Reform UK, potrivit Express. Anunțul oficial
Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu, mesaje dure: Nu există alternativă la necesitatea consolidării fiscale / Declinul economiei a devenit vizibil începând cu 2024 / Creșterea consumului în România a susținut creșterea producției în alte țări / Stabilitatea politică este prioritară
Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu, cunoscut pentru mesajele diplomatice pe care le prezintă public, a lansat luni o serie de afirmații tranșante prin care avertizează că "nu există alternativă la necesitatea consolidării fiscale". El a cerut într-un articol pe blog continuarea politicii de consolidare a bugetului public, dar "în mod echilibrat, asigurând pe cât posibil o
Warm-up pentru Electric Castle 2026: experiența twenty one pilots începe la cinema și continuă live, în Bonțida (Parteneriat)
Fanii twenty one pilots din România primesc un preview spectaculos înainte de reîntâlnirea cu trupa la festivalul Electric Castle. Filmul-concert Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined ajunge pe marele ecran, cu câteva luni înainte ca artiștii să urce pe scenă în ediția ce va avea loc, între 16 și 20 iulie, pe domeniul
Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, susține, luni, de la ora 9.30, interviul pentru funcția de procuror general al României. Urmărește LIVE pe G4Media. Tot luni urmează să susțină interviul pentru șefia Parchetului General și Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti. De asemenea, Marius Voineag, actualul procuror-şef al
Strada „Genoveva de Brabant" în comuna Constantin Daicoviciu / Consilierii locali se plâng de felul în care sunt denumite noile străzi în localitate / Străzile „Zis", „Tranziției" și "Mahală" sunt printre acestea
Actualizarea nomenclatorului stradal din comuna Constantin Daicoviciu, județul Caraș-Severin, a generat reacții în comunitate după ce Consiliul Local a aprobat noile denumiri pentru străzi, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița. Proiectul de hotărâre din 17 octombrie 2025, inițiat de primarul Daniel Bombeș, prevede aprobarea noului nomenclator stradal, în conformitate cu legislația privind
EXCLUSIV | Expertă: Războiul hibrid, care are ca unelte dezinformarea și manipularea, poate face intervenția militară clasică inutilă / Reprezentant NATO din România: „Pierdem în acest moment acest război"
Instrumentele războiului hibrid, printre care se numără manipularea politică sau dezinformarea, pot deveni atât de eficiente încât să facă intervenția militară clasică inutilă, a declarat Alina Bârgăoanu, profesor universitar și unul dintre cei mai importanți experți din România în comunicare și combaterea dezinformării. Ea spune că războiul hibrid reprezintă o combinație între tehnicile militare și cele
Cum a ajuns Maia Sandu să grațieze în 2022 un traficant de droguri, devenit capul rețelei de asasini prin care Rusia voia să elimine lideri de la Kiev
Nicolae Șepeli a fost arestat vineri de autoritățile de la Chișinău într-o operațiune comună cu Ucraina care a vizat o grupare de asasini plătiți de Rusia ce vizau lideri ucraieni. Șepeli, considerat capul acestei grupări, fusese grațiat de președinta Maia Sandu în 2022 după ce fusese condamnat pentru trafic de droguri în Rusia. Șefa statului
Miniştrii de externe din UE încearcă să adopte al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, Ungaria se opune
Miniştrii de externe ai ţărilor membre ale Uniunii Europene se reunesc luni la Bruxelles în cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE), cu războiul de agresiune lansat de Rusia împotriva Ucrainei în 2022 şi situaţia din Orientul Mijlociu drept principale puncte ale agendei, transmite Agerpres. Opoziția Ungariei față de noile sancțiuni a fost anunțată deja de Budapesta.
Rusia a folosit turnurile de telefonie mobilă din Belarus pentru a bombarda centralele electrice ucrainene / Hackerii ucraineni au pătruns în camerele de chat ale operatorilor.
