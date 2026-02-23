Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de la Mar-a-Lago. „Nu ar fi rănit nici măcar o furnică”
Adevarul.ro, 23 februarie 2026 16:30
Au fost făcute publice noi informații despre tânărul de 21 de ani împușcat mortal de agenții Secret Service în perimetrul reședinței președintelui american Donald Trump de la Mar-a-Lago (Florida), unde ar fi intrat cu un bidon de combustibil și o pușcă.
Acum 30 minute
16:30
16:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sugerat că Belarus și Ucraina ar trebui să adere la Uniunea Europeană, susținând că ar fi „cel mai bun lucru” pentru ambele națiuni.
16:30
Moscova acuză o țară europeană de tentativă de asasinat asupra lui Vladimir Alekseiev, generalul GRU împușcat luna aceasta # Adevarul.ro
Moscova a acuzat Marea Britanie de implicare într-o tentativă de asasinat asupra generalului-locotenent Vladimir Alekseiev, ofițer de rang înalt al Direcției Generale a Statului Major General (GRU).
Acum o oră
16:15
Ministrul Muncii îl sfidează pe Bolojan: Florin Manole anunță că nu va tăia posturi. „Ar putea alimenta extremismul” # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni, 23 februrie, că ministerul pe care îl conduce nu va face concedieri, subliniind că instituția se confruntă cu un deficit de personal.
16:15
Cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare sunt din Europa, la o distanță de doar câteva ore cu trenul unul de altul # Adevarul.ro
Dacă ești pasionat de mâncare și visezi la o experiență culinară autentică, există o țară europeană care nu trebuie ratată. Șapte dintre orașele sale au fost desemnate de „Titan Travel” drept cele mai bune pentru cei care vor să învețe să descopere tradițiile locale.
16:00
Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni, județul Suceava, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave.
Acum 2 ore
15:45
Noi detalii din dosarul de prostituție în saloane de masaj erotic din București, în care este implicată și văduva lui Cotabiță # Adevarul.ro
Cei nouă presupuşi proxeneţi ar fi înlesnit pentru aproximativ 50 de tinere să se prostitueze în saloane de masaj erotic din Sectorul 5 al Capitalei, sub o aparentă legalitate. La percheziţii au fost găsite sume de bani în valoare de 175.000 euro.
15:30
Wizz Air anunță o întrerupere temporară planificată pentru actualizarea sistemelor sale digitale # Adevarul.ro
Wizz Air va întrerupe temporar accesul la platformele sale de rezervări și servicii digitale pentru clienți, timp în care compania aeriană va implementa o actualizare programată a sistemelor sale, menită să îmbunătățească fiabilitatea, stabilitatea și experiența generală a clienților.
15:15
Marius Ninel Șumudică are zilele numărate la Al-Okhdood.
15:15
Sute de solarii distruse de viscolul și zăpada din ultimele zile. Pagube de zeci de mii de euro # Adevarul.ro
Pagube însemnate, estimate la zeci de mii de euro, au fost înregistrate în bazinul legumicol Glodeanu-Sărat, unul dintre cele mai importante din judeţul Buzău, după ce viscolul şi zăpada au distrus zeci de solarii.
15:15
Ilie Bolojan amenință cu demiteri miniștrii și secretarii de stat dacă România pierde bani din PNRR # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis miniștrilor și secretarilor de stat că, în cazul în care România pierde bani din PNRR, cei responsabili vor fi revocați din funcții, iar directorii și personalul din administrație nu vor mai primi sporurile.
15:15
O elevă a fost transportată la spital după ce a înghițit mai multe pastile în timpul orelor # Adevarul.ro
O elevă de 14 ani din Timișoara a ajuns luni dimineață, 23 februarie, la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” după ce a ingerat mai multe comprimate dintr-un medicament antigripal în timpul orelor. Incidentul a declanșat o intervenție de urgență.
15:15
O femeie din Germania a primit un bon fiscal de 4,34 metri pentru cumpărăturile sale de la Ikea: „Cel mai greu a fost să rulez chitanța fără să o rup” # Adevarul.ro
O femeie din Germania a plecat de la Ikea nu doar cu un coș plin, ci și cu o chitanță pe măsură. Bonul fiscal a avut nu mai puțin de 4,34 metri lungime, aproape cât o mașină.
