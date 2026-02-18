Accident cu victimă în Neamț: Un copil de 11 ani a ajuns la spital după impactul dintre un camion și un autoturism
IasiTV Life, 18 februarie 2026 04:50
O neatenție în trafic ar fi putut duce la o adevărată tragedie pe DN 15B, în localitatea Vânători-Neamț. Un copil de 11 ani, din județul Iași, a fost rănit după ce autoturismul în care se afla a fost lovit din spate de un autotren. Potrivit primelor cercetări, un bărbat de 30 de ani din Suceava, [...] The post Accident cu victimă în Neamț: Un copil de 11 ani a ajuns la spital după impactul dintre un camion și un autoturism first appeared on IasiTV Life.
• • •
Acum 15 minute
05:00
Momente de panică marți seară în apropierea localității Flămânzi, unde un autoturism a părăsit carosabilul și s-a izbit violent în șanțul de pe marginea drumului. Trei persoane, printre care și un sugar, au fost rănite în urma impactului. Echipele de intervenție din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi și două ambulanțe SAJ Botoșani au sosit imediat [...] The post O familie cu un bebeluș a ajuns cu mașina în șanț la Flămânzi first appeared on IasiTV Life.
Acum 30 minute
04:50
Acum 24 ore
15:50
INVITAT / LUMINIȚA MUNTEANU – Director general DAS Iași The post DEZBATEREA ZILEI / SERVICII OFERITE DE DAS first appeared on IasiTV Life.
15:00
INVITAT / ANDREI APREOTESEI – Director interimar Palatul Culturii din Iași The post DEZBATEREA ZILEI / COMOARA DIN STATUIE first appeared on IasiTV Life.
15:00
INVITAȚI / Sînziana Elena Popa – AlergătorAlin Corneliu Andrieș – Alergător Într-o nouă ediție captivantă a emisiunii „Darea de seamă”, Andreea Luca i-a adus în prim-planpe Sînziana Elena Popa și Alin Corneliu Andrieș, alergători montani și pasionați de pisicileMaine Coon, o rasă renumită pentru dimensiunile impunătoare, blana luxuriantă și personalitateablândă.Sînziana, multiplu câștigătoare la maratoane montane [...] The post DAREA DE SEAMĂ / Alergare pe munte și pisici first appeared on IasiTV Life.
Ieri
15:10
Hobby-urile spun multe despre cine suntem și despre modul în care alegem să ne petrecem timpul liber. Pentru unii, ele sunt doar o formă de relaxare. Pentru alții, devin adevărate ritualuri, momente bine definite care aduc echilibru, satisfacție și o stare de bine. În zona de lifestyle, hobby-urile sofisticate nu sunt neapărat extravagante, ci atent [...] The post Top hobby-uri sofisticate pentru pasionați de lifestyle first appeared on IasiTV Life.
15:10
Sunt seri în care te îmbraci pe fugă: ai o cină, un eveniment, poate doar o ieșire scurtă „la un pahar”. Pui pe tine ceva simplu, iar în ultimul moment alegi dintre haine de blană naturală varianta care „merge cu orice”. Problema e că seara, sub lumină artificială și în mișcare, micile diferențe devin mari: [...] The post Înainte să ieși seara, verifică 2 detalii care schimbă o haină de blană naturală first appeared on IasiTV Life.
14:50
Pasionații de tehnologie auto și inovație din regiunea Moldovei sunt invitați să descopere noul punct de referință în segmentul hibrid: Geely Starray EM-i. Lansarea oficială va avea loc pe data de 28 februarie, în cadrul evenimentului special „Dealer Open Doors”, organizat la showroom-ul Geely din Iași. Noul Starray EM-i reprezintă o evoluție majoră pentru brandul [...] The post Premiera auto la Iași: Noul Geely Starray EM-i ajunge în showroom pe 28 februarie first appeared on IasiTV Life.
