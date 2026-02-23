Horoscop zilnic: 24 februarie

09:30

Dosarul „Las Vegas”, care vizează unul dintre cele mai extinse lanțuri de săli de jocuri din România – rețea despre care investigații de presă au arătat că ar fi avut un acord de împărțire a profiturilor cu frații Andrew și Tristan Tate – a stat peste doi ani în camera preliminară la Curtea de Apel … The post Dosarul „Las Vegas”, rețeaua care ar fi împărțit profitul cu frații Tate, blocat doi ani în instanță. Faptele riscă să se prescrie appeared first on spotmedia.ro.