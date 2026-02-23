Scandal în jurul programului SAFE. Sindicaliștii BNS îi cer explicații publice ministrului Apărării: „Ne-am săturat de minciuni!”
Adevarul.ro, 23 februarie 2026 14:00
Tensiuni tot mai mari în jurul programului european SAFE. Liderii sindicali BNS îi solicită public ministrului Apărării, Radu Miruță, clarificări privind impactul real al acestuia asupra economiei românești și a industriei naționale de apărare.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
14:00
Scandal în jurul programului SAFE. Sindicaliștii BNS îi cer explicații publice ministrului Apărării: „Ne-am săturat de minciuni!” # Adevarul.ro
Tensiuni tot mai mari în jurul programului european SAFE. Liderii sindicali BNS îi solicită public ministrului Apărării, Radu Miruță, clarificări privind impactul real al acestuia asupra economiei românești și a industriei naționale de apărare.
14:00
Oana Țoiu, ironică cu semnatarul moțiunii simple. „Probabil că s-ar așeza bucuros cu Vladimir Putin în poza acum” # Adevarul.ro
Aflată la Bruxelles, Oana Țoiu, ministrul de Externe, a făcut referiri la moțiunea simplă inițiată de grupul Pace Întâi România, la care nu va participa.
Acum 30 minute
13:45
Răzbunare cu bâte și topoare în județul Iași. Localnic agresat și amenințat cu moartea pentru că a ajutat Poliția într-un dosar penal # Adevarul.ro
Scene violente în localitatea Ţibana, județul Iași. Patru bărbați înarmați cu bâte, furci și topoare au descins, în toiul nopții, în curtea unui localnic, distrugând geamurile și ușile casei și pulverizând spray lacrimogen asupra persoanelor aflate în interior.
13:45
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării # Adevarul.ro
Atât compania aeriană, cât și oamenii au reacționat după ce o familie formată din doi adulți și un minor a fost refuzată la îmbarcare pe aeroportul Henri Coandă. Adulții au devenit agresivi verbal față de personalul companiei aeriene cu care urmau să zboare.
13:45
Dublă tragedie într-un bloc din Deva. Doi bărbaţi au fost găsiţi morţi în apartamente diferite. Reacția Poliției # Adevarul.ro
Doi bărbaţi, unul de 63 de ani şi altul de 38 de ani, au fost găsiţi morţi într-un bloc din Deva, în apartamente diferite. În urma cercetărilor şi a necropsiei, s-a stabilit că ei s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon.
Acum o oră
13:15
Român din Spania, arestat că și-ar fi ucis vecinul după ani de certuri și reclamații pentru zgomot. „Ești dependent de droguri, un bețiv nenorocit, un idiot” # Adevarul.ro
Un român în vârstă de 35 de ani a fost arestat în Valencia, după ce și-ar fi ucis vecinul, un bărbat spaniol de 59 de ani, în urma unui conflict izbucnit într-un bloc din cartierul Benimàmet. Victima a fost găsită fără viață chiar în apartamentul agresorului.
13:15
A început Postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru din anul bisericesc: Tradiții și obiceiuri de Lăsata Secului până la Săptămâna Patimilor # Adevarul.ro
Creștinii ortodocși au început luni, 23 februarie, Postul Paștelui, cunoscut și ca Postul Mare, pregătindu-se pentru cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, Învierea Domnului, care va fi sărbătorită anul acesta pe 12 aprilie.
Acum 2 ore
13:00
Legea bugetului, pe masa Parlamentului abia în luna martie. Analist: „O metodă prin care Guvernul, forțat de împrejurări, reduce cheltuielile" # Adevarul.ro
Guvernul întârzie adoptarea Legii bugetului de stat, urmând ca proiectul să ajungă pe masa Parlamentului abia în luna martie. Deși legea prevede un termen clar, întârzierea nu este o premieră.
13:00
O femeie dispărută de 24 de ani a fost găsită în viață, dar refuză contactul cu familia. Misterul plecării rămâne neelucidat # Adevarul.ro
O femeie din North Carolina, SUA dispărută fără urmă în urmă cu 24 de ani, a fost găsită „în viață și în stare bună”, însă cazul continuă să ridice numeroase semne de întrebare pentru familie și anchetatori.
