Ciprian Ciucu: Se circulă în condiţii de iarnă, dar Capitala nu e paralizată/ Fac un apel către populaţie să nu iasă din casă dacă nu e neapărat nevoie
RFI, 18 februarie 2026 12:00
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, face apel la locuitorii municipiului să nu iasă din casă ”dacă nu este neapărat nevoie” şi să nu plece cu autoturismele personale, el arătând că dacă bucureştenii ies cu maşinile personale, pot îngreuna intervenţia utilajelor de deszăpezire. Edilul spune că Bucureştiul nu este ”paralizat”, se circulă în condiţii de iarnă, iar principalele bulevarde nu sunt blocate.
• • •
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:40
Legea privind pensiile magistraților este perfect constituțională, spune la RFI deputatul USR Radu Mihaiu. CCR este așteptată să decidă miercuri dacă va sesiza sau nu Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința acestui document.
Acum 2 ore
11:00
Ninsoarea din București a paralizat orașul. Stratul de zăpadă a ajuns la o jumătate de metru. Tramvaiele și autobuzele s-au blocat, în timp ce mii de oameni au mers pe jos la serviciu.
Acum 4 ore
10:10
Mesajul Ro-Alert din noaptea de marți spre miercuri privind Codul Roșu de ninsori din Capitală a fost o greșeală, spune la RFI deputatul USR de București Radu Mihaiu. Fostul primar al Sectorului 2 crede că autoritățile au făcut exces de zel.
10:10
Traficul în Capitală aproape paralizat, autostrăzi închise, avioane și trenuri anulate... Peste jumătate din țară se află sub avertizări de vreme severă, în timp ce viscolul și vântul puternic reduc vizibilitatea și afectează circulația. Până la ora 12.00 este valabilă și alerta de cod portocaliu pentru 12 județe și Capitală.
08:50
Călătorie în SUA cu teme nefăcute. România rămâne vulnerabilă la critica lui Donald Trump (SpotMedia) # RFI
08:40
ANSVSA anunță un plan național pentru gestionarea câinilor fără stăpân după ce în spațiul public au apărut imagini cu atrocitățile ce se petrec acolo. Ce ar trebui schimbat ca să și functioneze? Carmen Arsene, președintă a Federației Naționale pentru Protecția Animalelor explică.
Acum 6 ore
07:20
V-ați întrebat vreodată ce semnifică prescurtarea MGA? Ce face efectiv un MGA și care este rolul său în asigurări? Ne poate ajuta un MGA să suportăm mai ușor consecințele riscurilor legate de viața, sănătatea, casa sau mașinile noastre? Aflăm răspunsurile în cadrul unei noi ediții a celei mai longevive emisiuni săptămânale de asigurări, ”Ora de Risc” by XPRIMM, difuzată de RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național.
Acum 24 ore
18:40
Prezența președintelui României la Washington transmite un semnal diplomatic clar privind relansarea relației cu Statele Unite, după perioada de tensiuni apărută în urma anulării alegerilor prezidențiale de la sfârșitul lui 2024. Șeful statului a explicat la Radio România Actualități de ce România nu se alătură, cel puțin pentru moment, Consiliului pentru Pace și a abordat mai multe subiecte de politică internă, printre care amânările deciziei CCR, numirea directorilor SRI și SIE, și tensiunile din coaliție.
16:30
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a trimis Corpul de Control la Registrul Auto Român (RAR) pentru verificări, în urma incendiului auto din Sectorul 6 al Capitalei, petrecut săptămâna trecută, în care o femeie a murit, iar soțul acesteia a suferit arsuri grave. Se investighează modul în care sunt înmatriculate vehiculele de tipul celui care a luat foc. Între timp, potrivit Digi24, cea mai mare platformă de vânzări online din România a decis să retragă de la comercializare modelul respectiv.
16:00
Populaţia României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane în ultimii 35 de ani, potrivit unei analize de specialitate publicată marţi de către preşedintele Institutului Naţional de Statistică (INS), Tudorel Andrei, în Ziarul Financiar. Anul 2024 a adus un record de emigrare în ultimele trei decenii, cu 50.000 de plecări definitive, potrivit lui Tudorel Andrei.
