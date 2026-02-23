ANOSR se alătură protestului din 25 februarie: Studenții denunță subfinanțarea educației și tăierile bugetare
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a anunțat că se alătură protestului organizat de federațiile sindicale din educație, programat pentru miercuri, 25 februarie 2026, de la ora 12:00, în fața Palatului Cotroceni, în zona Pieței Leu. Studenții contestă politicile de subfinanțare a educației și intenția Guvernului de a reduce bugetul alocat învățământului superior […] The post ANOSR se alătură protestului din 25 februarie: Studenții denunță subfinanțarea educației și tăierile bugetare appeared first on ViaClujTV.
Twenty One Pilots aduc filmul-concert „More Than We Ever Imagined” în cinematografe înainte de Electric Castle 2026 # ViaCluj
Fanii Twenty One Pilots din România primesc un preview spectaculos înainte de reîntâlnirea cu trupa la Electric Castle 2026. Filmul-concert „Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined” va fi proiectat pe marele ecran cu câteva luni înainte ca artiștii să urce pe scena festivalului, programat între 16 și 20 iulie, pe domeniul Banffy. Producția […] The post Twenty One Pilots aduc filmul-concert „More Than We Ever Imagined” în cinematografe înainte de Electric Castle 2026 appeared first on ViaClujTV.
Vicecampioana României, CFR Cluj, a obținut o victorie extrem de importantă împotriva unei echipe valoroase, Petrolul Ploiești. Cele trei puncte obținute pe stadionul din Gruia consolidează prezența elevilor lui Daniel Pancu în play-off-ul Superligii, potrivit SportinCluj.ro. Partida a fost una deosebit de echilibrată. În minutul 62, Meriton Korenica a deschis scorul la capătul unei acțiuni care […] The post CFR Cluj a ”incendiat” Petrolul appeared first on ViaClujTV.
Polițiștii clujeni și mai multe organizații neguvernamentale au lansat un proiect prin care părinții sunt educați să circule responsabil cu mașina. Este vorba de sistemele de protecție pentru copii, dar și de respectarea regulilor de circulație, în contextul în care a crescut numărul de accidente rutiere. Tot în acest context, piloți de raliu și alți […] The post Cum se implică societatea civilă în proiecte care vizează siguranța rutieră appeared first on ViaClujTV.
Profesorul Cristian Potora, președintele Asociației Județene de Handbal din Cluj, și-a anunțat candidatura la șefia Federației Române de Handbal. Anunțul candidaturii a fost făcut, în premieră, în studioul Via Cluj TV. Cristian Potora a făcut un adevărat tur al țării în ultima săptămână. El s-a întâlnit mai ales cu reprezentanții cluburilor școlare, ai celor care […] The post Profesorul Cristian Potora dorește să devină vocea cluburilor mici în FRH appeared first on ViaClujTV.
Apel de recrutare de voluntari pentru salvarea animalelor de la ferma din Recea Cristur – peste 200 de exemplare au murit # ViaCluj
Asociația „Car de bine” a lansat un apel public către voluntari pentru a se implica în salvarea și îngrijirea animalelor care mai pot fi recuperate de la ferma din Recea Cristur, după ce peste 200 de bizoni, bivoli, cerbi și căprioare au fost găsiți morți pe câmp. Clujeanca Rocsana Contraș, reprezentantă a asociației, a transmis […] The post Apel de recrutare de voluntari pentru salvarea animalelor de la ferma din Recea Cristur – peste 200 de exemplare au murit appeared first on ViaClujTV.
Fondurile europene au transformat foarte multe care au reușit să devină jucători de talie internațională. Ele continuă să finanțeze inovarea. O companie din Cluj este lider european într-un consorțiu care va produce un nou concept de drone. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin European Defense Fund, potrivit ClujToday.ro. Pentru multe dintre companiile mici și […] The post Un antreprenor clujean a câștigat 10,5 milioane de euro prin European Defense Fund appeared first on ViaClujTV.
