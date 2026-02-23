ONU: Peste 600 de persoane au murit în 2026 încercând să ajungă în Europa prin Marea Mediterană

19:40

Senatul a adoptat un proiect al USR, care o are co-inițiatoare și pe deputata PNL Alina Gorghiu, și care le permite foștilor soți să aleagă ce nume de familie vor purta după divorț: pot păstra numele dobândit în timpul căsătoriei sau reveni la numele anterior, fără a mai fi nevoie de acordul celuilalt soț sau de motive temeinice dovedite în instanță. Dacă nu își exprimă opțiunea, numele din timpul căsătoriei va fi păstrat automat.