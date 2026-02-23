Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru play-off, după FCSB – Metaloglobus 4-1: „Am trei opțiuni”

15:30

Inter continuă marşul spre titlul din Serie A, iar Cristi Chivu are un parcurs istoric pe Meazza, la primul său sezon la cârma nerazzurrilor. Cu 12 etape rămase de disputat, Inter are un avans uriaş de 10 puncte faţă de principala urmăritoare, Milan. Napoli şi Roma sunt la 14 lungimi de liderul de pe Meazza. […] The post Specialiştii au “proclamat-o” pe Inter campioană a Italiei! Ce cotă are echipa lui Chivu să ia titlul appeared first on Antena Sport.