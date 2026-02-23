Alina Popa, OMV Petrom, despre anunțul că SNP va ieși din indicii FTSE Russell: Am observat o consolidare a participațiilor din partea mai multor investitori pe termen mediu și lung, cu un comportament investițional de tip cumpără și păstrează, ceea ce a condus la scăderea lichidității acțiunii noastre
Financial Intelligence, 23 februarie 2026 09:10
OMV Petrom rămâne pe deplin dedicată inițiativelor care susțin creșterea durabilă și crearea continuă a valorii pe termen […] The post <b>Alina Popa, <b>OMV</b> Petrom, despre anunțul că <b>SNP</b> va ieși din indicii <b>FTSE</b> Russell:</b> Am observat o consolidare a participațiilor din partea mai multor investitori pe termen mediu și lung, cu un comportament investițional de tip cumpără și păstrează, ceea ce a condus la scăderea lichidității acțiunii noastre appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
09:10
Construcțiile, cel mai dinamic sector din economia națională în 2025 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Activitatea din sectorul de construcții s-a redinamizat anul trecut, susținută de relansarea fluxurilor investiționale în […] The post Construcțiile, cel mai dinamic sector din economia națională în 2025 (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Alina Popa, OMV Petrom, despre anunțul că SNP va ieși din indicii FTSE Russell: Am observat o consolidare a participațiilor din partea mai multor investitori pe termen mediu și lung, cu un comportament investițional de tip cumpără și păstrează, ceea ce a condus la scăderea lichidității acțiunii noastre # Financial Intelligence
OMV Petrom rămâne pe deplin dedicată inițiativelor care susțin creșterea durabilă și crearea continuă a valorii pe termen […] The post Alina Popa, OMV Petrom, despre anunțul că SNP va ieși din indicii FTSE Russell: Am observat o consolidare a participațiilor din partea mai multor investitori pe termen mediu și lung, cu un comportament investițional de tip cumpără și păstrează, ceea ce a condus la scăderea lichidității acțiunii noastre appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate preliminare de 2.2 miliarde euro în 2025, în creștere cu 15% față de anul precedent # Financial Intelligence
Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, raportează venituri […] The post Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate preliminare de 2.2 miliarde euro în 2025, în creștere cu 15% față de anul precedent appeared first on Financial Intelligence.
09:00
BVB: România va avea în continuare, începând cu luna martie, 12 companii incluse în indicii FTSE Russell dedicați Piețelor Emergente; OMV Petrom poate fi reinclusă în indicii FTSE Global All Cap după o perioadă de cel puțin 12 luni de menținere în afara indicilor # Financial Intelligence
România va avea în continuare, începând cu luna martie, 12 companii incluse în indicii FTSE Russell dedicați Piețelor […] The post BVB: România va avea în continuare, începând cu luna martie, 12 companii incluse în indicii FTSE Russell dedicați Piețelor Emergente; OMV Petrom poate fi reinclusă în indicii FTSE Global All Cap după o perioadă de cel puțin 12 luni de menținere în afara indicilor appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
08:50
DN AGRAR înregistrează o creștere de 65% a profitului net, la 52 milioane lei # Financial Intelligence
DN AGRAR Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România și cel mai mare producător […] The post DN AGRAR înregistrează o creștere de 65% a profitului net, la 52 milioane lei appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Gabriel ȚECHERĂ, TTS: Comisia Europeană nu a făcut nimic pentru simplificarea raportării de sustenabilitate; Cerințele de raportare nu țin cont de realitate; de exemplu, deși operăm în Uniunea Europeană, trebuie să raportăm dacă angajăm sclavi și dacă exploatăm copii, # Financial Intelligence
Comisia Europeană nu a făcut nimic pentru simplificarea raportării de sustenabilitate, a spus Gabriel ȚECHERĂ Director Guvernanță Corporativă […] The post Gabriel ȚECHERĂ, TTS: Comisia Europeană nu a făcut nimic pentru simplificarea raportării de sustenabilitate; Cerințele de raportare nu țin cont de realitate; de exemplu, deși operăm în Uniunea Europeană, trebuie să raportăm dacă angajăm sclavi și dacă exploatăm copii, appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
