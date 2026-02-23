Deputatul AUR Dan Tănasă, un alt mesaj controversat la adresa lucrătorilor străini din România: „Noi am murit pe front”
Adevarul.ro, 23 februarie 2026 12:00
Dan Tanasă, deputat AUR, a stârnit controverse după ce a distribuit pe pagina sa de socializare o imagine cu soldați români și mesajul: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!”, făcând referire directă la livratorilor români.
• • •
Acum 15 minute
12:00
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că dezvoltarea forțelor nucleare reprezintă o „prioritate absolută” pentru Federația Rusă, în contextul în care ultimul tratat de control al armamentelor strategice dintre Moscova și Washington a expirat la începutul acestei luni.
12:00
Viața modernă vine cu numeroase provocări, iar stresul cotidian, ritmul alert și responsabilitățile multiple pot avea un impact direct asupra sistemului nervos.
12:00
Dan Tanasă, deputat AUR, a stârnit controverse după ce a distribuit pe pagina sa de socializare o imagine cu soldați români și mesajul: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!”, făcând referire directă la livratorilor români.
Acum 30 minute
11:45
„L-au adus în sicriu acasă”. Un ziar românesc de la Cernăuți publică lista cutremurătoare: 1.800 de militari morți în războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Ziarul românesc „Gazeta de Herța”, care apare la Cernăuți, publică lista completă a tuturor militarilor din regiune care au murit pe front în războiul declanșat de Federația Rusă, acum aproape patru ani.
11:45
Varicele, mai mult decât o problemă estetică. Dr. Gabriela Drăgoi, Spital MedLife Lotus: „O venă aparent banală poate ascunde o problemă serioasă” # Adevarul.ro
Pentru mulți, varicele sunt doar o neplăcere estetică care trebuie rezolvată înainte de concediul la mare.
11:45
Primăvara vine cu o nouă ediție a Visuali Italiane, festivalul de cinema italian contemporan. În deschidere, cel mai recent film al lui Paolo Sorrentino # Adevarul.ro
Visuali Italiane, festivalul de cinema italian contemporan, revine în martie 2026 cu cea de-a cincea ediție și o selecție de filme recente din cinematografia italiană, prezentate în premieră în România.
11:45
O femeie fost rănită, luni dimineaţă, 23 februarie, după ce maşina pe care o conducea a căzut în râul Bahlui. Femeia a reuşit să iasă din autoturism înainte de sosirea echipajelor de intervenţie.
Acum o oră
11:30
România susține adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei. Anunțul ministrului Oana Ţoiu # Adevarul.ro
România susține adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat luni ministrul de externe Oana Ţoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE).
11:30
De ce politicile fiscale ale guvernelor PSD-PNL au dus la recesiune economică. Explicațiile viceguvernatorului BNR # Adevarul.ro
Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu avertizează că ”nu există alternativă la necesitatea consolidării fiscale” și cere continuarea politicii de consolidare a bugetului public, ”în mod echilibrat”.
11:15
Circulația pe străzile secundare din Sectorul 1 se desfășoară, luni, 23 februarie, cu dificultate, iar potrivit primăriei nu există zone care să poată fi declarate complet deszăpezite conform standardelor asumate de operatorul Romprest prin programul de deszăpezire.
11:15
„Ești o bunăciune în draci”. Psiholog, dialog halucinant cu pacientele în ședințe de terapie: „Cel mai bun antidepresiv e o partidă de sex ca lumea” # Adevarul.ro
Un psiholog, membru al comisiei care analizează abuzurile din cadrul Colegiului Psihologilor din România, este acuzat că a hărțuit sexual paciente. O înregistrare arată modul în care specialistul cere fotografii intime și recomandă relații sexuale ca tratament pentru depresie.
11:15
Ce a însemnat pentru relația România-SUA participarea lui Nicușor Dan la Congresul de Pace. Politolog: „Suntem pe linia de plutire" # Adevarul.ro
Profesorul Radu Carp explică evoluția relațiilor româno–americane după vizita președintelui Dan în SUA și impactul politic intern cu privire la anularea alegerilor. În opinia sa, tensiunile externe s-au diminuat, însă lipsa unui raport oficial și sursa finanțării campaniei alimentează ambiguitățile.