14:10
Ca antreprenor în Iași, în 2026 simți că tragi de un business care merge cu frâna trasă. Taxele sunt mult mai mari, controale, mai dese. Iar regulile se schimbă peste noapte. Muncești mai mult, dar la final de lună rămâi cu mai puțin. Poate chiar te-ai întrebat, în tăcere: „Mai are sens să continui?”. Nu [...] The post 2026, anul în care firmele fără optimizare fiscală dispar first appeared on IasiTV Life.
13:50
INVITAT / IULIAN COZIANU – Președinte SANITAS Iași The post DEZBATEREA ZILEI / VA FI SAU NU GREVĂ ÎN SĂNĂTATE? first appeared on IasiTV Life.
13:50
INVITAT / BIATRICE DUCA – Director Școala Populară de Arte ”Titel Popovici” The post DEZBATEREA ZILEI / Pregătiri la Școala Populară de Arte ”Titel Popovici” first appeared on IasiTV Life.
13:20
Stimați intelectuali romantici, Formația vocal-instrumentală de două voci și o chitară, Țapinarii, vă invită în acest weekend să petreceți pe cinste la concertele tradiționale de Dragobete. Vineri, 20 februarie, în Art Rock Cafe Suceava și sâmbătă, 21 februarie, în clubul RocknRolla Iași. https://facebook.com/events/s/tapinarii-dragobete-in-suceava/1558803381912336 https://facebook.com/events/s/tapinarii-concert-de-dragobete/1120134173386288 Versuri sincere, fără dulcegării inutile, fară promisiuni și declarații siropoase. Un [...] The post Țapinarii vă invită la tradiționalele concerte de Dragobete first appeared on IasiTV Life.
13:10
Elevii Liceului Tehnologic „Petru Poni” Iași –Mobilitate Erasmus+ pentru elevii specializării Tehnician chimist de laborator # IasiTV Life
În perioada 25 ianuarie – 7 februarie 2026, un grup format din 14 elevi ai clasei a XI-a, specializarea Tehnician chimist de laborator, a participat la o mobilitate Erasmus+ desfășurată în Torino, Italia. Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului nr. 2025-1-RO01-KA121-VET-000335151, aprobat în urma obținerii Acreditării Erasmus+ nr. 2024-1-RO01-KA120-VET-000294846, valabilă pentru perioada 2025–2027. Vedeți [...] The post Elevii Liceului Tehnologic „Petru Poni” Iași –Mobilitate Erasmus+ pentru elevii specializării Tehnician chimist de laborator first appeared on IasiTV Life.
09:20
Dragobetele (24 februarie) poate fi sărbătorit în avans, la Opera Națională Română din Iași. Teatrul liric ieșean programează joi, 19 februarie, spectacolul „Elixirul dragostei”, de Gaetano Donizetti. Celebra operă în două acte va putea fi urmărită în Sala Mare, cu începere de la ora 18:30. Vedeți și 3,5% din impozit salvează vieți și copilării – [...] The post În prag de Dragobete, „Elixirul dragostei” la Opera Iași first appeared on IasiTV Life.
05:40
Luptă cu flăcările în haine civile: Gestul salvator a doi pompieri ieșeni care au ignorat concediul pentru a opri un dezastru # IasiTV Life
Doi soldați din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, Melete Alexandru și Rădeanu Mădălin, sunt protagoniștii unei intervenții de succes ce a avut loc recent în județul Iași. Deși unul dintre militari se afla în concediu de odihnă, aceștia au intervenit operativ pentru localizarea și limitarea unui incendiu izbucnit la o locuință privată. Până la [...] The post Luptă cu flăcările în haine civile: Gestul salvator a doi pompieri ieșeni care au ignorat concediul pentru a opri un dezastru first appeared on IasiTV Life.
05:20
INVITAT / Mihaela Munteanu – NeuroTrainer și terapeut, fondatoarea centruluiTrain the Brain Lab The post EU SĂNĂTOS / NEUROFEEDBACK – Metodă ce susține funcționarea optimă a creierului first appeared on IasiTV Life.
