Contesa digitală, complet deschisă: toate intervențiile la care a apelat

Dana Roba traversează încă o ruptură dureroasă, la doar o săptămână după ce își reluase relația cu bărbatul pe care îl scosese anterior din casă cu ajutorul jandarmilor. De data aceasta, make-up artistul spune că a ajuns la capătul răbdării și nu mai este dispusă să facă niciun compromis. Mesajul ei, sincer și tranșant, reflectă starea unei femei care simte că a epuizat toate șansele acordate.