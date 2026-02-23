„Cel mai frumos tango din lume”, „La Bohème”, „Tango. Radio & Juliet” și „Faust”, o săptămână a pasiunii și introspecției la Opera Națională București

07:30

Statele Unite le-au cerut duminică cetățenilor americani aflați în mai multe regiuni din Mexic, inclusiv în zone turistice populare, să rămână „la adăpost până la noi ordine", în contextul unui val de violențe declanșat după uciderea unuia dintre cei mai puternici lideri ai cartelurilor de droguri. Avertismentul vine la scurt timp după ce armata mexicană …