15:00
Ambasada SUA în Liban a evacuat luni zeci de membri ai personalului său prin aeroportul din Beirut, ca măsură de precauție, pe fondul evoluțiilor regionale, au declarat surse pentru LBCI.
15:00
Iranul ar putea pregăti atacuri asupra unor ținte americane din Europa și Orientul Mijlociu,dacă va fi lovit de SUA # Adevarul.ro
Iranul ar planifica posibile atacuri teroriste împotriva unor ținte americane din Europa și Orientul Mijlociu, potrivit unor oficiali occidentali și americani din domeniul securității.
15:00
Joburi de electricieni, bucătari și frizeri plătite cu 35.000 euro pe an: cazare și mese asigurate, în cel mai rece loc de pe planetă # Adevarul.ro
Stațiile de cercetare britanice și americane din Antarctica își extind echipele pentru sezonul următor, oferind posturi care nu sunt doar pentru oameni de știință. Dulgheri, electricieni, bucătari sau frizeri sunt doar câteva dintre meseriile căutate.
Acum 4 ore
14:45
Melatonina este un hormon pe care corpul tău îl produce ca să își potrivească funcțiile cu alternanța zi-noapte.
14:45
O tânără și iubitul ei au ajuns în arest după o „lecție de șofat” care s‑a transformat într-un șir de incidente rutiere. Ambii consumaseră alcool # Adevarul.ro
O lecție de șofat improvizată s-a încheiat cu două accidente, în localitatea prahoveană Băicoi. O tânără fără permis și iubitul ei, ambii băuți, au lovit pe rând mașini și obstacole, până când polițiștii i-au găsit blocați în zăpadă și i-au condus direct în arest.
14:30
Un soldat rus acuzat de crime de război în Ucraina a fost condamnat la închisoare pe viață. A executat doi prizonieri de război # Adevarul.ro
Un tribunal districtual din Kiev a condamnat la închisoare pe viață un soldat rus pentru crime de război în Ucraina, după ce acesta a fost găsit vinovat de executarea a doi prizonieri de război ucraineni.
14:30
123Credit.ro accelerează în 2025: peste 205 milioane euro credite intermediate, +70% creștere anuală și o rețea digitalizată care schimbă regulile în brokeraj # Adevarul.ro
Piața intermedierii de credite din România traversează o etapă de maturizare accelerată, în care tehnologia devine diferențiatorul real între jucători.
14:15
Trump cere Netflix concedierea imediată a unui membru al consiliului de administrație și avertizează asupra unor „consecințe” # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut public platformei de streaming Netflix să o demită „imediat” pe membra consiliului de administrație Susan Rice, avertizând că, în caz contrar, compania „va plăti consecințele”.
14:15
Senatul spune „NU” cererii AUR: Cei trei senatori ai partidului condus de George Simion nu primesc bani publici pentru summitul anti-globalist din SUA # Adevarul.ro
Senatul României a respins luni, 23 februarie, solicitarea a trei senatori AUR care cereau finanțare din bani publici pentru a participa la un eveniment politic în Statele Unite ale Americii.
14:00
Scandal în jurul programului SAFE. Sindicaliștii BNS îi cer explicații publice ministrului Apărării: „Ne-am săturat de minciuni!” # Adevarul.ro
Tensiuni tot mai mari în jurul programului european SAFE. Liderii sindicali BNS îi solicită public ministrului Apărării, Radu Miruță, clarificări privind impactul real al acestuia asupra economiei românești și a industriei naționale de apărare.
14:00
Oana Țoiu, ironică cu semnatarul moțiunii simple. „Probabil că s-ar așeza bucuros cu Vladimir Putin în poza acum” # Adevarul.ro
Aflată la Bruxelles, Oana Țoiu, ministrul de Externe, a făcut referiri la moțiunea simplă inițiată de grupul Pace Întâi România, la care nu va participa.
13:45
Răzbunare cu bâte și topoare în județul Iași. Localnic agresat și amenințat cu moartea pentru că a ajutat Poliția într-un dosar penal # Adevarul.ro
Scene violente în localitatea Ţibana, județul Iași. Patru bărbați înarmați cu bâte, furci și topoare au descins, în toiul nopții, în curtea unui localnic, distrugând geamurile și ușile casei și pulverizând spray lacrimogen asupra persoanelor aflate în interior.
