Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a solicitat reprogramarea participării în cadrul „Orei Guvernului”
Rador, 23 februarie 2026 20:50
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a solicitat Camerei Deputaților reprogramarea pentru lunea viitoare a dezbaterii politice din cadrul „Orei Guvernului”. Aceasta fusese invitată astăzi, de la ora 16:00, de social-democrați, pentru a explica cum s-a ajuns la blocarea investiției strategice Acumularea Mihăileni. Vă reamintim că autorizația de construire a barajului de pe râul Crișul Alb, județul […]
Acum o oră
20:50
Liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns la un acord privind reducerea impozitelor pentru locuințele vechi # Rador
Liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns astăzi la un acord privind reducerea impozitelor pentru locuințele vechi. Astfel, impozitul pentru clădirile mai vechi de 100 de ani va fi redus cu 25%, iar cel pentru clădirile între 50 și 100 de ani, cu 15%. De asemenea, va fi redus impozitul pentru clădiri și mașini […]
20:50
Acum 2 ore
19:50
Rata de vaccinare rămâne problematică în România, deşi au fost implementate diverse programe de imunizare – a atras atenţia ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete. El consideră că principala problemă este dezinformarea medicală din spaţiul public, în special proliferarea unor mesaje false pe reţelele de socializare care descurajează vaccinarea şi promovează opinii fără fundament medical. În opinia […]
Acum 4 ore
18:30
Kaja Kallas a anunţat că va propune UE să ridice sancţiunile impuse preşedintelui interimar al Venezuelei # Rador
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Kaja Kallas, a declarat luni că va propune blocului european să ridice sancțiunile impuse președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, după ce parlamentarii din țara sud-americană au aprobat săptămâna trecută un proiect de lege privind amnistia limitată pentru anumiți deţinuţi. „Voi propune ridicarea sancțiunilor impuse lui Delcy […]
18:20
Corul Madrigal și Centrul de Cultură Arcuș au plăcerea să vă invite la Vernisajul Expoziției „Dintre toate formele din lume”, ce prezintă lucrări semnate de artistul Ștefan Orth. Evenimentul se va desfășura miercuri, 25 martie 2026, de la ora 19:00, la Casa Madrigal – sediul Corului Madrigal, de pe Aleea Dealul Mitropoliei 11, București, în prezența artistului Ștefan Orth, a istoricului de […]
Acum 6 ore
15:40
După uciderea lui El Mencho, mai multe state mexicane se confruntă cu haos, violențe și lupte de stradă # Rador
Mai multe state mexicane se confruntă cu haos, violențe și lupte de stradă după uciderea de către amată a celui cunoscut sub porecla El Mencho, liderul unuia dintre cele mai puternice carteluri de droguri din această țară. Numeroase zboruri sunt anulate și foarte mulți turiști au fost prinşi în mijlocul violențelor. Ministerul de Externe avertizează […]
15:40
Parlamentul României va fi iluminat mâine, de la ora 18:00, în culorile drapelului ucrainean pentru a marca patru ani de agresiune rusă împotriva Ucrainei. Instituția se alătură astfel altor state care vor comemora, printr-un gest de solidaritate comun, victimele războiului, a anunțat Camera Deputaților. Peste o oră, la începutul ședinței de plen, va fi păstrat […]
Acum 8 ore
13:30
Sunt puţine şanse ca miniştrii europeni de externe să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei # Rador
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, spune că sunt puţine şanse ca miniştrii europeni de externe să adopte astăzi cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, din cauza opoziţiei Ungariei, care cere reluarea tranzitului de petrol rusesc pe teritoriul Ucrainei. Premierul Orbán a anunţat că din acelaşi motiv […]
Acum 12 ore
13:00
Bananele sunt unul dintre cele mai gustoase şi accesibile alimente, ideale pentru menţinerea sănătăţii şi a energiei în fiecare zi. Bogate în potasiu, aceste fructe ajută la reglarea tensiunii arteriale şi susţin buna funcţionare a inimii, reducând riscul bolilor cardiovasculare. Fibrele naturale contribuie la o digestie sănătoasă, previn constipaţia şi menţin echilibrul florei intestinale. Zaharurile […]
