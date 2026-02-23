Contesa digitală, complet deschisă: toate intervențiile la care a apelat
AntenaStars, 23 februarie 2026 21:30
Ana Morodan a decis să spună lucrurilor pe nume și să își asume complet transformările estetice prin care a trecut în ultimii ani. „Contesa digitală” a publicat chiar și imagini de pe patul de spital, explicând ce operații și intervenții și-a făcut și de ce. În același timp, a transmis un mesaj puternic despre presiunea aparențelor din mediul online.
Acum 15 minute
21:40
Olga Verbițchi, confesiuni dure despre relația cu Iuliana Beregoi: „Îmi scotea oamenii din viață” # AntenaStars
Scandalul în care este implicat numele Iulianei Beregoi capătă proporții tot mai mari, iar noi mărturii ies la iveală din partea fostelor ei prietene. Una dintre cele mai apropiate persoane din trecutul cântăreței, Olga Verbițchi, a vorbit în exclusivitate despre motivele reale ale rupturii lor. Invidia, comportamentul toxic și un episod neașteptat chiar înainte de finala X Factor se numără printre dezvăluirile făcute.
21:40
Laura Giurcanu, reacție sinceră la participarea Biancăi la Survivor: „Mă trece prin toate stările” # AntenaStars
Laura Giurcanu trăiește intens fiecare apariție a surorii sale, Bianca, în competiția Survivor România. Deși ea însăși a fost cândva concurentă în același format, Laura spune că emoțiile pe care le simte acum sunt complet diferite — mult mai puternice și greu de controlat. Influencerița a lăudat performanțele spectaculoase ale Biancăi și modul în care aceasta s-a adaptat în junglă.
Acum 30 minute
21:30
21:30
Ramona Olaru trăiește o perioadă intensă pe plan personal și pare mai îndrăgostită ca oricând. Deși încă își ține partenerul departe de ochii publicului, imaginile recente arată un început de relație pasional, atent și plin de gesturi romantice. Asistenta TV a povestit prietenilor din online ce surpriză a găsit acasă, imediat după ce a petrecut noaptea alături de noul iubit.
21:30
Iustina Loghin, probleme serioase în a patra lună de sarcină: „Plâng în timp ce îmi este rău” # AntenaStars
Iustina Loghin, fostă concurentă a emisiunii Insula iubirii, trece printr-o perioadă dificilă în a doua sarcină. Deși vestea că ea și partenerul ei, Cornel Luchian, vor deveni din nou părinți a umplut familia de bucurie, starea fizică a Iustinei nu este deloc una ușoară. După un episod sever de răceală, șatena se confruntă cu simptome noi și neplăcute.
Acum o oră
21:20
„Tu vii și te bagi în seamă pe live-ul meu?” – conflictul dintre Iolanda și Isabelle escaladează # AntenaStars
Două foste concurente de la Mireasa, Isabelle (sezonul 10) și Iolanda (sezonul 12), au ajuns recent într-un schimb dur de replici pe TikTok. Conflictul a pornit de la un comentariu făcut în timpul unui live și a escaladat rapid, fiecare acuzând-o pe cealaltă că „se bagă în seamă”. Ambele susțin că nu au nimic de împărțit, dar reacțiile lor arată contrariul.
21:20
Bianca Drăgușanu, apariție surpriză în bucătărie la botezul nepotului lui Gabi Bădălău! # AntenaStars
Botezul fiului Sabinei Bădălău a adunat familie, prieteni și vedete într-o seară spectaculoasă găzduită în locația de evenimente a clanului Bădălău. Deși nu a participat la slujbă, Bianca Drăgușanu a atras toate privirile la petrecere, unde a schimbat două ținute și a surprins invitații intrând în bucătărie pentru a frământa aluat de pizza alături de un bucătar.
21:10
Carmen Grebenișan, dezvăluiri despre regresia somnului: „A fost prima oară când am simțit că clachez” # AntenaStars
De când a devenit mamă, influencerița Carmen Grebenișan a vorbit deschis despre provocările vieții cu un bebeluș. Recent, ea a mărturisit că ultimele săptămâni au fost atât de solicitante, încât s-a simțit la un pas de a claca. Regresia somnului a transformat rutina familiei într-un maraton al trezirilor nocturne, iar ajutorul primit până atunci nu a mai fost suficient.
