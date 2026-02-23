Islanda ia în calcul organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE, în contextul tulburărilor geopolitice
Islanda ia în considerare organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE încă din luna august, potrivit a două persoane familiarizate cu pregătirile țării pentru aderare. Informează Politico Europe. Acest lucru survine într-un moment în care pare să crească dinamica extinderii UE, Bruxellesul lucrând la un plan care ar putea acorda Ucrainei statutul
UE cere „claritate deplină" din partea Washingtonului după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale: „O înțelegere este o înțelegere"
Comisia Europeană solicită claritate deplină cu privire la măsurile pe care pe care Statele Unite intenționează să le ia în urma recentei hotărâri a Curții Supreme privind Legea privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA), se arată în comunicatul oficial. Potrivit Comisiei Europene, situația actuală nu este propice pentru realizarea unui comerț și a unor
Islanda ia în calcul organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE, în contextul tulburărilor geopolitice
Iulian Chifu: Război în Iran. SUA și atacul de constrângere pentru negocierile prin intermediari
de Iulian Chifu* Iranul se pregătește de război. După negocierile de la Geneva care par să nu ducă nicăieri, un ultimatum de 10 zile – două săptămâni se consumă în aceste zile, cu Teheranul reușind să pună pe masă doar o propunere de scădere de la 60% îmbogățire la 20% pentru cele 300 kg material
Vizita lui Nicușor Dan în SUA – "o gândire independentă a României", apreciază James Carafano (Heritage): Trump este "un bătrân grăbit" ce are nevoie de o Europă capabilă în cursa cu China și Rusia
Corespondență din Washington Participarea președintelui României, Nicușor Dan, la prima reuniune a Board of Peace de la Washington, prezidată de președintele SUA, Donald Trump, contribuie „ca un factor de construire a încrederii" între București și Washington și demonstrează „gândire independentă și leadership în regiune", consideră James Carafano, de la The Heritage Foundation, un think tank
INTERVIU | Matthew Kroenig (Atlantic Council), după vizita lui Nicușor Dan în SUA: Trump prețuiește relațiile personale mai mult ca orice președinte; SUA nu urmăresc fragmentarea ideologică a Europei
Corespondență din Washington România, ca aliat important al SUA și actor major pe Flancul Estic, ar trebui să învețe de la alți actori și lideri transatlantici și „să construiască o legătură" cu președintele american Donald Trump, afirmă Matthew Kroenig de la Atlantic Council, într-un interviu exclusiv acordat CaleaEuropeană.ro. Vicepreședinte al Atlantic Council, Kroenig a vorbit
Ministrul Cătălin Predoiu a discutat la Washington cu secretarul pentru securitate internă al SUA despre migrație, frontiere și Visa Waiver
Corespondență din Washington Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a avut vineri o întrevedere bilaterală la sediul Departamentului pentru Securitate Internă din Washington cu secretarul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Kristi Noem, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne remis CaleaEuropeană.ro. Conform MAI, discuțiile au vizat agenda comună de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne
Guvernatorul Băncii Italiei: Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor lui Trump. Impact de peste 0,5 puncte procentuale asupra inflației
Economia Statelor Unite a preluat cea mai mare parte a costurilor generate de tarifele comerciale impuse de președintele Donald Trump, potrivit guvernatorului Băncii Italiei, Fabio Panetta, membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE), relatează Bloomberg. „Exportatorii străini par să fi suportat o parte din această povară, estimată la aproximativ 10%", a declarat Panetta sâmbătă,
Ucraina condamnă „ultimatumurile și șantajul" energetic al Ungariei și Slovaciei. Kievul este dispus să asigure livrările de țiței rusesc prin rute alternative
Ucraina a condamnat sâmbătă „ultimatumurile și șantajul" guvernelor din Ungaria și Slovacia, după ce Budapesta și Bratislava au amenințat că vor opri furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul petrolului rusesc prin teritoriul său, relatează Politico. Livrările de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba sunt suspendate din 27
Trump anunță trimiterea unei nave-spital în Groenlanda; Danemarca spune că „nu este nevoie", populația beneficiind de „îngrijirile medicale de care are nevoie"