12:50
Hidrologii au emis un cod galben de inundaţii până marți după-amiază pe sectoare de râuri din 15 judeţe din vestul, nord-vestul şi sudul ţării. Până la miezul nopţii este cod galben şi pe cursuri de apă din judeţele Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov. Sunt aşteptate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri […]
12:50
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală face luni controale ample la firmele de protecţie şi pază cu risc fiscal ridicat; sunt vizate peste 60 de societăţi din toată ţara. Selecţia lor a fost realizată în baza unor analize care au evidenţiat practici de diminuare a bazei impozabile, externalizarea artificială a obligaţiilor fiscale şi neconcordanţe între volumul […]
12:00
Sala de concerte Palais des Fêtes din Strasbourg va găzdui, marţi, un concert al ansamblului național de soliști ucraineni „Camerata Kievului”. Este vorba despre un concert caritabil, intitulat Lumières sur l’Ombre, dedicat împlinirii a patru ani de la declanşarea invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina. Evenimentul este organizat de asociația Support Action Ukraine, […]
11:40
Vreți să dăruiți celor dragi un mărțișor muzical, sub forma unei seri speciale la Sala Radio? Vă doriți mai multe momente de relaxare în primăvara ce urmează? Orchestrele și Corurile Radio România lansează noile abonamente și bilete pentru concertele de la Sala Radio, valabile în perioada aprilie-iunie 2026. Invitați aplaudați pe scenele internaționale, cele mai […]
11:10
Drepturile omului sunt atacate în întreaga lume, a avertizat luni șeful ONU, invocând încălcări pe scară largă ale dreptului internațional și impact sever asupra civililor în conflictele din Sudan, Gaza și Ucraina. „Domnia legii este depășită de domnia forței”, a spus secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la deschiderea Consiliului pentru Drepturile Omului de la […]
11:10
Precipitaţiile se extind de astăzi dinspre nord-vest şi vor cuprinde, până miercuri seară, cea mai mare parte a ţării. În nord şi centru vor fi şi lapoviţă şi ninsorare, iar la munte va ninge. Vântul va avea intensificări temporare în Banat, Oltenia, local în Transilvania şi sud-vestul Munteniei, iar la munte va se va depune […]
11:00
La microfon, Elvira Chilaru
09:30
92 de persoane au fost salvate de pe munte într-o singură zi, iar 23 dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale şi au fost transportate la spital cu ambulanţele. Ceilalţi turişti care au solicitat ajutorul de urgenţă din partea salvamontiştilor au primit acceptul să ajungă la medic cu maşinile aparţinătorilor. Dispeceratul Naţional Salvamont anunţă […]
09:30
Există incertitudine la nivel global în privința politicii comerciale a Statelor Unite, după intervenția de săptămâna trecută a Curții Supreme americane, care a anulat taxele vamale impuse de Donald Trump, considerându‑le ilegale. Președintele american a spus că va introduce imediat o nouă taxă de import de 15%. India a anunțat că va amâna planurile de […]
08:30
Realizator: Cristian Bâcâin – Se circulă în condiţii de iarnă şi cu vizibilitate redusă pe mai multe drumuri naţionale – pe un carosabil umed şi aglomeraţie în zona marilor oraşe. Mihai Sitaru, inspector principal de poliţie, Centrul Infotrafic: Nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a condițiilor meteorologice sau din […]
Acum 24 ore
08:20
EVENIMENTE INTERNE – Senat *ora 12:00 – Ședinţa Biroului permanent al Senatului și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare *ora 14:00 – Lucrări în grupurile parlamentare *ora 16:00 – Lucrări în plenul Senatului Dezbaterea și votul asupra Moțiunii simple ‘Diplomaţia progresistă cu hashtag-uri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune ‘da’ altora şi ‘nu’ […]
08:10
Astăzi sunt programate interviurile pe care le vor susţine candidaţii înscrişi pentru a prelua conducerea Parchetului General. Aceştia sunt Cristina Chiriac şi Bogdan Pârlog pentru funcţia de procuror şef, iar pentru funcţia de adjunct – Marius Voineag, actualul şef al DNA. Mâine va fi rândul celor care vizează poziţiile de conducere la DNA; s-au înscris […]