Acum 2 ore
20:40
Anda Călin și mama ei au atras atenția la un eveniment recent, unde au apărut împreună într-o ipostază rar surprinsă public. Soția lui Liviu Vârciu seamănă izbitor cu femeia care i-a dat viață, iar apariția în tandem a stârnit reacții admirative. Relația lor apropiată este vizibilă și în imaginile pe care Anda le postează doar în ocazii speciale.
20:30
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, semne tot mai clare de împăcare: „Nici florile nu mai sunt ce-au fost, darămite relațiile” # AntenaStars
Relația dintre Ema Oprișan și soțul ei, Răzvan Kovacs, pare să treacă printr-o perioadă de reașezare, în ciuda despărțirii anunțate în urmă cu doar câteva săptămâni. Bruneta, mutată recent la București împreună cu copiii, a primit un gest simbolic din partea lui Răzvan chiar de ziua ei. Ba mai mult, cei doi au fost surprinși din nou împreună, semn că lucrurile sunt departe de a fi clare între ei.
20:30
Reacția lui Nando Mocanu după reținerea lui Irinel Chiriță: „Primul martor mincinos căzut…” # AntenaStars
Reținerea lui Irinel Chiriță de către procurorii DIICOT a reaprins tensiunile din jurul dosarului în care au fost condamnați manelistul Dani Mocanu și fratele său, Nando. Acesta din urmă a transmis mai multe mesaje cu subînțeles, acuzându-l pe Irinel că ar fi mințit în declarații și că „totul se întoarce împotrivă” atunci când alegi să nu spui adevărul. Reținerea martorului a stârnit reacții puternice, alimentând discuțiile despre culisele cazului.
20:10
Beatrice Dunăreanu, mărturisire după accident: „Omul s-a decis să mă pupe în fundul mașinii” # AntenaStars
O zi obișnuită în București s-a transformat într-un coșmar pentru influencerița urmărită de mii de adolescenți. Beatrice Dunăreanu a fost implicată într-un accident rutier chiar în zona aglomerată a Pieței Piața Dorobanți, iar în urma impactului a ajuns la spital pentru investigații. Tânăra a relatat totul public, de la momentul coliziunii până la discuțiile cu polițiștii.
Acum 4 ore
19:40
Ediția de luni a emisiunii Acces Direct a început cu o schimbare vizibilă: Mirela Vaida a intrat în platou singură. Prezentatoarea a explicat absența colegului ei, Adrian Velea, dezvăluind că acesta a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală și are nevoie de o scurtă perioadă de recuperare. Echipa emisiunii îi transmite gânduri bune și așteaptă întoarcerea lui în cel mult două săptămâni.
19:10
După ani de împăcări și despărțiri, Raluca și Ion Șăulescu, foști concurenți ai reality-show-ului „Mireasa”, par să fi ajuns la o ruptură definitivă. Fostul concurent a confirmat public că nu mai formează un cuplu și că pregătește actele de divorț. În tot acest timp, Raluca lasă pe rețelele de socializare mesaje cu subînțeles, sugerând că și-a reevaluat complet relația.
19:00
Andrei Stoica a trăit clipe tensionate pe pârtie după o căzătură puternică suferită în timpul unei ieșiri la snowboard cu familia. Sportivul a fost preluat de echipa medicală direct de pe pârtie, având nevoie de îngrijiri imediate din cauza unei lovituri în zona umărului. Chiar și așa, luptătorul își păstrează optimismul și promite că revine pe placă după recuperare.
18:50
Ana Morodan a decis să nu se mai ascundă și a publicat primele imagini în care apare alături de noul ei iubit, într-o atmosferă romantică, departe de ochii lumii. Vedeta, cunoscută pentru discreția ei când vine vorba de viața amoroasă, surprinde prin ipostaze pasionale care arată cât de fericită este în această perioadă. Fotografiile au fost suficient de puternice încât să stârnească reacții pe bandă rulantă în mediul online.
18:50
Zi importantă în familia lui Tzancă Uraganu: fiul lui cel mare, Andreas, a împlinit 4 ani. Manelistul și Lambada s-au reunit pentru aniversare și au creat un eveniment spectaculos pentru băiețel. În același timp, Alina Marymar a organizat propria petrecere acasă, demonstrând încă o dată că știe să-și răsfețe invitații.
18:40
Ioana Ginghină se află într-una dintre cele mai bune etape ale vieții sale, atât fizic, cât și emoțional. Actrița arată senzațional și spune că are mai multă încredere ca niciodată. Totuși, privirea spre trecut îi aduce un regret pe care l-a împărtășit sincer cu fanii ei.
