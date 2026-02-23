DEZBATEREA ZILEI / A ÎNCEPUT POSTUL PAȘTELUI
IasiTV Life, 23 februarie 2026 16:50
INVITAT / Pr. LUCIAN APOPEI – Director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor
Acum 30 minute
16:50
INVITAT / Pr. LUCIAN APOPEI – Director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor
Acum 2 ore
15:40
Într-un mediu fiscal ostil, firmele slabe cedează. Cele inteligente se restructurează și devin mai puternice # IasiTV Life
Advertorial susținut de Optyma Accounting, firmă econtabilitate avansată din Iași specializată în optimizare fiscală 2026 nu este un an pe care să-l parcurgi pe pilot automat. Ca antreprenor în Iași, simți asta în fiecare decizie: taxe mai apăsătoare, modificări fiscale care apar peste noapte, costuri operaționale care cresc mai repede decât veniturile și o presiune
Acum 4 ore
14:30
Biroul Permanent Județean a validat moțiunile depuse de doi candidați pentru conducerea Organizației municipale Iași a PSD. Astfel, membrii social-democrați din municipiul Iași vor avea de ales între programul politic și echipa propuse de Adrian Florin Boca și de Marius-Lucian Diaconu. Vedeți și Președintele PSD Iași cere premierului un ministru al Educației „Mă bucur că
14:20
INVITAT / LIVIU ZANFIRESCU – Director Poliția Locală Iași
13:40
EU SĂNĂTOS / GINECOLOGIA ENDOCRINOLOGICĂ – Când devine necesară evaluarea specializată # IasiTV Life
INVITAT / Dr. RALUCA ANAMARIA MOGOȘ – Medic specialist Obstetrică-Ginecologie
Acum 12 ore
06:30
Aterizare de urgență pe Otopeni: Cursă spre Egipt cu 186 de oameni la bord, întoarsă din drum după o alertă la sistemul de presurizare # IasiTV Life
Momente de tensiune pe Aeroportul „Henri Coandă", unde o aeronavă a companiei HiSky, ce decolase spre Hurghada, a solicitat revenirea la sol la doar 30 de minute după decolare. Pilotul a declarat urgență după activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Deși autoritățile au activat o celulă de criză și opt spitale din Capitală
05:50
Poliția Capitalei a destructurat o grupare complexă de proxenetism care opera în două saloane de masaj erotic din zona centrală a Bucureștiului. În urma perchezițiilor efectuate pe 21 februarie 2026, opt persoane au fost reținute. Surse din anchetă relevă detalii surprinzătoare: liderul grupării ar fi o femeie în vârstă de 80 de ani, iar printre
Ieri
07:20
Concert caritabil la Casa Balș: Solidaritate pentru pacientele oncologice și mamele aflate în dificultate # IasiTV Life
Miercuri, 25 februarie 2026, începând cu ora 18.00, la Casa Balș, în Sala Eduard Caudella va avea loc un concert caritabil dedicat femeilor diagnosticate cu cancer de la Institutul Regional de Oncologie din Iași, dar și femeilor care sunt sprijinite în cadrul Asociația pentru Mame și Copii Defavorizați. În fiecare an, cu ocazia venirii Primăverii,
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
INVITAT / Preot COSMIN BRÎNZĂ – Director platforma "fiideajutor.ro"
20 februarie 2026
20:00
Divorțul anului revine la Iași, luni, 23 februarie, la Casa de Cultură a Studenților Iași # IasiTV Life
În societatea noastră, în piese de teatru, în seriale de televiziune,în emisiuni, se vorbește tot mai mult despre căsătoria modernă și despre libertatea de a avea parteneri în afara căsătoriei, rămânând în continuare în relația de soț/soție sau chiar despre salvarea cuplului de la despărțire, prin întreținerea unor relații fugitive extraconjugale ale ambilor soți. Toate
19:40
„O scrisoare pierdută” la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași, 24 Februarie, ora 19:00 # IasiTV Life
„O scrisoare pierdută" de I.L. Caragiale, piatra de temelie a comediei românești, renaște pe scenă într-o montare care păstrează cu sfințenie spiritul original al capodoperei. Această premieră nu aduce modernizări, reinterpretări sau artificii contemporane: decorurile, costumele și atmosfera sunt redate cu aceeași noblețe și autenticitate care au fascinat generații întregi. Pe scenă, publicul îi va regăsi pe Trahanache și
15:10
INVITAT / Preot COSMIN BRÎNZĂ – Director platforma "fiideajutor.ro"
11:50
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Anca Colibaba – Președinte executiv Fundația Euroed
09:10
Tulburătoarea poveste de iubire dintre Romeo și Julieta, transpusă de Serghei Prokofiev într-unul dintre cele mai apreciate spectacole de balet din întreaga lume, este ultimul titlu pe care Opera Națională Română din Iași îl propune spectatorilor în această lună. Ținând cont de interesul ridicat arătat de public la precedentele întâlniri cu personajele reprezentației inspirată de
19 februarie 2026
13:00
Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR), în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și UNPR – Regiunea Nord Est, anunță lansarea primei ediții a Business Forum Nord Est, un eveniment strategic dedicat mediului de afaceri din Regiunea Nord-Est, ce va avea loc în data de 27 februarie 2026, la Palatul Culturii din Iași – Sala Voievozilor, începând cu ora 09.30.