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că va trimite o navă-spital americană în Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei pe care liderul de la Casa Albă a declarat în repetate rânduri că dorește să îl preia, relatează Politico. „Lucrând cu fantasticul guvernator al Louisianei, Jeff Landry, vom trimite o mare navă-spital în Groenlanda pentru a
Ucraina pregătește următoarea rundă de negocieri cu Rusia pentru a obține „rezultate pentru pace". Kievul se coordonează „în detaliu" cu Europa
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina pregătește următoarea rundă de negocieri cu Moscova pentru a obține „rezultate pentru pace", subliniind că Europa trebuie să fie implicată în toate procesele diplomatice și să își consolideze rolul în creșterea presiunii asupra Rusiei. „Continuăm să lucrăm în fiecare zi tocmai pentru ca următoarea rundă de
OCDE: Performanța elevilor depinde prioritar de calitatea predării, nu de reforme structurale sau investiții tehnologice
Creșterea performanței elevilor depinde în primul rând de calitatea predării din clasă, nu de reforme structurale sau investiții tehnologice, arată un raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). În documentul „Unlocking High-Quality Teaching", organizația subliniază că niciun alt factor din interiorul școlii nu influențează mai mult rezultatele elevilor decât modul în care
ICI București, la BlackSeaX – Transatlantic Dual-Use Forum. Impactul tehnologiilor emergente asupra securității și dezvoltării regionale, în prim-plan
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) a participat joi, 19 februarie, la BlackSeaX – Transatlantic Dual-Use Forum, eveniment dedicat inovației dual-use și rolului regiunii Mării Negre în contextul cooperării euro-atlantice, informează un comunicat. Organizat de InnovX, în parteneriat cu MIT Mission Innovation X, forumul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului de
Friedrich Merz: „Voi merge la Washington cu o poziție europeană coordonată" vizavi de politicile tarifare ale lui Donald Trump
Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că va prezenta o poziție europeană coordonată în fața politicilor tarifare promovate de președintele american Donald Trump, cu prilejul vizitei pe care urmează să o efectueze la Washington la începutul lunii martie, informează DW. „Voi merge la Washington cu o poziție europeană coordonată", a declarat Merz, prezent la reuniunea
Trump anunță că va majora taxa vamală globală de la 10% la 15% după decizia Curții Supreme a SUA
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că intenționează să majoreze noua taxă vamală globală la 15%, la o zi după ce Curtea Supremă a SUA a anulat principala sa politică tarifară, relatează Politico. „În urma unei analize temeinice, detaliate și complete a deciziei ridicole, prost redactate și profund anti-americane privind tarifele, pronunțate ieri, după
Macron îndeamnă la prudență după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale; Franța lucrează la o poziție comună a UE
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat sâmbătă că este prematură orice reacție entuziastă după decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula o parte dintre tarifele comerciale impuse de administrația Trump, subliniind că Washingtonul a anunțat deja noi taxe vamale. Între timp, Franța colaborează strâns cu Comisia Europeană și cu celelalte state membre pentru
Întâlnire în premieră între Cătălin Predoiu și Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA, pentru întărirea cooperării strategice și operaționale inter-agenții
Corespondență din Washington Viceprim-ministrul și ministrul de interne Cătălin Predoiu a avut în această săptămână, la Washington, o întâlnire de lucru cu directoarea Comunității Naționale pentru Informații, Tulsi Gabbard, aceasta fiind o întrevedere bilaterală în premieră între cei doi oficiali de la București și Washington, informează MAI într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Potrivit sursei citate, cei
Liderul PPE, apel către Friedrich Merz pentru ca Germania să-și demonstreze „leadershipul istoric" și în domeniul consolidării apărării comune europene
Liderul familiei popularilor europeni (PPE) și al grupului omonim din Parlamentul European, Manfred Weber, i-a cerut cancelarului german Friedrich Merz să își asume un angajament puternic în favoarea consolidării eforturilor comune de apărare la nivelul Uniunii Europene, relatează dpa, preluat de Agerpres. Weber a făcut apelul sâmbătă, în cadrul congresului național al Uniunii Creștin-Democrate (CDU)