18:40
Oana Roman, mesaj copleșitor pentru fiica ei, Isabela: „Te iubesc mai mult decât pot descrie” # AntenaStars
Este o zi plină de emoție pentru Oana Roman, care își sărbătorește fiica, pe Isabela. Vedeta i-a transmis o urare caldă și profundă, la împlinirea vârstei de 12 ani, marcând încă un an din povestea lor specială de mamă și fiică. Aniversarea a venit și cu o surpriză pe măsură: o noapte într-un palat din București, exact așa cum și-a dorit micuța.
18:30
Ziua de 23 februarie rămâne una dintre cele mai copleșitoare din viața Oanei Roman. La doi ani de la moartea Mioarei Roman, vedeta i-a dedicat un mesaj profund emoționant, însoțit de fotografii încărcate de amintiri. Dorul, spune ea, crește odată cu trecerea timpului.
18:20
Familia lui Adrian Mititelu trece prin momente extrem de dureroase. Finanțatorul echipei FC U Craiova a pierdut o persoană foarte apropiată, iar vestea a fost făcută publică de fiul său, Adrian Mititelu Jr., printr-un mesaj încărcat de emoție. Imaginea postată de acesta a transmis mai mult decât orice cuvinte.
18:20
Balul mascat al momentului a adunat în Capitală toată crema showbizului, dar unul dintre momentele care au atras ochii tuturor a fost apropierea dintre BRomânia și Naomi Hedman, fosta parteneră a lui Florin Ristei. Cei doi au petrecut minute bune împreună, iar imaginile surprinse la fața locului spun totul.
18:20
Cristina Pucean, din nou vizată de un admirator misterios: doar cadourile vorbesc FOTO # AntenaStars
De când a devenit o femeie singură, Cristina Pucean pare să fie mai curtata ca oricând. Bruneta primește constant cadouri și flori, însă păstrează misterul asupra persoanei care o răsfață. Admirator sau nou iubit? Dansatoarea nu clarifică, dar imaginile spun destule.
18:10
Simona Butură trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost cerută în căsătorie la Paris, într-un moment pregătit cu multă grijă de iubitul ei, Mădălin. Emoționată și încă surprinsă, blondina a povestit primele impresii despre clipa în care a spus „DA”.
18:00
Scandalul dintre Iuliana Beregoi, Olga Verbițchi și Andreea Bostănică escaladează de la o zi la alta, iar tensiunile sunt departe de a se stinge. După ce Iuliana a negat acuzațiile grave care i-au fost aduse, Olga a reacționat dur, spunând că nu crede nicio clipă în lacrimile și justificările artistei. În acest tablou tensionat intervine și Andreea Bostănică, care aduce noi acuzații în spațiul public.
18:00
Dispariția lui Ion Drăgan a lăsat în urmă un gol imens, însă un eveniment dedicat memoriei sale a împărțit fanii în două tabere. Deși inițiatorii au dorit să aducă un omagiu artistului, mulți admiratori au criticat dur momentul, spunând că recunoașterea ar fi trebuit făcută cât încă era în viață. În schimb, alții consideră festivalul o formă frumoasă de a-i păstra vie moștenirea.
18:00
Momentul în care Dani Oțil recurge la mici minciuni nevinovate: „Mi-e rușine să le spun” # AntenaStars
Dani Oțil a vorbit deschis despre obiceiurile sale mai puțin cunoscute, mărturisind că, uneori, mai apelează la mici minciuni pentru a-și face loc în program pentru sine. Prezentatorul spune că nu e vorba de ceva grav, ci doar de momente în care simte nevoia să se retragă, chiar dacă asta înseamnă să inventeze o „ședință”. Dezvăluirile sale au venit într-un ton amuzant, dar și sincer.
Acum 6 ore
17:50
Alex Dodoaia uimește jurații Chefi la cuțite: „Am lucrat 16 ore pe zi pentru visul meu” # AntenaStars
Sezonul 17 Chefi la cuțite se pregătește să înceapă cu surprize majore, iar printre ele se află și povestea impresionantă a lui Alex Dodoaia, un chef cu zece ani de experiență în bucătăriile Angliei. Acesta vine în audiții cu un preparat total neașteptat, mizând pe curaj și tehnică. Jurații se pregătesc să afle dacă alegerea lui a fost una inspirată sau un risc prea mare.
