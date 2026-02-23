Galeria Madrigal vernisează expoziția artistului Ștefan Orth
Galeria Madrigal vernisează expoziția artistului Ștefan Orth

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin" și Centrul de Cultură Arcuș invită publicul la vernisajul expoziției „Dintre toate formele din lume", ce prezintă lucrări semnate de artistul Ștefan Orth. Vernisajul are loc în prezența artistului Ștefan Orth, a istoricului de artă Delia Bran și a curatorilor Attila Kopacz și Silvana Dulamă-Popa. Evenimentul se desfășoară
Ascuns Rezistența subteranului-expoziție la Muzeul Satului

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti" împreună cu Rencontres du Patrimoine Europe Roumanie (RPER) vă invită marți, 24 februarie 2026, de la ora 14.00, la vernisajul expoziției multimedia itinerantă ASCUNS REZISTENȚA SUBTERANULUI. Este a patra oprire a expoziției din seria itinerariului său bucureștean, după stațiile OarB Hub (OAR București) | 06 – 17 noiembrie 2025, Universitatea de
„Cel mai frumos tango din lume", „La Bohème", „Tango. Radio & Juliet" și „Faust", o săptămână a pasiunii și introspecției la Opera Națională București
Ultima săptămână a lunii februarie aduce în fața publicului bucureștean un program de spectacole în care iubirea, melancolia, visul și damnarea se împletesc în forme lirice și coregrafice dintre cele mai diverse. De la intensitatea tangoului argentinian, la romantismul sfâșietor al operei pucciniene, de la dansul contemporan de o plasticitate uluitoare, la tragismul filosofic din
Real Estate & Construction Forum 2026: Perspectivele pieței imobiliare din România și Republica Moldova, analizate de 30 de experți din domeniu
Profesioniști din domeniul imobiliar participă, pe 27 februarie 2026, la cea de-a XXII-a ediție a evenimentului „Real Estate & Construction Forum". Organizat de BusinessMark la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, evenimentul va aduce pe scenă 30 de lideri ai celor mai importante companii din piața de real estate, ce vor analiza provocările reale cu care
Acord în unanimitate în coaliție pe reforma administrației și relansarea economică. Modificări în privința taxelor și impozitelor locale
Coaliţia de guvernare a ajuns, luni, în unanimitate, la un acord asupra unui set de măsuri pentru modernizarea statului, stimularea economiei şi respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european. Astfel, coaliţia a decis adoptarea, în şedinţă de Guvern, a reformei administraţiei centrale şi locale, un pachet care vizează reducerea suprapunerilor instituţionale şi eficientizarea proceselor
5 sfaturi importante de care să ții cont înainte să participi la o licitație

Participarea la o licitație are ceva din adrenalina unui concert sold-out combinată cu presiunea unui examen important. Trebuie să gândești rapid, să iei decizii pe loc și este foarte ușor să faci o afacere bună sau nu. Și tu poți participa la licitații, așa că merită să citești până la final pentru a afla câteva
Cum combini un trench cu rochii și fuste? 8 idei de styling

Trench-ul te scoate rapid din dilema „cu ce mă îmbrac azi?". Îl arunci peste o rochie sau o fustă și obții imediat o ținută coerentă, potrivită pentru temperaturi schimbătoare. Ca să arate bine, urmărești câteva reguli simple: alegi lungimi care nu se „taie" între ele, potrivești materialele după sezon și păstrezi accesoriile în aceeași zonă
Patru ani de război în Ucraina: Salvați Copiii România derulează campania „Căldură pentru Ucraina", pentru achiziția de generatoare electrice: școli, spitale, locuințe din Ucraina sunt lăsate în frig și întuneric