Timp de șase luni, specialiștii IT ucraineni au urmărit operatorii ruși de drone planificând rutele în timp real — urmărind ordinele de lansare și traiectoriile de zbor, furnizând toate informațiile forțelor de apărare ale Ucrainei, anunță Euromaidan. Hackerii ucraineni s-au infiltrat în sistemele operatorilor de drone ruși timp de șase luni, dezvăluind modul în care
Avertismentul Ferrari ignorat de FIA: Fred Vasseur dezvăluie problemele majore la noile proceduri de start în F1
Fred Vasseur, directorul Ferrari F1, a dezvăluit că a avertizat de mult timp FIA că procedura de start din sezonul 2026 al Formulei 1 va aduce multe bătăi de cap echipelor din Marele Circ. Francezul a fost însă ignorat de forul mondial din automobilism. Spectacol în Bahrain: Lecție de start predată de Hamilton în testul
Poliția Timiș pierde un proces după ce a invocat un dialog cu ChatGPT în tribunal / Un șofer și-a recâștigat permisul / Judecător: "Ceea ce ne spune nouă Chat-ul nu reprezintă în sine o probă"
Un proces între un șofer rămas fără permis și Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a ajuns într-o situație inedită, după ce juriștii poliției au depus la dosar o conversație cu ChatGPT pentru a-și susține punctul de vedere, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.Situație neobișnuită într-un proces dintre un șofer lăsat fără permis
Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc la ora 13 pentru buget și reforma administrației # G4Media
Liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR se întâlnesc astăzi la guvern la ora 13 pentru discuții despre bugetul pe 2026, reforma administrației și măsurile de relansare economică, potrivit informațiilor G4Media. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor dintre PSD și premierul Ilie Bolojan pe tema măsurilor de reducere a deficitului bugetar. Premierul a declarat că în această […] © G4Media.ro.
Etapa din Serie A a fost una benefică pentru Interul lui Cristi Chivu, echipa pregătită de antrenorul român distanțându-se la 10 puncte în fruntea ierarhiei din Italia. Milan a pierdut surprinzător meciul de pe San Siro cu Parma (0-1), iar acum diferența dintre Inter și următoarea clasată este de 10 puncte după disputarea a 26 […] © G4Media.ro.
Trump ar lua în considerare un atac limitat asupra Iranului pentru a forța concesii în domeniul nuclear / Oficialii occidentali se tem că Iranul va ataca ținte americane din străinătate # G4Media
Consilierii președintelui Donald Trump spun că acesta ia în considerare un atac limitat asupra Iranului pentru a forța concesii în domeniul nuclear, anunță Haaretz, care citează New York Times. Trump, nu a luat încă o decizie finală, dar este din ce în ce mai înclinat să lanseze un atac limitat împotriva Iranului în următoarele zile, […] © G4Media.ro.
Zhao Xintong, „regele” snookerului: Campion la Players Championship după o revenire spectaculoasă cu John Higgins # G4Media
Zhao Xintong este noul campion de la Players Championship la snooker, jucătorul din China trecând în marea finală de veteranul John Higgins, scor 10-7. Până în ultima parte a finalei, Higgins (locul șase mondial) s-a aflat la conducerea partidei, dar în ultimele frame-uri Zhao a praticat un joc fantastic. De la 7-6 pentru Higgins, chinezul […] © G4Media.ro.
Ministrul Finanțelor: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor / ”Ar fi doar promisiuni sau angajamente” # G4Media
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seară că discuțiile despre o posibilă dezghețare a pensiilor sunt, în acest moment, „premature”, subliniind că orice majorare trebuie făcută „într-un mod sustenabil”, pe baza evoluțiilor lunare și a execuției bugetare, anunță Mediafax. Oficialul a arătat că, înainte de a fi anunțate măsuri privind pensiile, este nevoie ca […] © G4Media.ro.
Scădere bruscă a apei în Marea Baltică / Nivelul a ajuns la 67 cm sub media istorică din 1886 / Un fenomen meteo complex mpinge a împins masa de apă către Marea Nordului # G4Media
La începutul lunii februarie, suprafața Mării Baltice a înregistrat o diminuare bruscă, ajungând cu 67 de centimetri sub media sa istorică, scrie Mediafax, care citează Euronews. În primele zile ale lunii februarie, Marea Baltică a pierdut aproximativ 275 de miliarde de tone de apă. Această pierdere masivă a condus la atingerea unui nivel cu 67 […] © G4Media.ro.
