Andronache (ANRE): Preţurile la raft nu au crescut din cauza energiei
Financial Intelligence, 23 februarie 2026 12:20
Preţurile la raft nu au crescut din cauza energiei, iar cineva ar trebui să se ocupe de acest […]
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
12:20
MAE: România a adoptat Declaraţia Ministerială de la Tirana la reuniunea Coridorului VIII # Financial Intelligence
România a adoptat, alături de Albania, Bulgaria, Italia şi Macedonia de Nord, Declaraţia Ministerială de la Tirana la […]
12:20
Verchere (OMV Petrom): Consumul de energie pe termen lung va creşte în România # Financial Intelligence
Consumul de energie pe termen lung va creşte în România şi cred că pe piaţa energetică locală capacitatea […]
12:20
12:20
AEI: Motorina a depăşit 8,2 lei/litru şi ar putea urca spre 8,5 lei, în contextul tensiunilor regionale # Financial Intelligence
Preţul motorinei a trecut de 8,2 lei pe litru în unele benzinării şi ar putea ajunge la 8,3 […]
12:10
Sphera Franchise Group duce brandul de inspirație mexicană, Taco Bell, la Chișinău # Financial Intelligence
Sphera Franchise Group, liderul pieței de foodservice din România, anunță extinderea brandului Taco Bell în Republica Moldova, prin […]
12:10
Comitetul Unic de Rezoluție cere băncilor să își testeze capacitatea reală de separare și vânzare în caz de criză, fără cerințe noi, dar cu presiune pe execuție # Financial Intelligence
Comitetul Unic de Rezoluție actualizează ghidul privind separabilitatea și transferabilitatea și introduce un cadru operațional pentru testarea „transfer […]
Acum o oră
12:00
Norofert își consolidează poziția în piața din România prin preluarea pachetului majoritar al producătorului de semințe Expert Agribusiness # Financial Intelligence
Norofert, principalul producător de inputuri organice și furnizor de biotehnologie pentru agricultură, listat pe piața AeRO (simbol BVB: […]
Acum 4 ore
10:20
Începând din 2027, Uniunea Europeană va stabili o limită maximă de 10.000 de euro pentru fiecare plată în numerar # Financial Intelligence
Măsura este inclusă în Regulamentul (UE) 2024/1624 privind combaterea spălării banilor și se va aplica în întreaga Uniune […]
09:50
COSMIN MARINESCU: Nicio economie nu poate crește sănătos pe seama deficitelor bugetare severe, care maschează performanțele și amână costurile; Creșterea datoriei publice ajunge să coste scump și impune corecții dureroase # Financial Intelligence
Bugetul pentru 2026, deși întârziat, este un test de maturitate economică Producția internă trebuie să reprezinte o prioritate […]
09:10
Construcțiile, cel mai dinamic sector din economia națională în 2025 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Activitatea din sectorul de construcții s-a redinamizat anul trecut, susținută de relansarea fluxurilor investiționale în […]
09:10
Alina Popa, OMV Petrom, despre anunțul că SNP va ieși din indicii FTSE Russell: Am observat o consolidare a participațiilor din partea mai multor investitori pe termen mediu și lung, cu un comportament investițional de tip cumpără și păstrează, ceea ce a condus la scăderea lichidității acțiunii noastre # Financial Intelligence
OMV Petrom rămâne pe deplin dedicată inițiativelor care susțin creșterea durabilă și crearea continuă a valorii pe termen […]
09:00
Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate preliminare de 2.2 miliarde euro în 2025, în creștere cu 15% față de anul precedent # Financial Intelligence
Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, raportează venituri […]
09:00
BVB: România va avea în continuare, începând cu luna martie, 12 companii incluse în indicii FTSE Russell dedicați Piețelor Emergente; OMV Petrom poate fi reinclusă în indicii FTSE Global All Cap după o perioadă de cel puțin 12 luni de menținere în afara indicilor # Financial Intelligence
România va avea în continuare, începând cu luna martie, 12 companii incluse în indicii FTSE Russell dedicați Piețelor […]
08:50
DN AGRAR înregistrează o creștere de 65% a profitului net, la 52 milioane lei # Financial Intelligence
DN AGRAR Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România și cel mai mare producător […]
08:40
Gabriel ȚECHERĂ, TTS: Comisia Europeană nu a făcut nimic pentru simplificarea raportării de sustenabilitate; Cerințele de raportare nu țin cont de realitate; de exemplu, deși operăm în Uniunea Europeană, trebuie să raportăm dacă angajăm sclavi și dacă exploatăm copii, # Financial Intelligence
Comisia Europeană nu a făcut nimic pentru simplificarea raportării de sustenabilitate, a spus Gabriel ȚECHERĂ Director Guvernanță Corporativă […]