05:20
Echipajele de intervenție ale ISU Iași și SAJ au fost solicitate duminică seară la intersecția drumurilor naționale DN 2 și DN 28A, în localitatea Moțca, în urma unui accident rutier complex. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și trei echipaje din cadrul Serviciului de [...] The post VIDEO. Trei persoane la spital după un impact violent între două mașini și un TIR first appeared on IasiTV Life.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:10
Un copil de doar 3 ani a ajuns de urgență la spital după ce locuința familiei sale din localitatea Măcărești, comuna Prisăcani, a fost cuprinsă de flăcări. Alerta a fost dată prin numărul unic 112, mobilizând imediat forțele Detașamentului 2 de Pompieri Iași. La sosirea salvatorilor, focul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ [...] The post Incendiu la Măcărești: Copil de 3 ani transportat la spital cu arsuri grave first appeared on IasiTV Life.
14 februarie 2026
08:10
Avere nejustificată la Iași: Un medic oftalmolog, în vizorul ANI pentru peste 500.000 de euro # IasiTV Life
Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat o discrepanță uriașă între veniturile legale și averea dobândită de conf. univ. dr. Ion Cijevschi, fost șef al Secției de Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași. Potrivit unui comunicat emis vineri, inspectorii de integritate au identificat o diferență nejustificată de 2.515.331 lei (aproximativ 554.000 euro) realizată [...] The post Avere nejustificată la Iași: Un medic oftalmolog, în vizorul ANI pentru peste 500.000 de euro first appeared on IasiTV Life.
06:30
VIDEO. Salvare contracronometru la Zvoriștea: Muncitor îngropat de viu sub un mal de pământ # IasiTV Life
O operațiune dramatică de salvare a avut loc vineri după amiază în localitatea Zvoriștea, după ce un bărbat a fost surprins de prăbușirea unui mal de pământ în timpul unor lucrări la rețeaua de apă. Victima a fost acoperită de pământ până la nivelul bazinului, fiind blocată într-o cursă mortală contra timpului sub amenințarea iminentă [...] The post VIDEO. Salvare contracronometru la Zvoriștea: Muncitor îngropat de viu sub un mal de pământ first appeared on IasiTV Life.
06:30
Medic de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, trimis în judecată pentru luare de mită în formă continuată # IasiTV Life
Procurorii de pe lângă Tribunalul Iași au dispus, la data de 6 februarie 2026, trimiterea în judecată a medicului M.O., cadru medical în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon”. Acesta este acuzat de luare de mită în formă continuată, după ce anchetatorii au documentat două acte materiale petrecute la sfârșitul anului 2022. Potrivit [...] The post Medic de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, trimis în judecată pentru luare de mită în formă continuată first appeared on IasiTV Life.
06:20
INVITAT / Pr. paroh LUCIAN GOLINSCHI – Parohia ”Sf.Vasile” Nicolina The post LUMINA ORTODOXIEI / DUMINICA ÎNFRICOȘATEI JUDECĂȚI first appeared on IasiTV Life.
06:20
Un grav accident rutier a avut loc vineri seară pe DN28, în localitatea Drânceni, un sector de drum intens tranzitat de conducătorii auto care circulă între județele Iași și Vaslui. Două autoturisme s-au ciocnit frontal, determinând o intervenție rapidă a echipajelor de urgență pentru securizarea zonei și acordarea asistenței medicale. La fața locului au acționat [...] The post Accident la Drânceni, pe DN28: Intervenție a pompierilor din Huși first appeared on IasiTV Life.
13 februarie 2026
16:10
INVITAT / COSTEL ALEXE – Președinte Consiliul Județean Iași The post POLITICA LA IAȘI / Administrație în vremuri de austeritate first appeared on IasiTV Life.
14:20
INVITAT / MARICEL POPA – Deputat în Parlamentul României (PSD) The post DEZBATEREA ZILEI / AJUNGE CU AUSTERITATEA! first appeared on IasiTV Life.
14:20
INVITAT / TRAIAN DOBRE – Președinte AIPMM Iași The post DEZBATEREA ZILEI / CÂND NE VOM REVENI ECONOMIC? first appeared on IasiTV Life.
