Studii mai scumpe în Iași din 2026: UAIC și UMF majorează taxele pentru a acoperi inflația și costurile cu utilitățile

04:50

O neatenție în trafic ar fi putut duce la o adevărată tragedie pe DN 15B, în localitatea Vânători-Neamț. Un copil de 11 ani, din județul Iași, a fost rănit după ce autoturismul în care se afla a fost lovit din spate de un autotren. Potrivit primelor cercetări, un bărbat de 30 de ani din Suceava, [...] The post Accident cu victimă în Neamț: Un copil de 11 ani a ajuns la spital după impactul dintre un camion și un autoturism first appeared on IasiTV Life.