13:00
Culisele pregătirilor Iranului pentru război: planul de supraviețuire al regimului de la Teheran # Adevarul.ro
În primele zile ale lunii ianuarie, pe fondul protestelor interne și al amenințărilor tot mai explicite venite dinspre Washington, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a făcut o mutare decisivă: i-a încredințat controlul efectiv al aparatului de securitate lui Ali Larijani, unul din
13:00
Criminalul care și-a atacat fosta soție cu un ciocan, după care a incendiat-o, a fost condamnat pe viață # Adevarul.ro
Judecătorii Tribunalului Iași l-au condamnat pe Andrei Beucă la închisoare pe viață, la care se adaugă încă cinci ani și 96 de zile.
13:00
Istvan Kovacs scoate capul în Europa la un meci jucat de regina continentului. „Centralul” va fi însoțit de un membru al familiei sale # Adevarul.ro
Istavan Kovacs, 41 de ani, a condus ultima finală de Liga Campionilor.
13:00
O nouă reuniune a coaliției de guvernare. Bugetul de stat pentru 2026 și calendarul reformei administrației, pe agenda ședinței # Adevarul.ro
Reprezentanții coaliției de guvernare PSD, PNL, UDMR și Minorități se reunesc luni, de la ora 13:00, într-o nouă ședință. Potrivit informațiilor „Adevărul”, principala temă de discuție va fi reprezentată de elaborarea bugetului de stat pentru anul 2026.
13:00
Cum s-a schimbat arsenalul Ucrainei în patru ani de război: de la arme sovietice la drone și rachete dezvoltate intern # Adevarul.ro
La patru ani de la începutul invaziei pe scară largă lansate de Rusia, arsenalul Ucrainei s-a transformat profund.
12:45
La negocierile de la Geneva s-a discutat crearea unei zone economice sub administrarea „Consiliului pentru Pace” propus de Trump – potrivit presei ucrainene # Adevarul.ro
În cadrul celui de-al treilea tur de negocieri desfășurat la Geneva privind încetarea războiului din Ucraina, la care au participat reprezentanți ai Rusiei, Ucrainei și ai Statelor Unite, a fost analizată posibilitatea creării unei zone economice libere cu o lățime de 40 de kilometri, aflată sub o
12:45
Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi locotenenții lor din dosarul tentativei de lovitură de stat, așteptați luni la Curtea de Apel Bucureşti # Adevarul.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia, sunt aşteptaţi, luni, 23 februarie, la Curtea de Apel București.
12:30
Micuțul pui de maimuță, abandonat de mamă, care a cucerit inimile internauților. Prietenul lui cel mai bun este o jucărie de pluș # Adevarul.ro
Un pui de maimuță din Japonia, botezat Punch, în vârstă de șapte luni, a cucerit internetul după ce a fost abandonat de mamă și și-a găsit alinare într-o jucărie de pluș.
12:15
Uniunea Europeană pare tot mai aproape de momentul în care va admite oficial ceea ce, până acum, doar sugera diplomatic: nu toate statele membre vor merge în același ritm și nu toate vor beneficia de aceleași avantaje.
12:15
Primarul Buzăului le cere social-democraților să nu mai blocheze reformele lui Bolojan. „L-aş întreba pe Ciolacu: ai făcut sau nu 9,3% deficit? S-a aruncat cu banii şi la câini” # Adevarul.ro
Constantin Toma cere propriului partid să nu mai blocheze reformele propuse de premierul Ilie Bolojan. Edilul consideră că fostul premier Marcel Ciolacu greşeşte atunci când îl critică pe actualul şef al Guvernului.
12:15
Șefa diplomației europene Kaja Kallas anunță că noile sancţiuni împotriva Rusiei sunt blocate din cauza unui veto al Ungariei # Adevarul.ro
Uniunea Europeană nu va fi în măsură să adopte luni, 23 februarie, noi sancţiuni împotriva Rusiei din cauza unui veto al Ungariei, a declarat şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, relatează AFP.
12:15
62 de firme de protecție și pază sunt verificate luni de inspectorii Antifraudă, în urma unor analize de risc care au scos la iveală posibile sustrageri de la plata taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat, inclusiv pentru angajați.
Acum 4 ore
12:00
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că dezvoltarea forțelor nucleare reprezintă o „prioritate absolută” pentru Federația Rusă, în contextul în care ultimul tratat de control al armamentelor strategice dintre Moscova și Washington a expirat la începutul acestei luni.
12:00
Viața modernă vine cu numeroase provocări, iar stresul cotidian, ritmul alert și responsabilitățile multiple pot avea un impact direct asupra sistemului nervos.
12:00
Deputatul AUR Dan Tănasă, un alt mesaj controversat la adresa lucrătorilor străini din România: „Noi am murit pe front” # Adevarul.ro
Dan Tanasă, deputat AUR, a stârnit controverse după ce a distribuit pe pagina sa de socializare o imagine cu soldați români și mesajul: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!”, făcând referire directă la livratorilor români.