Acum 2 ore
11:00
Noi alerte de ninsori, viscol și ploi torențiale până miercuri. Județele care se află sub cod galben # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare în care sunt anunțate ploi, ninsori la munte și vânt puternic, valabilă până miercuri seara, 25 februarie.
10:45
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm # Adevarul.ro
Schimbările din stilul de viață și alimentația dezechilibrată contribuie tot mai mult la problemele de sănătate. Potrivit datelor din 2024 ale Institutului Național de Cancer, în Statele Unite sunt estimate 2.001.140 de cazuri noi de cancer și aproximativ 611.720 de decese cauzate de această boală.
10:45
Povestea unei femei care a renunțat la jobul de manager din Beijing și s-a mutat pe o insulă pustie: „Sunt liberă” # Adevarul.ro
După aproape două decenii într-o poziție de conducere la un mare dezvoltator imobiliar din Beijing, Yue Li a luat o decizie radicală: a demisionat și s-a mutat singură pe o insulă nelocuită, în Marea Chinei de Est.
10:30
Cine a fost El Mencho, fostul polițist care a pus bazele unuia dintre cele mai violente carteluri din Mexic # Adevarul.ro
Liderul temut al lumii interlope mexicane, supranumit „El Mencho”, a fost ucis duminică într-o operațiune a forțelor speciale mexicane.
10:30
Gafă incredibilă a unei jurnaliste la un turneu de tenis: „Ai făcut sex cu Cobolli de trei ori” # Adevarul.ro
Moment unic petrecut la un interviu de după meci.
10:15
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost reales, la congres, în funcția de lider al Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare, delegații recunoscându-i meritul pentru consolidarea arsenalului nuclear al țării și întărirea poziției sale regionale, a relatat luni presa de stat.
10:15
Legumele și fructele au depășit carnea la preț. Românii simt creșterea alimentelor în Postul Paștelui 2026 # Adevarul.ro
Odată cu începerea Postului Paștelui, luni, 23 februarie 2026, românii se confruntă cu prețuri record la legume și fructe, unele produse ajungând să fie mai scumpe decât carnea.
10:15
Imagini șocante: un jandarm de 40 de ani din Capitală a murit pe stradă, în timpul serviciului. „Stres, ore suplimentare, epuizare, zi, noapte” # Adevarul.ro
Un jandarm în vârstă de 40 de ani a murit duminică, 22 februarie, în timp ce se afla pe stradă, în timpul serviciului, în Capitală. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPPC) a publicat imaginle dramatice care arată cum bărbatul se prăbușește brusc, pe stradă.
Acum 4 ore
09:45
Două femei au ars de vii în propriile locuințe în incendii produse în județele Argeș și Olt # Adevarul.ro
O femeie a murit luni dimineață într-un incendiu care a izbucnit într-o locuinţă din satul argeşean Băceşti. O altă femeie a murit în județul Olt, tot în urma unui incendiu, în propria gospodărie.
09:45
Epstein a închiriat cel puțin șase depozite în SUA pentru a-și ascunde documentele compromițătoare # Adevarul.ro
Jeffrey Epstein, controversatul finanțator american condamnat pentru infracțiuni sexuale asupra minorilor, a folosit unități secrete de depozitare din întreaga Statele Unite pentru a ascunde dosare și echipamente electronice.
09:30
Cei patru ani de război lasă Ucraina fără copii. Povestea lunetistei care a plecat de pe front pentru a deveni mamă # Adevarul.ro
În pragul împlinirii a patru ani de război în Ucraina, rata natalităţii din această ţară este în cădere liberă, tot mai multe persoane confruntându-se cu probleme de fertilitate sau amânând decizia de a avea copii.
09:15
Nod-cheie al conductelor magistrale rusești de petrol, în flăcări. Arde stația petrolieră „Kaleikino”, din Tatarstan # Adevarul.ro
La peste 1.300 de kilometri de granița cu Ucraina, în inima Federației Ruse, a izbucnit un incendiu la unul dintre cele mai importante obiective ale infrastructurii petroliere rusești.
