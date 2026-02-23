Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Islanda ar putea organiza un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană încă din luna august, relatează Politico, citând doi interlocutori bine informați. Parlamentul țării va anunța data votului în următoarele săptămâni.
Acum 5 minute
13:40
Regizorul Cristian Pepino a murit la vârsta de 75 de ani. Artistul era cunoscut pentru spectacole în teatrul de animație # Digi24.ro
Regizorul Cristian Pepino, cunoscut pentru spectacolele pe care le-a pus în scenă în teatrul de animaţie, a murit la vârsta de 75 de ani. Teatrul de Animaţie Ţăndărică a transmis un mesaj în care arată că „plecarea sa lasă un gol dureros în comunitatea teatrală” însă rămân „spectacolele, ideile, discipolii şi amprenta unei vieţi dedicate scenei”.
13:40
Tronurile pe care au stat Alexandru Ioan Cuza, Grigore Dimitrie Ghica, regina Elisabeta, expuse la Muzeul Naţional de Istorie # Digi24.ro
Şase tronuri, obiecte cu o încărcătură istorică, simbolică şi artistică deosebită, care amintesc de momente de referinţă şi personalităţi de seamă din trecutului României, vor putea fi admirate în expoziţia „Tronuri domneşti şi regale” care va fi vernisată joi, la Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR), începând cu ora 13:00.
13:40
Zeci de animale de la o stână, ucise de câinii de pază ai directorului Casei de Pensii Olt. Proprietarul vrea să-l dea în judecată # Digi24.ro
Zeci de animale au fost ucise de aproximativ 20 de câini de pază care au pătruns într-o stână din județul Olt. Câinii aparțin directorului Casei Județene de Pensii Olt, iar proprietatea acestuia este în apropierea stânei. Bărbatul a fost amendat cu 500 de lei pentru că ar fi lăsat câinii nesupravegheați.
Acum 15 minute
13:30
Scandal la Bafta după ce un invitat cu sindromul Tourette a strigat termeni rasiști când pe scenă erau actori de culoare # Digi24.ro
O dezbatere aprinsă a izbucnit în rândul participanților la Premiile BAFTA după ce John Davidson, activist pentru sindromul Tourette, a fost auzit îstrigând pe tot parcursul spectacolului termeni rasiști.
13:30
După modelul companiilor municipale din Capitală, Sectorul 2 vrea să înființeze o firmă publică pentru investiții locale # Digi24.ro
Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, propune, potrivit unei postări publicate luni pe pagina sa de Facebook, înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni, deţinută integral de Consiliul Local Sector 2, care să gestioneze intervenţii rapide în infrastructură, dezvoltarea de parcări în zonele aglomerate şi atragerea de finanţări şi investiţii fără presiune suplimentară asupra bugetului local.
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:10
Cum va fi vremea în primele zile de primăvară, în fiecare regiune a țării. Prognoza ANM până pe 8 martie # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni prognoza pentru perioada 23 februarie – 8 martie. Meteorologii anunță că temperaturile vor fi în general peste mediile normale, cu nopți mai reci și precipitații în special între 23 și 25 februarie, iar după 4 martie șansele de ploaie, lapoviță sau ninsoare vor crește în mai multe regiuni.
13:10
Hoți prinși în flagrant într-un apartament din Italia. „Am greșit locuința”, s-au scuzat înainte să plece # Digi24.ro
O femeie din orașul italian Viterbo, în apropiere de Roma, și-a găsit locuința răvășită și trei bărbați mascați în interior. În loc să fugă, suspecții i-au spus că au „greșit locuința”, și-au cerut scuze și au părăsit apartamentul pe ușa din față. Poliția a deschis o anchetă pentru identificarea celor implicați, analizând declarațiile și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, potrivit presei italiene.
13:00
Sectorul 4 vrea să păstreze bulevardele preluate de la Primăria Capitalei până la recuperarea investițiilor de 1,2 miliarde de lei # Digi24.ro
Primăria Sectorului 4 ar putea păstra în administrare mai multe bulevarde preluate de la Primăria Capitalei până la amortizarea investițiilor de peste 1,2 miliarde de lei realizate din 2017 încoace. Un proiect de hotărâre care modifică decizia privind transferul acestor artere urmează să fie dezbătut marți, în ședința extraordinară a Consiliul General al Municipiului București (CGMB), convocată de grupurile PSD și PUSL.