08:10
Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, a impus o interdicție de circulație în oraș înaintea unei furtuni în rapidă intensificare. Măsura se aplică tuturor vehiculelor, cu excepția celor de urgență. Școlile vor fi închise luni. Avertizări de viscol sunt în vigoare pentru șapte state din nord-est, inclusiv New York, New Jersey, Massachusetts și Connecticut, unde sunt […]
08:10
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost reales ca secretar general al partidului comunist aflat la putere, în a patra zi a congresului. Analiștii spun că Kim Jong Un și-a consolidat ani la rând cultul personalității în această țară izolată, iar congresul i-a oferit încă o ocazie de a-și demonstra controlul absolut asupra puterii./aspanily/asalar (BBC […]
08:00
Volodimir Zelenski afirmă într-un interviu că preşedintele rus, Vladimir Putin, a declanşat deja al treilea război mondial # Rador
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Volodimir Zelenski afirmă într-un interviu pentru BBC că preşedintele rus, Vladimir Putin, a declanşat deja al treilea război mondial, iar singurul răspuns este o presiune militară şi economică intensă pentru a-l forţa să dea înapoi. Potrivit preşedintelui ucrainean, concesiile teritoriale cerute Ucrainei la negocierile mediate de Statele Unite […]
07:40
Un avion cu aproape 200 de oameni la bord a aterizat de urgenţă pe Aeroportul „Henri Coandă” # Rador
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Un avion cu aproape 200 de oameni la bord a aterizat de urgenţă aseară pe Aeroportul „Henri Coandă” din capitală de unde decolase cu puţin timp în urmă. Pilotul semnalase o posibilă problemă tehnică. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Reporter: Nicoleta Turcu – Aeronava […]
07:40
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Parlamentul are inclus pe agenda săptămânii proiectul noii legi a apărării naţionale, care a trecut deja de una dintre camere, iar astăzi senatorii vor dezbate şi supune votului încă o moţiune simplă a opoziţiei la adresa unuia dintre membrii guvernului. Are detalii Cătălin Purcaru. Reporter: Moțiunea simplă împotriva […]
07:40
Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Reforma administrației publice și pachetul de relansare economică urmează să fie adoptate de guvern în următoarea ședință săptămânală, acte normative premergătoare aprobării legii bugetului de stat pe acest an. În a doua parte a săptămânii, premierul Ilie Bolojan va discuta la Bruxelles cu șefa Comisiei Europene, Ursula von […]
03:10
RADIO CHIȘINĂU: La Chișinău va fi creată o filială a Academiei Române: O viziune comună a cercetătorilor în spațiul românesc # Rador
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmând a fi cea de-a patra a forului științific românesc. Proiectul de lege care prevede crearea filialei în țara noastră se află pe masa senatorilor români, a declarat pentru MOLDPRES vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru. Noua instituție științifică care va funcționa la Chișinău va […]
01:50
Un cunoscut baron al drogurilor din Mexic, cunoscut drept „El Mencho”, a fost ucis într-o operaţiune a armatei (presa locală) # Rador
Unul dintre cei mai temuţi baroni ai drogurilor din Mexic a fost ucis în urma unei operaţiuni de securitate derulate de armata mexicană, conform presei locale. Nemesio Oseguera Cervantes – cunoscut drept „El Mencho” – a fost cofondator şi lider al cartelului transnaţional Jalisco New Generation. Statele Unite oferiseră anterior o recompensă de 15 milioane […]
01:20
Săptămâna viitoare aduce târguri de Dragobete și de Mărțișor în mai multe orașe. În capitală, un astfel de eveniment va începe mâine la sediul Creart din Piața Lahovari, iar la el vor participa studențe de la UNArte, meșteșugari, artizani și artiști plastici. Un târg de mărțișor va avea loc și la Brașov, în Piața Sfatului, […]
00:10