09:15
Premiile BAFTA 2026: „One Battle After Another”, marele câștigător. Șase trofee pentru filmul lui Paul Thomas Anderson # Adevarul.ro
Filmul „One Battle After Another” a fost desemnat Cel mai bun film la gala Premiilor BAFTA, desfășurată duminică la Royal Festival Hall, în cadrul Southbank Centre, Londra. Producția a cucerit în total șase trofee, confirmându-și statutul de favorit al serii.
09:00
Zaharova invocă scandalul Epstein pentru un nou atac la Occident: „Au inventat mituri despre Rusia, iar adevăraţii monştri se simţeau confortabil” # Adevarul.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat într-un interviu pentru TASS că Dosarele Epstein au scos la lumină „gunoiul josnic” care a inventat mituri despre Rusia timp de mulţi ani pentru a distrage atenţia de la propriile crime.
08:45
Senatul dezbate și votează luni moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu # Adevarul.ro
Luni, Senatul dezbate și votează moțiunea simplă împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu. Moțiunea simplă a fost inițiată de grupul Pace Întâi România și critică poziția Oanei Țoiu față de acordul Mercosur. Dezbaterea începe la ora 16:00.
08:45
Un șofer a murit după ce s-a răsturnat cu mașina. Accidentul ar fi fost provocat de oboseală # Adevarul.ro
Un bărbat de 62 de ani, din București, a murit după ce a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina în afara carosabilului, pe DJ 732, în comuna Aninoasa, pe traseul Vlădești – Berevoești, județul Argeș.
08:30
Mexic, în flăcări după uciderea lui „El Mencho”: teroare pe aeroportul Guadalajara și orașe paralizate de violențe # Adevarul.ro
Scene de panică au avut loc duminică pe Aeroportul Internațional Guadalajara, după ce forțele de securitate mexicane au anunțat uciderea unuia dintre cei mai căutați traficanți de droguri din lume, Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut ca „El Mencho”.
08:30
De ce pacea în Ucraina este încă dificil de atins. Presiunile din partea SUA se lovesc de cereri contradictorii # Adevarul.ro
Invazia totală a Rusiei asupra vecinului său, care durează de patru ani, încă nu a reuşit să cucerească în totalitate centrul industrial din estul Ucrainei.
08:15
JO Paris 2024 vs JO Milano-Cortina 2026: spectacol deliberat perturbator contra tradiție și mândrie națională # Adevarul.ro
Ceremonia francezilor de la Jocurile Olimpice, plină de controverse.
Acum 6 ore
08:00
Cristi Chivu, cu o mână pe trofeu în Italia. Inter e la o diferență uriașă față de AC Milan, care s-a făcut de râs acasă # Adevarul.ro
Ajutor nesperat pentru antrenorul român de la fosta sa echipă.
07:45
Cum explică ministrul Sănătății activarea planului de intervenție pe Otopeni: „Să aștept ce? Prevenția nu e motiv de scuză” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat pe Facebook după valul de comentarii apărute în urma activării planului de intervenție preventivă, în cazul aeronavei HiSky care a declarat urgență și a revenit pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.
07:45
Eileen Gu, medalie de aur înecată în lacrimi de tristețe: „Tocmai am aflat că a murit” # Adevarul.ro
Elieen Gu a câștigat trei medalii la Milano Cortina.
07:45
Magnatul francez Bernard Arnault își face iaht de 145 de metri. Patronul echipei Paris FC are o avere de 200 de miliarde de dolari # Adevarul.ro
Magnatul va împlini 87 de ani în martie.
07:45
Craiova a învins-o pe Unirea Slobozia cu 3-0.
07:15
Turcia investighează TikTok și alte platforme online pentru modul în care gestionează datele copiilor # Adevarul.ro
Autoritatea pentru protecţia datelor din Turcia a lansat o investigaţie asupra a şase mari platforme de socializare, pentru a evalua modul în care acestea gestionează datele personale ale copiilor.
07:15
S-a tras cortina peste JO 2026: România nu există în clasamentul pe medalii. O fac în schimb Bulgaria, Kazahstan sau Brazilia # Adevarul.ro
Norvegia, record mondial de trofee de aur.
07:00
Vremea astăzi, 23 februarie. Temperaturile cresc ușor, dar revin ploile și ninsorile la munte # Adevarul.ro
Luni, 23 februarie, valorile termice vor continua să crească ușor și se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei în vest, sud-vest și local în centru și nord.