Cum au ignorat Europa și Kievul avertismentele CIA / Serviciile secrete din SUA și Marea Britanie au anticipat fiecare detaliu al invaziei Rusiei în Ucraina / Carantina i-a alimentat ambițiile lui Putin # G4Media
În timp ce războiul din Ucraina intră în al cincilea an, o investigație a „The Guardian” dezvăluie un paradox uluitor. Cu câteva luni înainte de ofensiva rusă din 24 februarie 2022, serviciile de informații americane și britanice descifraseră amploarea intențiilor lui Vladimir Putin, relatează Le Point. Dar avertismentele lor repetate au fost ignorate, mai întâi […] © G4Media.ro.
Ambasada Rusiei din Coreea de Sud a montat un banner cu mesajul „Victoria va fi a noastră” / Reacția autorităților # G4Media
Autoritățile din Coreea de Sud au reacționat după ce pe sediul Ambasadei Rusiei a fost montat un banner cu mesajul „Victoria va fi a noastră”. Banner-ul a apărut cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, anunță Mediafax. Banner-ul uriaș a stârnit controverse la Seul, potrivit Le […] © G4Media.ro.
Turnul de Apă din Timișoara va fi redeschis în primăvară / Modernizarea a costat peste 9 milioane de lei / ”Suntem pregătiți de recepție” # G4Media
Lucrările de modernizare a Turnului de Apă din cartierul Iosefin, din Timișoara, vor fi finalizate în această primăvară, anunță viceprimarul Ruben Lațcău. Investiția a fost întârziată cu peste doi ani din cauza rezilierii primului contract, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.Modernizarea Turnului de Apă din Timișoara va fi finalizată în această primăvară, […] © G4Media.ro.
Tribunalul Caraș-Severin rămâne cu doar doi judecători, dacă cei care au depășit pragul de pensionare decid să plece / Aici ar trebui să lucreze 24 de magistrați / ”Teoretic nu va mai putea funcționa în aceste condiții” # G4Media
Potrivit președintei Curtea de Apel Timișoara, există riscul ca Tribunalul Caraș Severin să funcționeze cu doar doi judecători pentru cinci secții, în condițiile în care majoritatea magistraților actuali îndeplinesc condițiile de pensionare, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.Tribunalul Caraș-Severin ar putea ajunge în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea, din cauza deficitului sever […] © G4Media.ro.
Putin afirmă că este o „prioritate absolută” dezvoltarea forţelor nucleare ruse / Declarația vine cu două zile înainte de împlinirea a patru ani de la atacarea Ucrainei # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a stabilit duminică drept o „prioritate absolută” dezvoltarea forţelor nucleare ale Rusiei după expirarea ultimului tratat de dezarmare cu Statele Unite şi a promis să continue „întărirea” armatei ruse care luptă în Ucraina, transmite Agerpres, care citează AFP. ”Dezvoltarea triadei nucleare, care garantează securitatea Rusiei şi permite asigurarea eficientă a descurajării […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătății, după ce a fost acuzat că a generat panică în cazul avionului întors pe Aeroportul București: Să aștept ce? / ”Am convocat spitalele de urgență din București într-o celulă de criză” # G4Media
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a explicat de ce a anunțat public situația și de ce a pus sistemul în alertă în cazul aeronavei HiSky întoarsă pe Aeroportul București. „Văd că lucrurile se încing… că de ce nu am așteptat. Să aștept ce?”, a scris el, relatează Mediafax. O aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa […] © G4Media.ro.
Ambasadorul american la Paris, convocat la Ministerul de Externe după comentariile făcute de Administrația Trump despre uciderea unui activist de extremă dreapta # G4Media
Ambasadorul american la Paris, Charles Kushner, va fi convocat la Ministerul francez de Externe în urma comentariilor făcute de administraţia Trump cu privire la moartea militantului naţionalist Quentin Deranque, a anunţat duminică şeful diplomaţiei franceze, Jean-Noël Barrot, citat de Agerpres. Administraţia Trump a denunţat vineri violenţa politică de extremă stânga în prima sa reacţie oficială […] © G4Media.ro.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seară că discuțiile despre o posibilă dezghețare a pensiilor sunt, în acest moment, „premature”, subliniind că orice majorare trebuie făcută „într-un mod sustenabil”, pe baza evoluțiilor lunare și a execuției bugetare, potrivit Mediafax. Oficialul a arătat că, înainte de a fi anunțate măsuri privind pensiile, este nevoie ca […] © G4Media.ro.