Artistul clujean Valentin Codoiu revine cu a treia expoziție din ultimul an, și ne invită într-o introspecție prin spectacolul cromatic inedit, modalitățile unice de descriere a formelor în pictură și prin intriga creată de amplitudinea temelor alese, observabile în lucrări de pe parcursul vieții sale. Atmosfera, creată de simbioza dintre stările generate de artă expusă […] The post Arta pictorului Valentin Codoiu, expusă la castelul Bánffy din Răscruci appeared first on ViaClujTV.
Vlad Mureșan, M Install&Aquaserv: Clujul va găzdui cea mai mare conferință regională dedicată construcțiilor # ViaCluj
Clujul va găzdui cea mai importantă conferință din regiune dedicată sectorului construcțiilor. Evenimentul este programat în 12 martie, la Grand Hotel Italia, și este organizat de Patronatul Societăților din Construcții – Filiala Transilvania. Evenimentul va reuni liderii unora dintre cele mai importante companii din domeniu, inclusiv reprezentanți ai conducerii naționale a acestui patronat, reprezentanți ai […] The post Vlad Mureșan, M Install&Aquaserv: Clujul va găzdui cea mai mare conferință regională dedicată construcțiilor appeared first on ViaClujTV.
Modificări orar CTP Cluj-Napoca: schimbări la linia 20 și liniile metropolitane M23 și M81 # ViaCluj
CTP Cluj-Napoca anunță modificări ale programului de circulație pentru mai multe linii de transport public, începând cu finalul lunii februarie. Astfel, începând cu 21 februarie, graficul de circulație al liniei 20, valabil în zilele de sâmbătă și duminică, va fi ajustat ca urmare a solicitărilor primite din partea locuitorilor din Colonia Borhanci. Totodată, din cauza […] The post Modificări orar CTP Cluj-Napoca: schimbări la linia 20 și liniile metropolitane M23 și M81 appeared first on ViaClujTV.
Unele dintre cele mai cunoscute ranking-uri internaționale certifică, la început de an, faptul că Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) rămâne cea mai bine cotată instituție academică românească. Acest lucru este demonstrat de evaluările publicate, acum câteva zile, de echipele QS și Times Higher Education. Aceste clasamente arată și faptul că cea mai mare facultate din România, Facultatea […] The post Răzvan V. Mustață: UBB rămâne cea mai bine cotată universitate românească appeared first on ViaClujTV.
Anchetă penală la ferma de bizoni din Recea Cristur, după descoperirea a peste 200 de animale moarte # ViaCluj
Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a anunțat vineri, 20 februarie 2026, deschiderea unui dosar penal în cazul fermei de bizoni din localitatea Recea Cristur, județul Cluj, unde au fost descoperite peste 200 de animale moarte, printre care bizoni, bivoli, cerbi și căprioare. Potrivit procurorilor, ancheta vizează posibile infracțiuni de furt calificat, îngroparea ilegală a […] The post Anchetă penală la ferma de bizoni din Recea Cristur, după descoperirea a peste 200 de animale moarte appeared first on ViaClujTV.
Zeci de mii de clujeni au rămas fără curent electric. Potrivit Societății de Distribuție de Energie Electrică România, durata estimată până la remedierea problemelor este de două ore. Au fost afectate străzi precum 21 Decembrie 1989, Aurorei, Avram Iancu, Baba Novac, Aviator Bădescu, George Barițiu, Ion I.C. Brătianu, Piața Timotei Cipariu, strada Cuza Vodă, Calea […] The post Jumătate de Cluj, fără curent electric appeared first on ViaClujTV.
Spre deosebire de analizele de sânge clasice care îți spun ce se întâmplă acum, testele genetice îți arată ce s-ar putea întâmpla în viitor. Specialiștii spun că îți oferă șansa să intervii înainte ca o afecțiune să se instaleze. Ce informații îți poate oferi un test genetic, află de la conf. Andreea Cătană, medic primar […] The post Testele genetice pentru prevenție, un „manual de utilizare” personalizat al corpului tău appeared first on ViaClujTV.