13:40
Radu Miruţă: Ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii # RFI
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat marţi că nu va semna un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii Armatei Române, el precizând că reducerea cheltuielilor nu poate să vină din micşorarea salariilor, din schimbarea de calcul a pensiilor sau a numărului de militari, potrivit news.ro.
Ieri
11:40
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte marţi cu liderii coaliţiei de guvernare. Întâlnirea are loc pe fondul ameninţărilor PSD legate de susţinerea proiectului de buget, dar şi al disputelor publice dintre partidele coaliţiei. Întâlnirea, programată de la ora 15.00, are loc la o zi după ce coaliţia a convenit cu privire la reforma administraţiei şi la modificări vizând taxele şi impozitele locale.
11:10
ANM: Cod galben de ninsori în Bucureşti şi alte 12 judeţe din Muntenia şi Moldova. Strat de zăpadă de până la 50 de cm şi viscol # RFI
Meteorologii anunţă că vremea rămâne rece, în special în regiunile extracarpatice, temperaturile minime fiind preponderent negative în toată ţara. De marţi seară, Capitala şi 12 judeţe din Muntenia şi Moldova se vor afla sub avertizare Cod portocaliu de ninsoare abundentă, intensificări puternice ale vântului şi viscol puternic, stratul de zăpadă urmând să aibă grosimi de până la 50 de centimetri. Precipitaţii însemnate cantitativ, ninsori, vânt puternic, viscol şi polei vor fi semnalate în sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea şi Moldova, dar şi în Carpaţii Meridionali, în cea mai mare parte a Carpaţilor Orientali şi în Munţii Banatului, pentru toate aceste zone fiind emis Cod galben.
10:20
Sighiartău la RFI: PNL va trebui să-și reconsidere poziția în coaliție, dacă PSD continuă sabotajul # RFI
PNL ar trebui să iasă de la guvernare la un moment dat, dacă PSD va continua să saboteze reformele puse pe masă de premierul Ilie Bolojan. Iată ce spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău, care acuză Partidul Social Democrat că joacă ”la speculă”: ”Nu văd de ce am mai rămâne la un moment dat într-o coaliție cu PSD, dacă nu vom reuși să implementăm reformele pe care cetățenii și electoratul de dreapta le așteaptă”.
10:10
Exodul muncitorilor și Inteligența Artificială îi sperie mai tare pe oamenii de afaceri din domeniul construcțiilor și din IT decât recesiunea tehnică. Alți întreprinzători spun că acum business-urile se fac pe modul de "așteptare temătoare": cheltuieli reduse la minimum, mai puține credite, noi proiecte ținute la sertar.
08:40
Ce speră președintele Nicușor Dan să obțină prin participarea la Consiliul Păcii condus de Donald Trump (PressOne) # RFI
06:50
Ziua de ieri a avut ciudățeniile ei. A fost ședința coaliției politice de la guvernare care a ajuns la înțelegerea ca o serie de domenii să fie exceptate de la reducerile de salarii. Este vorba despre medici, profesorii din sistemul preuniversitar, angajații din instituțiile de forță și chiar cei din instituțiile de cultură.
16 februarie 2026
20:20
România trece printr-una dintre cele mai grave perioade din ultimele decenii în ceea ce privește vaccinarea copiilor, pe fondul scăderii accentuate a ratelor de imunizare și al reapariției unor boli prevenibile, arată un studiu publicat de Organizația Salvați Copiii. Datele prezentate în studiu arată că numărul vaccinărilor împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei (ROR) a scăzut puternic. Astfel, s-a ajuns în 2025 ca numai 47,4% dintre copii să primească prima doză, mult sub nivelul recomandat pentru protecția populației. Consecințele sunt deja vizibile, arată Salvați Copiii.
