Victor Angelescu, replică incredibilă după clipul controversat publicat de Dinamo: „Ciorile sunt cele mai deștepte”
Antena Sport, 23 februarie 2026 20:50
Rapid București a învins-o pe Dinamo și în partida retur din sezonul regulat, iar giuleștenii au egalat rivala din capitală la puncte în clasament. Spiritele s-au „încins" înaintea meciului direct, după un clip controversat publicat de „câini". Videoclipul a fost catalogat drept rasist de suporterii, dar chiar și de oficialii alb-vișinii, însă Victor Angelescu a […]
• • •
Acum 5 minute
21:20
Decizia conducerii lui Hermannstadt, după ce Dorinel Munteanu a dat de înţeles că ar putea fi demis! # Antena Sport
Hermannstadt a suferit a patra înfrângere la rând în campionat şi a 5-a în toate competiţiile, după ce a fost învinsă, cu 2-1, de Csikszereda, în deplasare. După meci, Dorinel Munteanu (57 de ani) dădea de înţeles că ar putea fi demis. Conducerea sibienilor nu ar mai avea răbdare cu "Munti". El ar putea pleca […]
Acum o oră
20:50
Victor Angelescu, replică incredibilă după clipul controversat publicat de Dinamo: „Ciorile sunt cele mai deștepte” # Antena Sport
Rapid București a învins-o pe Dinamo și în partida retur din sezonul regulat, iar giuleștenii au egalat rivala din capitală la puncte în clasament. Spiritele s-au „încins” înaintea meciului direct, după un clip controversat publicat de „câini”. Videoclipul a fost catalogat drept rasist de suporterii, dar chiar și de oficialii alb-vișinii, însă Victor Angelescu a […] The post Victor Angelescu, replică incredibilă după clipul controversat publicat de Dinamo: „Ciorile sunt cele mai deștepte” appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Adi Petre, eliminat de la Survivor după 7 săptămâni în junglă appeared first on Antena Sport.
20:40
Jurnal Antena Sport | Băieţii de la bob, primiţi cu flori şi aplauze după performanţa de la Jocurile Olimpice # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Băieţii de la bob, primiţi cu flori şi aplauze după performanţa de la Jocurile Olimpice appeared first on Antena Sport.
20:40
Jurnal Antena Sport | Cristina Neagu şi Simona Halep, surse de inspiraţie pentru un musical exploziv # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Cristina Neagu şi Simona Halep, surse de inspiraţie pentru un musical exploziv appeared first on Antena Sport.
20:40
Lovitură pentru FCSB, în meciul cu Metaloglobus: Florin Tănase s-a accidentat după 21 de minute # Antena Sport
FCSB a primit o lovitură în meciul cu Metaloglobus, din etapa a 28-a din Liga 1. Florin Tănase s-a accidentat după doar 21 de minute de joc. Florin Tănase a cerut schimbare, după ce a acuzat dureri la gambă. El a fost înlocuit de Mamadou Thiam. Florin Tănase s-a accidentat în FCSB – Metaloglobus Florin […]
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii de la rugby au luat lecţii de jiu-jitsu brazilian appeared first on Antena Sport.