296 de elevi ai Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” au depus jurământul militar # ViaCluj
296 de elevi ai Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca au depus vineri jurământul militar, într-o ceremonie oficială desfășurată în prezența conducerii Ministerului Afacerilor Interne și a partenerilor instituționali ai unității de învățământ. „Jur credință patriei mele România, jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții, jur să respect Constituția, legile țării […] The post 296 de elevi ai Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” au depus jurământul militar appeared first on ViaClujTV.
Primăria Cluj-Napoca extinde programele de sterilizare și lansează o campanie de adopții cu cluburile sportive # ViaCluj
Primăria Cluj-Napoca anunță continuarea și extinderea programelor dedicate controlului populației de animale, prin trei proiecte aprobate de Consiliul Local. Inițiativele vizează atât animalele cu stăpân, cât și cele fără stăpân, precum și stimularea adopțiilor responsabile, printr-un parteneriat inedit cu marile cluburi sportive din oraș. Sterilizare gratuită pentru câini și pisici cu stăpân Consiliul Local Cluj-Napoca […] The post Primăria Cluj-Napoca extinde programele de sterilizare și lansează o campanie de adopții cu cluburile sportive appeared first on ViaClujTV.
Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Județului Cluj condusă de președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, a avizat favorabil Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) necesar autorizării lucrărilor de construire a unei piețe agroalimentare pe teritoriul localității Aghireșu Fabrici, potrivit ClujToday.ro. Investiția va fi realizată de Primăria comunei Aghireșu, din fonduri proprii. Alin Tișe, președintele Consiliului […] The post Satul Aghireșu Fabrici va avea o piață agroalimentară appeared first on ViaClujTV.
Pedepse după derby-ul Clujului: Andrei Cordea suspendat 3 meciuri, Cristiano Bergodi sancționat o lună # ViaCluj
Andrei Cordea, jucătorul celor de la CFR Cluj, și Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj, și-au aflat sancțiunile după eliminările primite în derby-ul Clujului, disputat pe 7 februarie și câștigat de CFR cu scorul de 3-2. Comisia de Disciplină a analizat incidentele petrecute în timpul meciului și a decis suspendarea lui Cristiano Bergodi pentru o perioadă […] The post Pedepse după derby-ul Clujului: Andrei Cordea suspendat 3 meciuri, Cristiano Bergodi sancționat o lună appeared first on ViaClujTV.
Una dintre cele mai vesele destinații turistice din Transilvania este Brambura Park din Avrig. Este vorba de un parc de distracții renumit pentru casa cu susul în jos, în care oaspeții coboară la etaj și urcă la parter. Unii au și o ușoară senzație de dezorientare când trec prin cele 11 încăperi, spune reprezentantul Brambura […] The post Brambura Park sau o lume veselă, cu susul în jos, în inima Transilvaniei appeared first on ViaClujTV.
Astăzi discutăm despre un subiect esențial pentru economia și comunitatea noastră: afacerile de familie. Vom explora cum aceste afaceri reușesc să creeze valoare, să păstreze tradiții și să formeze punți între generații, dar și care sunt provocările lor în fața crizelor, a lipsei de personal și a reglementărilor fiscale. Un dialog despre familie, avere și […] The post Care este legătura dintre administrația publică și mediul economic appeared first on ViaClujTV.
Astăzi discutăm despre un subiect esențial pentru economia și comunitatea noastră: afacerile de familie. Vom explora cum aceste afaceri reușesc să creeze valoare, să păstreze tradiții și să formeze punți între generații, dar și care sunt provocările lor în fața crizelor, a lipsei de personal și a reglementărilor fiscale. Un dialog despre familie, avere și […] The post Business de Familie: Administrația și afacerile de familie appeared first on ViaClujTV.