06:40
Loialitate dincolo de moarte: Câinele care și-a păzit stăpânul timp de 10 ani la cimitir schimbă legile în Brazilia # IasiTV Life
Povestea incredibilă a lui Bob Coveiro, un patruped care a refuzat să-și părăsească stăpânul chiar și după moarte, a schimbat definitiv legislația în cel mai populat stat din Brazilia. Timp de un deceniu, cimitirul din Taboão da Serra a fost casa lui Bob. Deși familia a încercat în repetate rânduri să-l ducă acasă, câinele revenea [...] The post Loialitate dincolo de moarte: Câinele care și-a păzit stăpânul timp de 10 ani la cimitir schimbă legile în Brazilia first appeared on IasiTV Life.
06:10
O amplă rețea de fraudă alimentară a fost destructurată de Poliția Capitalei, după ce doi importatori au inundat piața cu 12 tone de portocale toxice. Profitând de cererea uriașă din perioada sărbătorilor, aceștia au falsificat documentele de proveniență, schimbând originea fructelor din Egipt în Grecia pentru a evita controalele sanitare stricte ale Uniunii Europene. Analizele [...] The post Poliția a pus sub sigiliu tone de portocale cu pesticide first appeared on IasiTV Life.
06:00
VIDEO. Incendiu violent în localitatea Munteni: Un bărbat imobilizat a fost salvat de vecini # IasiTV Life
Pompierii Detașamentului Tecuci au intervenit ieri după-amiază pentru a lichida un incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Munteni. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Până la sosirea echipajelor, un bărbat imobilizat la pat, aflat în camera unde s-au manifestat flăcările, a fost extras la timp de [...] The post VIDEO. Incendiu violent în localitatea Munteni: Un bărbat imobilizat a fost salvat de vecini first appeared on IasiTV Life.
12 februarie 2026
19:50
Acum e momentul cheieRedirecționarea impozitului pe venit rămâne cea mai simplă cale prin care poți contribui la salvarea vieții copiilor născuți prematur și la susținerea educației celor care provin din medii defavorizate. Poți întoarce 3,5% din impozitul plătit la stat pentru a sprijini viața și copilăria celor mici. Este un gest simplu, care nu costă nimic [...] The post 3,5% din impozit salvează vieți și copilării – fă un gest neprețuit de bunătate! first appeared on IasiTV Life.
17:20
Iașul se îmbogățește cu o nouă destinație pentru iubitorii de mâncare urbană: brandul Ramore Fresh Food și-a deschis un restaurant în oraș, aducând un concept modern bazat pe preparate proaspete, gusturi intense și combinații inspirate din bucătăria street-food. Restaurantul situat pe strada Cuza Vodă nr. 56 promite să devină un punct de atracție pentru cei [...] The post Liber la burgerii lui Ramore! first appeared on IasiTV Life.
10:00
Pe 14 februarie 2026, de Ziua Îndrăgostiților, CTP îi invită pe ieșeni la o plimbare ghidată live, susținută de ghizii IașiTravel, care vor vorbi despre marile povești de dragoste ale Iașului, într-o experiență urbană cu cafea inclusă și un moment de liniște dedicat scrisului. ”Vei putea scrie o scrisoare de iubire – către tine, pentru [...] The post Tramvaiul Îndrăgostiților va circula pe 14 februarie first appeared on IasiTV Life.
09:50
O carieră reală începe cu descoperirea vocației în gimnaziu. Pactul pentru Tineri rescrie destinul elevilor vulnerabili # IasiTV Life
România pierde anual zeci de mii de elevi care abandonează școala, mai exact meseriașii, tehnicienii, antreprenorii și contribuabilii de mâine — resursa de care depinde dezvoltarea ei economică. În ultimii ani, peste 100.000 de liceeni au părăsit sistemul educațional, iar consecințele se resimt deja pe piața muncii, prin deficitul tot mai accentuat de specialiști și [...] The post O carieră reală începe cu descoperirea vocației în gimnaziu. Pactul pentru Tineri rescrie destinul elevilor vulnerabili first appeared on IasiTV Life.
