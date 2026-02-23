Liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns la un acord privind reducerea impozitelor pentru locuințele vechi

19:30

Mai mult de 2.000 de activişti de extremă dreapta participă la un marş în oraşul francez Lyon, în memoria unui student naţionalist care a fost bătut până la moarte de presupuşi extremişti de stânga, în urmă cu o săptămână. Părinţii lui Quentin Deranque nu participă la demonstraţie, afirmând că nu vor ca amintirea fiului lor […]