13:00
Filmări de noapte de pe frontul din Ucraina: Forțele aeriene ale Kievului arată cum au respins un atac combinat al Rusiei # Digi24.ro
Videoclipul, publicat pe pagina oficială de Facebook a Forțelor Aeriene, surprinde activitatea unităților de apărare aeriană care au contracarat rachetele și dronele în timpul atacului.
Acum 2 ore
12:40
Călin Georgescu, Horațiu Potra și complicii din dosarul privind tentativa de lovitură de stat așteaptă decizia de începere a procesului # Digi24.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia, precum şi ceilalţi inculpaţi din dosarul în care aceştia sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor sunt aşteptaţi, luni, la Curtea de Apel Bucureşti, unde instanţa ar urma să decidă, dacă poate începe procesul pe fond, după analizarea unor probe şi înscrisuri depuse la dosar. La termenul din 22 decembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a încuviinţat cererea formulată de Horaţiu Potra privind depunerea la dosar a unui stick de memorie care conţine două înregistrări video şi a dispus citarea unui martor-asistent la percheziţia din 26 februarie 2025 de la locuinţa din Mediaş a lui Potra. La termenul din 11 februarie, Curtea de Apel Bucureşti a amânat cauza pentru luni, 23 februarie.
12:30
Nicolas Sarkozy cere contopirea pedepselor din dosarul său de corupție. Cererea fostului președinte, pe masa Tribunalului din Paris # Digi24.ro
Un tribunal penal din Paris examinează ieri cererea fostului președinte Nicolas Sarkozy de a combina pedepsele pronunțate în cadrul unor condamnări separate pentru corupție și finanțare ilegală a campaniei electorale. Sarkozy, care a ocupat funcția între 2007 și 2012, s-a confruntat cu multiple procese judiciare de la părăsirea funcției. Avocatul său a declarat că astfel de cereri sunt de rutină, arată France24.
12:30
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare # Digi24.ro
Un jandarm a murit subit în timp ce se afla în serviciu, păzind un obiectiv din Capitală. Bărbatul s-a prăbușit la pământ, iar momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Colegii săi l-au găsit inconștient și au sunat la 112, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale ajunse la fața locului, acesta nu a mai putut fi salvat. Trupul a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, unde urmează să fie stabilită cauza exactă a decesului, în timp ce sindicatele din sistem acuză suprasolicitarea și condițiile de muncă.
12:30
La patru ani de război, Ungaria blochează din nou sancțiunile UE împotriva Rusiei. Cel de-al 20-lea pachet nu poate fi adoptat # Digi24.ro
Uniunea Europeană nu va fi în măsură să adopte, luni, noi sancţiuni împotriva Rusiei din cauza unui veto venit din partea Ungariei, a declarat şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas.
12:10
Iaşi: Patru bărbaţi au atacat cu bâte, furci şi topoare gospodăria unui localnic ca răzbunare pentru că acesta ajutase justiția # Digi24.ro
Patru bărbaţi înarmaţi cu bâte, furci şi topoare au descins noaptea în curtea unui localnic din localitatea ieşeană Ţibana, au spart geamurile şi uşile locuinţei şi au pulverizat spray lacrimogen asupra persoanelor aflate înăuntru.
12:10
11:50
Un soldat rus a fost condamnat la închisoare pe viață pentru executarea prizonierilor de război ucraineni # Digi24.ro
Un soldat rus condamnat de un tribunal din Kiev pentru comiterea unei crime de război prin executarea a doi prizonieri de război ucraineni a fost condamnat la închisoare pe viață, a declarat procurorul general al țării.
Acum 4 ore
11:40
Peste 180 de dosare de daună, după ninsorile din luna februarie. Zeci de locuințe și aproape 100 de mașini au fost avariate # Digi24.ro
Peste 180 de dosare de daună au fost deschise de companiile membre ale UNSAR - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România în urma ninsorilor abundente și a viscolului din perioada 17-20 februarie. Cele mai afectate au fost locuințele și autoturismele: 72 de proprietari de case, 97 de șoferi și 11 antreprenori au notificat pagube provocate de greutatea stratului de zăpadă și de copacii doborâți de vânt.