08:10
Interviu George Niculescu: ANRE are o politică de toleranță zero față de ATR-urile care blochează rețeaua cu proiecte care nu vor vedea niciodată lumina zilei # Financial Intelligence
“În 2025, am început să luăm măsuri care să curețe sistemul de ATR-uri fantomă: proiecte care au emisă […] The post Interviu George Niculescu: ANRE are o politică de toleranță zero față de ATR-urile care blochează rețeaua cu proiecte care nu vor vedea niciodată lumina zilei appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Acțiunile OMV Petrom, excluse din indicii FTSE, din cauza neîndeplinirii criteriului de lichiditate # Financial Intelligence
Acțiunile OMV Petrom a fost excluse din indicii FTSE All World și Large Cap, din cauza neîndeplinirii criteriului […] The post Acțiunile OMV Petrom, excluse din indicii FTSE, din cauza neîndeplinirii criteriului de lichiditate appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
06:50
Mexic – Uciderea baronului drogurilor mexican El Mencho declanșează atacuri de răzbunare; mașini și afaceri incendiate, autostrăzi blocate # Financial Intelligence
Violențe după moartea lui El Mencho Companiile aeriene anulează zborurile către Puerto Vallarta Autoritățile nu raportează victime în […] The post Mexic – Uciderea baronului drogurilor mexican El Mencho declanșează atacuri de răzbunare; mașini și afaceri incendiate, autostrăzi blocate appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Bitcoin scade sub 65.000 de dolari, pe fondul incertitudinii generate de măsurile tarifare ale lui Trump # Financial Intelligence
Bitcoin a scăzut cu peste 5%, sub 65.000 de dolari, după ce președintele Donald Trump a anunțat planuri […] The post Bitcoin scade sub 65.000 de dolari, pe fondul incertitudinii generate de măsurile tarifare ale lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Beijingul presează Washingtonul să elimine taxele vamale unilaterale după decizia Curţii Supreme # Financial Intelligence
Beijingul a afirmat luni că evaluează consecinţele deciziei Curţii Supreme a Statelor Unite de a anula o mare […] The post Beijingul presează Washingtonul să elimine taxele vamale unilaterale după decizia Curţii Supreme appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Moartea unui militant naţionalist în Franţa: Parisul îl convoacă pe ambasadorul american # Financial Intelligence
Ambasadorul american în post la Paris, Charles Kushner, va fi convocat la Ministerul francez de Externe în urma […] The post Moartea unui militant naţionalist în Franţa: Parisul îl convoacă pe ambasadorul american appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Violenţe în Mexic: Armata mexicană îl ucide pe șeful cartelului „El Mencho” într-un raid susținut de SUA; SUA îşi îndeamnă cetăţenii prezenţi în anumite zone să rămână “la adăpost” # Financial Intelligence
Statele Unite au lansat duminică un apel cetăţenilor americani prezenţi în mai multe zone ale Mexicului, inclusiv destinaţii […] The post Violenţe în Mexic: Armata mexicană îl ucide pe șeful cartelului „El Mencho” într-un raid susținut de SUA; SUA îşi îndeamnă cetăţenii prezenţi în anumite zone să rămână “la adăpost” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
22:00
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului București să fie repartizat județului Ilfov # Financial Intelligence
Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat […] The post Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului București să fie repartizat județului Ilfov appeared first on Financial Intelligence.
21:50
Ministrul Sănătăţii a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din Bucureşti, în cazul aeronavei care urmează să revină pe Aeroportul Otopeni # Financial Intelligence
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din […] The post Ministrul Sănătăţii a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din Bucureşti, în cazul aeronavei care urmează să revină pe Aeroportul Otopeni appeared first on Financial Intelligence.
