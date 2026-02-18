Preşedintele Nicuşor Dan: Salut decizia CCR privind reforma pensiilor magistraţilor

11:20

Cei mai mulți angajați care taie frunză la câini în administrație sunt angajații pe pile, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. Președintele partidului Forța Dreptei îi critică pe primarii de comune care s-au revoltat împotriva premierului Ilie Bolojan, din cauza reformei administrației publice: ”Primărița din Cumpăna are 85 de angajați, la o primărie de comună. Cum să nu aibă de unde să facă reduceri de personal?”.