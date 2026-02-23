Românii care au călătorit cu cel mai periculos tren din lume: „Tremur ca varga”. 12 ore în condiții extreme. VIDEO

09:00

La doar 22 de ani, un tânăr din Scoția a ales să renunțe la facultate pentru a-și urma instinctul antreprenorial. Decizia a părut nebunească pentru părinții lui, dar în mai puțin de un an i-a adus un venit lunar care depășește cu mult salariul pe care îl câștiga în timpul studiilor.