20:30
Jurnal Antena Sport | Oltenii de naţională, sufocaţi de copii după victoria cu Slobozia # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Oltenii de naţională, sufocaţi de copii după victoria cu Slobozia appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
19:50
Andrei Nicolescu anunță o nouă candidată la titlu: „Serios vorbesc. Statistica nu minte” # Antena Sport
Andrei Nicolescu s-a declarat convins de faptul că CFR Cluj poate intra în lupta pentru câștigarea titlului. Președintele lui Dinamo a remarcat forma excelentă a trupei lui Daniel Pancu, care a ajuns la nouă victorii consecutive în Liga 1. Andrei Nicolescu a declarat că „statistica nu minte" și susține că CFR Cluj își poate propune […]
19:40
Benfica, apel după suspendarea lui Gianluca Prestianni. Reacție categorică înaintea returului cu Real Madrid # Antena Sport
Benfica a anunţat că va face apel după ce fotbalistul său Gianluca Prestianni a fost suspendat provizoriu pentru meciul cu Real Madrid din returul play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor, el fiind acuzat de rasism de jucătorii echipei spaniole în timpul primei manşe. În aşteptarea finalizării anchetei, Comisia de Disciplină şi de Etică […]
19:30
“Sunt vinovat” Dorinel Munteanu va avea o discuţie decisivă pentru viitorul lui cu conducerea sibienilor! # Antena Sport
Dorinel Munteanu (57 de ani) şi-a asumat răspunderea pentru situaţia grea în care se află Hermannstadt, după o nouă înfrângere, a 4-a la rând în campionat pentru sibieni. Munteanu a anunţat că va avea o discuţie cu conducerea lui Hermannstadt, în care se va decide dacă va rămâne sau va pleca de la Sibiu. El […]
Acum 4 ore
19:10
Dan Alexa, scenariu devastator pentru FCSB: „E imposibil să prindă play-off-ul”. Ce greșeli a remarcat # Antena Sport
FCSB are nevoie de minuni pentru a mai prinde un loc de play-off, asta după ce FC Argeș a obținut o victorie capitală contra celor de la Farul Constanța. Campioana României are nevoie de succes în duelul cu Metaloglobus, dar este la mâna rezultatelor. Dan Alexa a analizat parcursul catastrofal al echipei antrenate de Elias […]
19:00
Lindsey Vonn a fost externată, după patru operații: „Va dura un an până când toate oasele se vor vindeca” # Antena Sport
Lindsey Vonn a anunţat, luni, în social media, că a fost externată din spital, subliniind că se va concentra pe trecerea de la scaunul cu rotile la mersul cu cârje. Vonn a adăugat că va dura un an până când toate oasele se vor vindeca. Vineri, ea a anunţat că a fost din nou operată […]
19:00
Csikszereda – Hermannstadt 2-1. Sibienii lui Dorinel Munteanu, în criză! A 4-a înfrângere la rând în Liga 1 # Antena Sport
Echipa FK Csikszereda a învins luni, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 28-a din Liga 1. Gazdele au deschis scorul la Miercurea Ciuc prin Csuros, în minutul 17, dar sibienii au egalat în minutul 32, cu şutul lui Aurelian Chiţu. Ciucanii au trecut din nou la conducere şase minute mai […]
18:40
De la gol împotriva Interului, la titular contra celor de la Metaloglobus! Jucătorul își face debutul la FCSB # Antena Sport
Ofri Arad este transferul de răsunet făcut de FCSB în pauza de iarnă. Mijlocașul venit de la Kairat Almaty și-a trecut în palmares un gol împotriva celor de la Inter, în actuala ediție de Champions League. După ce s-a pregătit exemplar la antrenamente, acesta își va face debutul în echipa lui Elias Charalambous contra celor […]
18:30
Dorinel Munteanu n-a mai rezistat: l-a schimbat după 29 de minute și jucătorul a plecat direct la vestiare # Antena Sport
Dorinel Munteanu (57 de ani) a fost un car de nervi în duelul dintre Csikszereda și Hermannstadt, din etapa a 28-a din Liga 1. Antrenorul sibienilor a fost extrem de deranjat de Dragoș Albu (24 de ani), pe care l-a schimbat după nu mai puțin de 29 de minute de joc. „Munti" s-a arătat nemulțumit […]
