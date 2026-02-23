Bănci de lapte matern ar putea fi construite la Timişoara, Târgu Mureş sau Constanţa

20:40

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de îmbolnăvire şi deces la nivel mondial. Deşi femeile au, în general, mai puţină placă aterosclerotică la nivelul arterelor coronare decât bărbaţii, un nou studiu arată că acest lucru nu le protejează în aceeaşi măsură de evenimente cardiace majore. Riscul de infarct miocardic şi de durere toracică la femei a părut să apară la un volum mai mic de depuneri de grăsime în artere şi să crească mai rapid, în special după menopauză, comparativ cu bărbaţii.