11:40
Localnicii au ars o păpușă a cântărețului preferat al lui Putin după ce acesta a lins gheața de pe cel mai mare lac din lume # Digi24.ro
În ultima zi a carnavalului de pe Baikal (cel mai mare lac din lume), a fost ars un manechin reprezentându-l cântărețul rus Yaroslav Dronov, mai cunoscut sub numele de Shaman(cel mai cunoscut cântăreț rus al momentului). Informația a fost difuzată de canalul de Telegram «Ты в тренде или уходи» („Ești în trend sau pleci”).
11:30
Putin a decorat mai mulți militari și le-a amintit de ce ucid civilii din Ucraina: „Oameni cu principii morale solide” # Digi24.ro
Vladimir Putin a chemat într-una dintre sălile somptuoase ale Kremlinului mai mulți comandați care ucid civili în Ucraina. În discursul de dinainte de ale oferi medalii, dictatorul a reiterat principalele teme ale propagandei. Rusia luptă pentru viitorul său, pentru adevăr și independență, a declarat Putin.
11:20
ANAF face controale masive la firmele de pază: 62 de societăți, vizate pentru suspiciuni de evaziune și muncă nedeclarată # Digi24.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a declanșat o acțiune amplă de control la nivel național, care vizează 62 de societăți din domeniul serviciilor de protecție și pază, identificate cu risc fiscal semnificativ. Inspectorii verifică atât sediile firmelor, cât și peste 300 de obiective din țară unde acestea își desfășoară activitatea, în contextul unor suspiciuni privind muncă nedeclarată, subdeclararea veniturilor salariale și diminuarea artificială a obligațiilor fiscale.
11:20
11:20
Furtună puternică de iarnă în SUA, 60 de milioane de oameni afectați. Stare de urgență în 5 state, restricții de circulație în New York # Digi24.ro
O furtună puternică de iarnă s-a abătut asupra nord-estului SUA. 60 de milioane de oameni se află avertismente meteorologice, în urma intemperiilor care au cauzat întreruperi de curent electric și interdicții de călătorie în zona New York. Starea de urgență a fost declarată în mai multe state americane, printre care Massachusetts, Connecticut, Delaware, New Jersey și Rhode Island. Mii de zboruri au fost anulate, anunță BBC.
11:10
Constantin Toma: „Jucăm alba-neagra de şase luni. Bolojan îşi face treaba. L-aş întreba pe Ciolacu - Ai făcut sau nu 9,3% deficit? ” # Digi24.ro
PSD ar trebui să nu mai bage băţul prin gard, pentru că pierde alegători, care pleacă la AUR, a declarat primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma.
11:00
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: „Declinul economiei a început în 2024. Recesiunea tehnică era doar o chestiune de timp” # Digi24.ro
România a intrat oficial în recesiune tehnică după ce PIB-ul a scăzut două trimestre consecutiv în 2025, însă semnalele de încetinire erau vizibile încă din 2024, iar ajustările bugetare făceau această evoluție aproape inevitabilă. Cosmin Marinescu, economist, profesor ASE și viceguvernator al BNR (Banca Națională a Românei), explică într-o analiză de ce „recesiunea tehnică” trebuie înțeleasă corect, de ce nu echivalează automat cu o criză economică profundă și de ce consolidarea finanțelor publice nu mai poate fi amânată.
11:00
10:50
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: „Recesiunea tehnică nu este o surpriză. Consolidarea fiscală rămâne prioritatea zero” # Digi24.ro
România a intrat oficial în recesiune tehnică după ce PIB-ul a scăzut două trimestre consecutiv în 2025, însă semnalele de încetinire erau vizibile încă din 2024, iar ajustările bugetare făceau această evoluție aproape inevitabilă. Cosmin Marinescu, economist, profesor ASE și viceguvernator al BNR (Banca Națională a Românei), explică într-o analiză de ce „recesiunea tehnică” trebuie înțeleasă corect, de ce nu echivalează automat cu o criză economică profundă și de ce consolidarea finanțelor publice nu mai poate fi amânată.
10:50
Prima zi a campaniei electorale. Viktor Orban: „Ungaria nu poate fi șantajată. Cine ne mușcă își va rupe dinții” # Digi24.ro
Premierul Orban a preferat să-și lanseze campania electorală pentru alegerile din 12 aprilie în orașul Békéscsaba, unde a organizat un miting anti-război, scrie The Budapest Times.