19:30
Din păcate atrocitățile de la Suraia au loc și în alte adăposturi din țară. Jurnalistul Sebastian Oancea de la Vrancea24 și și antifakenews.eu povestește la RFI cum poate înflori o astfel de afacere sub ochii autorităților și fără ca cineva să fie pedepsit.
19:00
Coaliția a agreat reforma administrației prin OUG, cheltuielile cu salariile bugetarilor scad cu 10%. Veniturile din sănătate, educație, cultură și apărare nu vor fi reduse. Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate, au mai decis partidele. România nu va scăpa de riscul de a fi retrogradată nici pentru următorii trei ani, estimează la RFI președintele CFA România, Adrian Codirlașu.
17:00
Deciziile Coaliției în privința reformei din administrație: Veniturile din sănătate, educație, cultură și apărare nu vor fi reduse # RFI
Guvernul a anunţat, luni, decizia coaliţiei privind reforma administraţiei, arătând că s-au stbilit amendamente care privesc sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţională, educaţie, sănătate şi cultură dar şi modificări în privinţa taxelor şi impozitelor locale, care privesc situaţia creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situaţia clădirilor mai vechi de 50 de ani şi persoanele cu dizabilităţi, un grup de lucru fiind creat în acest sens.
16:40
Ministerul Justiţiei a publicat listele cu procurorii care îndeplinesc condițiile pentru a conducerea Parchetului General, DNA şi DIICOT # RFI
Ministerul Justiţiei a publicat luni listele cu procurorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru conducerea Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Atfel, toţi cei 19 candidaţi înscrişi au trecut proba şi vor participa la interviurile programate în perioada 23-26 februarie. Decizia finală aparţine preşedintelui Nicuşor Dan.
13:30
Obiectivul numărul unu al viitoarei OUG privind reforma administrației este ca prevederile să fie extrem de clare, pentru a nu crea și mai multă tensiune sau haos în administrație, spune la RFI eurodeputatul PMP Eugen Tomac. ”Important este că avem un Guvern, că există stabilitate politică”, mai afirmă consilierul onorific prezidențial, care comentează tensiunile din coaliție.
12:50
”Noi nu vrem decât un lucru foarte firesc, în oglindă ceea ce oferă statul român minorității ucrainene din România să beneficieze și minoritatea română din Ucraina”. Iată ce declară la RFI consilierul prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, Eugen Tomac. El se referă în special la situația privind învățământul în limba maternă.
12:40
Şedinţă a coaliţiei de guvernare, pe fondul tensiunilor privind adoptarea pachetului reformei administraţiei # RFI
Coaliţia de guvernare se reuneşte, luni, de la ora 13.00, în şedinţă, pe fondul tensiunilor privind adoptarea pachetului reformei administraţiei. Premierul Ilie Bolojan declara că vrea adoptarea pachetului săptămâna aceasta, prin ordonanţă de urgenţă, dar PSD impune condiţia introducerii şi a măsurilor de solidaritate. În plus, miniştrii PSD transmit că nu vor aviza o Ordonanţă care nu cuprinde şi măsurile cerute de social-democraţi. Şi UDMR i-a cerut premierului Ilie Bolojan să renunţe la taxele pe proprietate.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Transilvania este binecunoscută, nu doar în țară, ci și în Europa, pentru urși, satele de poveste și Dracula. Dar această regiune istorică a României, cu un trecut complex, este și casa multor minorități. Printre acestea: maghiarii.
12:00
Profesorul emerit George Poede de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cavaler al Ordre des Palmes Académiques, specialist în științe sociale și politice, atrage atenția asupra faptului că premierul nu a reușit să comunice eficient publicului larg, dând dovadă de o flexibilitate extrem de redusă în raport cu nevoile comunităților rurale. Profesorul ridică o întrebare esențială: câți dintre românii din zonele rurale sărace vor putea suporta taxele și impozitele majorate?
11:20
România este interesată ca procesul de pace din Fâșia Gaza să dea rezultate, spune la RFI eurodeputatul PMP Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific. Președintele Nicușor Dan a anunțat că România va participa ca observator la Consiliul pentru Pace inițiat de șeful Casei Albe, Donald Trump.