21:50
Raed Arafat: Nu avem nici o informare din partea pilotului aeronavei Hisky că ar fi cineva rănit sau că cineva a păţit ceva în avion # Financial Intelligence
Şeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat că nu are nici o informare din partea pilotului […] The post Raed Arafat: Nu avem nici o informare din partea pilotului aeronavei Hisky că ar fi cineva rănit sau că cineva a păţit ceva în avion appeared first on Financial Intelligence.
21:40
Planul de intervenție preventivă, activat pe aeroportul Henri Coandă; O aeronavă care opera cursa pe ruta Bucureşti – Hurghada a semnalat activarea unui senzor de presurizare şi a cerut să revină pe Otopeni # Financial Intelligence
Planul de intervenție preventivă a fost activat, duminică seară, la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă București după ce […] The post Planul de intervenție preventivă, activat pe aeroportul Henri Coandă; O aeronavă care opera cursa pe ruta Bucureşti – Hurghada a semnalat activarea unui senzor de presurizare şi a cerut să revină pe Otopeni appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
18:50
UE aşteaptă de la SUA să respecte acordul comercial din 2025, declară Comisia Europeană # Financial Intelligence
Comisia Europeană a declarat că aşteaptă de la Statele Unite să respecte acordul comercial cu Uniunea Europeană, după […] The post UE aşteaptă de la SUA să respecte acordul comercial din 2025, declară Comisia Europeană appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Dacă Estonia are arme nucleare îndreptate către Rusia, Moscova își va îndrepta propriile arme nucleare către Estonia – Dmitri Peskov # Financial Intelligence
Rusia nu amenință Estonia sau alte țări, dar va face întotdeauna tot ce este necesar pentru a-și asigura […] The post Dacă Estonia are arme nucleare îndreptate către Rusia, Moscova își va îndrepta propriile arme nucleare către Estonia – Dmitri Peskov appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Președintele Societății Eminescu de la Cernăuți: MAE a cerut Ucrainei să mențină actuala rețea de școli în limba română # Financial Intelligence
Ministerul român al Afacerilor Externe a cerut autorităților din Ucraina să mențină actuala rețea de școli și licee […] The post Președintele Societății Eminescu de la Cernăuți: MAE a cerut Ucrainei să mențină actuala rețea de școli în limba română appeared first on Financial Intelligence.
18:00
AEI: Realitatea climatică arată necesitatea unor investiții masive în infrastructură hidrotehnică # Financial Intelligence
Realitatea climatică arată necesitatea unor investiții masive în infrastructura hidrotehnică deși mesajele publice oscilează între minimizarea investițiilor și […] The post AEI: Realitatea climatică arată necesitatea unor investiții masive în infrastructură hidrotehnică appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Sondaj CURS – Intenţii de vot la alegerile locale în Capitală: PSD – 22%, AUR – 20%, PNL – 18%; 65% dintre bucureşteni consideră că oraşul se îndreaptă într-o direcţie greşită # Financial Intelligence
PSD este pe primul loc în intenţiile de vot pentru alegerile locale în Capitală, cu o cotă de […] The post Sondaj CURS – Intenţii de vot la alegerile locale în Capitală: PSD – 22%, AUR – 20%, PNL – 18%; 65% dintre bucureşteni consideră că oraşul se îndreaptă într-o direcţie greşită appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Secret Service anunţă că agenţii săi au împuşcat mortal un bărbat care încerca să intre la Mar-a-Lago # Financial Intelligence
Secret Service, care asigură protecţia celor mai înalţi demnitari americani, a anunţat că agenţii săi au împuşcat mortal […] The post Secret Service anunţă că agenţii săi au împuşcat mortal un bărbat care încerca să intre la Mar-a-Lago appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Atacurile de malware Android ce exploatează NFC, aproape duble în 2025; Apple Pay, în atenţia hackerilor (analiză) # Financial Intelligence
Numărul detecţiilor de malware Android care exploatează tehnologia de comunicaţie în câmp apropiat pentru plăţile cu telefonul mobil […] The post Atacurile de malware Android ce exploatează NFC, aproape duble în 2025; Apple Pay, în atenţia hackerilor (analiză) appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Somaliland, stat recunoscut doar de Israel, încearcă să atragă SUA oferind baze militare şi acces la minereuri # Financial Intelligence
Somaliland, care şi-a proclamat independenţa faţă de Somalia în 1991, propune Statelor Unite acces privilegiat la resursele sale […] The post Somaliland, stat recunoscut doar de Israel, încearcă să atragă SUA oferind baze militare şi acces la minereuri appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Ungaria va bloca cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei # Financial Intelligence