La patru ani de la debutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, Organizația Salvați Copiii România, în parteneriat cu Ambasada Ucrainei în România, derulează campania „Căldură pentru Ucraina", o inițiativă de strângere de fonduri pentru achiziția de generatoare electrice destinate Kievului și altor comunități grav afectate de distrugerea infrastructurii energetice. Salvați Copiii a fost
Dublu standard pentru Christine Lagarde: Primește 140.000 euro de la Banca Reglementelor Internaționale, în pofida interdicției BCE
Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, primește aproximativ 140.000 euro pe an, fiind membru al Comitetului executiv de la Banca Reglementelor Internaționale (BIS), în pofida interdicției BCE privind plățile de la terți către angajați. Unii angajați ai BCE, folosind forumurile interne, s-au plâns de aparentul dublu standard în tratarea remunerării președintelui de către BIS, informează
Amenzi de 44.000 de lei pentru agenții economici și asociațiile de proprietari din București care nu au deszăpezit trotuarele
Poliția Locală a Capitalei a aplicat luni, până la orele amiezii, peste 25 de sancțiuni în valoare totală de aproape 44.000 de lei pentru asociațiile de proprietari și agenții economici care nu au curățat zăpada. Acțiunile de control au avut loc în contextul în care au trecut mai bine de 24 de ore de la
Procesul tentativei de lovitură de stat: A fost chemată ambulanța la Curtea de Apel, după ce Horațiu Potra a leșinat
Horațiu Potra a leșinat, luni după-amiază, în sala de judecată a Curții de Apel București, în timpul ședinței în care instanța analizează dacă poate începe procesul pe fond în dosarul în care este acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale și de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Ședința a fost întreruptă pentru câteva minute, după ce
Bolojan amenință cu revocarea miniștrii și secretarii de stat, dacă România pierde bani din PNRR
Premierul Ilie Bolojan a avertizat că miniștrii și secretarii de stat riscă revocarea din funcție dacă România va pierde fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), subliniind că răspunderea pentru neîndeplinirea angajamentelor va fi politică, dar și administrativă. Declarațiile au fost făcute, luni, în cadrul reuniunii Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR, desfășurată
FCSB dezvăluie ce obiectiv va avea dacă va juca în play-out

FCSB a dezvăluit care va fi obiectivul pe care îl va avea în cazul în care va rata calificarea în play-off. Roș-albaștrii susțin că nu va fi nicio tragedie în cazul în care nu vor evolua în play-off. Obiectivul va fi clasarea pe locul 7 și barajul pentru calificarea în Conference League. Ba mai mult,
Toate sindicatele din învățământ protestează, miercuri, la Cotroceni. Cel mai nou nume vehiculat pentru Ministerul Educației
Toate sindicatele din educație, atât din învățământul preuniversitar, cât și din cel universitar, vor protesta miercuri, în fața Palatului Cotroceni, pentru a atrage atenția asupra nerespectării promisiunilor făcute de președintele Nicușor Dan și a problemelor financiare din sistem. Cea mai nouă nemulţumire este legată de reducerea la jumătate a sporului de doctorat. Pe de altă
Ce spune Cristi Chivu înaintea returului cu Bogo/Glimt în Liga Campionilor

Antrenorul lui Inter Milano, Cristian Chivu, a afirmat că jucătorii săi 'nu trebuie să simtă presiunea' de a marca două sau trei goluri împotriva lui Bodo/Glimt, deoarece 'știm că putem întoarce un rezultat negativ', scrie site-ul Football Italia. Inter se pregătește pentru manșa secundă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor împotriva lui
Primul smartphone din clasa sa cu buton AI dedicat: HONOR X7d