10:30
10:30
Coreea de Sud cere ambasadei ruse să îndepărteze un banner: mesajul afișat după patru ani de război în Ucraina # Digi24.ro
Coreea de Sud a cerut Ambasadei Rusiei să dea jos un banner mare pe care scrie „Victoria va fi a noastră”, afişat chiar înainte de împlinirea a patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, a declarat Ministerul de Externe de la Seul, relatează Reuters.
10:20
Vremea se schimbă radical după valul de ninsori și viscol: vor fi temperaturi de primăvară, dar și ploi. Anunțul meteorologilor # Digi24.ro
Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a declarat luni, la Digi24, că săptămâna aceasta va fi una de tranziție între iarnă și primăvară, cu temperaturi fluctuante și precipitații variate. Aceasta a punctat că „este greu de spus dacă nu vom mai avea niciun episod cu ninsori mai importante”, amintind că și în anii trecuți au existat „scurte episoade cu aspect mai de iarnă” chiar și în martie sau aprilie.
10:20
Ucraina, patru ani de război. Parlamentul României va fi iluminat marți în culorile drapelului ucrainean # Digi24.ro
Parlamentul României va fi iluminat, marţi, în culorile drapelului ucrainean, pentru a marca patru ani de la agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.
10:10
10:10
Depresurizarea la un avion de pasageri: cât de periculoasă este și cum funcționează mesajul Mayday. Explicațiile unui pilot # Digi24.ro
Depresurizarea unei aeronave este o situație de urgență care impune activarea imediată a procedurilor internaționale de siguranță, inclusiv transmiterea mesajului Mayday și coborârea rapidă la o altitudine sigură. În contextul incidentului de pe Aeroportul Otopeni, pilotul Cezar Osiceanu a explicat pentru Digi24 cât de periculoasă poate fi pierderea presiunii în cabină la altitudine mare, ce riscuri implică pentru echipaj și pasageri și cum funcționează sistemele redundante care previn o tragedie.
10:10
Dana Marijuana este așteptată astăzi la Tribunalul Constanța. Artista hip-hop vrea să scape de arestul la domiciliu # Digi24.ro
Cântăreața Dana Marijuana ajunge luni la Tribunalul Constanța, unde magistratii vor decide dacă va rămâne arestată la domiciliu sau i se va aplica o altă măsură preventivă. Fosta vedetă hip-hop a fost prinsă conducând sub influența drogurilor, dar este anchetată și pentru trafic de substanțe interzise.
10:00
UE declară că nu va accepta nicio majorare a tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „Înțelegerea este înțelegere” # Digi24.ro
Comisia Europeană a cerut duminică Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial UE-SUA încheiat anul trecut, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse de Donald Trump, iar acesta a răspuns cu noi taxe la nivel general. Comisia, care negociază aspectele comerciale în numele celor 27 de state membre ale UE, a declarat că Washingtonul trebuie să ofere „claritate deplină” cu privire la măsurile pe care intenționează să le ia în urma hotărârii Curții, arată Reuters.
10:00
10:00
Un ziar românesc de la Cernăuţi a publicat lista militarilor din regiune morţi în război. „1.800 de persoane, înmormântare cu onoruri” # Digi24.ro
Ziarul românesc „Gazeta de Herţa”, care apare la Cernăuţi, publică lista completă a tuturor militarilor din regiune care au murit pe front, în războiul declanşat de Federaţia Rusă, scrie Agerpres.
09:50
Kim Jong Un, reales la al nouălea congres: dictatorul nord-corean a primit un nou mandat în fruntea Partidului Muncitorilor # Digi24.ro
Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord, aflat la putere, l-a reales pe Kim Jong Un în funcţia de secretar general în cadrul congresului care a avut loc duminică, potrivit presei de stat. Este o mişcare considerată a sublinia controlul său absolut asupra puterii şi încrederea sporită în stabilitatea internă, relatează Reuters.
Acum 6 ore
09:30
Oficial elvețian: tarifele americane ar putea deveni permanente, astfel că țara trebuie să-și ajusteze strategia comercială # Digi24.ro
Elveţia ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca tarifele impuse de Statele Unite să rămână în vigoare pe termen nelimitat, a declarat duminică Helene Budliger Artieda, şefa Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice (SECO), citată de publicaţia SonntagsBlick, în pofida deciziei Curţii Supreme americane de săptămâna trecută, transmite Reuters.