Actualitatea nord-americană ține din nou capul de afiș al presei internaționale. Agenții serviciilor secrete americane au împușcat și ucis un bărbat care a pătruns în perimetrul securizat al proprietății Mar-a-Lago a președintelui Donald Trump duminică dimineața devreme, anunță Washington Post citând un comunicat al Serviciilor Secrete, care au precizat că Trump nu se afla la […]
22 februarie 2026
22:10
Mesajele Ro-Alert vor avea sunete diferite în funcție de tipul avertizării și de gravitatea situației # Rador
Mesajele Ro-Alert vor avea în perioada următoare sunete diferite în funcție de tipul avertizării și de gravitatea situației, scrie șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Sunetul actual Ro-Alert pentru situațiile grave va rămâne neschimbat, acesta fiind standard la nivel internațional. Modificările vizează în special alte tipuri […]
Ieri
20:50
Preşedintele Iranului afirmă că negocierile recente cu SUA au oferit „semnale încurajatoare” # Rador
Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat că negocierile recente cu Statele Unite „au oferit semnale încurajatoare”. „Continuăm să monitorizăm îndeaproape acțiunile Statelor Unite și am luat toate măsurile necesare pentru orice scenariu posibil”, a scris Pezeshkian, duminică, pe platforma X./mbrotacel/cpodea REUTERS – 22 februarie
20:50
*Acest conținut a fost creat în Rusia şi necesită să fie verificat din alte surse media independente RADOR RADIO ROMÂNIA (22 februarie) – Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că obiectivul Kievului este continuarea conflictului, în caz contrat Ucraina va rămâne fără finanțare. „Dacă războiul se va termina, finanțarea se va opri și ea. Ucraina […]
20:40
Rusia își va apăra interesele, indiferent cât de mult ar deranja acest lucru pe dușmanii săi (Maria Zaharova) # Rador
Rusia își va apăra interesele naționale în lupta diplomatică, indiferent cât de mult ar deranja acest lucru pe dușmanii săi, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, într-un interviu acordat agenţiei TASS. Răspunzând la o întrebare dacă faptele dialogului cu partea americană și încercările țărilor europene de a declara necesitatea […]
20:40
Producția de gaze naturale a țării a scăzut ușor anul trecut cu aproape un procent, arată datele Institutului Național de Statistică. În schimb, importurile au crescut puternic cu 75% în 2025. Comisia Națională de Strategie și Prognoză indică o posibilă creștere a producției până în 2027, în timp ce importurile ar urma să se reducă […]
19:50
Vot decisiv la Camera Deputaților pentru proiectul privind sesizarea cazurilor de trafic de persoane # Rador
Camera Deputaților urmează să dea săptămâna viitoare un vot decizional asupra proiectului de lege privind sesizarea cazurilor de trafic de persoane. Potrivit documentului, unitățile care desfășoară activități de relații cu publicul, inclusiv agențiile de plasare a forței de muncă, trebuie să afișeze vizibil datele de contact ale liniei TelVerde 0800800678. Cei care nu respectă aceste […]
16:40
Poziția Rusiei a contribuit la păstrarea stabilității Venezuelei, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, într-un interviu acordat agenţiei TASS. „Înțelegeți perfect că, dacă nu ar fi fost poziția de lungă durată a Rusiei, și cea actuală, puțin ar mai fi rămas din statalitatea Venezuelei. Nu ar fi negociat cu […]
16:30
Conform unui oficial american, nicio țară nu a anunţat că se va retrage din acordurile cu SUA privind taxele vamale # Rador
Duminică, reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, a declarat că poartă discuții active cu țări care au încheiat acorduri privind taxele vamale cu SUA și că niciuna nu a anunţat că ar renunţa la acele înţelegeri în urma deciziei de vineri a Curții Supreme a SUA de a anula o mare parte din taxele vamale […]
15:20
Viktor Orbán a anunțat o măsură de răspuns: „Nu vom sta nepăsători faţă de închiderea conductei de petrol Pietenia” # Rador
Premierul Viktor Orbán a anunțat într-un videoclip postat pe pagina sa de socializare că Ungaria va bloca adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. „Nu vom sta nepăsători faţă de închiderea conductei de petrol Prietenia. Vom asigura aprovizionarea Ungariei cu combustibil și vom lua şi contramăsurile adecvate până când ucrainenii vor relua aprovizionarea„, a […]