Un nou reper în segmentul telefoanelor accesibile: putere, durabilitate și interacțiuni AI avansate printr-o singură apăsare București, 22 septembrie – HONOR a anunțat lansarea noului HONOR X7d, cel mai recent smartphone din seria de succes HONOR X. Telefonul stabilește un nou standard în segmentul device-urilor la preț accesibil, oferind putere, durabilitate ridicată și experiențe AI
Noul clasament ATP: Cum arată ierarhia mondială după turneul de la Doha

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, campion în weekend la Doha, și-a consolidat poziția de lider al clasamentului mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni. Ibericul are acum 3.150 de puncte avans față de rivalul său italian Jannik Sinner, învins prematur la Doha. Podiumul este completat de sârbul Novak Djokovic, aflat la peste 5.000 de puncte de
Țestoasele gigant revin în Galápagos după aproape 150 de ani de la dispariție (Video)

La aproape 150 de ani după ce ultimele țestoase gigant au dispărut de pe insula Floreana, din arhipelagul ecuadorian Galápagos, specia revine treptat în habitatul său natural. 158 de tinere exemplare, cu vârste cuprinse între 8 și 13 ani, au fost eliberate pentru a contribui la refacerea ecosistemului afectat al insulei, scrie CNN. Eliberarea a
Efectul îmbătrânirii globale: Tot mai puține scări, tot mai multe lifturi

Îmbătrânirea populației la nivel global va duce la o creștere semnificativă a cererii de lifturi, pe măsură ce tot mai multe persoane nu vor mai putea urca scările, estimează unul dintre cei mai mari producători din domeniu. „Pe măsură ce populațiile îmbătrânesc — și asta se întâmplă în Europa, se va întâmpla în China, peste
Scumpiri la pompă:
Prețul motorinei a depășit 8,2 lei pe litru în unele benzinării și ar putea ajunge la 8,3–8,5 lei în perioada următoare, dacă presiunile regionale și evoluția cotației Brent se mențin, arată o analiză publicată de Asociația Energia Inteligentă (AEI). Potrivit sursei citate, ajustarea prețurilor nu este încheiată, iar scumpirile din ultimii ani au fost alimentate … The post Scumpiri la pompă: 56% din prețul unui plin merge la stat. Motorina ar putea ajunge la 8,5 lei appeared first on spotmedia.ro.
Federația Română de Fotbal a decis să-i ofere o primă uriașă lui Mircea Lucescu. În cazul în care va califica România la Campionatul Mondial din 2026, Mircea Lucescu va încasa 500 de mii de euro, conform Fanatik. În plus, FRF ar dori inclusiv să prelungească înțelegerea lui Lucescu după turneul final. Pentru a ajunge la … The post FRF îi oferă o primă uriașă lui Mircea Lucescu: Suma a fost făcută publică appeared first on spotmedia.ro.
Rob Jetten a depus, luni, jurământul ca șef al noului guvern olandez, devenind simultan cel mai tânăr prim-ministru din istoria Olandei, primul din formațiunea sa politică de centru, D66, care deține această funcție și primul premier declarat homosexual din țară. Jetten, 38 de ani, și cabinetul său au fost învestiți într-o ceremonie condusă de regele … The post Cel mai tânăr și primul premier declarat homosexual al Olandei a depus jurământul appeared first on spotmedia.ro.
Țările UE, furioase pe Ungaria pentru blocarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Ce spune Oana Țoiu # SportMedia
Miniștrii de Externe europeni au lansat, luni, mai multe critici la adresa Ungariei, din cauza planului Budapestei de a bloca cel mai recent pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Cei mai importanți diplomați ai blocului comunitar s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta aprobarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. UE spera … The post Țările UE, furioase pe Ungaria pentru blocarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Ce spune Oana Țoiu appeared first on spotmedia.ro.