09:40
Biletele de intrare la spectacolele Operei Iași din luna martie vor fi puse în vânzare astăzi # IasiTV Life
Opera Națională Română din Iași pune astăzi în vânzare biletele de intrare la spectacolele lunii martie. Tichetele pot fi achiziționate începând cu ora 12:00, de la Agenția Operei, care este situată în foaierul instituției, și de pe site-ul operaiasi.ro. Vedeți și Expoziție de plante exotice la Grădina Botanică Iată programul evenimentelor care vor avea loc [...] The post Biletele de intrare la spectacolele Operei Iași din luna martie vor fi puse în vânzare astăzi first appeared on IasiTV Life.
03:20
Ministerul Educației și Cercetării anunță începutul vacanței intermodulare pentru unitățile de învățământ din Iași. Elevii vor încheia cursurile vineri, 13 februarie, și vor relua activitatea didactică luni, 23 februarie. Decizia privind perioada acestei vacanțe mobile a aparținut Inspectoratului Școlar Județean, conform autonomiei acordate în intervalul februarie-martie. Totodată, unitățile de învățământ au libertatea de a finaliza [...] The post Elevii ieșeni intră în vacanța intermodulară din 14 februarie first appeared on IasiTV Life.
03:10
Putna, inclusă oficial în topul celor mai bune 10 destinații turistice din România în 2026 # IasiTV Life
Bucovina strălucește din nou pe harta turistică a țării. Putna a fost desemnată una dintre cele mai atractive destinații din România pentru anul 2026, într-un top dominat de locuri cu o puternică încărcătură istorică și naturală. Jurnaliștii de turism au plasat comuna suceveană pe un onorant loc opt, într-o listă selectă care include destinații consacrate [...] The post Putna, inclusă oficial în topul celor mai bune 10 destinații turistice din România în 2026 first appeared on IasiTV Life.
02:50
Atenție la „vecina” binevoitoare: Noua metodă de înșelăciune care îi lasă pe români fără bani # IasiTV Life
IPJ Bacău avertizează populația, în special persoanele vârstnice, cu privire la o nouă formă de înșelăciune. Escrocii apelează la încrederea locatarilor, pretinzând că locuiesc în același bloc, pentru a le vinde sacoșe cu alimente (pește și pui). În realitate, conținutul este mult mai ieftin decât suma pretinsă, iar greutatea produselor este falsificată. Exemplul unei bătrâne [...] The post Atenție la „vecina” binevoitoare: Noua metodă de înșelăciune care îi lasă pe români fără bani first appeared on IasiTV Life.
02:40
Succes internațional: Gecile purtate la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, create de o tânără din Iași. # IasiTV Life
Imaginea sportivilor defilând plini de optimism la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă a avut o semnificație aparte pentru o tânără din Iași. Gecile purtate de aceștia sunt rodul muncii Ilincăi Lungu, designer 3D la Adidas. Proiectul, dezvoltat sub îndrumarea atentă a experților în echipamente de performanță, a fost unul de lungă durată, Ilinca aflând de [...] The post Succes internațional: Gecile purtate la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, create de o tânără din Iași. first appeared on IasiTV Life.
02:30
Iașul se îmbracă în iubire: „Tramvaiul Iubirii” revine pe traseu cu daruri pentru cupluri! # IasiTV Life
Atmosfera romantică a Iașului prinde viață într-un mod cu totul special de Ziua Îndrăgostiților. Orașul cu cele mai frumoase povești culturale și literare își invită locuitorii să descopere latura sa sentimentală printr-un eveniment aparte: „Tramvaiul Iubirii”, o plimbare ghidată ce îmbină cafeaua, poveștile și magia scrisorilor scrise de mână. Pe 14 februarie 2026, ghizii IașiTravel [...] The post Iașul se îmbracă în iubire: „Tramvaiul Iubirii” revine pe traseu cu daruri pentru cupluri! first appeared on IasiTV Life.