13:45
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării # Adevarul.ro
Atât compania aeriană, cât și oamenii au reacționat după ce o familie formată din doi adulți și un minor a fost refuzată la îmbarcare pe aeroportul Henri Coandă. Adulții au devenit agresivi verbal față de personalul companiei aeriene cu care urmau să zboare.
13:45
Dublă tragedie într-un bloc din Deva. Doi bărbaţi au fost găsiţi morţi în apartamente diferite. Reacția Poliției # Adevarul.ro
Doi bărbaţi, unul de 63 de ani şi altul de 38 de ani, au fost găsiţi morţi într-un bloc din Deva, în apartamente diferite. În urma cercetărilor şi a necropsiei, s-a stabilit că ei s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon.
13:15
Român din Spania, arestat că și-ar fi ucis vecinul după ani de certuri și reclamații pentru zgomot. „Ești dependent de droguri, un bețiv nenorocit, un idiot” # Adevarul.ro
Un român în vârstă de 35 de ani a fost arestat în Valencia, după ce și-ar fi ucis vecinul, un bărbat spaniol de 59 de ani, în urma unui conflict izbucnit într-un bloc din cartierul Benimàmet. Victima a fost găsită fără viață chiar în apartamentul agresorului.
13:15
A început Postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru din anul bisericesc: Tradiții și obiceiuri de Lăsata Secului până la Săptămâna Patimilor # Adevarul.ro
Creștinii ortodocși au început luni, 23 februarie, Postul Paștelui, cunoscut și ca Postul Mare, pregătindu-se pentru cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, Învierea Domnului, care va fi sărbătorită anul acesta pe 12 aprilie.
13:00
Legea bugetului, pe masa Parlamentului abia în luna martie. Analist: „O metodă prin care Guvernul, forțat de împrejurări, reduce cheltuielile" # Adevarul.ro
Guvernul întârzie adoptarea Legii bugetului de stat, urmând ca proiectul să ajungă pe masa Parlamentului abia în luna martie. Deși legea prevede un termen clar, întârzierea nu este o premieră.
13:00
O femeie dispărută de 24 de ani a fost găsită în viață, dar refuză contactul cu familia. Misterul plecării rămâne neelucidat # Adevarul.ro
O femeie din North Carolina, SUA dispărută fără urmă în urmă cu 24 de ani, a fost găsită „în viață și în stare bună”, însă cazul continuă să ridice numeroase semne de întrebare pentru familie și anchetatori.
13:00
Culisele pregătirilor Iranului pentru război: planul de supraviețuire al regimului de la Teheran # Adevarul.ro
În primele zile ale lunii ianuarie, pe fondul protestelor interne și al amenințărilor tot mai explicite venite dinspre Washington, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a făcut o mutare decisivă: i-a încredințat controlul efectiv al aparatului de securitate lui Ali Larijani, unul din
13:00
Criminalul care și-a atacat fosta soție cu un ciocan, după care a incendiat-o, a fost condamnat pe viață # Adevarul.ro
Judecătorii Tribunalului Iași l-au condamnat pe Andrei Beucă la închisoare pe viață, la care se adaugă încă cinci ani și 96 de zile.
13:00
Istvan Kovacs scoate capul în Europa la un meci jucat de regina continentului. „Centralul” va fi însoțit de un membru al familiei sale # Adevarul.ro
Istavan Kovacs, 41 de ani, a condus ultima finală de Liga Campionilor.
13:00
O nouă reuniune a coaliției de guvernare. Bugetul de stat pentru 2026 și calendarul reformei administrației, pe agenda ședinței # Adevarul.ro
Reprezentanții coaliției de guvernare PSD, PNL, UDMR și Minorități se reunesc luni, de la ora 13:00, într-o nouă ședință. Potrivit informațiilor „Adevărul”, principala temă de discuție va fi reprezentată de elaborarea bugetului de stat pentru anul 2026.
13:00
Cum s-a schimbat arsenalul Ucrainei în patru ani de război: de la arme sovietice la drone și rachete dezvoltate intern # Adevarul.ro
La patru ani de la începutul invaziei pe scară largă lansate de Rusia, arsenalul Ucrainei s-a transformat profund.