Cristina Chiriac, candidată la șefia Parchetului General, propune reducerea stocului de dosare prin acorduri de recunoaștere a vinovăției (Video) # SportMedia
Candidată la funcția de procuror general Cristina Chiriac, care este în prezent șefa DNA Iași, a susținut luni interviul la Ministerul Justiției. Ea a pledat pentru o schimbare de abordare în gestionarea dosarelor penale. Șefa DNA Iași consideră că una dintre soluțiile pentru reducerea stocului mare de cauze este folosirea mai frecventă a acordurilor de … The post Cristina Chiriac, candidată la șefia Parchetului General, propune reducerea stocului de dosare prin acorduri de recunoaștere a vinovăției (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Primar PSD: Partidul bagă bățul prin gard și pierde aderenți care se duc la AUR. Haideți să nu-l mai atacăm atât pe Bolojan, își face treaba # SportMedia
PSD să nu mai bage băţul prin gard, pentru că pierde alegători, care pleacă la AUR, spune primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma. El cere propriului partid să nu mai blocheze reformele propuse de premierul Ilie Bolojan şi consideră că fostul premier Marcel Ciolacu greşeşte atunci când îl critică pe actualul şef al Guvernului. Constantin … The post Primar PSD: Partidul bagă bățul prin gard și pierde aderenți care se duc la AUR. Haideți să nu-l mai atacăm atât pe Bolojan, își face treaba appeared first on spotmedia.ro.
Românii în majoritate nu au încredere că țara ar fi pregătită să facă față unui atac al Rusiei și nu mai vor să se bazeze pe tehnica hazardului. Românii disprețuiesc felul dilematic și nehotărât în care răspund liderii români amenințărilor externe, nu le place că dronele rusești sunt lăsate să intre pe teritoriul țării pentru … The post În fața războiului, românii mai hotărâți decât liderii lor appeared first on spotmedia.ro.
Armand Duplantis, starul suedez al săriturii cu prăjina, a câștigat concursul All Star Perche, cu o performanță de 6,06 m, duminică, la Clermont-Ferrand (Franța), dar nu a reușit să-și îmbunătățească recordul mondial de 6,30 m, informează AFP. Bolnav sâmbătă și părând puțin afectat fizic duminică, dublul campion olimpic a reușit să gestioneze perfect concursul, trecând … The post Atletism: Armand Duplantis, o nouă evoluție de excepție appeared first on spotmedia.ro.
Patru ani de război: Rusia resimte costurile. Cum văd rușii de rând „operațiunea specială” a lui Putin # SportMedia
La patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina, Rusia începe să resimtă tot mai vizibil costurile conflictului. Într-un reportaj realizat la Eleţ, un oraș situat la 350 de kilometri sud de Moscova, BBC surprinde modul în care războiul a pătruns în viața de zi cu zi a oamenilor – de la … The post Patru ani de război: Rusia resimte costurile. Cum văd rușii de rând „operațiunea specială” a lui Putin appeared first on spotmedia.ro.
România și-ar putea construi nave de război la Mangalia și ar salva și șantierul. Cum ar putea să ne ajute însăși Germania # SportMedia
În momente în care Europa își redefinește prioritățile industriale și de apărare, un gigant al construcțiilor navale românești se îneacă în promisiuni. Construcția a patru nave militare ar putea oferi ultima șansă de redresare pentru un obiectiv industrial cu miză economică și strategică majoră. Ministrul Apărării, Radu Miruță, care a venit la MApN după ce … The post România și-ar putea construi nave de război la Mangalia și ar salva și șantierul. Cum ar putea să ne ajute însăși Germania appeared first on spotmedia.ro.
Un jandarm a murit pe stradă, la 40 de ani. Sindicatele MAI reclamă stresul și epuizarea, în timp ce „Bolojan vrea să ne pensionăm la 65” # SportMedia
Un jandarm din București, de 40 de ani, a murit în timpul serviciului, iar sindicatele care reprezintă angajații Ministerului Afacerilor Interne atrag atenția asupra condițiilor dificile și a epuizării la care sunt supuși cei care desfășoară misiuni în stradă. „În timp ce colegii noștri cad la datorie, Ilie Bolojan vorbește despre creșterea vârstei de pensionare. … The post Un jandarm a murit pe stradă, la 40 de ani. Sindicatele MAI reclamă stresul și epuizarea, în timp ce „Bolojan vrea să ne pensionăm la 65” appeared first on spotmedia.ro.