Mediul de afaceri din Ucraina cere măsuri de răspuns la decizia Chişinăului de a interzice produse ucrainene # G4Media
Federația Angajatorilor din Ucraina propune introducerea unor măsuri reciproce împotriva importului de vinuri din Republica Moldova, după ce autorităţile de la Chişinău au închis piața pentru produsele avicole ucrainene, transmite EKONOMICINA PRAVDA, citată de Rador. Într-o adresă oficială, federaţia acuză o presiune sistemică și, în opinia mediului de afaceri, nejustificată din partea Agenției Naționale pentru […] © G4Media.ro.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC că liderul autoritar al Rusiei a început al treilea război mondial prin invadarea Ucrainei în urmă cu patru ani. Zelenski a mai spus că Ucraina va încheia războiul victorioasă și a respins categoric plata prețului pentru un acord de încetare a focului cerut de președintele […] © G4Media.ro.
Republica Moldova, România și Ucraina înființează Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională # G4Media
Ucraina, România și Moldova au semnat vineri un Memorandum de Înțelegere trilateral privind înființarea Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională, care are scopul de a consolida reziliența împotriva amenințărilor cibernetice și a amenințărilor hibride cu componentă cibernetică, informează Directoratul Național de Securitate Cibernetică printr-un comunicat citat de Radio Chișinău. Memorandumul a fost semnat, în cadrul Forumului […] © G4Media.ro.
Un înalt oficial ucrainean a fost ținta unei rețele de asasini din Republica Moldova, plătiți de Rusia # G4Media
Serviciul de Securitate (SBU) și Poliția Națională din Ucraina au destructurat o grupare infracțională care pregătea asasinate la comandă pentru serviciile secrete rusești, inclusiv lichidarea fizică a reprezentantului oficial al Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării, Andri Iusov, transmite agenția ucraineană Ukrinform. Potrivit poliţiştilor moldoveni, în urma acţiunilor comune Moldova – Ucraina a […] © G4Media.ro.
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmând a fi cea de-a patra filială a forului științific românesc. Proiectul de lege care prevede crearea filialei în țara noastră se află pe masa senatorilor români, a declarat pentru Moldpres vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, citat de Radio Chișinău. Noua instituție științifică care […] © G4Media.ro.
Încep interviurile pentru funcțiile de conducere de la Parchetul General, DNA şi DIICOT. Lista completă a candidaților # G4Media
Cristina Chiriac, procuror-şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie Iaşi, şi Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, susţin luni interviurile pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), transmite Agerpres. Tot luni, Marius Voineag, actualul procuror-şef al Direcţiei […] © G4Media.ro.
Presa bulgară: România ne privește cu admirație după ce Bulgaria a finalizat primul observator pentru cel mai mare radiotelescop din lume # G4Media
Publicația bulgară Actualno a remarcat că presa din România a relatat în termeni admirativi o reușită în domeniul științei la sud de Dunăre. Este vorba despre finalizarea primei sale stații de observare pentru cel mai mare radiotelescop de joasă frecvență din lume până la sfârșitul acestui an. ”Presa românească subliniază că, prin acest proiect, Bulgaria […] © G4Media.ro.
Instrumentalizarea politică a atașamentului patriotic se traduce în naționalism. Nu e nevoie de super-savantlâcuri întortocheate pentru a recunoaște acest adevăr factual. Un adevăr dovedibil prin nenumărate exemple istorice. În cartea mea „Fantasmele salvării” am propus o tipologie a naționalismelor. Am scris despre naționalismul liberal arătând că este un discurs/sentiment legitim, îndeosebi în colectivități etnice nedreptățite […] © G4Media.ro.
La mai bine de un an de la revenirea la Casa Albă, ratele de aprobare ale președintelui Donald Trump conturează o imagine familiară, dar mai accentuată, a diviziunii politice din America, cu o țară împărțită aproape complet în două: statele roșii, unde liderul de la Casa Albă rămâne popular, și statele albastre, unde opoziția este […] © G4Media.ro.
