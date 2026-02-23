Xi Jinping este gata să colaboreze cu Kim Jong Un pentru un and #8222;nou capitol and #8221;

00:00

* Matej Rigelnik, preşedintele board-ului: and #8222;Cred că miza adunării din 26 februarie este aceea de a decide dacă vrem să continuăm să generăm valoare pentru toţi acţionarii sau să revenim la promovarea unor interese individuale and #8221;* Valentin Stănescu, candidat la loc în board: and #8222;Retailul are peste 50% din fond; dacă ne-am prezenta toţi, am putea implementa orice este în interesul nostru and #8221;* Istvan Sarkany, membru al board-ului: and #8222;Votul pentru negocierea unui contract cu Franklin Templeton a avut 98% susţinere în adunarea acţionarilor, deci a avut clar prioritate în ochii noştri and #8221;* Florian Munteanu, membru al board-ului: and #8222;Votul este secret; nimeni nu trebuie să se teamă de faptul că, prin votul în interesul propriu, supără pe cineva and #8221;