18:10
În afară de Kennedy Boateng (29 de ani), care va pleca sigur în vară, atunci când îi expiră contractul cu Dinamo, echipa antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani) va mai pierde un jucător la finalul sezonului. Este vorba despre Georgi Milanov (34 de ani), căruia îi expiră şi lui contractul cu Dinamo în vară. […]
18:10
CFR Cluj o vrea pe FCSB în play-off: „Ne aduce mulți spectatori. Ar fi păcat să nu fie” # Antena Sport
Oficialii de la CFR Cluj au recunoscut că o vor pe FCSB în play-off. Iuliu Mureșan, președintele clujenilor, a declarat că duelurile cu roș-albaștrii aduc pe stadionul din Gruia mulți spectatori, audiența fiind una excelentă. Iuliu Mureșan a declarat că „ar fi păcat" ca FCSB să rateze Top 6, după ce a cucerit ultimele două […]
17:50
Decizia luată de Jose Mourinho, înaintea returului Real Madrid – Benfica. Anunțul făcut de lusitani # Antena Sport
Antrenorul echipei Benfica Lisabona, Jose Mourinho, nu va susţine conferinţa de presă de marţi, înaintea meciului retur al play-off-ului Ligii Campionilor de miercuri, împotriva lui Real Madrid, a anunţat clubul portughez. În schimb, secundul său, Joao Tralhao, se va adresa presei. Benfica a dezvăluit absenţa lui Mourinho înainte de a se afla că UEFA l-a […]
17:50
Revenire importantă la Real Madrid, înaintea returului cu Benfica! S-a antrenat alături de colegii săi # Antena Sport
Real Madrid va juca miercuri returul play-off-ului UEFA Champions League, contra celor de la Benfica Lisabona, iar la ultimul antrenament, Alvaro Arbeloa a avut parte de vești bune. Jude Bellingham a revenit după accidentarea suferită în disputa cu Rayo Vallecano, dar pentru moment este în continuare indisponibil și nu va putea evolua contra grupării din […]
17:40
Detaliul remarcabil din contractul lui Luis Diaz la Bayern Munchen! De ce poate fi amendat cu până la 50.000 de euro # Antena Sport
Luis Diaz a ajuns în Bundesliga la începutul acestui sezon, după ce Bayern Munchen a fost de acord să achite către Liverpool suma de 70 de milioane de euro. Columbianul a făcut o impresie bună și a devenit rapid om de bază în echipa lui Vincent Kompany. Puțini știu însă că germanii au introdus o […]
17:30
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Alibec nu scapă de critici Gigi Becali l-a criticat pe Alibec, după ce Farul a pierdut cu FC Argeş: "Nu am văzut în viaţa mea fotbalist în halul ăsta", a spus patronul FCSB-ului. 2. Puşcaş e pregătit George Puşcaş a ajuns […]
Acum 6 ore
17:20
Cristi Chivu, enervat de un norvegian înainte de Inter – Bodo/Glimt. Întrebarea care l-a deranjat: „Spui asta și râzi?” # Antena Sport
Cristi Chivu s-a enervat la conferința de presă, înaintea returului dintre Inter și Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile Champions League. Antrenorul român a fost deranjat de o întrebare primită din partea unui jurnalist norvegian. Inter a fost învinsă clar în turul din Norvegia, scor 1-3, astfel că se anunță un retur „de foc" la Milano. […]
17:10
„Să nu așteptăm să se piardă meciul cu Turcia”. Basarab Panduru, susținere totală pentru Mircea Lucescu: „Să mergem pe mâna lui” # Antena Sport
Basarab Panduru a transmis un mesaj de susținere pentru Mircea Lucescu, după ce selecționerul a decis să conducă naționala în semifinala barajului pentru calificarea la World Cup 2026 cu Turcia. Meciul „de foc" de la Istanbul se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00. Întrebat dacă au fost probleme la națională, în vederea […]
17:10
Adrian Șut, prima reacție după ce a spart gheața la Al-Ain: „Ne-am arătat mentalitatea” # Antena Sport
Transferat de la FCSB chiar în această iarnă, Adrian Șut a reușit să marcheze primul său gol în tricoul celor de la Al-Ain. S-a întâmplat chiar împotriva echipei antrenate de un român. Mijlocașul din Emiratele Arabe Unite a publicat pe contul său oficial de Instagram o reacție după ce a spart gheața în tricoul noii […]