Eugeniu Neamțu (58 de ani) a fost arestat duminică în Anglia și este suspect că ar fi înjunghiat mortal un alt bărabt, transmite The Sun. Neamțu, care locuiește în Walthamstow, estul Londrei, va fi dus luni în fața judecătorilor. Inițial, poliția a reținut patru persoane, dar trei dintre ele au fost eliberate. Vom reveni cu […] © G4Media.ro.
Hubert Thuma, șantaj politic la Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu: Amenință că oprește autorizațiile de construire în Ilfov și preluarea deșeurilor dacă nu primește mai mulți bani din bugetul Bucureștiului # G4Media
Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și principalul contestatar al lui Ilie Bolojan în interiorul PNL, a lansat duminică seară o amenințare la adresa premierului și a primarului Capitalei, Ciprian Ciucu. Thuma a cerut ca 5% din impozitul pe venit plătit de bucureșteni să fie direcționat spre Consiliul Județean Ilfov, în caz contrar amenințând cu […] © G4Media.ro.
Ministrul Apărării, despre o potențială reducere a pensiilor militare: Nu putem vorbi nici de economie, nici de sănătate, nici de educație, dacă nu avem securitate # G4Media
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că instituția pe care o conduce va participa la efortul de reducere a cheltuielilor cu 10%, însă a precizat că reducerile din cadrul Apărării nu vor afecta personalul și veniturile acestora, motivând inițiativa prin existența unui conflict la graniță. Radu Miruță a subliniat că discuțiile privind reducerea cheltuielilor publice […] © G4Media.ro.
Echipa României a fost învinsă de Portugalia cu 44 – 7 în ultimul meci din grupa de calificare B din ediția 2026 a Rugby Europe Championship (nivelul 2 european), potrivit RFI. Stejarii s-au calificat in extremis în semifinale unde vor întâlni peste două săptămâni Georgia în deplasare. Nou record negativ pentru Stejari: cea mai severă […] © G4Media.ro.
Şapte migranţi ilegali au fost găsiţi morţi pe o plajă la est de capitala Libiei, Tripoli, a declarat duminică pentru AFP o sursă din cadrul Semilunii Roşii libiene, adăugând că numărul morţilor ar putea creşte, transmite Agerpres. Printre victime se numărau trei copii, potrivit aceleiaşi surse. Într-un comunicat, organizaţia a precizat că voluntarii săi au […] © G4Media.ro.
Dragoș Pîslaru, despre fondurile aferente reformei pensiilor magistraților: Dacă întârziem promulgarea, nu mai există # G4Media
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, avertizează că întârzierea promulgării legii privind pensiile speciale ale magistraților poate afecta sever încercarea de a recupera fondurile europene aferente jalonului din PNRR, potrivit Mediafax. „Faptul că avem iminentă îndeplinirea, dovada că îndeplinim acest jalon. Jalonul, aduc aminte, este despre promulgare. Există în acest moment semne de întrebare […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătății a convocat o celulă de criză în cazul aeronavei cu 180 de pasageri care va reveni pe Aeroportul Otopeni după activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a convocat o celulă de criză cu principalele spitale de urgenţă din Bucureşti în cazul aeronavei care va reveni pe Aeroportul Otopeni, transmite Agerpres. „Pentru a preveni o situaţie critică şi pentru a asigura, dacă situaţia o impune, o coordonare rapidă şi eficientă, am convocat la Ministerul Sănătăţii o […] © G4Media.ro.
Şeful unuia din principalele carteluri de droguri din Mexic, ucis de armată / Pentru capturarea lui Nemesio Oseguera, alias El Mencho, Statele Unite ofereau o recompensă de 15 milioane de dolari # G4Media
Armata mexicană l-a ucis duminică pe puternicul baron al drogurilor Nemesio Oseguera, alias El Mencho, şeful cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG), transmite agenția de știri AFP, citând mai multe mass media locale. SUA ofereau pentru capturarea lui Oseguera o recompensă de până la 15 milioane de dolari, transmite Agerpres. Moartea sa constituie una din loviturile […] © G4Media.ro.