11 februarie 2026
16:30
INVITAT / Prof. CĂTĂLIN ȘTIRBU – Antrenor CSM Iași 2020 The post DEZBATEREA ZILEI / Voleiul renaște la Iași first appeared on IasiTV Life.
14:50
INVITAT / OLTIȚA CÎNTEC – Teatrolog The post DEZBATEREA ZILEI / TEATRUL trece BAC-ul first appeared on IasiTV Life.
07:10
INVITAT / Adrian Ambrose – Fondator ”Fabricat în RO” The post BUSINESS ROMÂNESC / Ce se mai Fabrică in România? first appeared on IasiTV Life.
06:50
CNIR anunță interes major pentru A8: Nouă oferte depuse pentru contractul de supervizare pe sectorul Târgu Neamț – Iași # IasiTV Life
Nouă companii au depus oferte pentru monitorizarea lucrărilor pe segmentul Târgu Frumos – Lețcani (A8). Contractul de supervizare acoperă o perioadă extinsă, incluzând 60 de luni de garanție a lucrărilor, pe lângă cele de execuție. Ofertele au fost depuse de: 1. EGIS Romania 2. TECNIC Consulting Engineering Romania 3. IRD Engineering 4. Consitrans 5. Asocierea Romconstruct SA (lider),Civil Engineering [...] The post CNIR anunță interes major pentru A8: Nouă oferte depuse pentru contractul de supervizare pe sectorul Târgu Neamț – Iași first appeared on IasiTV Life.
06:30
O zi obișnuită s-a transformat într-o scenă de coșmar marți, în municipiul Dorohoi. O femeie în vârstă de 48 de ani a murit după ce a căzut de la etajul IV al blocului în care locuia, situat pe Aleea Victoriei. Deși echipajul de ambulanță sosit la fața locului a transportat-o de urgență la Spitalul Municipal, [...] The post Sfârșit tragic pentru o femeie de 48 de ani din Dorohoi first appeared on IasiTV Life.
06:20
O gospodărie din Ciurbești a fost la un pas de a fi distrusă în totalitate în urma unui incendiu izbucnit în marți dimineață. Flăcările, care s-au manifestat cu violență la nivelul acoperișului, au fost observate în jurul orei prânzului, declanșând o intervenție masivă a salvatorilor ieșeni. Peste 14 subofițeri și un ofițer au acționat la [...] The post Acoperișul unei locuințe din Miroslava, mistuit de flăcări. Pompierii au intervenit first appeared on IasiTV Life.
06:10
VIDEO. Controversă la vârful Ministerului Culturii după ce ministrul a fost înregistrat insultând corpul artistic # IasiTV Life
O scenă incredibilă a avut loc marți în fața Teatrului Național București. Ministrul Culturii, Andras Demeter (UDMR), a fost înregistrat în timp ce folosea un limbaj jignitor la adresa actorilor care îi contestau măsurile. Deși este el însuși actor de profesie, demnitarul a afișat o atitudine sfidătoare, numindu-i „proști” pe colegii de breaslă aflați în [...] The post VIDEO. Controversă la vârful Ministerului Culturii după ce ministrul a fost înregistrat insultând corpul artistic first appeared on IasiTV Life.
06:00
„Drum lin printre îngeri!” O comunitate întreagă în doliu după moartea fulgerătoare a căpitanului Iacob Diana # IasiTV Life
Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui au confirmat decesul colegei lor, căpitan Iacob Diana, în urma unui accident rutier petrecut pe raza comunei Ciortești. Ofițerul, apreciat pentru parcursul profesional ireproșabil și dedicarea față de instituție, se afla în județul Iași în momentul producerii tragediei. „Cu profund regret anunțăm trecerea în neființă a colegei noastre, căpitan [...] The post „Drum lin printre îngeri!” O comunitate întreagă în doliu după moartea fulgerătoare a căpitanului Iacob Diana first appeared on IasiTV Life.
10 februarie 2026
13:50
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Habil FLORIN MITU – Șef Clinica de Recuperare Medicală Cardiovasculară The post DEZBATEREA ZILEI / Recuperarea cardiovasculară first appeared on IasiTV Life.