Social-democrații, liberalii și Verzii din PE cer explicații Comisiei Europene pentru prezența la reuniunea controversatului Consiliu pentru Pace al lui Trump
Liderii grupurilor social-democraților, liberalilor și Verzilor din Parlamentul European au criticat decizia Comisiei Europene de a trimite un comisar la reuniunea Consiliului pentru Pace inițiată de președintele american Donald Trump, calificând-o drept „o gravă eroare de judecată", într-o scrisoare transmisă vineri președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, și consultată de Politico. Dubravka Šuica, comisarul european
Consilierii lui Nicușor Dan, maraton de întâlniri la Washington cu oficialii Casei Albe, Pentagonului și cu viitorul ambasador al SUA. Miza – întărirea Parteneriatului Strategic
Corespondență din Washington Consilierii președintelui Nicușor Dan
Donald Trump impune o nouă taxă vamală globală de 10% după ce Curtea Supremă i-a anulat politica tarifară comercială # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a anunțat impunerea unei noi taxe vamale globale de 10%, înlocuind astfel tarifele anulate de Curtea Supremă a SUA. Decizia vine după ce instanța a stabilit că administrația a depășit atribuțiile prezidențiale în adoptarea politicii comerciale, informează BBC. Trump a calificat hotărârea drept „teribilă” și i-a criticat pe judecătorii care i-au […] The post Donald Trump impune o nouă taxă vamală globală de 10% după ce Curtea Supremă i-a anulat politica tarifară comercială appeared first on caleaeuropeana.ro.
România, R. Moldova și Ucraina au lansat alianța cibernetică trilaterală pentru reziliență. Memorandumul, semnat la Kiev # CaleaEuropeana
România, Republica Moldova și Ucraina au semnat joi, la Kiev, memorandumul privind lansarea unei alianțe cibernetice trilaterale pentru reziliență, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Memorandumul de Înțelegere a fost semnat în marja celei de a 3-a ediții a Forumului Internațional pentru Reziliență Cibernetică între Directoratul Național de Securitate Cibernetică din România […] The post România, R. Moldova și Ucraina au lansat alianța cibernetică trilaterală pentru reziliență. Memorandumul, semnat la Kiev appeared first on caleaeuropeana.ro.
Bolojan se întâlnește cu von der Leyen la Bruxelles, joia viitoare, pentru discuții despre PNRR și lansarea Comunicării privind regiunile de frontieră estice # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joia viitoare, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR, a anunțat Palatul Victoria într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Premierul va discuta cu acest prilej prioritățile Guvernului privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, aflat în curs de negociere, […] The post Bolojan se întâlnește cu von der Leyen la Bruxelles, joia viitoare, pentru discuții despre PNRR și lansarea Comunicării privind regiunile de frontieră estice appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ungaria amenință că va bloca împrumutul de 90 mld. de euro al UE pentru Ucraina până la reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba # CaleaEuropeana
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a transmis că Ungaria nu va susține împrumutul de 90 miliarde de euro pregătit de Uniunea Europeană pentru Ucraina, în contextul disputei privind tranzitul resurselor energetice prin conducta Drujba. „Blocăm împrumutul UE de 90 miliarde de euro pentru Ucraina până când se va relua tranzitul petrolului către Ungaria prin […] The post Ungaria amenință că va bloca împrumutul de 90 mld. de euro al UE pentru Ucraina până la reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba appeared first on caleaeuropeana.ro.
Șeful ASF, Alexandru Petrescu, la reuniunea ESMA de la Paris. Integrarea piețelor financiare și gestionarea riscurilor, în prim-plan # CaleaEuropeana
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a participat în perioada 17–18 februarie 2026, la Paris, la reuniunea Consiliului Supraveghetorilor (Board of Supervisors) al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), un forum esențial pentru coordonarea supravegherii piețelor de capital la nivel european, potrivit unui comunicat. În cadrul reuniunii au avut loc discuții […] The post Șeful ASF, Alexandru Petrescu, la reuniunea ESMA de la Paris. Integrarea piețelor financiare și gestionarea riscurilor, în prim-plan appeared first on caleaeuropeana.ro.