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a anunţat duminică decizia ţării sale de a bloca adoptarea de către […] The post Ungaria va bloca cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
13:20
Un oficial al BCE spune că tarifele vamale au afectat mai mult SUA decât alte ţări # Financial Intelligence
Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump, potrivit […] The post Un oficial al BCE spune că tarifele vamale au afectat mai mult SUA decât alte ţări appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei. Doar alerta de risc iminent şi alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internaţional # Financial Intelligence
Secretarul de stat în MAI Raed Arafat, reafirmă că mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de […] The post Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei. Doar alerta de risc iminent şi alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internaţional appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Preşedintele Macron îi scrie lui Trump, cerându-i să anuleze sancţiunile aplicate unor cetăţeni europeni # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a scris omologului său american Donald Trump, pledând pentru ridicarea sancţiunilor “impuse pe nedrept” […] The post Preşedintele Macron îi scrie lui Trump, cerându-i să anuleze sancţiunile aplicate unor cetăţeni europeni appeared first on Financial Intelligence.
10:50
CNAIR: Nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice # Financial Intelligence
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat că, în prezent, nu mai sunt sectoare de […] The post CNAIR: Nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice appeared first on Financial Intelligence.
10:50
INS: Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 7,6%, în 2025; importurile s-au majorat tot cu 7,6% # Financial Intelligence
România a produs, în 2025, o cantitate de ţiţei de peste 2,472 milioane tone echivalent petrol (tep), cu […] The post INS: Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 7,6%, în 2025; importurile s-au majorat tot cu 7,6% appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
08:30
Franţa lucrează la o poziţie comună a UE în faţa noului scenariu tarifar american # Financial Intelligence
Franţa colaborează strâns cu Comisia Europeană şi cu celelalte ţări din Uniunea Europeană pentru a evalua consecinţele noii […] The post Franţa lucrează la o poziţie comună a UE în faţa noului scenariu tarifar american appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Preşedintele Trump creşte noua taxă vamală de la 10% la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă a SUA # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că creşte la 15% noua taxă vamală pe care o introdusese […] The post Preşedintele Trump creşte noua taxă vamală de la 10% la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă a SUA appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că lucrează împreună cu guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, pentru a […] The post Donald Trump anunţă că va trimite o navă-spital în Groenlanda appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Panetta (BCE): Importurile ieftine din China au contribuit la încetinirea mai rapidă decât era prevăzut a inflaţiei în zona euro # Financial Intelligence
Riscurile privind evoluţia inflaţiei în zona euro rămân ”semnificative” în ambele direcţii, a avertizat sâmbătă Fabio Panetta, membru […] The post Panetta (BCE): Importurile ieftine din China au contribuit la încetinirea mai rapidă decât era prevăzut a inflaţiei în zona euro appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale statelor membre UE drept organizaţii teroriste # Financial Intelligence
Ministerul de Externe de la Teheran a anunţat sâmbătă că Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale […] The post Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale statelor membre UE drept organizaţii teroriste appeared first on Financial Intelligence.
21 februarie 2026
22:40
Portul Constanța este un activ strategic major al României, însă nu a fost considerat o prioritate reală la nivel guvernamental (CONSTANTA PORT BUSINESS ASSOCIATION) # Financial Intelligence
Portul Constanța este un activ strategic major al României, însă nu a fost considerat o prioritate reală la […] The post Portul Constanța este un activ strategic major al României, însă nu a fost considerat o prioritate reală la nivel guvernamental (CONSTANTA PORT BUSINESS ASSOCIATION) appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Slovacia este gata să suspende furnizarea de energie electrică către Ucraina pe 23 februarie – Fico # Financial Intelligence
Pentru a evita acest lucru, Kievul trebuie să reia tranzitul de petrol prin conducta Druzhba, a declarat Robert […] The post Slovacia este gata să suspende furnizarea de energie electrică către Ucraina pe 23 februarie – Fico appeared first on Financial Intelligence.