17:30
Călătoria lui Dorian Popa spre Japonia s-a transformat într-un șir interminabil de întâmplări neașteptate. După ce avionul i-a fost deviat la peste 100 de kilometri de destinația inițială, artistul s-a trezit și fără transport, chiar în mijlocul drumului. Iar problemele nu se opresc aici.
17:30
La scurt timp după confirmarea divorțului de Andi, Roberta de la Mireasa își reconstruiește viața cu ajutorul prietenelor care au trecut prin experiențe similare. Fosta concurentă pare că și-a regăsit energia și și-a găsit refugiul în compania unor femei care o înțeleg perfect. Între timp, Andi își exprimă public durerea, printr-un mesaj cu subînțeles.
17:20
Primele imagini cu burtica Laurei Cosoi: „Chiar dacă e a cincea oară… mă simt ca la prima!” # AntenaStars
Laura Cosoi radiază din nou! Vedeta a publicat primele fotografii în care își arată burtica de gravidă, dezvăluind că așteaptă al cincilea copil. Actrița, deja obișnuită cu emoțiile maternității, recunoaște că trăiește această sarcină la fel de intens ca pe prima.
17:20
Finalul sezonului 3 Power Couple începe cu o lovitură neașteptată pentru cele patru cupluri rămase în joc. În această seară, în vila din Malta se întorc foștii concurenți, gata să aducă surprize, clarificări și, poate, schimbări decisive înainte de marea finală.
17:10
Balul mascat care a strâns nume sonore din showbiz s-a transformat într-o scenă de film romantic în momentul în care un tânăr din Sibiu și-a cerut iubita în căsătorie. Anamaria, protagonista serii, a izbucnit în lacrimi și a transmis apoi un mesaj plin de emoție. Momentul lor a devenit rapid atracția principală a evenimentului.
17:00
Ioana Grama s-a fotografiat în blană și costum de baie! Frig afară, fierbinte în poze! FOTO # AntenaStars
Ioana Grama s-a bucurat de o escapadă la munte, însă frigul nu a împiedicat-o deloc să poarte ținute spectaculoase. Influencerița a pozat în costum de baie și blană, chiar în fața jacuzzi-ului din locația luxoasă în care se relaxează alături de fiica ei, Ayana. Imaginile au stârnit imediat reacții în mediul online.
17:00
Cu doar câteva zile înainte de finala Eurovision România 2026, Emil Rengle și Alejandro trăiesc una dintre cele mai solicitante perioade din cariera lor. Cei doi artiști se antrenează intens, iar ambiția lui Alejandro a ajuns atât de mare încât ar fi dispus să repete chiar și în toiul nopții. În platoul Știrilor Antena Stars, cei doi au povestit cum arată ultimele zile de pregătire.
16:50
Scandalul dintre Adonis și fratele lui Rareș Ion, surprins în direct pe TikTok, continuă să facă valuri. Influencerul a fost reținut de poliție, dar înainte să fie dus la secție și-a spus versiunea, susținând că doar s-a apărat. Deși imaginile au circulat pe toate rețelele, motivul real al conflictului rămâne neclar.
16:50
Balul mascat care a adunat personalități, influenceri și artiști din întreaga lume mondenă i-a oferit Iancăi Simion un moment de strălucire absolută. Fiica lui Răzvan Simion s-a remarcat printr-o ținută reinterpretată, rafinată și plină de atitudine, devenind una dintre aparițiile preferate ale publicului.
16:40
Dorința specială a fiicei Oanei Roman, împlinită fără ezitare: „Vrea să se trezească în locul ei preferat” # AntenaStars
Oana Roman a dezvăluit public dorința emoționantă a fiicei ei, Isa, cu ocazia zilei de naștere. Pentru că între ele există o relație puternică și tandră, vedeta nu a ezitat nicio clipă să transforme în realitate cererea copilei. Iar alegerea Isei are legătură cu un loc simbolic al Bucureștiului, încărcat de amintiri pentru amândouă.
16:40
Dinu Maxer și Magdalena Chihaia și-au deschis ușa locuinței și au arătat cum arată spațiul în care trăiesc zi de zi. Decorul apartamentului, atent construit în timp, seamănă cu un mic muzeu personal, plin de măști venețiene, obiecte de spectacol și detalii artistice. Povestea amenajării locului lor de suflet este una la fel de interesantă ca relația lor.
Acum 12 ore
09:20
Luna martie se anunță una intensă din punct de vedere emoțional și simbolic, o perioadă în care adevărul iese la suprafață și forțează clarificări atât în relațiile personale, cât și la nivel interior.