Acum 6 ore
08:10
Interviu George Niculescu: ANRE are o politică de toleranță zero față de ATR-urile care blochează rețeaua cu proiecte care nu vor vedea niciodată lumina zilei # Financial Intelligence
"În 2025, am început să luăm măsuri care să curețe sistemul de ATR-uri fantomă: proiecte care au emisă […]
07:40
Acțiunile OMV Petrom, excluse din indicii FTSE, din cauza neîndeplinirii criteriului de lichiditate # Financial Intelligence
Acțiunile OMV Petrom a fost excluse din indicii FTSE All World și Large Cap, din cauza neîndeplinirii criteriului […]
06:50
Mexic – Uciderea baronului drogurilor mexican El Mencho declanșează atacuri de răzbunare; mașini și afaceri incendiate, autostrăzi blocate # Financial Intelligence
Violențe după moartea lui El Mencho Companiile aeriene anulează zborurile către Puerto Vallarta Autoritățile nu raportează victime în […]
06:50
Bitcoin scade sub 65.000 de dolari, pe fondul incertitudinii generate de măsurile tarifare ale lui Trump # Financial Intelligence
Bitcoin a scăzut cu peste 5%, sub 65.000 de dolari, după ce președintele Donald Trump a anunțat planuri […]
06:40
Beijingul presează Washingtonul să elimine taxele vamale unilaterale după decizia Curţii Supreme # Financial Intelligence
Beijingul a afirmat luni că evaluează consecinţele deciziei Curţii Supreme a Statelor Unite de a anula o mare […]
06:40
Moartea unui militant naţionalist în Franţa: Parisul îl convoacă pe ambasadorul american # Financial Intelligence
Ambasadorul american în post la Paris, Charles Kushner, va fi convocat la Ministerul francez de Externe în urma […]
06:40
Violenţe în Mexic: Armata mexicană îl ucide pe șeful cartelului „El Mencho” într-un raid susținut de SUA; SUA îşi îndeamnă cetăţenii prezenţi în anumite zone să rămână “la adăpost” # Financial Intelligence
Statele Unite au lansat duminică un apel cetăţenilor americani prezenţi în mai multe zone ale Mexicului, inclusiv destinaţii […]
Acum 24 ore
22:00
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului București să fie repartizat județului Ilfov # Financial Intelligence
Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat […]
21:50
Ministrul Sănătăţii a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din Bucureşti, în cazul aeronavei care urmează să revină pe Aeroportul Otopeni # Financial Intelligence
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din […]
21:50
Raed Arafat: Nu avem nici o informare din partea pilotului aeronavei Hisky că ar fi cineva rănit sau că cineva a păţit ceva în avion # Financial Intelligence
Şeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat că nu are nici o informare din partea pilotului […]
21:40
Planul de intervenție preventivă, activat pe aeroportul Henri Coandă; O aeronavă care opera cursa pe ruta Bucureşti – Hurghada a semnalat activarea unui senzor de presurizare şi a cerut să revină pe Otopeni # Financial Intelligence
Planul de intervenție preventivă a fost activat, duminică seară, la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă București după ce […]
18:50
UE aşteaptă de la SUA să respecte acordul comercial din 2025, declară Comisia Europeană # Financial Intelligence
Comisia Europeană a declarat că aşteaptă de la Statele Unite să respecte acordul comercial cu Uniunea Europeană, după […]
18:00
Dacă Estonia are arme nucleare îndreptate către Rusia, Moscova își va îndrepta propriile arme nucleare către Estonia – Dmitri Peskov # Financial Intelligence
Rusia nu amenință Estonia sau alte țări, dar va face întotdeauna tot ce este necesar pentru a-și asigura […]
18:00
Președintele Societății Eminescu de la Cernăuți: MAE a cerut Ucrainei să mențină actuala rețea de școli în limba română # Financial Intelligence
Ministerul român al Afacerilor Externe a cerut autorităților din Ucraina să mențină actuala rețea de școli și licee […]
18:00
AEI: Realitatea climatică arată necesitatea unor investiții masive în infrastructură hidrotehnică # Financial Intelligence
Realitatea climatică arată necesitatea unor investiții masive în infrastructura hidrotehnică deși mesajele publice oscilează între minimizarea investițiilor și […]
17:50
Sondaj CURS – Intenţii de vot la alegerile locale în Capitală: PSD – 22%, AUR – 20%, PNL – 18%; 65% dintre bucureşteni consideră că oraşul se îndreaptă într-o direcţie greşită # Financial Intelligence
PSD este pe primul loc în intenţiile de vot pentru alegerile locale în Capitală, cu o cotă de […]
17:30
Secret Service anunţă că agenţii săi au împuşcat mortal un bărbat care încerca să intre la Mar-a-Lago # Financial Intelligence
