Xi Jinping este gata să colaboreze cu Kim Jong Un pentru un and #8222;nou capitol and #8221;
Bursa, 23 februarie 2026 10:20
Preşedintele chinez Xi Jinping s-a declarat luni dispus să colaboreze cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru a deschide un and #8222;nou capitol and #8221; în relaţiile bilaterale, într-un mesaj de felicitare adresat liderului de la Phenian după realegerea sa la conducerea partidului unic de guvernământ, relatează AFP.
Renault Group, Volvo Group şi CMA CGM Group au semnat un acord prin care Renault Group va prelua integral capitalul Flexis SAS, societatea mixtă fondată de cele trei companii în 2024 pentru dezvoltarea unei noi generaţii de furgonete electrice
Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate preliminare de 2,22 miliarde euro în 2025 # Bursa
Digi Communications N.V. a raportat venituri consolidate preliminare de 2,221 miliarde euro pentru anul 2025, în creştere cu 15% faţă de 2024
Coreea de Sud şi Brazilia convin să-şi extindă cooperarea în domeniul minereurilor critice şi comerţului # Bursa
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a purtat convorbiri luni la Seul cu preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, convenind să extindă cooperarea celor două ţări în sectoare cum sunt comerţul, minereurile-cheie, tehnologia şi cultura, a consemnat Reuters.
FTSE Russell anunţă rezultatele indicative ale revizuirii semestriale pentru luna martie 2026 # Bursa
Furnizorul global de indici, FTSE Russell, a publicat vineri, 20 februarie 2026, rezultatele indicative ale revizuirii semestriale, care vor intra în vigoare începând cu 23 martie 2026. Rezultatele pot suferi modificări până la 6 martie 2026
Lagarde (BCE): Taxele vamale anunţate de preşedintele Trump riscă să perturbe echilibrul cu UE # Bursa
Cele mai recente taxe vamale anunţate de preşedintele Donald Trump riscă să perturbe and #8222;echilibrul and #8221; negociat anterior între Uniunea Europeană şi Statele Unite şi ar putea provoca noi turbulenţe economiei, a avertizat Christine Lagarde, şeful Banca Centrală Europeană, transmite Bloomberg.
Miniştrii de externe din UE încearcă să adopte al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei # Bursa
Miniştrii de externe ai ţărilor membre ale Uniunii Europene se reunesc luni, la Bruxelles, în cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE), cu războiul de agresiune lansat de Rusia împotriva Ucrainei în 2022 şi situaţia din Orientul Mijlociu drept principale puncte ale agendei, potrivit Agerpres.
DN AGRAR Group, una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România şi cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri preliminară de 213 milioane lei. Cifra de afaceri este în creştere cu 21% faţă de 2024, şi un profit net de 52 milioane lei, în urcare cu 65%. Marja profitului net s-a situat la 25%
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este invitată luni, de la ora 16:00, la Ora Guvernului, în plenul Camerei Deputaţilor, de către PSD. Dezbaterea are ca temă and #8222;Responsabilitatea ministrului pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului - cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara and #8221;
Nazare: 5 miliarde de euro pentru susţinerea mediului de afaceri prin Programul de relansare economică # Bursa
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, a declarat duminică, despre Programul de relansare economică, că este gândit până în anul 2032 şi include o serie de scheme de susţinere a antreprenorilor, el arătând că totalizează aproximativ 5 miliarde de euro
Analiză AEI: Preţul motorinei a sărit de pragul de 8,2 lei, pe fondul scumpirii Brent şi al crizei regionale # Bursa
În studiul publicat recent de Asociaţia Energia Inteligentă - and #8222;Crizele regionale pot scumpi serios carburanţii în România.
Preşedintele iranian anunţă and #8222;semnale încurajatoare and #8221; după discuţiile cu SUA # Bursa
Preşedintele iranian, Masoud Pezeshkian, a afirmat, duminică, că recentele negocieri cu Statele Unite and #8222;au produs semnale încurajatoare and #8221;
SUA avertizează cetăţenii din Mexic să rămână la adăpost după moartea lui and #8222;El Mencho and #8221; # Bursa
Un val de violenţe a fost declanşat în mai multe regiuni ale Mexicului, după moartea lui Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de and #8222;El Mencho and #8221;, şeful puternicului cartel Jalisco New Generation (CJNV), în timpul unei operaţiuni militare
Moţiunea simplă formulată de senatorii Opoziţiei împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, pentru and #8222;modul defectuos, ideologizat şi necoordonat and #8221; în care a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE - Mercosur va fi dezbătută şi votată, luni, în plenul Senatului, potrivit site-ului forului legislativ, potrivit site-ului Senatului.
Beijingul a afirmat luni că evaluează consecinţele deciziei Curţii Supreme a Statelor Unite de a anula o mare parte din taxele vamale impuse de preşedintele american Donald Trump şi a îndemnat Washingtonul să ridice măsurile comerciale and #8222;unilaterale and #8221;, notează AFP.