Când specialiștii din mai multe domenii colaborează pentru bunăstarea fizică și psihică a copiilor și adolescenților # ViaCluj
Specialiști de renume din domeniul sănătății și educației – medici, psihologi, logopezi, cadre didactice și alți profesioniști se întâlnesc la Cluj pentru a explora cele mai actuale metode, abordări și soluții interdisciplinare în sprijinul copilului și adolescentului. Află mai multe despre Conferința „Echipa multi și interdisciplinară în sprijinul dezvoltării copilului și adolescentului”, care va avea […] The post Când specialiștii din mai multe domenii colaborează pentru bunăstarea fizică și psihică a copiilor și adolescenților appeared first on ViaClujTV.
SMART7 revine la TIFF 2026: șapte filme europene în competiție cu „Malul vânăt” din România # ViaCluj
Competiția SMART7, program dedicat noilor voci din cinematografia europeană, revine la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), care se va desfășura între 12 și 21 iunie 2026 la Cluj-Napoca. Conceput ca o platformă de descoperire și susținere a autorilor emergenți, SMART7 aduce anual în prim-plan filme inovatoare din punct de […] The post SMART7 revine la TIFF 2026: șapte filme europene în competiție cu „Malul vânăt” din România appeared first on ViaClujTV.
Dialog interior în arta contemporană: Oana Fărcaș și Andreea Gabriela Tudor la Art Capital # ViaCluj
Lucrările artistei Oana Fărcaș se remarcă printr-o îmbinare originală între materiale tradiționale și tehnici inovatoare, completată de texturi bogate și tușe intense de culoare, care creează armonii cromatice expresive. Artista descrie creația sa ca pe un proces introspectiv profund, un dialog constant între conștient și subconștient, între vizibil și invizibil. „Munca mea este un dialog […] The post Dialog interior în arta contemporană: Oana Fărcaș și Andreea Gabriela Tudor la Art Capital appeared first on ViaClujTV.
Protest OSUBB la UBB: studenții contestă majorarea taxelor de școlarizare și cer suplimentarea burselor # ViaCluj
OSUBB anunță un protest pe 25 februarie 2026 în fața Rectoratului UBB, după decizia de majorare a taxelor de școlarizare. Studenții cer reluarea votului și suplimentarea fondului de burse. Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB), împreună cu organizațiile studențești din cadrul universității, anunță organizarea unui protest miercuri, 25 februarie 2026, începând cu ora 12:00, în […] The post Protest OSUBB la UBB: studenții contestă majorarea taxelor de școlarizare și cer suplimentarea burselor appeared first on ViaClujTV.
Visuali Italiane 2026 revine în România cu filme italiene în premieră și proiecții la Cluj, București și alte orașe # ViaCluj
Festivalul de cinema italian contemporan Visuali Italiane revine în martie 2026 cu cea de-a cincea ediție și o selecție de filme recente din cinematografia italiană, prezentate în premieră în România. Evenimentul continuă traseul național și ajunge în mai multe orașe din țară, inclusiv București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Craiova și Timișoara. Ediția Visuali Italiane 2026 se […] The post Visuali Italiane 2026 revine în România cu filme italiene în premieră și proiecții la Cluj, București și alte orașe appeared first on ViaClujTV.
ÎNFLORITOARE revine la Cluj pentru al doilea an: – conferința care sprijină campania „Adoptă o mamă” # ViaCluj
Pentru al doilea an consecutiv, conferința ÎNFLORITOARE ajunge la Cluj-Napoca și aduce primăvara mai aproape de comunitatea femeilor și mamelor. Evenimentul va avea loc pe 5 martie 2026, la Wonderland Resort, începând cu ora 18:00, și face parte din campania națională „Adoptă o mamă”, inițiată de Mirela Retegan și Fundația Zurli în 2015. Tema ediției […] The post ÎNFLORITOARE revine la Cluj pentru al doilea an: – conferința care sprijină campania „Adoptă o mamă” appeared first on ViaClujTV.
