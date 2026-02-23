Cine este Andres Ritter, viitorul procuror-șef al Parchetului European. Mandatul Laurei Codruța Kovesi expiră pe 31 octombrie
StirileProtv.ro, 23 februarie 2026 22:50
Comisia pentru Libertăţi Civile a Parlamentului European (LIBE) a informat luni, într-un comunicat de presă, că susţine numirea lui Andres Ritter pentru funcţia de procuror-şef european (şef al Biroului Procurorului Public European, EPPO).
• • •