14:50
Ungaria va bloca adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni până la reluarea transporturilor de petrol ucrainene (Szijjártó) # Rador
Ungaria va bloca adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni la reuniunea de luni a Consiliului Miniștrilor de Externe al UE și așa va rămâne până când ucrainenii vor relua transporturile de petrol către Ungaria, a anunțat, la Budapesta, ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, în contextul în care a relatat pe Facebook despre […]
14:40
Reacţii vehemente după comentariile ambasadorului SUA în Israel despre teritoriile Israelului și Orientului Mijlociu # Rador
Comentariile ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, care sugerează că Israelul are un drept biblic asupra unei mari părți a Orientului Mijlociu, au provocat critici din partea țărilor din regiune, care au descris remarcile sale ca fiind „periculoase și incendiare”. Huckabee, creștin evanghelic, a fost un susținător ferm al Israelului de-a lungul carierei sale politice […]
13:50
Hidrologii au emis un cod galben de posibile inundaţii pe râuri din şase judeţe din sudul ţării. Este vorba de apele curgătoare din bazinele hidrografice Călmăţui şi Argeş, aferente judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu, Olt şi Ilfov. Avertizarea este în vigoare până mâine la ora 24:00. Specialiştii spun că se pot semnala scurgeri importante pe […]
12:00
Din 2027 se va introduce o limită maximă pentru tranzacțiile în numerar în toate ţările din Uniunea Europeană # Rador
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă în ceea ce privește plățile cu bani fizici. Astfel, din 2027 se va introduce o limită maximă pentru tranzacțiile în numerar, măsură prin care se dorește combaterea spălării banilor. Datele analizate la nivel european arată că o mare parte din rețelele criminale folosesc mecanisme de spălare a banilor, iar […]
11:50
Lovituri cu drone şi rachete balistice ale Rusiei, concentrate pe regiunea din jurul Kievului, portul Odesa şi centrul Ucrainei # Rador
Rusia a lovit din nou cu zeci de drone şi rachete balistice reţeaua energetică civilă din Ucraina. Autorităţile ucrainene anunţă astăzi că Rusia s-a concentrat pe regiunea din jurul Kievului, portul Odesa şi centrul ţării. Un om a fost rănit iar mai multe case au fost distruse în regiunea Kiev, iar la Odesa dronele ruseşti […]
11:50
Un român în vârstă de 45 de ani a pledat vinovat pentru vânzarea unor date informatice care ofereau acces la reţeaua informatică a sistemului de gestionare a situaţiilor de urgenţă din statul american Oregon. Cătălin Dragomir a recunoscut în instanţă că în anul 2021 a spart sistemul informatic al Departamentului american pentru Gestionarea Situaţiilor de […]
09:50
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că lucrează împreună cu guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, pentru a trimite o navă-spital în Groenlanda, un teritoriu danez pe care Trump a spus că dorește să îl achiziționeze. Trump a anunțat planul pe rețelele sociale cu câteva momente înainte de a găzdui la Casa Albă o cină […]
08:30
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat controale pentru a depista medicii care în timpul programului lucrează şi în cabinetele private # Rador
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat controale în toată țara pentru a depista medicii care părăsesc spitalele publice în timpul programului ca să lucreze la cabinetele private. Pe lângă aceste controale, el a precizat că urmează schimbări majore în legislație, acestea vor viza atât modul de funcționare a spitalelor, cât și sistemul de plată a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Mai mult de 2.000 de activişti de extremă dreapta participă la un marş în oraşul francez Lyon, în memoria unui student naţionalist care a fost bătut până la moarte de presupuşi extremişti de stânga, în urmă cu o săptămână. Părinţii lui Quentin Deranque nu participă la demonstraţie, afirmând că nu vor ca amintirea fiului lor […]