Campioana României la baschet masculin, U-BT Cluj, a câștigat un nou trofeu. De data aceasta, echipa clujeană a câștigat Cupa României. Clujenii au jucat la Oradea cu trofeul pe masă. Elevii lui Mihai Silvășan s-au impus la limită, cu scorul de 84-85, împotriva CSM CSU Raiffeisen Oradea. Pentru U-BT Cluj, aceasta este cea de-a șaptea […] The post Baschet masculin: Cupa României a ajuns la Cluj! appeared first on ViaClujTV.
Florina Pop: Polițele de asigurare aduc un element de certitudine într-o lume plină de incertitudini # ViaCluj
În ultimul timp, piața asigurărilor din România a crescut constant. În anul 2025, această piață a ajuns la 19 miliarde de lei, iar tendința este de creștere și în 2026, spune fondatoarea PFG Finance, Florina Pop. Prezentă în emisiunea Business Cafe, Florina Pop afirmă că această creștere este generată de faptul că polițele de asigurare […] The post Florina Pop: Polițele de asigurare aduc un element de certitudine într-o lume plină de incertitudini appeared first on ViaClujTV.
Acționarul principal al CFR Cluj, Nelu Varga, a decis să îi propună antrenorului Daniel Pancu prelungirea contractului, cu încă două sezoane. Decizia lui Nelu Varga vine după ce CFR Cluj, sub conducerea lui Daniel Pancu, a obținut opt victorii în Superligă, ceea ce înseamnă că echipa clujeană se află acum pe un loc de play-off, […] The post Contractul lui Daniel Pancu, prelungit de CFR Cluj appeared first on ViaClujTV.
UBB intră în rețeaua europeană EVADERE pentru dezvoltarea vaccinurilor împotriva bacteriilor rezistente la antibiotice # ViaCluj
Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a devenit partener într-una dintre cele mai competitive rețele europene de formare doctorală, EVADERE, finanțată prin programul Marie Skłodowska-Curie, cu scopul de a dezvolta vaccinuri împotriva bacteriilor extrem de rezistente la antibiotice. Rezistența antimicrobiană este considerată de experți una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice la nivel […] The post UBB intră în rețeaua europeană EVADERE pentru dezvoltarea vaccinurilor împotriva bacteriilor rezistente la antibiotice appeared first on ViaClujTV.
Radierea firmelor în România 2025: peste 83.000 de companii închise, avertismentul avocaților pentru antreprenori # ViaCluj
Radierea firmelor în România 2025 a atins un nivel ridicat, cu 83.232 de companii radiate la nivel național, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). În spatele acestor cifre se află mii de antreprenori care au decis să își închidă afacerile, de multe ori fără o analiză juridică aprofundată a opțiunilor disponibile. […] The post Radierea firmelor în România 2025: peste 83.000 de companii închise, avertismentul avocaților pentru antreprenori appeared first on ViaClujTV.
Banca Regională pentru Alimente Cluj lansează recrutarea voluntarilor pentru Colecta de Paște 2026 # ViaCluj
Banca Regională pentru Alimente Cluj anunță startul campaniei de recrutare a voluntarilor pentru Colecta de Paște 2026, un eveniment organizat simultan la nivel național de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Campania se va desfășura în perioada 20–22 martie 2026, iar în județele Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Sibiu va fi coordonată de Banca Regională pentru […] The post Banca Regională pentru Alimente Cluj lansează recrutarea voluntarilor pentru Colecta de Paște 2026 appeared first on ViaClujTV.
CCR validează reforma pensiilor speciale – Ce pierd magistrații și când vor ieși la pensie # ViaCluj
După cinci amânări consecutive, Curtea Constituțională a României s-a reunit miercuri, 18 februarie 2026, pentru a se pronunța asupra reformei pensiilor speciale ale magistraților, promovată de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. Cei nouă judecători ai CCR au decis că legea privind reforma pensiilor magistraților este constituțională. Hotărârea Curții Constituționale este definitivă și general obligatorie, […] The post CCR validează reforma pensiilor speciale – Ce pierd magistrații și când vor ieși la pensie appeared first on ViaClujTV.