Preşedintele rus Vladimir Putin a stabilit duminică drept o and #8222;prioritate absolută and #8221; dezvoltarea forţelor nucleare ale Rusiei după expirarea ultimului tratat de dezarmare cu Statele Unite şi a promis să continue and #8222;întărirea and #8221; armatei ruse care luptă în Ucraina, transmite AFP.
Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord, aflat la putere, l-a reales pe Kim Jong Un în funcţia de secretar general în cadrul congresului care a avut loc duminică, potrivit presei de stat, potrivit Reuters. Este o mişcare considerată a sublinia controlul său absolut asupra puterii şi încrederea sporită în stabilitatea internă, relatează Reuters.
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie să fie oprit.
Jocurile Olimpice din 2026 s-au încheiat, Italia a predat ştafeta Franţei. Preşedinta CIO, Kirsty Coventry, a spus: and #8222;Dragi prieteni, declar închise Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. În conformitate cu tradiţia, invit tinerii din întreaga lume şi pe toţi cei prezenţi aici în această seară să se reunească peste patru ani în Alpii francezi, pentru a sărbători împreună cu noi cea de-a 26-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă. Ne vedem în 2030. and #8221;
Echipa naţională de rugby a României a pierdut duminică, în deplasare, scor 7-44, meciul cu echipa naţională a Portugaliei, din cadrul Campionatului European.
USAMV Bucureşti lansează un centru de excelenţă pentru agricultură şi neutralitate climatică # Bursa
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti a semnat contractul de finanţare pentru Centrul de Excelenţă AgroCliN, un proiect strategic destinat accelerării tranziţiei agriculturii româneşti către neutralitate climatică, beneficiarii direcţi fiind fermierii şi comunitatea de cercetare.
Directorul executiv al Google susţine and #8222;hiperprogresul and #8221; AI şi cere guvernelor să inoveze # Bursa
Directorul executiv al Google, Sundar Pichai, a pledat pentru accelerarea dezvoltării inteligenţei artificiale şi pentru menţinerea investiţiilor în acest domeniu, în contextul apelurilor tot mai frecvente la reglementări mai stricte.
SC Bursa de Valori Bucureşti SA (Grupul BVB) a înregistrat în anul 2025 o performanţă financiară îmbunătăţită a segmentelor tranzacţionare şi post-tranzacţionare şi registru, pe fondul creşterii volumelor tranzacţionate şi al ofertelor publice derulate. Profitabilitatea grupului a fost, în schimb, impactată de efectele întârzierilor din procesul de operaţionalizare a Contrapărţii Centrale locale, potrivit Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
Cum învaţă copiii să spună and #8222;nu and #8221; manipulării digitale; soluţia Narada pentru formarea discernământului # Bursa
*(Interviu cu Ramona Raduly, director de comunicare la Narada)Reporter: Care sunt principalele riscuri ale fenomenelor şi provocărilor online, de tipul and #8222;Balena albastră and #8221;, and #8222;Momo and #8221; etc., la care sunt expuşi copiii?Ramona Raduly: Dincolo de cazurile extreme, cred că cel mai mare risc este normalizarea pericolului.
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,64%.
Euro a crescut, vineri, cu 0,0018 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0974 lei/euro.
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate continuă acţiunile de analiză şi control asupra furnizorilor publici şi privaţi de servicii medicale, în scopul depistării cazurilor de utilizare frauduloasă a fondurilor publice, au anunţat reprezentanţii instituţiei.
PayPay Corp., lider nipon în domeniul plăţilor digitale, se pregăteşte să intre pe cea mai mare piaţă de capital din lume, anunţă fintechweekly.com, menţionând că acesta a depus documentele la autorităţile de reglementare din SUA pentru lansarea unei oferte publice iniţiale (IPO) pe Nasdaq, ceea ce marchează un pas major în efortul său de a se extinde dincolo de Japonia şi de a-şi consolida rolul în plăţile digitale globale.
Votul care poate schimba direcţia FP; Opiniile membrilor Comitetului Reprezentanţilor şi ale altor acţionari # Bursa
* Matej Rigelnik, preşedintele board-ului: and #8222;Cred că miza adunării din 26 februarie este aceea de a decide dacă vrem să continuăm să generăm valoare pentru toţi acţionarii sau să revenim la promovarea unor interese individuale and #8221;* Valentin Stănescu, candidat la loc în board: and #8222;Retailul are peste 50% din fond; dacă ne-am prezenta toţi, am putea implementa orice este în interesul nostru and #8221;* Istvan Sarkany, membru al board-ului: and #8222;Votul pentru negocierea unui contract cu Franklin Templeton a avut 98% susţinere în adunarea acţionarilor, deci a avut clar prioritate în ochii noştri and #8221;* Florian Munteanu, membru al board-ului: and #8222;Votul este secret; nimeni nu trebuie să se teamă de faptul că, prin votul în interesul propriu, supără pe cineva and #8221;
* Fiecare dintre cele trei ţări şi-a majorat deţinerile cu peste 115 miliarde dolari într-un an * China şi-a redus deţinerile de datorii SUA cu 86 miliarde dolari, fiind lider al vânzărilor nete
* Dosar în Serial BURSA - Analiza blocurilor economice * (Episodul 4)
Tarifele vamale suplimentare impuse de Donald Trump la importurile de oţel şi aluminiu au provocat o scădere cu 30% a exporturilor europene de oţel către Statele Unite începând cu luna iulie 2025, ceea ce i-a făcut pe reprezentanţii industriei să solicite o and #8221;reechilibrare and #8221; a acordului încheiat între Bruxelles şi Washington, transmite AFP, conform Agerpres.
