Ambasadorul SUA în Franţa Charles Kushner ”nu s-a prezentat” la o convocare la Quai d’Orsay, în urma unor comentarii ale administraţiei Trump cu privire la moartea activistului naţionalist Quentin Deranque

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă după reuniunea ordinară a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă că au mai rămas 189 de zile de PNRR şi că, deşi s-a dublat absorbţia faţă de ce s-a făcut din 2021 până în 2025, în următoarele 6 luni trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în ţară, până la termenul-limită de 31 august 2026. El mai afirmă că mesajul prim-ministrului Ilie Bolojan a fost cât se poate de tranşant şi anume cei care nu vor realiza proiectele pe care şi le-au asumat vor răspunde politic şi financiar.