EXCLUSIV Nicușor Dan, după vizita fulger în SUA, despre o ruptură euro-atlantică: Să ne amintim că am fost bucuroși când SUA s-au alăturat Coaliției de Voință. Amenințarea vine din altă parte # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale fulger la Washington că România este consecventă în relația cu Statele Unite, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul Uniunii Europene, subliniind că SUA și Europa au nevoia una de cealaltă pentru că „amenințarea vine din altă parte”. […] The post EXCLUSIV Nicușor Dan, după vizita fulger în SUA, despre o ruptură euro-atlantică: Să ne amintim că am fost bucuroși când SUA s-au alăturat Coaliției de Voință. Amenințarea vine din altă parte appeared first on caleaeuropeana.ro.
Robert Cazanciuc, la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE: Am arătat că sprijinirea rezilienței R. Moldova poate fi o poveste de succes pentru organizație # CaleaEuropeana
Senatorul PSD Robert Cazanciuc reprezintă România la Adunarea Parlamentară a OSCE, unde tema dominantă a întrevederii este războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. „Viena. Sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE se desfașoară într-o capitală imperială acoperită de zăpadă, căzută parcă pentru a-i face pe participanți, în special pe cei din țările care […] The post Robert Cazanciuc, la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE: Am arătat că sprijinirea rezilienței R. Moldova poate fi o poveste de succes pentru organizație appeared first on caleaeuropeana.ro.
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară # CaleaEuropeana
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, în calitate de lider de parteneriat a lansat proiectul „Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces – DARIA” (SMIS 35209), cel mai amplu program de screening, din România, pentru cancerul de sân. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite cu ajutorul unităților mobile, dar și prin înființarea […] The post IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară appeared first on caleaeuropeana.ro.
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a avertizat, vineri, că Europa se confruntă cu un mediu de securitate „mai incert decât în ultimele decenii” și trebuie să își consolideze capacitatea de apărare fără a concura cu NATO. „Securitatea Europei este mai incertă decât a fost în ultimele decenii. […] The post Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței appeared first on caleaeuropeana.ro.
OCDE publică un ghid privind diligența necesară pentru inteligența artificială responsabilă # CaleaEuropeana
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a publicat un ghid privind diligența necesară pentru o folosire responsabilă a inteligenței artificiale. Potrivit unui raport al OCDE, aceste orientări vizează sprijinirea întreprinderilor în punerea în aplicare a Orientărilor OCDE privind întreprinderile multinaționale și a Principiilor OCDE privind IA. Aceste orientări vizează sprijinirea inovării, investițiilor și creșterii întreprinderilor […] The post OCDE publică un ghid privind diligența necesară pentru inteligența artificială responsabilă appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE susține Declarația liderilor la Summitul AI din India și lansează noi inițiative pentru consolidarea capacităților europene în domeniul inteligenței artificiale # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană susține Declarația liderilor în cadrul Summitului AI Impact 2026 de la New Delhi, document care recunoaște că „promisiunea inteligenței artificiale este pe deplin realizată doar atunci când beneficiile sale sunt împărtășite de întreaga umanitate”. Vicepreședinta executivă pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație, Henna Virkkunen, a semnat vineri declarația în numele UE, reafirmând angajamentul […] The post UE susține Declarația liderilor la Summitul AI din India și lansează noi inițiative pentru consolidarea capacităților europene în domeniul inteligenței artificiale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Protecția nucleară pentru Europa „este și va fi” asigurată de Statele Unite, afirmă ministrul german al apărării # CaleaEuropeana
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat vineri că protecția nucleară pentru Europa „este și va fi” asigurată de Statele Unite, relatează The Guardian. Întrebat despre discuțiile recente privind posibilitatea ca Europa să își creeze propriile sisteme independente de descurajare nucleară, Pistorius a declarat că, deși Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai […] The post Protecția nucleară pentru Europa „este și va fi” asigurată de Statele Unite, afirmă ministrul german al apărării appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană alocă 225 de milioane de euro pentru accelerarea dezvoltării vaccinurilor antigripale de nouă generație, care vor oferi protecție împotriva unei game mai largi de variante ale virusului gripal și vor putea fi adaptate rapid în cazul apariției unei tulpini pandemice, potrivit comunicatului oficial. Este pentru prima dată când Comisia Europeană va utiliza achizițiile […] The post Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație appeared first on caleaeuropeana.ro.