09:30
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite # Digi24.ro
Polițiștii au deschis o anchetă într-un bloc de locuințe din municipiul Deva, după ce doi bărbați, în vârstă de 63 și 38 de ani, au fost găsiți morți în apartamente diferite. Primul apel la 112 a fost făcut de o rudă îngrijorată că bărbatul de 63 de ani nu mai răspundea la telefon, iar în timpul verificărilor a fost descoperită și cea de-a doua persoană decedată. Cauzele morții urmează să fie stabilite de medicii legiști.
09:20
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, este chemată azi la raport în Parlament de către PSD. Care este tema dezbaterii # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, este invitată luni la Ora Guvernului, în plenul Camerei Deputaţilor, de către PSD. Tema dezbaterii este „responsabilitatea ministrului pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului - cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”.
09:10
Vladimir Putin, la patru ani de la declanșarea ofensivei în Ucraina: Dezvoltarea forţelor nucleare ruse este o „prioritate absolută" # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a stabilit duminică drept o „prioritate absolută” dezvoltarea forţelor nucleare ale Rusiei după expirarea ultimului tratat de dezarmare cu Statele Unite şi a promis să continue „întărirea” armatei ruse care luptă în Ucraina, transmite AFP.
08:50
Tensiuni comerciale între SUA și China: Beijingul solicită ridicarea taxelor vamale unilaterale impuse de Washington # Digi24.ro
Beijingul a afirmat luni că evaluează consecinţele deciziei Curţii Supreme a Statelor Unite de a anula o mare parte din taxele vamale impuse de preşedintele american Donald Trump şi a îndemnat Washingtonul să ridice măsurile comerciale „unilaterale”, notează AFP.
08:50
Senatul dezbate azi moțiunea simplă împotriva ministrei de Externe. Oana Țoiu, acuzată că a susținut acordul UE–Mercosur # Digi24.ro
Plenul Senatului dezbate şi supune la vot, luni, de la ora 16.00, moţiunea simplă cu tema: „Diplomaţia progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune „da” altora şi „nu” propriilor cetăţeni”, depusă de parlamentarii AUR şi Pace-Întâi România.
08:50
A patra încercare de decolare pentru avionul întors de urgență pe Otopeni. Pasagerii au petrecut noaptea în aeroport # Digi24.ro
Aeronava care aseară a revenit de urgență pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, după ce pilotul a semnalat o problemă de presurizare, se pregătește să decoleze în această dimineață spre Egipt, potrivit surselor Digi24. Este a patra încercare de plecare, după o noapte dificilă pentru cei 180 de pasageri aflați la bord.
08:40
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina” # Digi24.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie să fie oprit.
08:40
Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate preliminare de 2,2 mld euro în 2025, în creștere cu 15% față de 2024 # Digi24.ro
Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, raportează venituri consolidate preliminare (inclusiv venituri și alte câștiguri) de 579 milioane euro în T4 2025, în creștere cu 12% față de anul precedent. EBITDA ajustată (excluzând impactul IFRS 16) pentru T4 2025 a crescut cu 5% comparativ cu rezultatul din T4 2024, ajungând la 150 milioane euro.
08:30
Violențe în Mexic, după ce armata l-a ucis pe liderul de cartel „El Mencho”. SUA îşi îndeamnă cetăţenii să rămână „la adăpost” # Digi24.ro
Moartea lui Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de „El Mencho”, şeful puternicului cartel Jalisco New Generation (CJNV), în timpul unei operaţiuni militare, a declanşat violenţe în mai multe regiuni ale Mexicului, relatează AFP. Duminică, Statele Unite au cerut cetăţenilor lor aflaţi în mai multe zone din Mexic să „stea la adăpost până la noi ordine” din cauza valului de violenţă din ţară după moartea lui El Mencho.
08:20
Maria Zaharova, după publicarea dosarelor Epstein: Adevărații monștri sunt în Occident. „Au inventat mituri despre Rusia” # Digi24.ro
Dosarele Epstein au scos la lumină „gunoiul josnic” care a inventat mituri despre Rusia timp de mulţi ani pentru a distrage atenţia de la propriile crime, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, într-un interviu acordat agenţiei TASS.