17:10
Fost câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua, Adrian Bumbescu şi-a ales favorita la titlu: “M-am născut acolo” # Antena Sport
Adrian Bumbescu (66 de ani) a spus cu cine ţine în acest sezon în Liga 1. Favorita lui este, în opinia lui Bumbescu, şi cea mai bună echipă din Liga 1. Este vorba despre Universitatea Craiova, care e lider, şi pe care mulţi oameni din fotbalul românesc o văd campioană. Bumbescu s-a născut la Craiova, […]
16:40
Gianluca Prestianni, suspendat după scandalul cu Vinicius. Decizia luată de UEFA înainte de Real Madrid – Benfica # Antena Sport
Gianluca Prestianni a fost suspendat de UEFA, după scandalul uriaș cu Vinicius, din duelul tur dintre Benfica și Real Madrid, încheiat cu scorul de 0-1, în play-off-ul pentru optimile Champions League. Forul continental și-a anunțat decizia, cu două zile înainte de retur. Gianluca Prestianni a primit o suspendare provizorie, valabilă un meci, după incidentele de […]
16:40
(P) Uscare rapidă și lucru mai ușor în spălătorie: cum alegi un uscător de rufe profesional potrivit # Antena Sport
Într-o spălătorie comercială, ritmul zilnic nu iartă: încărcări consecutive, articole diferite, termene scurte și presiunea costurilor. De aceea, alegerea unui echipament de uscare nu ar trebui făcută doar după
16:30
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: “M-am curăţat” # Antena Sport
Cristi Borcea (56 de ani) a povestit că a fost de două ori în pragul falimentului. De fiecare dată a fost salvat de afacerea cu butelii, care l-a transformat în milionar. Borcea activează şi acum în domeniul buteliilor. Fost acţionar şi preşedinte executiv al lui Dinamo, Cristi Borcea are o avere estimată la circa 100 […] The post Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: “M-am curăţat” appeared first on Antena Sport.
16:30
Cristi Chivu, discurs de mobilizare înaintea returului cu Bodo/Glimt: „Nu trebuie să fim disperați” # Antena Sport
Cristi Chivu are o misiune dificilă în play-off-ul UEFA Champions League, acolo unde Inter are de întors rezultatul din partida tur, când a fost învinsă cu scorul de 3-1 de norvegienii de la Bodo/Glimt. La conferința de presă premergătoare disputei, tehnicianul liderului din Serie A a transmis că are nevoie de cea mai bună versiune […] The post Cristi Chivu, discurs de mobilizare înaintea returului cu Bodo/Glimt: „Nu trebuie să fim disperați” appeared first on Antena Sport.
16:20
„O revenire spectaculoasă”. Giovanni Becali știe de ce are nevoie George Pușcaș pentru a se impune la Dinamo # Antena Sport
Giovanni Becali a oferit declarații despre transferul lui George Pușcaș la Dinamo. Impresarul este de părere că atacantul de 29 de ani va avea parte de o revenire spectaculoasă în fotbal, el fiind liber de contract încă din septembrie. George Pușcaș a ajuns deja la București și urmează să fie prezentat oficial de Dinamo. Atacantul […] The post „O revenire spectaculoasă”. Giovanni Becali știe de ce are nevoie George Pușcaș pentru a se impune la Dinamo appeared first on Antena Sport.
16:10
(P) Messi decide să-și schimbe planul de antrenament înaintea Campionatului Mondial 2026 # Antena Sport
Aflat clar la finalul carierei sale, Lionel Messi a decis să încheie cariera la nivel internațional în stil grandios. Astfel, căpitanul echipei Inter Miami și a selecționatei Argentinei a decis să-și revizuiască complet programul de antrenament la clubul din Major League Soccer. Noul plan va prioritiza pregătirea pentru Campionatul Mondial FIFA din 2026, care va […] The post (P) Messi decide să-și schimbe planul de antrenament înaintea Campionatului Mondial 2026 appeared first on Antena Sport.