Berlinul trebuie convins să își schimbe poziția cu privire la ideea unei datorii comune la nivelul UE, consideră guvernatorul Băncii Centrale a Greciei: Fără obligațiuni comune, economia UE nu va putea concura pe scena mondială # CaleaEuropeana
Yannis Stournaras, Guvernatorul Băncii Centrale a Greciei, țară care a reușit performanța de a trece de la „oaia neagră” la a conduce Eurogrupul, pledează pentru datorie comună a Uniunii Europene în vederea finanțării competitivității europene. Într-un interviu acordat Politico, Stournaras a declarat că argumentele sunt de partea sa. Crize neîncetate au lăsat o povară grea […] The post Berlinul trebuie convins să își schimbe poziția cu privire la ideea unei datorii comune la nivelul UE, consideră guvernatorul Băncii Centrale a Greciei: Fără obligațiuni comune, economia UE nu va putea concura pe scena mondială appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale”, dar nu pentru „compromisuri în detrimentul independenței și suveranității”, afirmă Zelenski # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale”, dar nu pentru „compromisuri în detrimentul independenței și suveranității” țării. „Suntem pregătiți pentru compromisuri reale. Dar nu compromisuri care să ne afecteze independența și suveranitatea. Suntem pregătiți să discutăm despre compromisuri cu Statele Unite. Dar nu pentru a primi din nou […] The post Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale”, dar nu pentru „compromisuri în detrimentul independenței și suveranității”, afirmă Zelenski appeared first on caleaeuropeana.ro.
MApN: Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Spaniole au ajuns în România pentru misiuni sub comandă NATO, alături de militari români și germani # CaleaEuropeana
Trei aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Spaniole au ajuns în România, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, unde vor executa, timp de aproximativ trei săptămâni, misiuni sub comanda NATO, alături de militari români și germani. „Aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Spaniole au ajuns în România! Trei aeronave de luptă, alături de […] The post MApN: Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Spaniole au ajuns în România pentru misiuni sub comandă NATO, alături de militari români și germani appeared first on caleaeuropeana.ro.
Polonia a părăsit oficial Convenția de la Ottawa, care interzice utilizarea minelor antipersonal, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la atitudinea agresivă a Rusiei # CaleaEuropeana
Polonia a părăsit oficial Convenția de la Ottawa, care interzice utilizarea minelor antipersonal, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la atitudinea agresivă a Rusiei, informează The Guardian. Retragerea înseamnă că Polonia va putea să amplaseze mine antipersonal de-a lungul frontierei sale estice în decurs de 48 de ore în cazul apariției unei amenințări, a declarat […] The post Polonia a părăsit oficial Convenția de la Ottawa, care interzice utilizarea minelor antipersonal, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la atitudinea agresivă a Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
India și SUA au încheiat un parteneriat strategic pentru a proteja aprovizionarea globală cu semiconductori, minerale critice și inteligență artificială # CaleaEuropeana
India și Statele Unite au încheiat vineri un parteneriat strategic pentru a proteja aprovizionarea globală cu semiconductori, minerale critice și inteligență artificială (AI), în ultima zi a Summitului privind impactul AI desfășurat săptămâna aceasta la New Delhi, informează EFE, citat de Agerpres. Aderarea la această inițiativă a administrației Trump, denumită „Pax Silica”, a fost formalizată […] The post India și SUA au încheiat un parteneriat strategic pentru a proteja aprovizionarea globală cu semiconductori, minerale critice și inteligență artificială appeared first on caleaeuropeana.ro.