18:00
India: 88 de țări au semnat cel mai mare acord diplomatic din istorie privind inteligența artificială # Financial Intelligence
Ediția 2026 a summitului privind impactul inteligenței artificiale (AI ) s-a încheiat sâmbătă în capitala Indiei cu semnarea […] The post India: 88 de țări au semnat cel mai mare acord diplomatic din istorie privind inteligența artificială appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Ciprian Ciucu spune că i-ar dori consilieri la Primăria Capitalei pe Traian Băsescu sau Nicușor Dan # Financial Intelligence
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, sâmbătă, că i-ar dori consilieri pe Traian Băsescu sau pe […] The post Ciprian Ciucu spune că i-ar dori consilieri la Primăria Capitalei pe Traian Băsescu sau Nicușor Dan appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Industria auto din Germania se aşteaptă ca în timpul vizitei în China cancelarul Friedrich Merz să ceară liberalizarea […] The post Sectorul auto german: Merz trebuie să ceară Chinei liberalizarea pieţei appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Iranul respinge cifrele lui Donald Trump privind victimele represiunii şi cere dovezi # Financial Intelligence
Iranul a respins sâmbătă afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, potrivit cărora 32.000 de persoane ar fi fost ucise […] The post Iranul respinge cifrele lui Donald Trump privind victimele represiunii şi cere dovezi appeared first on Financial Intelligence.
13:10
India şi Brazilia semnează un important acord privind mineralele critice şi pământurile rare # Financial Intelligence
Premierul indian Narendra Modi a anunţat sâmbătă semnarea unui important acord privind mineralele critice şi pământurile rare cu […] The post India şi Brazilia semnează un important acord privind mineralele critice şi pământurile rare appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Eldorado Gold amână începerea exploatării aurului la mina din nordul Greciei # Financial Intelligence
Firma canadiana Eldorado Gold a anunţat vineri că amână până în trimestrul trei din 2026 începerea exploatării aurului […] The post Eldorado Gold amână începerea exploatării aurului la mina din nordul Greciei appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Putin promulgă legea care permite FSB să întrerupă serviciile de telefonie mobilă pentru ruşi # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat sâmbătă o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să-şi întrerupă serviciile […] The post Putin promulgă legea care permite FSB să întrerupă serviciile de telefonie mobilă pentru ruşi appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Macron afirmă că decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale demonstrează că este bine să existe contraponderi la putere în democrații # Financial Intelligence
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă că hotărârea Curții Supreme a SUA privind tarifele comerciale impuse de […] The post Macron afirmă că decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale demonstrează că este bine să existe contraponderi la putere în democrații appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Pentru Europa Inc, reducerea tarifelor americane vine cu o surpriză neplăcută – Reuters # Financial Intelligence
Decizia poate crește incertitudinea comercială și poate afecta întreprinderile europene Trump ar putea solicita noi tarife, complicând relațiile […] The post Pentru Europa Inc, reducerea tarifelor americane vine cu o surpriză neplăcută – Reuters appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Pompierii au intervenit sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul […] The post Incendiu la un generator electric la Spitalul Fundeni, din Capitală appeared first on Financial Intelligence.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron # Financial Intelligence
Guvernul britanic are în vedere o lege pentru a-l înlătura pe Andrew din linia de succesiune la tron, […] The post Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Citatul săptămânii: „Războiul nu este menit să fie câștigat, ci să fie continuu.” (din romanul 1984) – George Orwell # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: „Războiul nu este menit să fie câștigat, ci să fie continuu.” (din romanul 1984) – George Orwell appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.