Campanie de donații pentru Opozitia.net. Chiar dacă administrația Trump pare că a întrerupt momentan planurile globaliștilor fără niciun Dumnezeu, în Europa au rămas la butoane aceeiași potlogari dedicați imperiului Soros

Un raport oficial al Curții de Conturi aruncă în aer imaginea administrației prezentate ani la rând drept „model de eficiență”. Auditorii au emis opinie contrară asupra situațiilor financiare, concluzionând că acestea nu reflectă realitatea: patrimoniu trecut eronat în evidențe, bunuri lipsă din contabilitate și plăți nejustificate de ordinul milioanelor de lei, toate în perioada în care administrația era condusă de Ilie Bolojan.