EXCLUSIV INTERVIU | Nicușor Dan, la finalul vizitei în SUA: Am văzut “mai multă deschidere” și avansăm pe proiecte economice. Participarea mea a ajutat, a avut “un efect mai degrabă emoțional” # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Aflat la Washington pentru a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiată de președintele Statelor Unite, președintele României, Nicușor Dan, a acordat un interviu publicației CaleaEuropeană.ro, în care a detaliat miza vizitei sale și impactul acesteia asupra relației bilaterale și asupra poziționării României în Uniunea Europeană și asupra agendei interne. […] The post EXCLUSIV INTERVIU | Nicușor Dan, la finalul vizitei în SUA: Am văzut “mai multă deschidere” și avansăm pe proiecte economice. Participarea mea a ajutat, a avut “un efect mai degrabă emoțional” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Creșterea economică în OCDE accelerează la 1,7% în 2025, dar evoluția rămâne inegală între statele membre # CaleaEuropeana
Economiile statelor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au înregistrat o accelerare a creșterii economice în 2025, potrivit estimărilor preliminare publicate la Paris. PIB-ul agregat al zonei OCDE a avansat cu 1,7% în 2025, comparativ cu 1,2% în 2024 și 1,1% în 2023. Datele indică însă o evoluție neuniformă la nivelul economiilor […] The post Creșterea economică în OCDE accelerează la 1,7% în 2025, dar evoluția rămâne inegală între statele membre appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nouă țări UE cer Comisiei Europene să renunțe la creșterea aparatului administrativ și a cheltuielilor aferente: Ar trebui să strângă cureaua dacă dorește să ceară capitalelor să cheltuiască banii mai eficient # CaleaEuropeana
Comisia Europeană ar trebui să renunțe la planurile de a angaja aproximativ 2 500 de persoane și de a crește cheltuielile administrative într-un moment în care capitalele sunt invitate să strângă cureaua, potrivit miniștrilor din nouă țări ale UE, informează Politico Europe. Într-o scrisoare adresată comisarului pentru buget Piotr Serafin și condusă de Austria, miniștrii […] The post Nouă țări UE cer Comisiei Europene să renunțe la creșterea aparatului administrativ și a cheltuielilor aferente: Ar trebui să strângă cureaua dacă dorește să ceară capitalelor să cheltuiască banii mai eficient appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul Finanțelor: Decizia CCR privind reforma pensiilor speciale a crescut încrederea piețelor și a redus costurile de finanțare pentru România # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că reacția piețelor financiare după decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor speciale indică o creștere a încrederii investitorilor și o reducere a costurilor de finanțare pentru România. „Fiecare pas corect făcut înseamnă mai multă încredere din partea piețelor și costuri mai mici de finanțare pentru România”, a transmis ministrul, […] The post Ministrul Finanțelor: Decizia CCR privind reforma pensiilor speciale a crescut încrederea piețelor și a redus costurile de finanțare pentru România appeared first on caleaeuropeana.ro.
Friedrich Merz candidează pentru a fi reales la conducerea CDU, la conferința națională a partidului de la Stuttgart # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz candidează vineri pentru realegerea în funcţia de președinte al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), la conferinţa națională a partidului care are loc la Stuttgart, transmite dpa, potrivit Agerpres. La conferința de două zile este așteptată și Angela Merkel, în calitate de oaspete de onoare, pentru prima dată la un astfel de eveniment al […] The post Friedrich Merz candidează pentru a fi reales la conducerea CDU, la conferința națională a partidului de la Stuttgart appeared first on caleaeuropeana.ro.