16:10
Kennedy Boateng pleacă de la Dinamo! Stoperul și-a găsit deja echipă și va încasa peste 50.000 de euro pe lună # Antena Sport
Dinamo București a primit o lovitură de proporții cu doar două etape înaintea începerii play-off-ului, asta după ce Kennedy Boateng și-a anunțat intenția de a părăsi formația din Ștefan cel Mare. Stoperul evaluat de Transfermarkt la 1,2 milioane de euro și-a dat deja acordul la noua echipă și va avea un salariu lunar de peste […] The post Kennedy Boateng pleacă de la Dinamo! Stoperul și-a găsit deja echipă și va încasa peste 50.000 de euro pe lună appeared first on Antena Sport.
15:40
Tara Moore, care a atins locul 145 în clasamentul mondial, a deschis o acţiune în justiţie împotriva WTA, asociaţia care gestionează circuitul feminin de tenis, căreia îi solicită daune de 20 de milioane de dolari (16,95 milioane euro) pentru modul în care a gestionat cazul ei de dopaj, după ce a consumat carne contaminată, informează […] The post Tara Moore cere daune de 20 de milioane de dolari de la WTA appeared first on Antena Sport.
15:30
Specialiştii au “proclamat-o” pe Inter campioană a Italiei! Ce cotă are echipa lui Chivu să ia titlul # Antena Sport
Inter continuă marşul spre titlul din Serie A, iar Cristi Chivu are un parcurs istoric pe Meazza, la primul său sezon la cârma nerazzurrilor. Cu 12 etape rămase de disputat, Inter are un avans uriaş de 10 puncte faţă de principala urmăritoare, Milan. Napoli şi Roma sunt la 14 lungimi de liderul de pe Meazza. […] The post Specialiştii au “proclamat-o” pe Inter campioană a Italiei! Ce cotă are echipa lui Chivu să ia titlul appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
15:10
Clubul din Liga 1 a reacţionat imediat după declaraţiile lui Gigi Becali: “Suntem motivaţi” # Antena Sport
Cristi Munteanu, preşedintele celor de la Oţelul Galaţi, a comentat declaraţiile lui Gigi Becali. Patronul roş-albaştrilor a declarat că meciul dintre Oţelul şi U Cluj este cel mai important pentru echipa sa, în condiţiile în care “şepcile roşii” ar putea fi încurcate înaintea finalului sezonului regulat. Becali vrea un egal în acel meci, în speranţa […] The post Clubul din Liga 1 a reacţionat imediat după declaraţiile lui Gigi Becali: “Suntem motivaţi” appeared first on Antena Sport.
14:40
FCSB – Metaloglobus LIVE TEXT (20:00). Campioana are mare nevoie de victorie pentru a mai spera la play-off # Antena Sport
Meciul dintre FCSB şi Metaloglobus va începe la ora 20:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Campioana are mare nevoie de victorie pentru a mai spera la un loc în play-off. Cu trei meciuri rămase până la finalul sezonului regulat, jucătorii lui Elias Charalambous nu sunt […] The post FCSB – Metaloglobus LIVE TEXT (20:00). Campioana are mare nevoie de victorie pentru a mai spera la play-off appeared first on Antena Sport.
14:40
Cea mai mică ţară de la World Cup 2026 a rămas fără antrenor: “Familia este mai importantă decât fotbalul” # Antena Sport
Echipa Curaçao va trebui să se descurce fără Dick Advocaat la prima Cupa Mondială din istoria sa. Selecţionerul micuţei insule din Caraibe şi-a dat demisia din funcţie cu efect imediat, a anunţat luni Federaţia din Curaçao. Tehnicianul în vârstă de 78 de ani a decis să renunţe la funcţia sa pentru a fi alături de […] The post Cea mai mică ţară de la World Cup 2026 a rămas fără antrenor: “Familia este mai importantă decât fotbalul” appeared first on Antena Sport.
