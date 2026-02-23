URMEAZĂ ȘI LA NOI? 750.000 de dolari de dolari amendă pentru directorul unei școli din Canada care s-a împotrivit ideologiei homosexualiste în școli. Tribunalul l-a acuzat de ”discurs instigator la ură” împotriva ”persoanelor SLGBTQ+”

11:40

Am explicat în editorialul anterior în ce circumstanțe judecătorii și procurorii au dobândit privilegii atât de mari în comparație cu omologii lor europeni și cu celelalte categorii socio-profesionale și de ce acestea, întrucât sunt rezultatul unor acte normative adoptate democratic, reprezintă pur și simplu drepturi câștigate. Am mai explicat în ce circumstanțe, sub formidabila presiune publică