Pompierii clujeni au cerut relocarea de urgență a unei berze care și-a făcut cuib pe hornul postului de poliție din Călățele, județul Cluj, iar soba nu mai poate fi folosită, astfel că polițiștii stau în frig. Ministerul Mediului a emis un proiect de ordin în acest sens, care a fost pus în transparență, potrivit Mediafax. […] The post Cuibul de barză care a lăsat polițiștii clujeni în frig urmează să fie relocat appeared first on ViaClujTV.
Un urs a fost semnalat marți, 18 februarie 2026, în comuna Bonțida, județul Cluj, autoritățile locale emițând un avertisment pentru populație. Potrivit Primăriei Bonțida, animalul a fost observat în zona Onău, în apropierea cabanei vânătorești. Reprezentanții administrației locale le recomandă locuitorilor și vizitatorilor să evite deplasările în zonă pentru a preveni eventuale incidente. Autoritățile monitorizează […] The post Urs semnalat în comuna Bonțida – Avertisment pentru locuitori appeared first on ViaClujTV.
Primăria Florești a anunțat relocarea temporară a stației de autobuz Avram Iancu, ca urmare a lucrărilor care urmează să fie efectuate în zona actualei amplasări. Potrivit administrației locale, stația de autobuz situată la poziția km 482+700, pe sensul Cluj-Napoca – Florești, va fi mutată provizoriu înainte de semaforul de la Metro, între km 482+520 și […] The post Stația de autobuz Avram Iancu din Florești va fi relocată temporar din cauza lucrărilor appeared first on ViaClujTV.
Ninsorile abundente și viscolul puternic au perturbat miercuri dimineață traficul aerian din România, generând întârzieri și anulări pe mai multe rute interne, inclusiv pe ruta Cluj-Napoca – București. Condițiile meteo severe din zona Capitalei au afectat activitatea Aeroportului Internațional Henri Coandă (Otopeni) și Aeroportului Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu. Mai multe curse aeriene au […] The post Ninsori și viscol în România: zboruri anulate și întârzieri pe ruta Cluj–București appeared first on ViaClujTV.
Alte 25 de exemplare descoperite moarte la ferma din Recea Cristur – Măsuri dure anunțate de prefectul Maria Forna # ViaCluj
Situația de la ferma de animale sălbatice din Recea Cristur devine tot mai gravă. După ce luni, 16 ianuarie, au fost descoperite aproximativ 70 de cadavre de bizoni, cerbi și căprioare, echipa mixtă trimisă la fața locului a mai identificat încă 25 de cadavre aflate în diverse stadii de descompunere. Prefectul județului Cluj, Maria Forna, […] The post Alte 25 de exemplare descoperite moarte la ferma din Recea Cristur – Măsuri dure anunțate de prefectul Maria Forna appeared first on ViaClujTV.
CFR Călători anunță că anulează miercuri, 18 februarie, mai multe trenuri în zonele aflate sub cod de avertizare meteo. Ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile care îngreunează circulația feroviară în zonele aflate sub cod de avertizare meteo, circulația următoarelor trenuri a fost suspendată astăzi, 18 februarie 2026, pentru intervenții și degajarea căii ferate: IC 535, […] The post Zeci de trenuri anulate de CFR Călători, din cauza vremii severe appeared first on ViaClujTV.
Una dintre cele mai importante preocupări la nivel european este dezvoltarea activităților economice sustenabile. În acest context, numărul celor preocupați de turismul durabil a crescut semnificativ în ultimii ani, în județul Cluj. Este vorba atât de turiști, cât și de furnizori de servicii turistice. De aceea, a crescut numărul hotelurilor și pensiunilor care folosesc energie […] The post Tot mai mult interes pentru turismul durabil, în Transilvania appeared first on ViaClujTV.