09:40
INVITAT / Ing. GALEA TEMNEANU – Director Direcția Județeană de Mediu Iași
18 februarie 2026
14:50
INVITAT / Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN – Prorector Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi
14:00
INVITAT / CĂTĂLIN LUPU – Primarul comunei Ciurea
12:40
Marketing în era AI: Va înlocui ChatGPT specialiștii de marketing sau îi va face mai puternici # IasiTV Life
De la apariția sa explozivă la finalul anului 2022, ChatGPT a devenit subiectul central în nenumărate discuții, de la mese de familie la ședințe de board. Însă în nicio altă industrie parcă nu a stârnit atâta agitație, speranță și, să recunoaștem, teamă, ca în lumea marketingului. Întrebarea plutește în aer, uneori rostită, alteori doar gândită:
10:40
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, critică situația în care se află Educația românească. "Două luni fără ministru plin la Educație și Cercetare. Nicio strategie într-un domeniu-cheie! Pe 22 decembrie 2025, Daniel David și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării. De-atunci și până acum au trecut 58 de zile. Premierul Ilie
07:30
INVITAT / Prof. univ. dr. Adrian IFTENE – Prorector pentru dezvoltarea infrastructurii informaționale UAIC
05:20
Studii mai scumpe în Iași din 2026: UAIC și UMF majorează taxele pentru a acoperi inflația și costurile cu utilitățile # IasiTV Life
Marile universități din Iași, UAIC și UMF „Gr. T. Popa", au anunțat noi grile de salarizare pentru anul universitar 2026-2027. Decizia vine pe fondul unei presiuni economice constante, oficialii instituțiilor argumentând că actualele taxe nu mai acoperă costurile reale de școlarizare, utilitățile și achizițiile de materiale. La UAIC, creșterile variază semnificativ, între 11% și 87%,
05:20
Strategia de termoficare a Iașului: Licitația pentru CET I va fi reluată, în timp ce pentru CET II se caută constructori # IasiTV Life
Planurile municipalității ieșene de a retehnologiza sistemul de termoficare au suferit o amânare. Procedura de achiziție pentru instalarea de echipamente de cogenerare la CET I a fost anulată, după ce nicio companie nu s-a înscris la licitație. Contractul, estimat la 115 milioane de lei, prevedea montarea a șase motoare termice și a două cazane de
05:00
Momente de panică marți seară în apropierea localității Flămânzi, unde un autoturism a părăsit carosabilul și s-a izbit violent în șanțul de pe marginea drumului. Trei persoane, printre care și un sugar, au fost rănite în urma impactului. Echipele de intervenție din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi și două ambulanțe SAJ Botoșani au sosit imediat
04:50
Accident cu victimă în Neamț: Un copil de 11 ani a ajuns la spital după impactul dintre un camion și un autoturism # IasiTV Life
O neatenție în trafic ar fi putut duce la o adevărată tragedie pe DN 15B, în localitatea Vânători-Neamț. Un copil de 11 ani, din județul Iași, a fost rănit după ce autoturismul în care se afla a fost lovit din spate de un autotren. Potrivit primelor cercetări, un bărbat de 30 de ani din Suceava,
17 februarie 2026
15:50
INVITAT / LUMINIȚA MUNTEANU – Director general DAS Iași
15:00
INVITAT / ANDREI APREOTESEI – Director interimar Palatul Culturii din Iași
15:00
INVITAȚI / Sînziana Elena Popa – AlergătorAlin Corneliu Andrieș – Alergător Într-o nouă ediție captivantă a emisiunii „Darea de seamă", Andreea Luca i-a adus în prim-planpe Sînziana Elena Popa și Alin Corneliu Andrieș, alergători montani și pasionați de pisicileMaine Coon, o rasă renumită pentru dimensiunile impunătoare, blana luxuriantă și personalitateablândă.Sînziana, multiplu câștigătoare la maratoane montane