FCSB are șanse infime să mai ajungă în play-off și se pregătește de play-out-ul pentru salvarea de la retrogradare. În acest context, cei de la FCSB regretă strategia de transferuri din iarnă, când s-au despărțit de Denis Alibec și Dennis Politic. FCSB i-a trimis pe cei doi la echipele care jucau cu FC Argeș, dar … The post Decizia regretată la FCSB după ce echipa a ajuns cu un picior în play-out appeared first on spotmedia.ro.
Procurorul Bogdan Pîrlog, la interviul pentru șefia Parchetului General: Ne bazăm în cel mai bun caz pe o ostilitate indiferentă. Pentru tinerii magistrați e cel mai greu, pentru că societatea îi urăște din start # SportMedia
Au început interviurile pentru desemnarea noilor șefi ai marilor parchete. Luni au fost la comisie cei doi candidaţi pentru funcția de procuror general. Unul dintre ei este procurorul militar Bogdan-Ciprian Pîrlog, care afirmă că sistemul judiciar român se află „într-o profundă criză”. Pîrlog e procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar … The post Procurorul Bogdan Pîrlog, la interviul pentru șefia Parchetului General: Ne bazăm în cel mai bun caz pe o ostilitate indiferentă. Pentru tinerii magistrați e cel mai greu, pentru că societatea îi urăște din start appeared first on spotmedia.ro.
Ionuț Radu se descurcă excelent în Spania, după transferul la Celta Vigo. Portarul naționalei României este titular meci de meci pentru Celta Vigo, iar evoluțiile sale sunt apreciate. Presa din Spania l-a introdus în topul portarilor care au cele mai multe meciuri din La Liga în acest sezon. În 8 partide, Radu nu a încasat … The post Ionuț Radu, excelent în Spania: Topul în care a fost inclus portarul român appeared first on spotmedia.ro.
Washington Post îl compară pe Trump cu Ceaușescu. The Guardian scrie despre impresia de dictatură # SportMedia
SUA seamănă tot mai mult, în aceste zile, cu Coreea de Nord – cu imagini uriașe ale liderului suprem scrutând sever cetățenii și cu numele său inscripționat peste tot, de la clădiri publice și indicatoare stradale la noduri de transport și monumente de autocelebrare. Bannerul de pe clădirea Departamentului Justiției este doar cel mai recent … The post Washington Post îl compară pe Trump cu Ceaușescu. The Guardian scrie despre impresia de dictatură appeared first on spotmedia.ro.
Un viscol fără precedent lovește nord-estul SUA. New York-ul a decretat stare de urgență, a închis școlile, instituțiile publice și a interzis circulația (Video) # SportMedia
New York-ul este paralizat în așteptarea unei furtuni de zăpadă considerate fără precedent în ultimul deceniu: autoritățile au declarat stare de urgență, au interzis circulația vehiculelor neesențiale și au închis școlile și instituțiile publice, în timp ce meteorologii avertizează asupra unor ninsori de până la 70 cm și rafale puternice de vânt. Orașul se află … The post Un viscol fără precedent lovește nord-estul SUA. New York-ul a decretat stare de urgență, a închis școlile, instituțiile publice și a interzis circulația (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Supercalculatorul a făcut o simulare și a calculat șansele pe care FCSB le mai are pentru calificarea în play-off. Roș-albaștrii sunt în mare pericol să rateze play-off-ul chiar și dacă va obține trei victorii în ultimele trei etape. Astfel, simularea făcută de Football Mets Data a stabilit că FCSB mai are 22,2% șanse de calificare … The post Specialiștii au dat verdictul: Ce șanse are FCSB să se califice în play-off appeared first on spotmedia.ro.