11:45
„L-au adus în sicriu acasă”. Un ziar românesc de la Cernăuți publică lista cutremurătoare: 1.800 de militari morți în războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Ziarul românesc „Gazeta de Herța”, care apare la Cernăuți, publică lista completă a tuturor militarilor din regiune care au murit pe front în războiul declanșat de Federația Rusă, acum aproape patru ani.
11:45
Varicele, mai mult decât o problemă estetică. Dr. Gabriela Drăgoi, Spital MedLife Lotus: „O venă aparent banală poate ascunde o problemă serioasă” # Adevarul.ro
Pentru mulți, varicele sunt doar o neplăcere estetică care trebuie rezolvată înainte de concediul la mare.
11:45
Primăvara vine cu o nouă ediție a Visuali Italiane, festivalul de cinema italian contemporan. În deschidere, cel mai recent film al lui Paolo Sorrentino # Adevarul.ro
Visuali Italiane, festivalul de cinema italian contemporan, revine în martie 2026 cu cea de-a cincea ediție și o selecție de filme recente din cinematografia italiană, prezentate în premieră în România.
11:45
O femeie fost rănită, luni dimineaţă, 23 februarie, după ce maşina pe care o conducea a căzut în râul Bahlui. Femeia a reuşit să iasă din autoturism înainte de sosirea echipajelor de intervenţie.
11:30
România susține adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei. Anunțul ministrului Oana Ţoiu # Adevarul.ro
România susține adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat luni ministrul de externe Oana Ţoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE).
11:30
De ce politicile fiscale ale guvernelor PSD-PNL au dus la recesiune economică. Explicațiile viceguvernatorului BNR # Adevarul.ro
Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu avertizează că ”nu există alternativă la necesitatea consolidării fiscale” și cere continuarea politicii de consolidare a bugetului public, ”în mod echilibrat”.
11:15
Circulația pe străzile secundare din Sectorul 1 se desfășoară, luni, 23 februarie, cu dificultate, iar potrivit primăriei nu există zone care să poată fi declarate complet deszăpezite conform standardelor asumate de operatorul Romprest prin programul de deszăpezire.
11:15
„Ești o bunăciune în draci”. Psiholog, dialog halucinant cu pacientele în ședințe de terapie: „Cel mai bun antidepresiv e o partidă de sex ca lumea” # Adevarul.ro
Un psiholog, membru al comisiei care analizează abuzurile din cadrul Colegiului Psihologilor din România, este acuzat că a hărțuit sexual paciente. O înregistrare arată modul în care specialistul cere fotografii intime și recomandă relații sexuale ca tratament pentru depresie.
11:15
Ce a însemnat pentru relația România-SUA participarea lui Nicușor Dan la Congresul de Pace. Politolog: „Suntem pe linia de plutire" # Adevarul.ro
Profesorul Radu Carp explică evoluția relațiilor româno–americane după vizita președintelui Dan în SUA și impactul politic intern cu privire la anularea alegerilor. În opinia sa, tensiunile externe s-au diminuat, însă lipsa unui raport oficial și sursa finanțării campaniei alimentează ambiguitățile.
11:00
Noi alerte de ninsori, viscol și ploi torențiale până miercuri. Județele care se află sub cod galben # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare în care sunt anunțate ploi, ninsori la munte și vânt puternic, valabilă până miercuri seara, 25 februarie.
10:45
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm # Adevarul.ro
Schimbările din stilul de viață și alimentația dezechilibrată contribuie tot mai mult la problemele de sănătate. Potrivit datelor din 2024 ale Institutului Național de Cancer, în Statele Unite sunt estimate 2.001.140 de cazuri noi de cancer și aproximativ 611.720 de decese cauzate de această boală.
10:45
Povestea unei femei care a renunțat la jobul de manager din Beijing și s-a mutat pe o insulă pustie: „Sunt liberă” # Adevarul.ro
După aproape două decenii într-o poziție de conducere la un mare dezvoltator imobiliar din Beijing, Yue Li a luat o decizie radicală: a demisionat și s-a mutat singură pe o insulă nelocuită, în Marea Chinei de Est.
10:30
Cine a fost El Mencho, fostul polițist care a pus bazele unuia dintre cele mai violente carteluri din Mexic # Adevarul.ro
Liderul temut al lumii interlope mexicane, supranumit „El Mencho”, a fost ucis duminică într-o operațiune a forțelor speciale mexicane.