13:30
Darren Cahill, invitat special la meciul de retragere al Simonei Halep: “O adevărată mândrie” # Antena Sport
Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, va reveni în România. Australianul va fi prezent la Sports Festival 2026, acolo unde va avea loc un amplu eveniment oficial de retragere a dublei câştigătoare de Grand Slam la Cluj-Napoca, pe 13 iunie. Darren Cahill a fost unul dintre cei mai importanţi oameni din cariera Simonei Halep. […] The post Darren Cahill, invitat special la meciul de retragere al Simonei Halep: “O adevărată mândrie” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
13:20
Gigi Becali, întrebat dacă o “premiază” pe Oţelul pentru a o încurca pe U Cluj. “Nu e corupție” # Antena Sport
Gigi Becali a fost întrebat dacă este pregătit să ofere o “recompensă” Oţelului Galaţi pentru ca moldovenii să o încurce pe U Cluj, în etapa a 29-a a Ligii 1. Totul pentru ca FCSB să ajungă la mâna ei pentru o calificare miraculoasă în play-off. În cazul în care U Cluj nu o va învinge […] The post Gigi Becali, întrebat dacă o “premiază” pe Oţelul pentru a o încurca pe U Cluj. “Nu e corupție” appeared first on Antena Sport.
13:10
Boston Celtics – Los Angeles Lakers 111-89. Jalen Brown s-a distrat cu Lakers pentru a doua oară în acest sezon # Antena Sport
Boston Celtics s-a impus fără prea mari emoţii în meciul de pe terenul lui Los Angeles Lakers, scor 111-89, LIVE în AntenaPLAY. Meciul a fost tranşat de Celtics încă din sfertul al doilea, Lakers stând aproape doar în primul act. Jalen Brown a fost cel mai bun marcator, cu 32 puncte, a doua oara în […] The post Boston Celtics – Los Angeles Lakers 111-89. Jalen Brown s-a distrat cu Lakers pentru a doua oară în acest sezon appeared first on Antena Sport.
12:40
Gigi Becali a făcut praf un jucător din Liga 1, de la care aştepta ajutor pentru play-off: “În halul ăsta” # Antena Sport
Gigi Becali l-a făcut praf pe Denis Alibec, după FC Argeş – Farul 1-0, meci de la care latifundiarul de la FCSB trăgea speranţe privind calculele de accedere în play-off. Campioana avea nevoie de un pas greşit al piteştenilor, care însă nu a venit. Jucătorul cedat de Becali la Farul a avut o ocazie uriaşă […] The post Gigi Becali a făcut praf un jucător din Liga 1, de la care aştepta ajutor pentru play-off: “În halul ăsta” appeared first on Antena Sport.
12:40
Gigi Becali i-a ironizat pe fanii lui Dinamo! A început să râdă când a auzit planul “câinilor”: “Care-i treaba?” # Antena Sport
Gigi Becali a râs de fanii lui Dinamo, după ce aceştia au cerut pe internet ca echipa lor favorită “să o lase mai moale” cu FC Argeş. Siguri de play-off, fanii “câinilor” vor să se asigure că FCSB nu va termina sezonul regulat în primele şase echipe. Patronul FCSB-ului s-a amuzat de acest plan al […] The post Gigi Becali i-a ironizat pe fanii lui Dinamo! A început să râdă când a auzit planul “câinilor”: “Care-i treaba?” appeared first on Antena Sport.