Viceguvernator BNR: Ajustările fiscale sunt inevitabile, performanța economică negativă se poate prelungi # SportMedia
Economia României a intrat într-o fază de declin vizibil încă din 2024 şi doar continuarea consolidării fiscale poate preveni efecte grave asupra stabilității economice și financiare, avertizează viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, într-un articol postat pe blog. Într-un context marcat de deficit bugetar-record în UE și politici fiscale expansioniste ale guvernelor PSD și PNL în 2023 … The post Viceguvernator BNR: Ajustările fiscale sunt inevitabile, performanța economică negativă se poate prelungi appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1461 Zelenski: „Al Treilea Război Mondial a început deja. Putin nu se va opri”. Atacuri masive de o parte și de alta a frontului, la 4 ani de război # SportMedia
Ziua 1461 de război, cea în care se încheie practic cel de-al patrulea an de la declanșarea agresiunii ruse în Ucraina, a adus un nou val de atacuri masive. 126 de drone și rachete au lansate peste noapte în Ucraina. Trei persoane au murit la Zaporojie și Odesa, iar Harkovul a fost din nou sub … The post Ziua 1461 Zelenski: „Al Treilea Război Mondial a început deja. Putin nu se va opri”. Atacuri masive de o parte și de alta a frontului, la 4 ani de război appeared first on spotmedia.ro.
FCSB este într-o misiune aparent imposibilă pentru calificarea în play-off-ul Superligii. Campioana României are șanse mari să joace în play-out în acest sezon, deoarece nu mai este la mâna sa. Mai sunt doar șanse teoretice, iar cel mai important lucru este să câștige meciurile cu Metaloglobus, UTA Arad și U Cluj. Mai departe, ar trebui … The post Calcule actualizate pentru FCSB: Cum se mai poate califica în play-off appeared first on spotmedia.ro.
Daniel Pancu a anunțat că s-a răzgândit în cazul lui Ciprian Deac. După ce l-a trecut pe linie moartă, Pancu a declarat că este gata să-i dea o nouă șansă veteranului de la CFR Cluj. ”Dacă-l vedeți pe Deac cum se antrenează, zici că are 20 de ani. I-am spus că o să-i găsesc și … The post Daniel Pancu s-a răzgândit în cazul lui Ciprian Deac appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, respinge scenariile privind o creștere a TVA în 2026 și spune că nu sunt prevăzute taxe noi în proiecția bugetară aflată în lucru. În același timp, oficialul susține că este „prematur” să se vorbească despre o eventuală dezghețare a pensiilor, avertizând că orice majorare trebuie făcută într-un mod sustenabil și în … The post Ministrul Finanțelor exclude creșterea TVA. Ce spune despre dezghețarea pensiilor appeared first on spotmedia.ro.
Șefa BCE: UE nu are nevoie de toate cele 27 de state pentru a avansa cu reformele. Ce spune România despre ”Europa cu două viteze” # SportMedia
Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a îndemnat guvernele UE să se bazeze pe „Coaliții ale Voinței” pentru a avansa reformele economice blocate de mult timp. Într-un interviu publicat de Wall Street Journal, Lagarde a argumentat că Uniunea nu are nevoie de acordul tuturor celor 27 de state membre pentru a merge înainte. Lagarde a … The post Șefa BCE: UE nu are nevoie de toate cele 27 de state pentru a avansa cu reformele. Ce spune România despre ”Europa cu două viteze” appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a anunțat că a pierdut un jucător important pentru o perioadă îndelungată. Tratamentul efectuat de Siyabonga Ngezana nu a dat roade, iar jucătorul va fi nevoit să se opereze. Ngezana a încercat o injecție cu plasmă, deși cei de la FCSB i-au spus direct să se opereze. Acum, sud-africanul va ajunge direct pe masa … The post FCSB a suferit o pierdere grea: „Va fi out o perioadă lungă” appeared first on spotmedia.ro.