10:30
Gafă incredibilă a unei jurnaliste la un turneu de tenis: „Ai făcut sex cu Cobolli de trei ori” # Adevarul.ro
Moment unic petrecut la un interviu de după meci.
10:15
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost reales, la congres, în funcția de lider al Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare, delegații recunoscându-i meritul pentru consolidarea arsenalului nuclear al țării și întărirea poziției sale regionale, a relatat luni presa de stat.
10:15
Legumele și fructele au depășit carnea la preț. Românii simt creșterea alimentelor în Postul Paștelui 2026 # Adevarul.ro
Odată cu începerea Postului Paștelui, luni, 23 februarie 2026, românii se confruntă cu prețuri record la legume și fructe, unele produse ajungând să fie mai scumpe decât carnea.
10:15
Imagini șocante: un jandarm de 40 de ani din Capitală a murit pe stradă, în timpul serviciului. „Stres, ore suplimentare, epuizare, zi, noapte” # Adevarul.ro
Un jandarm în vârstă de 40 de ani a murit duminică, 22 februarie, în timp ce se afla pe stradă, în timpul serviciului, în Capitală. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPPC) a publicat imaginle dramatice care arată cum bărbatul se prăbușește brusc, pe stradă.
Acum 6 ore
09:45
Două femei au ars de vii în propriile locuințe în incendii produse în județele Argeș și Olt # Adevarul.ro
O femeie a murit luni dimineață într-un incendiu care a izbucnit într-o locuinţă din satul argeşean Băceşti. O altă femeie a murit în județul Olt, tot în urma unui incendiu, în propria gospodărie.
09:45
Epstein a închiriat cel puțin șase depozite în SUA pentru a-și ascunde documentele compromițătoare # Adevarul.ro
Jeffrey Epstein, controversatul finanțator american condamnat pentru infracțiuni sexuale asupra minorilor, a folosit unități secrete de depozitare din întreaga Statele Unite pentru a ascunde dosare și echipamente electronice.
09:30
Cei patru ani de război lasă Ucraina fără copii. Povestea lunetistei care a plecat de pe front pentru a deveni mamă # Adevarul.ro
În pragul împlinirii a patru ani de război în Ucraina, rata natalităţii din această ţară este în cădere liberă, tot mai multe persoane confruntându-se cu probleme de fertilitate sau amânând decizia de a avea copii.
09:15
Nod-cheie al conductelor magistrale rusești de petrol, în flăcări. Arde stația petrolieră „Kaleikino”, din Tatarstan # Adevarul.ro
La peste 1.300 de kilometri de granița cu Ucraina, în inima Federației Ruse, a izbucnit un incendiu la unul dintre cele mai importante obiective ale infrastructurii petroliere rusești.
09:15
Premiile BAFTA 2026: „One Battle After Another”, marele câștigător. Șase trofee pentru filmul lui Paul Thomas Anderson # Adevarul.ro
Filmul „One Battle After Another” a fost desemnat Cel mai bun film la gala Premiilor BAFTA, desfășurată duminică la Royal Festival Hall, în cadrul Southbank Centre, Londra. Producția a cucerit în total șase trofee, confirmându-și statutul de favorit al serii.
09:00
Zaharova invocă scandalul Epstein pentru un nou atac la Occident: „Au inventat mituri despre Rusia, iar adevăraţii monştri se simţeau confortabil” # Adevarul.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat într-un interviu pentru TASS că Dosarele Epstein au scos la lumină „gunoiul josnic” care a inventat mituri despre Rusia timp de mulţi ani pentru a distrage atenţia de la propriile crime.
08:45
Senatul dezbate și votează luni moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu # Adevarul.ro
Luni, Senatul dezbate și votează moțiunea simplă împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu. Moțiunea simplă a fost inițiată de grupul Pace Întâi România și critică poziția Oanei Țoiu față de acordul Mercosur. Dezbaterea începe la ora 16:00.
08:45
Un șofer a murit după ce s-a răsturnat cu mașina. Accidentul ar fi fost provocat de oboseală # Adevarul.ro
Un bărbat de 62 de ani, din București, a murit după ce a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina în afara carosabilului, pe DJ 732, în comuna Aninoasa, pe traseul Vlădești – Berevoești, județul Argeș.
08:30
Mexic, în flăcări după uciderea lui „El Mencho”: teroare pe aeroportul Guadalajara și orașe paralizate de violențe # Adevarul.ro
Scene de panică au avut loc duminică pe Aeroportul Internațional Guadalajara, după ce forțele de securitate mexicane au anunțat uciderea unuia dintre cei mai căutați traficanți de droguri din lume, Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut ca „El Mencho”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.