08:50
07:10
Cele două „fețe” ale scăderii deficitului bugetar: recesiune tehnică și păstrarea ratingului de țară # RFI
La sfârșitul săptămânii trecute, au avut loc două evenimente economice importante: confirmarea recesiunii tehnice și comunicarea calificativului de țară de către agenția de rating Fitch. Au legătură? Da. Recesiunea tehnică a apărut în ultima parte a anului trecut și a fost anunțată oficial, săptămâna trecută. pe baza evoluțiilor statistice.
15 februarie 2026
14:30
Președintele Nicuor Dan a anunțat că va participa săptămâna viitoare "la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.
14 februarie 2026
16:00
Reforma pensiilor speciale ale magistraților ar putea ajunge pe masa Curții de Justiție a Uniune Europene. Un astfel de demers ar putea dura de la minimum câteva luni la câțiva ani. În acest caz România nu doar că ar pierde cele 200 de milione de euro din PNRR, ci reforma ar fi blocată până la o decizie a CJUE.
15:40
Vrancea: Trei persoane, plasate sub control judiciar în cazul adăpostului de câini de la Suraia # RFI
Trei persoane au fost plasate sub control judiciar în cazul adăpostului privat de câini din localitatea Suraia, acestea fiind cercetate în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunile de uciderea cu intenție, fără drept, a animalelor, schingiuirea animalelor, abuz în serviciu și fals intelectual, informează reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea.
13 februarie 2026
21:20
Luca Niculescu, coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE: Suntem în grafic, mai avem de închis 5 capitole # RFI
România a primit cel de-al 20-lea aviz formal în procesul de aderare la OCDE. Un aviz formal inseamnă incheierea unui capitol din procesul de aderare."Au mai rămas cinci, foarte importante în domeniile investiții, comerț, piețe financiare, guvernanță publică, analiză și dezvoltare economică. Suntem în grafic", a declarat la RFI, Luca Niculescu, coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, invitat în emisiunea Business ON AIR, realizată de Constantin Rudnițchi.
19:30
Nicușor Dan, mesaj după intrarea României în recesiune tehnică: Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci # RFI
Președintele Nicușor Dan a precizat, vineri seara, că datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) trebuie privite cu echilibru și le-a transmis responsabililor politici „să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci”.
17:00
Președinta Consiliului Național al Dizabilității îl contrazice pe Ilie Bolojan: Nu este adevărat că toate cele 950.000 de persoane cu dizabilităţi ar fi fost scutite de impozit! # RFI
Campanie Declic pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, grav afectate de recentele decizii guvernamentale. Persoanele cu dizabilități își exprimă nemulțumirea și revolta față de eliminarea scutirilor de impozite locale, fapt care afectează foarte grav protecția socială și fiscală a acestora, spune la RFI, președinta Consiliului, Daniela Tontsch. Aceasta îi solicită public premierului să corecteze afirmația că "toate cele 950.000 de persoane cu dizabilități ar fi fost scutite de impozite" și "să oprească folosirea ei ca argument pentru politici fiscale care lovesc exact în persoanele cele mai vulnerabile".
16:40
Scrisoare deschisă către Comisia Europeană. Opt ONG-uri acuză România că nu respectă deciziile CJUE # RFI
Opt ONG-uri cer Comisiei Europene sancțiuni financiare împotriva României, acuzând autoritățile de la București de ignorarea deliberată a deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, referitoare la libera circulație și recunoașterea dreptului la viață de familie pentru cuplurile de același sex. Soții persoanelor LGBT ar trebui să beneficieze de dreptul la coasigurare și alte drepturi civile, de care nu se pot bucura câtă vreme statul român le refuză cartea de rezidență. Din acest motiv, statul de drept din România funcționează în mod deficitar, a atras atenția la RFI directorul asociației ACCEPT, Victor Ciobotaru.