Dosarul „Las Vegas”, rețeaua care ar fi împărțit profitul cu frații Tate, blocat doi ani în instanță. Faptele riscă să se prescrie # SportMedia
Dosarul „Las Vegas”, care vizează unul dintre cele mai extinse lanțuri de săli de jocuri din România – rețea despre care investigații de presă au arătat că ar fi avut un acord de împărțire a profiturilor cu frații Andrew și Tristan Tate – a stat peste doi ani în camera preliminară la Curtea de Apel … The post Dosarul „Las Vegas”, rețeaua care ar fi împărțit profitul cu frații Tate, blocat doi ani în instanță. Faptele riscă să se prescrie appeared first on spotmedia.ro.
Încep audierile pentru șefia marilor parchete. Cine sunt candidații și cum se face selecția # SportMedia
Interviurile pentru desemnarea noilor șefi ai marilor parchete – Parchetul General, DNA și DIICOT – încep luni, la Ministerul Justiției. Timp de patru zile, între 23 și 26 februarie, cei 19 candidați care au trecut de verificarea condițiilor legale își vor susține proiectele manageriale în fața comisiei de selecție. Prima zi este dedicată candidaților pentru … The post Încep audierile pentru șefia marilor parchete. Cine sunt candidații și cum se face selecția appeared first on spotmedia.ro.
Comisia Europeană transmite un mesaj ferm administrației conduse de președintele Donald Trump, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse anterior, iar Casa Albă a reacționat cu noi taxe generalizate. Bruxelles-ul avertizează că nu va accepta nicio majorare peste plafonul stabilit prin acordul comercial UE–SUA încheiat anul trecut. Reacția Executivului european vine … The post Comisia Europeană cere Washingtonului să nu majoreze tarifele: Un acord este un acord appeared first on spotmedia.ro.
Sfârșitul lunii februarie aduce o încălzire vizibilă a vremii în toată țara. Temperaturile vor urca treptat în această săptămână, iar în unele regiuni valorile maxime pot atinge 14 grade Celsius, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie. Deși începutul intervalului vine cu ploi, lapoviță și ninsori la munte, mai ales în zonele intracarpatice, în … The post 14 grade la final de februarie. Unde va fi cel mai cald appeared first on spotmedia.ro.
Val de violențe în Mexic după uciderea unui baron al drogurilor. Zeci de zboruri anulate, oamenilor li se cere să rămână la adăpost (Video) # SportMedia
Statele Unite le-au cerut duminică cetățenilor americani aflați în mai multe regiuni din Mexic, inclusiv în zone turistice populare, să rămână „la adăpost până la noi ordine”, în contextul unui val de violențe declanșat după uciderea unuia dintre cei mai puternici lideri ai cartelurilor de droguri. Avertismentul vine la scurt timp după ce armata mexicană … The post Val de violențe în Mexic după uciderea unui baron al drogurilor. Zeci de zboruri anulate, oamenilor li se cere să rămână la adăpost (Video) appeared first on spotmedia.ro.
„One Battle After Another” a fost desemnat cel mai bun film la gala BAFTA, care a avut loc duminică la la Royal Festival Hall din Southbank Centre, Londra. Filmul a cucerit în total şase premii. Cea mai importantă seară dedicată filmului din Marea Britanie a fost găzduită de actorul scoţian Alan Cumming. „Sinners” a câştigat … The post BAFTA 2026: „One Battle After Another”, cel mai bun film. Lista câștigătorilor appeared first on spotmedia.ro.
Astronomii au găsit o planetă stâncoasă într-un loc cu totul neașteptat: Este remarcabil! # SportMedia
Oamenii de știință au identificat o planetă stâncoasă exterioară într-un sistem în care se așteptau să găsească un gigant gazos. Descoperirea sfidează teoriile tradiționale și arată cât de multe surprize încă ne mai rezervă Universul. Atunci când astronomii cercetează sistemele planetare din Calea Lactee, tind să observe o aranjare familiară: lumi mici și stâncoase care … The post Astronomii au găsit o planetă stâncoasă într-un loc cu totul neașteptat: Este remarcabil! appeared first on spotmedia.ro.