16 februarie 2026
15:10
Hobby-urile spun multe despre cine suntem și despre modul în care alegem să ne petrecem timpul liber. Pentru unii, ele sunt doar o formă de relaxare. Pentru alții, devin adevărate ritualuri, momente bine definite care aduc echilibru, satisfacție și o stare de bine. În zona de lifestyle, hobby-urile sofisticate nu sunt neapărat extravagante, ci atent
15:10
Sunt seri în care te îmbraci pe fugă: ai o cină, un eveniment, poate doar o ieșire scurtă „la un pahar". Pui pe tine ceva simplu, iar în ultimul moment alegi dintre haine de blană naturală varianta care „merge cu orice". Problema e că seara, sub lumină artificială și în mișcare, micile diferențe devin mari:
14:50
Pasionații de tehnologie auto și inovație din regiunea Moldovei sunt invitați să descopere noul punct de referință în segmentul hibrid: Geely Starray EM-i. Lansarea oficială va avea loc pe data de 28 februarie, în cadrul evenimentului special „Dealer Open Doors", organizat la showroom-ul Geely din Iași. Noul Starray EM-i reprezintă o evoluție majoră pentru brandul
14:10
Ca antreprenor în Iași, în 2026 simți că tragi de un business care merge cu frâna trasă. Taxele sunt mult mai mari, controale, mai dese. Iar regulile se schimbă peste noapte. Muncești mai mult, dar la final de lună rămâi cu mai puțin. Poate chiar te-ai întrebat, în tăcere: „Mai are sens să continui?". Nu
13:50
INVITAT / IULIAN COZIANU – Președinte SANITAS Iași
13:50
INVITAT / BIATRICE DUCA – Director Școala Populară de Arte "Titel Popovici"
13:20
Stimați intelectuali romantici, Formația vocal-instrumentală de două voci și o chitară, Țapinarii, vă invită în acest weekend să petreceți pe cinste la concertele tradiționale de Dragobete. Vineri, 20 februarie, în Art Rock Cafe Suceava și sâmbătă, 21 februarie, în clubul RocknRolla Iași. https://facebook.com/events/s/tapinarii-dragobete-in-suceava/1558803381912336 https://facebook.com/events/s/tapinarii-concert-de-dragobete/1120134173386288 Versuri sincere, fără dulcegării inutile, fară promisiuni și declarații siropoase. Un
13:10
Elevii Liceului Tehnologic „Petru Poni” Iași –Mobilitate Erasmus+ pentru elevii specializării Tehnician chimist de laborator # IasiTV Life
În perioada 25 ianuarie – 7 februarie 2026, un grup format din 14 elevi ai clasei a XI-a, specializarea Tehnician chimist de laborator, a participat la o mobilitate Erasmus+ desfășurată în Torino, Italia. Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului nr. 2025-1-RO01-KA121-VET-000335151, aprobat în urma obținerii Acreditării Erasmus+ nr. 2024-1-RO01-KA120-VET-000294846, valabilă pentru perioada 2025–2027. Vedeți
09:20
Dragobetele (24 februarie) poate fi sărbătorit în avans, la Opera Națională Română din Iași. Teatrul liric ieșean programează joi, 19 februarie, spectacolul „Elixirul dragostei", de Gaetano Donizetti. Celebra operă în două acte va putea fi urmărită în Sala Mare, cu începere de la ora 18:30. Vedeți și 3,5% din impozit salvează vieți
05:40
Luptă cu flăcările în haine civile: Gestul salvator a doi pompieri ieșeni care au ignorat concediul pentru a opri un dezastru # IasiTV Life
Doi soldați din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, Melete Alexandru și Rădeanu Mădălin, sunt protagoniștii unei intervenții de succes ce a avut loc recent în județul Iași. Deși unul dintre militari se afla în concediu de odihnă, aceștia au intervenit operativ pentru localizarea și limitarea unui incendiu izbucnit la o locuință privată. Până la [...] The post Luptă cu flăcările în haine civile: Gestul salvator a doi pompieri ieșeni care au ignorat concediul pentru a opri un dezastru first appeared on IasiTV Life.