Una dintre cele cele mai frumoase pensiuni din Transilvania este ”La Vâltoare”. Legenda spune că este situată pe-un picior de plai, pe-o gură de rai, însă harta arată că ea se află în Gura Râului din Mărginimea Sibiului, la poalele Carpaților Meridionali. Pensiunea are cinci margarete și este locul în care tradiția întâlnește luxul. ”La […] The post Ospitalitate de 5 margarete: Pensiunea La Vâltoare, locul unde tradiția întâlnește luxul appeared first on ViaClujTV.
O echipă de speologi francezi din cadrul Speloe Secours Isere se află în aceste zile în Cluj, în zona carstică a Munților Apuseni. La finele săptămânii trecute, francezii, împreună cu membrii Serviciului Salvamont-Salvaspeo Cluj, dar și speologi din Bihor și Hunedoara, au desfășurat un exercițiu în premieră pentru salvarea speologică din România, în peștera Humpleu. […] The post Comunicații fără fir, direct prin stâncă, testate în peștera Humpleu din munții Apuseni appeared first on ViaClujTV.
MED4SCHOOL: UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca lansează un program național pentru modernizarea medicinei școlare # ViaCluj
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a anunțat demararea proiectului „MED4SCHOOL – Formarea continuă în medicina școlară, fundația unei generații sănătoase”, cod MySMIS 348094, un demers strategic destinat modernizării serviciilor medicale școlare din România. Proiectul este implementat de UMF Cluj în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Institutul Național de […] The post MED4SCHOOL: UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca lansează un program național pentru modernizarea medicinei școlare appeared first on ViaClujTV.
Trupul unui minor care s-a înecat în luna ianuarie a fost găsit în zona localității Bunești # ViaCluj
Astăzi, 17 februarie, în jurul orei 11:20, în cadrul operațiunilor de căutare desfășurate pentru identificarea minorului dispărut la data de 23 ianuarie, autoritățile au descoperit trupul neînsuflețit al unei persoane care ar putea corespunde semnalmentelor copilului căutat. La acțiuni au participat reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj și Grupării […] The post Trupul unui minor care s-a înecat în luna ianuarie a fost găsit în zona localității Bunești appeared first on ViaClujTV.
Protest la UBB Cluj: Organizațiile studențești contestă cea mai amplă creștere de taxe din ultimii ani # ViaCluj
Organizațiile studențești din Cluj-Napoca, OSUBB, CSUBB și KMDSZ pregătesc manifestații în stradă și cer suplimentarea fondului de burse. Inițiativa vina ca urmare a deciziei Senatului Universității Babeș-Bolyai de a majora taxele pentru anul universitar 2026–2027. În timpul ședinței, reprezentanții studenților au părăsit sala în semn de protest, potrivit zcj.ro. Senatul Universității Babeș-Bolyai a aprobat luni, […] The post Protest la UBB Cluj: Organizațiile studențești contestă cea mai amplă creștere de taxe din ultimii ani appeared first on ViaClujTV.
În semifinala Cupei României, U-BT Cluj-Napoca a învins-o pe CS Dinamo București cu 85-67, la finalul unui meci pe care l-a controlat de la început până la final. În celălalt meci, CSM CSU Oradea a învins CSM Târgu Mureş, scor 93-89. Astfel, cele două echipe se vor duela pentru trofeu la Oradea. Mihai Silvășan și-a lăudat […] The post U-BT Cluj-Napoca şi CSM CSU Oradea vor juca finala Cupei României appeared first on ViaClujTV.
Abrogarea Legii 141/2025, boicotarea simulărilor examenelor de evaluare națională și bacalaureat, dar și greva generală, acestea sunt acțiunile pe care profesorii din educație le iau în considerare, în lupta sindicală. Cadrele didactice, membre ale Sindicatului Liber din Învățământul Preuniversitar Clujean (SLIPC), sunt nemulțumite de creșterea normelor didactice, dar și a numărului de elevi dintr-o clasă. […] The post Lucia Cojocaru: Situația din Educație este între avarie și abandon appeared first on ViaClujTV.