16:30
România și așteptările de la OCDE: politici publice de calitate, guvernanta corporativă performantă # RFI
Invitat este Luca Niculescu, Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la OCDE, secretar de stat MAE.
15:20
România a intrat în recesiune tehnică, arată datele publicate de Institutului Naţional de Statistică. Recesiunea tehnică reprezintă o scădere a Produsului Intern Brut real timp de două trimestre consecutive și indică o încetinire a activității economiei. Recesiunea tehnică nu e o surpriză, comentează la RFI profesorul în economie, Cristian Păun.
12:50
Oana Ţoiu, mesaj de la Conferinţa de Securitate de la Munchen: Sunt onorată să vorbesc la sesiuni cheie privind securitatea Mării Negre # RFI
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, care participă alături de ministrul Apărării, Radu Miruţă şi şeful Directoratului de Securitate Cibernetică la Conferinţa de Securitate de la Munchen apreciază că vor fi abordate ”discuţii pe teme cheie pentru România”. Ţooi are pe agenţă mai multe întâlniri bilatarale şi sesiuni de lucru, potrivit news.ro.
11:20
Cei mai mulți angajați care taie frunză la câini în administrație sunt angajații pe pile, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. Președintele partidului Forța Dreptei îi critică pe primarii de comune care s-au revoltat împotriva premierului Ilie Bolojan, din cauza reformei administrației publice: ”Primărița din Cumpăna are 85 de angajați, la o primărie de comună. Cum să nu aibă de unde să facă reduceri de personal?”.
11:10
Bolojan, după ce România a intrat in recesiune tehnică: "Nu traversăm o criză" | Sorin Grindeanu: „O rușine. Există un vinovat” # RFI
Premierul Ilie Bolojan afirmă că recesiunea tehnică anunţată vineri de către Institutul Național de Statistică era inevitabilă şi anticipată, întrucât România a început trecerea de la ”un model bazat pe deficit şi consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiţii, productivitate, export şi disciplină bugetară”.
10:20
Orban la RFI: Recesiunea era previzibilă, Guvernul trebuie să ia măsuri de stimulare economică # RFI
Recesiunea tehnică din România s-a produs în mare parte din cauză că nu a mai funcționat minciuna cu creșterea economică bazată pe stimularea consumului, declară la RFI fostul premier Ludovic Orban. Președintele partidului Forța Dreptei spune că Guvernul trebuie să ia măsuri de stimulare economică.
09:50
Produsul Intern Brut în trimestrul 4 din 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul 3 din 2025 arată datele publicate vineri, 13 februarie de INS.
09:40
07:10
Avem confirmarea. Carrefour pleacă din România, după o prezență de 25 de ani, după ce a format piața de retail modern și după ce a dat încredere și altor mari investitori străini să vină în România. Carrefour vinde rețeaua către oameni de afaceri români, specializați în sectorul de retail, însă, în cel nealimentar.
12 februarie 2026
21:50
Dynamic Front 26, cel mai important exerciţiu multinaţional NATO din Europa, s-a încheiat pe poligonul de la Cincu. Au luat parte la manevre, realizate cu muniţie reală, militari din SUA, ţara care a comandat operaţiunile, din Franţa, naţiunea-cadru a trupelor NATO din România, din Polonia şi România. La tragerile de la Cincu au participat lansatoare americane HIMARS şi tunuri franceze CAESAR. Scopul acestor manevre este de a consolida interoperabilitatea pe flancul estic al Europei.
17:40
Președintele Nicușor Dan trebuie să recupereze ce a pierdut până acum pe plan extern. Apetitul său pentru afaceri externe trebuie să crească în perioada urmatoare, o spune la RFI analistul politic Radu Magdin. Șeful statului are nevoie de victorii de etapă, care pot fi atinse deplasându-se la reuniuni externe cheie, cum e Conferința de Securitate de la Munchen care începe vineri în prezența a numeroși lideri internaționali.
16:30
Tribunalul București a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, și a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze. Potrivit Agerpres, decizia instanței este definitivă, astfel încât Negoiță se poate întoarce la Primărie.