Secret Service, care asigură protecţia celor mai înalţi demnitari americani, a anunţat că agenţii săi au împuşcat mortal […]
17:30
Atacurile de malware Android ce exploatează NFC, aproape duble în 2025; Apple Pay, în atenţia hackerilor (analiză) # Financial Intelligence
Numărul detecţiilor de malware Android care exploatează tehnologia de comunicaţie în câmp apropiat pentru plăţile cu telefonul mobil […]
14:50
Somaliland, stat recunoscut doar de Israel, încearcă să atragă SUA oferind baze militare şi acces la minereuri # Financial Intelligence
Somaliland, care şi-a proclamat independenţa faţă de Somalia în 1991, propune Statelor Unite acces privilegiat la resursele sale […]
14:40
Ungaria va bloca cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei # Financial Intelligence
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a anunţat duminică decizia ţării sale de a bloca adoptarea de către […]
13:20
Un oficial al BCE spune că tarifele vamale au afectat mai mult SUA decât alte ţări # Financial Intelligence
Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump, potrivit […]
12:40
Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei. Doar alerta de risc iminent şi alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internaţional # Financial Intelligence
Secretarul de stat în MAI Raed Arafat, reafirmă că mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de […]
Ieri
11:50
Preşedintele Macron îi scrie lui Trump, cerându-i să anuleze sancţiunile aplicate unor cetăţeni europeni # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a scris omologului său american Donald Trump, pledând pentru ridicarea sancţiunilor "impuse pe nedrept" […]
10:50
CNAIR: Nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice # Financial Intelligence
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat că, în prezent, nu mai sunt sectoare de […]
10:50
INS: Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 7,6%, în 2025; importurile s-au majorat tot cu 7,6% # Financial Intelligence
România a produs, în 2025, o cantitate de ţiţei de peste 2,472 milioane tone echivalent petrol (tep), cu […]
08:30
Franţa lucrează la o poziţie comună a UE în faţa noului scenariu tarifar american # Financial Intelligence
Franţa colaborează strâns cu Comisia Europeană şi cu celelalte ţări din Uniunea Europeană pentru a evalua consecinţele noii […]
08:30
Preşedintele Trump creşte noua taxă vamală de la 10% la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă a SUA # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că creşte la 15% noua taxă vamală pe care o introdusese […]
08:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că lucrează împreună cu guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, pentru a […]
08:20
Panetta (BCE): Importurile ieftine din China au contribuit la încetinirea mai rapidă decât era prevăzut a inflaţiei în zona euro # Financial Intelligence
Riscurile privind evoluţia inflaţiei în zona euro rămân "semnificative" în ambele direcţii, a avertizat sâmbătă Fabio Panetta, membru […]
08:20
Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale statelor membre UE drept organizaţii teroriste # Financial Intelligence
Ministerul de Externe de la Teheran a anunţat sâmbătă că Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale […]
21 februarie 2026
22:40
Portul Constanța este un activ strategic major al României, însă nu a fost considerat o prioritate reală la nivel guvernamental (CONSTANTA PORT BUSINESS ASSOCIATION) # Financial Intelligence
Portul Constanța este un activ strategic major al României, însă nu a fost considerat o prioritate reală la […]
18:00
Slovacia este gata să suspende furnizarea de energie electrică către Ucraina pe 23 februarie – Fico # Financial Intelligence
Pentru a evita acest lucru, Kievul trebuie să reia tranzitul de petrol prin conducta Druzhba, a declarat Robert […]
18:00
India: 88 de țări au semnat cel mai mare acord diplomatic din istorie privind inteligența artificială # Financial Intelligence
Ediția 2026 a summitului privind impactul inteligenței artificiale (AI ) s-a încheiat sâmbătă în capitala Indiei cu semnarea […]
18:00
Ciprian Ciucu spune că i-ar dori consilieri la Primăria Capitalei pe Traian Băsescu sau Nicușor Dan # Financial Intelligence
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, sâmbătă, că i-ar dori consilieri pe Traian Băsescu sau pe […]
13:10
Industria auto din Germania se aşteaptă ca în timpul vizitei în China cancelarul Friedrich Merz să ceară liberalizarea […]