Donald Trump oferă Iranului maximum 15 zile pentru un acord privind programul nuclear al Teheranului: „Fie vom ajunge la un acord, fie va fi regretabil pentru ei” # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că 10-15 zile ar fi suficiente pentru a lua o decizie cu privire la un eventual atac asupra Iranului, informează Deutsche Welle. Acesta este „practic termenul maxim” pe care îl acorda Iranului pentru a ajunge la un acord privind programul său nuclear, a afirmat Trump. „Fie vom ajunge la […] The post Donald Trump oferă Iranului maximum 15 zile pentru un acord privind programul nuclear al Teheranului: „Fie vom ajunge la un acord, fie va fi regretabil pentru ei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
De la Madrid, Kubilius avertizează că apărarea europeană va fi slăbită fără alocarea a 5% din PIB: „Dacă ar avea loc o agresiune rusă, nu trebuie să ne gândim că nu va ajunge până în Spania” # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a afirmat joi, la Madrid, că apărarea colectivă a UE ar putea fi slăbită dacă statele membre nu respectă angajamentele NATO privind cheltuielile pentru înarmare, în contextul refuzului Spaniei de a aloca 5% din PIB pentru apărare, relatează EFE, potrivit Agerpres. „Trebuie să înțelegem că întreaga noastră apărare se […] The post De la Madrid, Kubilius avertizează că apărarea europeană va fi slăbită fără alocarea a 5% din PIB: „Dacă ar avea loc o agresiune rusă, nu trebuie să ne gândim că nu va ajunge până în Spania” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Finlanda: „Trebuie acum să acționăm rapid pentru a ne consolida apărarea”, pe fondul tensiunilor cu Rusia # CaleaEuropeana
Finlanda, care a aderat la NATO și și-a consolidat semnificativ capacitățile de apărare în ultimii ani, consideră că este bine pregătită pentru a face față unei eventuale crize cu Rusia, în contextul în care populația sa este obișnuită de mult timp cu o cultură a apărării, relatează AFP, preluat de Agerpres. Statul nordic, care împarte […] The post Finlanda: „Trebuie acum să acționăm rapid pentru a ne consolida apărarea”, pe fondul tensiunilor cu Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE dorește să înceapă „cât de curând posibil” negocierile de aderare cu Ucraina, arată președintele Consiliului European # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană dorește să înceapă „cât de curând posibil” negocierile formale privind aderarea Ucrainei, a subliniat joi președintele Consiliului European, Antonio Costa, dar acesta nu s-a avântat să avanseze o dată concretă, informează AFP, citat de Agerpres. „Noi dorim să putem deschide oficial negocierile imediat ce va fi posibil și să progresăm în procesul de […] The post UE dorește să înceapă „cât de curând posibil” negocierile de aderare cu Ucraina, arată președintele Consiliului European appeared first on caleaeuropeana.ro.
Polonia cere Franței, Italiei și Spaniei să își suplimenteze cheltuielile militare pentru consolidarea capacităților UE și NATO # CaleaEuropeana
Ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a cerut Spaniei, Franței și Italiei să își suplimenteze cheltuielile militare pentru a consolida capacitățile Uniunii Europene și ale NATO, într-un interviu acordat AFP joi, citat de Agerpres. Germania, Polonia și țările scandinave au răspuns deja apelurilor președintelui american Donald Trump, care a cerut Europei să își asume o […] The post Polonia cere Franței, Italiei și Spaniei să își suplimenteze cheltuielile militare pentru consolidarea capacităților UE și NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul Predoiu, întâlnire la Washington cu procurorul general al SUA: Discuțiile au vizat întărirea cooperării agențiilor de aplicare a legii și a comunității de informații # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a avut o întâlnire bilaterală la sediul Departamentului american de Justiție cu Procurorul General al Statelor Unite, Pamela Bondi, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Statele Unite, discuțiile vizând cooperarea dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne și agențiile americane de aplicare a legii. „Astăzi, la sediul Departamentului de […] The post Ministrul Predoiu, întâlnire la Washington cu procurorul general al SUA: Discuțiile au vizat întărirea cooperării agențiilor de aplicare a legii și a comunității de informații appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ce a discutat Nicușor Dan cu Marco Rubio la finalul Consiliului pentru Pace de la Washington: “Relația diplomatică cu SUA crește pe multiple paliere” # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Relația dintre România și Statele Unite este o relație diplomație care crește pe multiple paliere, a declarat joi, la Washington, președintele Nicușor Dan, la finalul participării sale, în calitate de observator, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump. La finalul reuniunii, Nicușor Dan a avut o […] The post Ce a discutat Nicușor Dan cu Marco Rubio la finalul Consiliului pentru Pace de la Washington: “Relația diplomatică cu SUA crește pe multiple paliere” appeared first on caleaeuropeana.ro.
“Puteți conta” pe România, îi transmite Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, că România este pregătită să contribuie concret la eforturile internaționale pentru stabilizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza, subliniind atât sprijinul umanitar imediat, cât și expertiza instituțională pe termen lung. În intervenția sa, șeful statului i-a mulțumit președintelui Donald Trump pentru […] The post “Puteți conta” pe România, îi transmite Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace appeared first on caleaeuropeana.ro.