09:20
Carmen Popa, una dintre cele mai apreciate creatoare de modă din Los Angeles „Reuşesc să le fac să pară mai slabe” # AntenaStars
Carmen Popa, românca stabilită în Los Angeles, este protagonista unui nou episod din seria „Visul românesc-Succes american”, realizată de Mădălina Bălan. Povestea ei aduce în prim-plan o carieră impresionantă de peste cinci decenii și un nume construit cu răbdare în industria modei din Statele Unite.
09:20
Cum a reuşit Adelina Damian să devină vegetariană cu ajutorul unui retreat, „M-am curăţat” # AntenaStars
Adelina Damian a povestit cum o vacanță spirituală în India s-a transformat într-un moment de cotitură personală și alimentară. Experiența trăită la Isha Foundation a determinat-o să renunțe definitiv la carne și să adopte un stil de viață vegetarian.
09:20
Actorul Armand Calotă, despre cum a fost salvat de la moarte “Am fost respins să întru în lumea de dincolo” # AntenaStars
Actorul Armand Calotă a făcut dezvăluiri tulburătoare despre accidentul grav care i-a pus viața în pericol și despre momentul pe care îl descrie ca fiind o „întoarcere din lumea de dincolo”.
09:20
Maria Iordache conduce un hotel important din LA, „E o luptă de supravieţuire în America” # AntenaStars
Maria Iordache este o româncă stabilită în Statele Unite ale Americii de 39 de ani. Ambiţioasă şi puernică încă de tânără, a plecat din România în 1987, cu speranşţa unui trai mai bun decât în ţara natală, cu visul unei vieți mai bune.
Ieri
19:40
Fosta concurentă de la Insula Iubirii, cerută în căsătorie într-un decor de poveste: „Pe malul Senei am spus DA” # AntenaStars
Simona Butură, fostă concurentă în sezonul 8 Insula Iubirii, a trăit unul dintre cele mai frumoase momente ale vieții sale. Blonda a fost cerută în căsătorie în Paris, într-un cadru romantic care pare desprins dintr-un film. După despărțirea de Claudiu, Simona și-a refăcut viața și se pregătește, acum, să îmbrace rochia de mireasă.
19:30
Atmosferă încordată în casa fetelor de la Mireasa, unde o simplă discuție despre lista de cumpărături s-a transformat într-un conflict în toată regula. Halima și Daniela au ridicat tonul, și-au aruncat replici acide și au inflamat întreaga încăpere. Bugetul depășit și reproșurile referitoare la mâncare au fost scânteia care a declanșat scandalul.
19:20
Nick Rădoi, declarații despre transformarea Mădălinei Apostol: „Viața ei s-a schimbat la 180 de grade” # AntenaStars
Nick Rădoi a vorbit deschis despre transformarea uriașă prin care a trecut Mădălina Apostol în ultimii ani. Milionarul, care a învins o boală cruntă, spune că femeia care i-a stat alături nu mai seamănă deloc cu persoana pe care o cunoștea publicul. În același timp, afaceristul a oferit detalii despre starea lui de sănătate și despre cum a ajuns „să sfideze” pronosticurile medicilor.
19:10
Relația lui Alin cu Sibel a intrat din nou într-un punct critic. După o serie lungă de despărțiri și împăcări, mama copiilor lui a plecat iar de acasă, luându-i pe cei mici cu ea. Tiktokerul spune că motivul a fost o conversație surprinsă pe WhatsApp, în care apărea numele unei alte femei.
19:10
Iustina și Cornel, primele declarații după vestea celei de-a doua sarcini: „I-am trimis doar poza cu testul” # AntenaStars
Iustina Loghin și Cornel Luchian trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. După experiența trăită la „Insula Iubirii”, cei doi se pregătesc acum să-și mărească familia pentru a doua oară. Tânăra a povestit cum i-a dat vestea partenerului și ce diferențe simte față de prima sarcină.
18:50
Dana Roba traversează încă o ruptură dureroasă, la doar o săptămână după ce își reluase relația cu bărbatul pe care îl scosese anterior din casă cu ajutorul jandarmilor. De data aceasta, make-up artistul spune că a ajuns la capătul răbdării și nu mai este dispusă să facă niciun compromis. Mesajul ei, sincer și tranșant, reflectă starea unei femei care simte că a epuizat toate șansele acordate.