12:20
George Puşcaş a ajuns în România pentru a semna cu Dinamo. Atacantul de 29 de ani a aşteptat o altă ofertă mai avantajoasă din China sau zona arabă, dar cum aceasta nu a venit, a ajuns la un acord cu “câinii roşii”. Dacă la primele negocieri avute în decembrie cu Dinamo, Puşcaş a cerut un […] The post George Puşcaş, primele declaraţii după ce a ajuns în România să semneze cu Dinamo appeared first on Antena Sport.
12:10
“Tancul care zdrobeşte Serie A” Parcursul lui Cristi Chivu la Inter, aplaudat de italieni: “Fără îndoială” # Antena Sport
Inter se află pe primul loc în Serie A, cu 64 de puncte după primele 26 de etape. Echipa lui Cristi Chivu are un avans de 10 puncte faţă de rivala AC Milan, după o etapă perfectă. Nerazzurrii au câştigat cu 2-0 meciul de pe terenul lui Lecce, în timp ce Milan a pierdut partida […] The post “Tancul care zdrobeşte Serie A” Parcursul lui Cristi Chivu la Inter, aplaudat de italieni: “Fără îndoială” appeared first on Antena Sport.
11:50
Istvan Kovacs, delegat la un meci tare în Champions League! Partida pe care o va conduce după controversele din FC Argeş – Farul # Antena Sport
Istvan Kovacs va conduce partida dintre PSG – AS Monaco, returul din play-off-ul penrtu optimile de finală UEFA Champions League. În tur, deţinătoarea trofeului s-a impus cu 3-2. Arbitrul român va fi ajutat la cele două tuşe de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, urmând ca al patrulea oficial să fie fratele său, Szabolcs Kovacs. În […] The post Istvan Kovacs, delegat la un meci tare în Champions League! Partida pe care o va conduce după controversele din FC Argeş – Farul appeared first on Antena Sport.
10:50
Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au prefaţat sezonul de debut al lui Cadillac: “A pornit de la 0” # Antena Sport
The post Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au prefaţat sezonul de debut al lui Cadillac: “A pornit de la 0” appeared first on Antena Sport.
10:30
Eliza Samara a debutat cu dreptul la Singapore Smash 2026! Revenire de senzaţie în setul 3 al partidei # Antena Sport
Elizabeta Samara a obţinut prima victorie pe tabloul principal de simplu feminin de la Singapore Smash 2026. Ea s-a calificat în 16-imile competiţiei. Românca (30 mondial) a avansat printre primele 32 de jucătoare la simplu, după ce a învins-o pe jucătoarea Loy Ming Ying (Singapore, 224 mondial). Eliza Samara a debutat cu dreptul la Singapore […] The post Eliza Samara a debutat cu dreptul la Singapore Smash 2026! Revenire de senzaţie în setul 3 al partidei appeared first on Antena Sport.
10:30
Jaqueline Cristian, cea mai bună clasare a carierei! Sorana Cîrstea a coborât în clasamentul WTA # Antena Sport
Jaqueline Cristian a urcat şase locuri în clasamentul WTA dat publicităţii luni şi este pe poziţia 33, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată. Cristian, în vârstă de 27 de ani, are 1.367 puncte. Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a coborât trei locuri şi este pe 35, cu 1.344 puncte. Jaqueline […] The post Jaqueline Cristian, cea mai bună clasare a carierei! Sorana Cîrstea a coborât în clasamentul WTA appeared first on Antena Sport.
09:50
Nicuşor Bancu, iritat de o întrebare după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3: “Bravo lui! Să fie sănătos” # Antena Sport
Nicuşor Bancu nu a fost prea încântat atunci când a fost întrebat despre Raul Opruţ după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3. Fundaşul stânga al celor de la Dinamo traversează o perioadă foarte bună, având cinci goluri în acest început de an, ceea ce l-a transformat într-o soluţie pentru Mircea Lucescu, cu o lună înaintea […] The post Nicuşor Bancu, iritat de o întrebare după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3: “Bravo lui! Să fie sănătos” appeared first on Antena Sport.
