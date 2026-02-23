Descoperire șocantă într-un bloc din Deva: doi bărbați, găsiți morți în apartamente diferite/Ce au stabilit medicii legiști

12:00

Duminică, credincioșii marchează Lăsatul Secului, ultima sărbătoare în care se mai poate mânca de dulce şi se pot face petreceri. Momentul este un prilej pentru reîntâlniri între rude sau prieteni, pentru reconciliere, dar şi pentru apropierea între generaţii. Postul Paştelui are două zile de lăsatul secului, prima pe 15 februarie când se renunţă la carne, […]