Trump şi FIFA lansează un fond de 75 milioane dolari pentru reconstrucţia infrastructurii sportive din Gaza # Bursa
*Plan pentru refacerea fotbalului într-o zonă devastată de război
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, atrage atenţia asupra faptului că organismele internaţionale care colaborează cu România se uită la politica internă şi la stabilitatea coaliţiei de guvernare.
Acţiunile International Business Machines (IBM) au scăzut cu 11,5% în ultimele 21 de zile de tranzacţionare, iar în rândul investitorilor îngrijoraţi de acest declin există o preocupare esenţială.
Celulă de criză activată la Ministerul Sănătăţii pentru aeronava care revine de urgenţă la Otopeni # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din Bucureşti, în cazul aeronavei care urmează să revină pe Aeroportul Otopeni, după ce a semnalat activarea unui senzor de presurizare.
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă duminică seară că o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta Bucureşti - Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei.
Trimisul special al preşedintelui american, Steve Witkoff, a afirmat că în săptămânile următoare ar putea exista and #8222;veşti bune and #8221; privind încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina şi nu a exclus posibilitatea organizării, în viitorul apropiat, a unui summit între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin.
Iranul a încheiat un contract confidenţial de armament, în valoare de 500 milioane de euro, cu Rusia pentru achiziţia de lansatoare portabile şi rachete sol-aer avansate.
Iranul a încheiat un contract confidenţial de armament, în valoare de 500 milioane de euro, cu Rusia pentru achiziţia de lansatoare portabile şi rachete sol-aer avansate.
Portalul Digital Unic al României, despre care fostul ministru PSD al Digitalizării, Bogdan Ivan, afirma acum aproape doi ani că va permite accesul la zeci de servicii publice online and #8222;cu un simplu click, fără a mai depinde de starea de spirit a unui funcţionar de la ghişeu and #8221;, nu este încă disponibil.
Statele Unite sunt pregătite să reia vineri, la Geneva, negocierile cu Iranul privind programul nuclear, cu condiţia ca Teheranul să transmită în următoarele 48 de ore un proiect de acord nuclear.
Preşedintele american Donald Trump este and #8222;curios and #8221; de ce Iranul nu a cedat încă şi nu a acceptat limitarea programului său nuclear, în condiţiile în care Washingtonul continuă o acumulare masivă de forţe militare în Orientul Mijlociu, a declarat trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff.
Datele PMI pentru februarie indică prima expansiune a sectorului manufacturier german după peste trei ani şi jumătate, sugerând posibilitatea unei redresări economice ciclice în Europa.
Ambasadorului României în Italia, Gabriela Dancău, i-a fost conferită Medalia Camerei Deputaţilor a Republicii Italiene.
Protest în Bucureşti: sute de oameni cer oprirea eutanasierii câinilor şi reformarea legislaţiei # Bursa
Aproximativ 1000 de persoane protestează, duminică, în Bucureşti, cerând schimbarea legislaţiei şi măsuri ferme, în aşa fel încât câinii să nu mai fie eutanasiaţi, iar bani publici să nu mai fie alocaţi pentru uciderea animalelor.
UE solicită SUA clarificări privind tarifele şi subliniază necesitatea unui comerţ echitabil # Bursa
Comisia Europeană a transmis duminică, printr-un comunicat de presă, că solicită clarificări complete privind acţiunile pe care Statele Unite intenţionează să le întreprindă ca urmare a recentei decizii a Curţii Supreme referitoare la Legea privind puterile economice de urgenţă internaţionale (IEEPA) şi la anularea tarifelor impuse de administraţia Donald Trump.
Serviciul Secret al SUA a informat că a ucis un bărbat de aproximativ 20 de ani care a încercat să pătrundă ilegal în zona securizată a reşedinţei lui Donald Trump, Mar-a-Lago, din West Palm Beach, Florida.
Papa Leon a lansat duminică un apel puternic pentru încetarea conflictului din Ucraina, afirmând că oprirea războiului, aflat deja în al patrulea an, and #8221;nu poate fi amânată and #8221;, în timp ce Statele Unite încearcă să intermedieze un acord între Moscova şi Kiev.