Acum 6 ore
12:45
La negocierile de la Geneva s-a discutat crearea unei zone economice sub administrarea „Consiliului pentru Pace” propus de Trump – potrivit presei ucrainene # Adevarul.ro
În cadrul celui de-al treilea tur de negocieri desfășurat la Geneva privind încetarea războiului din Ucraina, la care au participat reprezentanți ai Rusiei, Ucrainei și ai Statelor Unite, a fost analizată posibilitatea creării unei zone economice libere cu o lățime de 40 de kilometri, aflată sub o
12:45
Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi locotenenții lor din dosarul tentativei de lovitură de stat, așteptați luni la Curtea de Apel Bucureşti # Adevarul.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia, sunt aşteptaţi, luni, 23 februarie, la Curtea de Apel București.
12:30
Micuțul pui de maimuță, abandonat de mamă, care a cucerit inimile internauților. Prietenul lui cel mai bun este o jucărie de pluș # Adevarul.ro
Un pui de maimuță din Japonia, botezat Punch, în vârstă de șapte luni, a cucerit internetul după ce a fost abandonat de mamă și și-a găsit alinare într-o jucărie de pluș.
12:15
Uniunea Europeană pare tot mai aproape de momentul în care va admite oficial ceea ce, până acum, doar sugera diplomatic: nu toate statele membre vor merge în același ritm și nu toate vor beneficia de aceleași avantaje.
12:15
Primarul Buzăului le cere social-democraților să nu mai blocheze reformele lui Bolojan. „L-aş întreba pe Ciolacu: ai făcut sau nu 9,3% deficit? S-a aruncat cu banii şi la câini” # Adevarul.ro
Constantin Toma cere propriului partid să nu mai blocheze reformele propuse de premierul Ilie Bolojan. Edilul consideră că fostul premier Marcel Ciolacu greşeşte atunci când îl critică pe actualul şef al Guvernului.
12:15
Șefa diplomației europene Kaja Kallas anunță că noile sancţiuni împotriva Rusiei sunt blocate din cauza unui veto al Ungariei # Adevarul.ro
Uniunea Europeană nu va fi în măsură să adopte luni, 23 februarie, noi sancţiuni împotriva Rusiei din cauza unui veto al Ungariei, a declarat şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, relatează AFP.
12:15
62 de firme de protecție și pază sunt verificate luni de inspectorii Antifraudă, în urma unor analize de risc care au scos la iveală posibile sustrageri de la plata taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat, inclusiv pentru angajați.
12:00
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că dezvoltarea forțelor nucleare reprezintă o „prioritate absolută” pentru Federația Rusă, în contextul în care ultimul tratat de control al armamentelor strategice dintre Moscova și Washington a expirat la începutul acestei luni.
12:00
Viața modernă vine cu numeroase provocări, iar stresul cotidian, ritmul alert și responsabilitățile multiple pot avea un impact direct asupra sistemului nervos.
12:00
Deputatul AUR Dan Tănasă, un alt mesaj controversat la adresa lucrătorilor străini din România: „Noi am murit pe front” # Adevarul.ro
Dan Tanasă, deputat AUR, a stârnit controverse după ce a distribuit pe pagina sa de socializare o imagine cu soldați români și mesajul: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!”, făcând referire directă la livratorilor români.
11:45
„L-au adus în sicriu acasă”. Un ziar românesc de la Cernăuți publică lista cutremurătoare: 1.800 de militari morți în războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Ziarul românesc „Gazeta de Herța”, care apare la Cernăuți, publică lista completă a tuturor militarilor din regiune care au murit pe front în războiul declanșat de Federația Rusă, acum aproape patru ani.
11:45
Varicele, mai mult decât o problemă estetică. Dr. Gabriela Drăgoi, Spital MedLife Lotus: „O venă aparent banală poate ascunde o problemă serioasă” # Adevarul.ro
Pentru mulți, varicele sunt doar o neplăcere estetică care trebuie rezolvată înainte de concediul la mare.
11:45
Primăvara vine cu o nouă ediție a Visuali Italiane, festivalul de cinema italian contemporan. În deschidere, cel mai recent film al lui Paolo Sorrentino # Adevarul.ro
Visuali Italiane, festivalul de cinema italian contemporan, revine în martie 2026 cu cea de-a cincea ediție și o selecție de filme recente din cinematografia italiană, prezentate în premieră în România.
11:45
O femeie fost rănită, luni dimineaţă, 23 februarie, după ce maşina pe care o conducea a căzut în râul Bahlui. Femeia a reuşit să iasă din autoturism înainte de sosirea echipajelor de intervenţie.