07:00
La aproximativ 1.300 de kilometri de Polul Nord, într-un oraș minier izolat, salariile sunt plătite în ruble, televizoarele difuzează canale de stat rusești, iar cartelele SIM provin din Rusia. Cu toate acestea, localitatea face parte din Norvegia, stat fondator al NATO.
06:45
Volodimir Zelenski: „Moscova a declanșat al treilea război mondial. Putin nu se va opri la Ucraina” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu acordat BBC că liderul rus Vladimir Putin a declanșat deja cel de-al treilea război mondial și că trebuie oprit cât mai rapid.
06:30
Interviuri decisive la Ministerul Justiției. Se aleg viitorii șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT # Adevarul.ro
Pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție candidează Cristina Chiriac, procuror-șef serviciu în cadrul DNA – Serviciul Teritorial Iași, și procurorul militar Bogdan-Ciprian Pîrlog. Interviurile sunt programate luni, de la ora 9.30, respectiv 11
06:15
Agenda comercială a lui Trump intră în coliziune cu alegerile de la jumătatea mandatului # Adevarul.ro
Noul plan tarifar anunțat de președintele Donald Trump riscă să transforme politica comercială a administrației într-un subiect central și potențial vulnerabil în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului, scrie The Wall Street Journal.
Acum 8 ore
05:45
Investitor american apropiat de familia Trump, acord pentru gaze cu gigantul rus Novatek, scrie The New York Times # Adevarul.ro
Un investitor american cu legături în cercul apropiat al familiei Donald Trump a semnat anul trecut un acord privind gazele naturale lichefiate cu cel mai mare producător privat de gaze din Rusia, Novatek, potrivit unei investigații publicate de The New York Times.
04:45
Ucraina testează roboți tereștri capabili să lanseze drone pe fibră optică, greu de bruiat # Adevarul.ro
O companie ucraineană din domeniul apărării anunță că a adaptat unul dintre roboții săi tereștri pentru a transporta și lansa drone conectate prin fibră optică — un tip de aparat considerat dificil de bruiat prin mijloace de război electronic.
Acum 12 ore
03:45
Unitățile arctice ale Rusiei au fost grav afectate în Ucraina. NATO se pregătește însă pentru o revenire „periculoasă” a acestora # Adevarul.ro
Forțele ruse retrase din Arctica pentru a lupta în Ucraina au suferit pierderi semnificative pe câmpul de luptă.
02:45
Marile viaducte de care depinde soarta Autostrăzii Transilvania. Câți kilometri au șanse reale de a fi inaugurați în 2026 # Adevarul.ro
Inaugurarea a cel puțin 40 de kilometri din Autostrada Transilvania depinde de ritmul lucrărilor la viaductele Topa Mică și Nădășelu, lucrări complexe pe care oficialii Ministerului Transporturilor le privesc cu optimism, în ciuda dificultăților de pe șantier. Alte două loturi sunt și ele așteptate.
02:15
Mușchi mai puternici, viață mai lungă. De ce trăiesc mai mult cei care au forță fizică și ce exerciții trebuie să facem pentru a fi mai longevivi # Adevarul.ro
Noile studii arată că persoanele cu musculatura puternică, dezvoltată în mod natural, prin exerciții fizice, trăiesc mai mult. Specialiștii au identificat și tipurile de activitate fizică care ne prelungesc viața.
01:45
Legătura dintre traci și una dintre cele mai misterioase secte religioase. Adepții ei erau vegetarieni, credeau în nemurirea sufletului și aveau un profet faimos # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai misterioase ritualuri religioase antice are origini tracice. Bazat pe venerarea unor vechi zeități din lumea sud-dunăreană și inițieri enigmatice, misterele orfice erau extrem de populare și includeau intrări în transă cu ajutorul substanțelor halucinogene.
01:15
Ce se întâmplă cu declarațiile de avere ale politicenilor. Deputat: „E o temă sensibilă pentru alte formațiuni politice” # Adevarul.ro
USR a depus în Parlament un proiect care reintroduce obligația publicării declarațiilor de avere. Inițiativa este însă respinsă de celelalte partide din coaliție, pe motiv că nu ar respecta Constituția.
