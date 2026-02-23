16:30

Cafeneaua Starbucks de la Hanu’ lui Manuc s-a închis după mai bine de un deceniu de la inaugurare. De-a lungul timpului, fiind amplasată în centrul orașului, numeroși oameni i-au trecut pragul, de la turiști cu […] Articolul S-a închis cafeneaua Starbucks de la Hanu’ lui Manuc, din Piața Unirii. Aici și-au servit bucureșteni și turiști cafeaua mai bine de un deceniu apare prima dată în B365.