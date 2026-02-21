La intrarea în Postul Mare, Mitropolitul Serafim îndeamnă la iertarea celor care ne-au greșit

13:40

Constantin Brâncuși a avut mereu România în interiorul său, chiar dacă a locuit la Paris, a explicat Demeter Andras, Ministrul Culturii, în ziua în care sărbătorim 150 de ani de la nașterea marelui artist român. Ministrul Culturii a remarcat faptul că Brâncuși nu a abdicat niciodată de la crezul său interior, de la principiile sale,…