05:20
INVITAT / Mihaela Munteanu – NeuroTrainer și terapeut, fondatoarea centruluiTrain the Brain Lab The post EU SĂNĂTOS / NEUROFEEDBACK – Metodă ce susține funcționarea optimă a creierului first appeared on IasiTV Life.
05:20
Echipajele de intervenție ale ISU Iași și SAJ au fost solicitate duminică seară la intersecția drumurilor naționale DN 2 și DN 28A, în localitatea Moțca, în urma unui accident rutier complex. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și trei echipaje din cadrul Serviciului de [...] The post VIDEO. Trei persoane la spital după un impact violent între două mașini și un TIR first appeared on IasiTV Life.
05:10
Un copil de doar 3 ani a ajuns de urgență la spital după ce locuința familiei sale din localitatea Măcărești, comuna Prisăcani, a fost cuprinsă de flăcări. Alerta a fost dată prin numărul unic 112, mobilizând imediat forțele Detașamentului 2 de Pompieri Iași. La sosirea salvatorilor, focul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ [...] The post Incendiu la Măcărești: Copil de 3 ani transportat la spital cu arsuri grave first appeared on IasiTV Life.
14 februarie 2026
08:10
Avere nejustificată la Iași: Un medic oftalmolog, în vizorul ANI pentru peste 500.000 de euro # IasiTV Life
Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat o discrepanță uriașă între veniturile legale și averea dobândită de conf. univ. dr. Ion Cijevschi, fost șef al Secției de Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași. Potrivit unui comunicat emis vineri, inspectorii de integritate au identificat o diferență nejustificată de 2.515.331 lei (aproximativ 554.000 euro) realizată [...] The post Avere nejustificată la Iași: Un medic oftalmolog, în vizorul ANI pentru peste 500.000 de euro first appeared on IasiTV Life.
06:30
VIDEO. Salvare contracronometru la Zvoriștea: Muncitor îngropat de viu sub un mal de pământ # IasiTV Life
O operațiune dramatică de salvare a avut loc vineri după amiază în localitatea Zvoriștea, după ce un bărbat a fost surprins de prăbușirea unui mal de pământ în timpul unor lucrări la rețeaua de apă. Victima a fost acoperită de pământ până la nivelul bazinului, fiind blocată într-o cursă mortală contra timpului sub amenințarea iminentă [...] The post VIDEO. Salvare contracronometru la Zvoriștea: Muncitor îngropat de viu sub un mal de pământ first appeared on IasiTV Life.
06:30
Medic de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, trimis în judecată pentru luare de mită în formă continuată # IasiTV Life
Procurorii de pe lângă Tribunalul Iași au dispus, la data de 6 februarie 2026, trimiterea în judecată a medicului M.O., cadru medical în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon”. Acesta este acuzat de luare de mită în formă continuată, după ce anchetatorii au documentat două acte materiale petrecute la sfârșitul anului 2022. Potrivit [...] The post Medic de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, trimis în judecată pentru luare de mită în formă continuată first appeared on IasiTV Life.
06:20
INVITAT / Pr. paroh LUCIAN GOLINSCHI – Parohia ”Sf.Vasile” Nicolina The post LUMINA ORTODOXIEI / DUMINICA ÎNFRICOȘATEI JUDECĂȚI first appeared on IasiTV Life.
06:20
Un grav accident rutier a avut loc vineri seară pe DN28, în localitatea Drânceni, un sector de drum intens tranzitat de conducătorii auto care circulă între județele Iași și Vaslui. Două autoturisme s-au ciocnit frontal, determinând o intervenție rapidă a echipajelor de urgență pentru securizarea zonei și acordarea asistenței medicale. La fața locului au acționat [...] The post Accident la Drânceni, pe DN28: Intervenție a pompierilor din Huși first appeared on IasiTV Life.
